В Новосибирске начали давать ипотеку под 3% — жильё по программе развития села внезапно продают в высотках

В Краснообске можно купить в ипотеку под 3% квартиру, дом или участок для строительства дома Фото: Слава Степанов

В Новосибирске начали выдавать сельскую ипотеку под 3%. Больше всего этому обрадовались жители Краснообска. Оказалось, что в этом фактически городском районе можно купить не только участок для строительства дома, но и квартиру. При этом серьёзных ограничений для заёмщиков практически нет — для этого не надо иметь детей или работать на селе, и даже покупаемая квартира может быть не в новом доме. Корреспондент НГС узнала, где ещё можно купить квартиру или дом по ипотеке с рекордно низкой ставкой и что для этого нужно.



Что такое сельская ипотека С января 2020 года в Новосибирске заработала сельская ипотека — пока её даёт только один банк. Как рассказал директор новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров, новая ипотечная программа позволяет жителям сельских территорий оформить кредит на строительство или покупку жилья по льготной ставке до 3 % годовых. «Россельхозбанк» участвует в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020–2025 годы. По её условиям, недополученные расходы банкам компенсируют российские власти. Минсельхоз планировал потратить на это в 2020 году 1 миллиард рублей, писали РИА Новости. Сельскую ипотеку власти запустили в надежде поднять село — удержать старых жителей и привлечь новых. Оказалось, что в Новосибирском районе под категорию сельских территорий попал поселок городского типа Краснообск — он расположен между Кировским и Ленинским районом Новосибирска. По сельской ипотеке можно купить участок под строительство или с уже готовым жилым домом, квартиру в сданном доме или новостройке.

В агентстве недвижимости «Жилфонд» сообщили, что, по их данным, из всего Новосибирского района такая ипотека доступна только в Краснообске: — Если брать Искитимский район — это поселок Линево. Также в список ближайших к Новосибирску населенных пунктов, где возможна сельская ипотека, попали Колывань, Чаус, Ордынское, поселок Горный. Если брать населенные пункты, расположенные еще дальше, это, к примеру, Маслянино, Краснозерское, Чистозерное, Мошково, — перечислила Инна Терехова, руководитель отдела «Жилфонд ПРЕМИУМ» агентства недвижимости «Жилфонд».

Условия получения ипотеки 3 % В «Россельхозбанке» рассказали, что заявку на получение льготной сельской ипотеки по ставке до 3% годовых может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет на момент полного исполнения долговых обязательств. Кредит на сумму от 100 тысяч до 3 млн рублей выдается на срок до 25 лет, первоначальный взнос составляет от 10%. Льготная фиксированная ставка в размере 2,7% годовых (при наличии личного страхования) и 3% годовых (при отсутствии личного страхования) действует в течение всего срока кредитования.

«Первые обращения клиентов по вопросам оформления льготной сельской ипотеки начали поступать в первые рабочие дни года. На сегодня обработано уже около 20 обращений на общую сумму около 49 млн рублей», — отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала Россельхозбанка. Как получить ипотеку 3 % Для оформления льготной сельской ипотеки нужен паспорт, документы о семейном положении/наличии детей и документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость. Также понадобится сообщить в банк номер СНИЛС и цель кредита. После получения положительного решения по заявке на кредит нужно предоставить документы по выбранному объекту недвижимости — их полный список можно найти на сайте банка. В день получения кредита необходимо передать подписанный договор купли-продажи/ДДУ/договор подряда в офис банка, подписать кредитно-обеспечительную документацию (кредитные средства будут направлены на аккредитив), а затем зарегистрировать в УФРС залог в пользу банка. В случае если кредитные средства используются для строительства малоэтажного жилого дома, их направят подрядной организации частями по факту завершения этапов строительства.

Подключатся ли другие банки Анонсировать программу и реально работать по ней — совершенно разные вещи, считает специалист по ипотечному кредитованию АН «Квадротека» Александр Евдокимов. По его словам, пока совершенно непонятно, как новая программа будет работать. Надо посмотреть, подключатся ли к ней такие банки, как Сбербанк и ВТБ24. — При всем моем уважении к Краснообску, субсидируют ставку, чтобы народ не уезжал из сельской местности, а Краснообск никакая не сельская местность. Если эта программа реальная, мы получим колоссальный рост продаж в Краснообске и подобных посёлках, а выдача у других банков по рыночным ставкам в этих населённых пунктах упадёт до нуля. Нужно поддерживать людей, которые реально работают на селе. Для людей, которые на самом деле в этом нуждаются, это просто подарок. Ранее в Минсельхозе заявляли, что собираются работать по этой программе с двумя ключевыми банками, которые работают на сельских территориях, — Россельхозбанком и Сбербанком. Как рассказала Юлия Домникова, директор по маркетингу группы компаний АКД (застройщик краснообского ЖК Бавария«), по их данным, в Сбербанке тоже работают над программой сельской ипотеки. Она подтвердила, что их квартиры в Краснообске подошли под программу, а вот Кольцово, где у компании есть проект ЖК «Спектр», исключили, потому что у него статус наукограда.



По сельской ипотеке в Краснообске можно купить даже квартиру — на вторичном рынке или в новостройке Фото: Ольга Бурлакова

Как это скажется на развитии рынка

Сельская ипотека поможет развивать малоэтажный пояс новосибирской агломерации — девелоперы коттеджных посёлков оживились, услышав новости. Однако, по мнению директора по маркетингу АН «Квадротека» Александра Астахова, массовый прирост малоэтажного строительства способны обеспечить только группа компаний «Гелеон», построившая посёлок «Близкий», и компания «Зелёный дом», которая строит посёлки «Берёзки» в Новолуговом и на границе Затулинки. Им по силам развернуть новые масштабные проекты.

Более сильное влияние, по оценке эксперта, сельская ипотека окажет на застройщиков многоквартирных домов: — Ближайший пригород сельская ипотека может взбодрить точно, потому что все земли вокруг Новосибирска были раскуплены еще лет 10–15 назад. Участки на границах с городом, где уже есть или недалеко тянуть коммуникации, начнут застраивать. Люди, которые просто держали эти участки, думая, что это безнадежная инвестиция, может быть, подумают о том, чтобы вывести проекты, если эту уловку и лайфхак не прикроют. Но я всё-таки надеюсь, что упор будет не на высотное, а на среднеэтажное строительство. Ведь там и земля дешевле стоит, не обязательно городить клетушки, и потребитель есть — мы это можем видеть на примере проектов компании «АКД», — заключил Александр Астахов.