«Я паркуюсь как чудак»: «Тойоту РАВ4» 999 обозвали корытом за издевательство над пешеходами

В новом, 161-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: кроссовер Toyota RAV4, мимо которого протискиваются пешеходы, стоянка на тротуаре поближе к ресторану и заваленные убранным снегом парковки для инвалидов.



Автомобиль на Советской Фото: читатель НГС

— На Советской, 40 встретил вот такого автохама. Чтобы обойти его корыто, пришлось перебираться по снегу, — сообщает наш читатель.

Тротуар на Фрунзе Фото: читатель НГС

— Вот так мы выходим каждое утро на остановке «НИИТО» на Фрунзе, 19. Далее идут пешеходы по тротуару к перекрёстку на С. Шамшиных, обычно машины едут по тротуару в этом месте, — жалуются пассажиры общественного транспорта.

Стоянка на тротуаре

— Суббота, утро. Вокруг полно мест, где можно припарковаться, — пишет читатель Алексей.



Водитель перекрыл дорожку в садик Фото: читатель НГС

— Водитель перекрыл дорожку в садик, по которой ходят родители с детьми. Обойдут, ничего страшного, — рассказывает Наталья.



На второе место машина уже не встанет Фото: читатель НГС

На второе место машина уже не встанет.

Фото: читатель НГС

— Автомобиль на пешеходной зоне Красного проспекта. Возле «Аджикинежаль» припарковались и зашли в здание ужинать. Удобно, — информирует Александр.



Стоянка на переходе возле оперного Фото: читатель НГС

— Такси и ещё один любитель оставить машину на пешеходном переходе приехали покататься на катке, который возбуждает вице-мэра, — пишет читатель Сергей.



Пешеходам не пройти Фото: читатель НГС

— Машина стоит разгружается, пешеходам идти негде. С одной стороны сугроб, с другой — высокое крыльцо. Как пройти с коляской или санками, как пройти пожилым людям? — вопрошает Людмила.



Парковка на Рельсовой Фото: читатель НГС

— Рельсовая, 3, напротив 27-й поликлиники. Больные на голову паркуются на тротуаре и идут к врачу. Так каждый день, и администрация поликлиники никак не реагирует, — недоволен читатель Вячеслав.

«Порше» мешает пешеходам Фото: читатель НГС

— Еле проходим, — комментирует читатель Игорь.

Все удобства для инвалидов Фото: читатель НГС