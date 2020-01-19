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Авто Я паркуюсь как чудак Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: «Тойоту РАВ4» 999 обозвали корытом за издевательство над пешеходами

Новая подборка автомобилей, мешающих новосибирцам своей парковкой

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В новом, 161-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: кроссовер Toyota RAV4, мимо которого протискиваются пешеходы, стоянка на тротуаре поближе к ресторану и заваленные убранным снегом парковки для инвалидов.

Автомобиль на Советской

Автомобиль на Советской

— На Советской, 40 встретил вот такого автохама. Чтобы обойти его корыто, пришлось перебираться по снегу, — сообщает наш читатель. 

Тротуар на Фрунзе

Тротуар на Фрунзе

— Вот так мы выходим каждое утро на остановке «НИИТО» на Фрунзе, 19. Далее идут пешеходы по тротуару к перекрёстку на С. Шамшиных, обычно машины едут по тротуару в этом месте, — жалуются пассажиры общественного транспорта. 

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

— Суббота, утро. Вокруг полно мест, где можно припарковаться, — пишет читатель Алексей. 

Водитель перекрыл дорожку в садик

Водитель перекрыл дорожку в садик

— Водитель перекрыл дорожку в садик, по которой ходят родители с детьми. Обойдут, ничего страшного, — рассказывает Наталья. 

На второе место машина уже не встанет

На второе место машина уже не встанет

На второе место машина уже не встанет. 

— Автомобиль на пешеходной зоне Красного проспекта. Возле «Аджикинежаль» припарковались и зашли в здание ужинать. Удобно, — информирует Александр.

Стоянка на переходе возле оперного

Стоянка на переходе возле оперного

— Такси и ещё один любитель оставить машину на пешеходном переходе приехали покататься на катке, который возбуждает вице-мэра, — пишет читатель Сергей.

Пешеходам не пройти

Пешеходам не пройти

— Машина стоит разгружается, пешеходам идти негде. С одной стороны сугроб, с другой — высокое крыльцо. Как пройти с коляской или санками, как пройти пожилым людям? — вопрошает Людмила. 

Парковка на Рельсовой

Парковка на Рельсовой

— Рельсовая, 3, напротив 27-й поликлиники. Больные на голову паркуются на тротуаре и идут к врачу. Так каждый день, и администрация поликлиники никак не реагирует, — недоволен читатель Вячеслав.

«Порше» мешает пешеходам

«Порше» мешает пешеходам

— Еле проходим, — комментирует читатель Игорь.

Все удобства для инвалидов

Все удобства для инвалидов

И напоследок очередной пример отношения к инвалидам в Новосибирске. 

— Суперпарковка для инвалидов около Октябрьского военкомата, — сообщает Леонид. 

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакпарковка
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КОММЕНТАРИИ (3)

Костик
19 янв 2020 в 09:15

За помехи пешеходам на их же пешеходных дорожках надо нещадно наказывать..Права забирать и 100 ударов розгами-как раньше.Только так поймет этот биомусор!!!

Сиперович
19 янв 2020 в 09:14

Не надоело воду в ступе толочь? Смысл всего этого какой?

Костик
19 янв 2020 в 09:13

Эвакуировать этот хлам вместе с владельцем.И штраф за помеху пешеходам тысяч по 100.Иначе автобыдло сибирское не поймет...