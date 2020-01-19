«Я паркуюсь как чудак»: «Тойоту РАВ4» 999 обозвали корытом за издевательство над пешеходами

В новом, 161-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: кроссовер Toyota RAV4, мимо которого протискиваются пешеходы, стоянка на тротуаре поближе к ресторану и заваленные убранным снегом парковки для инвалидов.
— На Советской, 40 встретил вот такого автохама. Чтобы обойти его корыто, пришлось перебираться по снегу, — сообщает наш читатель.
— Вот так мы выходим каждое утро на остановке «НИИТО» на Фрунзе, 19. Далее идут пешеходы по тротуару к перекрёстку на С. Шамшиных, обычно машины едут по тротуару в этом месте, — жалуются пассажиры общественного транспорта.
— Суббота, утро. Вокруг полно мест, где можно припарковаться, — пишет читатель Алексей.
— Водитель перекрыл дорожку в садик, по которой ходят родители с детьми. Обойдут, ничего страшного, — рассказывает Наталья.
На второе место машина уже не встанет.
— Автомобиль на пешеходной зоне Красного проспекта. Возле «Аджикинежаль» припарковались и зашли в здание ужинать. Удобно, — информирует Александр.
— Такси и ещё один любитель оставить машину на пешеходном переходе приехали покататься на катке, который возбуждает вице-мэра, — пишет читатель Сергей.
— Машина стоит разгружается, пешеходам идти негде. С одной стороны сугроб, с другой — высокое крыльцо. Как пройти с коляской или санками, как пройти пожилым людям? — вопрошает Людмила.
— Рельсовая, 3, напротив 27-й поликлиники. Больные на голову паркуются на тротуаре и идут к врачу. Так каждый день, и администрация поликлиники никак не реагирует, — недоволен читатель Вячеслав.
— Еле проходим, — комментирует читатель Игорь.
И напоследок очередной пример отношения к инвалидам в Новосибирске.
— Суперпарковка для инвалидов около Октябрьского военкомата, — сообщает Леонид.