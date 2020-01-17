Очень подозрительный гараж. Кто пытается заработать миллионы на строительстве четвертого моста?

Одно из подозрительных зданий на улице Станционной Фото: Густаво Зырянов

В промышленной зоне, которая попала под застройку четвёртого моста, обнаружены подозрительные коммерческие объекты. Общественник и учредитель проекта SibLeaks Евгений Митрофанов считает, что как минимум 15 строений здесь могли экстренно и специально возвести, чтобы получить компенсацию при последующем сносе (новосибирское правительство выкупает здания на земле, предназначенной под застройку). Журналист НГС Илья Калинин побывал на месте, чтобы разобраться — действительно ли кто-то пытается заработать на строительстве моста.



Утром в эту пятницу, 17 января, Евгений Митрофанов выложил в интернет часть расследования про коммерческие объекты на левом берегу Оби, попавшие в зону строительства нового автомобильного моста. Из всех сооружений на Станционной, которые попали под снос, подозрительными, по мнению Митрофанова, являются около 15 объектов.

Гаражный бокс за 5 миллионов рублей — Началось с того, что я решил посмотреть, как выкупали недвижимость под строительство четвёртого моста, и обратил внимание на несколько зданий. Например, есть объект недвижимости, зарегистрированный непосредственно перед выкупом. А другая постройка и вовсе появилась прямо перед выкупом, — рассказывает Евгений Митрофанов, общественник и учредитель сайта SibLeaks. Первым Евгений Митрофанов изучил двухэтажный гаражный бокс на два въезда, который расположен в промышленной зоне левобережья на улице Станционной, 5/1. На кадастровой карте города строение указано под номером 54:35:061666:382. Митрофанов обнаружил, что этот объект выкупается под снос правительством Новосибирской области за 5 миллионов рублей.



Видео с этим гаражным боксом выложено на YouTube. Внутрь строения Евгению Митрофанову попасть не удалось — гараж был закрыт.

По документам — одно, по спутниковым снимкам — другое Евгений Митрофанов обратил внимание на одну странность: гаражный бокс площадью 142 квадрата и кадастровой стоимостью в 900 тысяч рублей, по данным Россреестра, появился в 2012 году — за год до того, как в этом месте в связи со строительством моста запретили любое возведение объектов. Право собственности на это строение зарегистрировано в марте 2019 года.

— А фактически этот объект возник в августе 2017 года. По спутниковым снимкам сервиса «Google Карты» видно, как его в это время строят. А в июне 2017 года тут вообще пустая площадка. Собственник — некое физическое лицо Дмитрий Иванович Панов, — уточнил в разговоре с журналистом НГС Евгений Митрофанов.

Спутниковый снимок от 27 августа 2017 года: рядом с жёлтой меткой виден каркас строящегося объекта Фото: «Google Карты»

Спутниковый снимок от 12 октября 2017 года: объект уже обшит гофрированным листом Фото: «Google Карты»

Евгений Митрофанов описывает возможную схему, при которой можно заработать за счёт бюджетных средств, выделенных на выкуп объектов, попавших под снос.

— Проще всего легитимность объекту придать через суд. Например, я чиновник, а вы владелец строения, и мы с вами договорились. Я говорю: «Слушай, ты вот здесь поставь халабуду какую-нибудь, зарегистрируй её, а потом мы с тобой в суде потягаемся за оценку этого объекта. Я тебе буду говорить про пять миллионов, а ты — двадцать. А суд нам скажет: семь миллионов. А если к нам вопросы потом будут, так это так суд решил». Суд же фактически исследует только документы — даже на место не выезжает. Чиновник приносит оценку своего оценщика, а владелец объекта может принести свою оценку. Но оба оценщика — всё равно наши, — описывает абстрактную ситуацию Евгений Митрофанов.

На первом объекте, который упоминается в расследовании, указано, что здесь находится фирма «НСК-Арсенал» Фото: Густаво Зырянов

Что известно про владельца гаражного бокса Дмитрия Панова? Согласно сервису «Контур.Фокус», по адресу улица Станционная 5/1 зарегистрировано два гаражно-строительных кооператива — «Ромашка» и «Сибирь-Развитие». Дмитрий Иванович Панов является владельцем 20% ГСК «Сибирь-Развитие» и председателем ГСК «Ромашка». Кому принадлежит «Ромашка», в «Контур.Фокусе» не указано. Также Дмитрий Панов является председателем правления Фонда развития и поддержки средней школы № 196 «Продвижение». Правда, по телефону фонда журналисту НГС пояснили: они не работают с 2018 года, но, вероятно, вскоре возобновят деятельность. Представители фонда пообещали передать наш номер телефона председателю правления, но Дмитрий Панов с редакцией так и не связался.

— В конце 2018 года Дмитрий Панов обратился в Ленинский суд с иском о признании права собственности на построенный объект. В качестве ответчика он указал ГСК «Сибирь», у которого в 2012 году этот участок находился в аренде, и мэрию, поскольку этот участок — муниципальный. В иске было указано, что объект построен якобы в 2012 году. Было также представлено заключение оценщика, что объект стоит 3 миллиона. Но мэрия в суд не явилась, не направила отзыв и даже не указала, что этот участок в 2013 году зарезервирован под строительство четвёртого моста. В связи с чем с признанием права на собственность следовало бы разбираться, как и разбираться с тем, когда этот объект построен на самом деле. Представитель ГСК же иск признал и всё подтвердил. Но там ещё есть интересный момент: собственник этого бокса оплатил паевые взносы только в октябре 2018 года. То есть построил якобы он объект в 2012 году, но только через 6 лет нашёл ГСК и начал оплачивать паевые взносы, — сообщил Евгений Митрофанов.

По данным системы «Контур.Фокус», председателем ГСК «Сибирь» является Игорь Викторович Горшков. Горшков вместе с Пановым являлись также соучредителями ГСК «Сибирь Авто». В этой фирме у них было по 20%. В 2014 году «Сибирь Авто» ликвидирована. По телефону ГСК «Сибирь» никто не берет трубку.

Двухэтажный гаражный бокс словно построен совсем недавно, однако, по данным Росреестра, он появился в 2012 году Фото: Густаво Зырянов

Корреспонденты НГС приехали на Станционную, 5/1, чтобы разобраться, что это за объект, и пообщаться с теми, кто в нём находится.

Двухэтажное строение, обшитое металлическим гофрированным листом, с двумя гаражными воротами и двумя окнами действительно выглядело относительно новым. Автомобильные въезды занесены снегом. На здании — таблички с надписью ООО «НСК-Арсенал». Боковая дверь в гаражный бокс оказалась открытой. Первый этаж, судя по всему, особо не использовался: с гаражных ворот изнутри даже не сняли синюю защитную плёнку. Люди в строении обнаружились на втором этаже. Несколько столов, стульев, этажерка с папками, компьютеры, на столах бумаги. В помещении прохладно.

Здесь, как удалось выяснить, находились сотрудники фирмы «НСК-Арсенал». На имя Дмитрий Панов отреагировали не сразу — задумались. «Наверное, это хозяин? Ну, Дима, может?» — вопросительно посмотрел на своего коллегу один из присутствующих. Второй, как потом выяснилось, — директор и соучредитель ООО «НСК-Арсенал» Александр Степанов, взял телефон и набрал номер.



— Тут корреспонденты по твою душу пришли с НГС… Тебя спрашивают. Нет, пока, наверное, просто с диктофонами в карманах. Что им сказать? Они хотят лицезреть тебя и общаться. Или по телефону могут... Некогда, да? — переговорил с Дмитрием Пановым директор «НСК-Арсенал» Александр Степанов.

— Он говорит, что ему некогда. И просит ваши контакты оставить. Он свяжется с вами, когда будет свободен, — кратко передал разговор журналисту НГС Александр Степанов, после чего дал понять, что тоже занят. Единственное, мужчина уточнил, что фирма арендует это помещение с октября 2018 года.

В течение трёх дней, пока готовилась публикация, Дмитрий Панов с НГС так и не связался.

Люди работают в прохладном помещении на втором этаже Фото: Густаво Зырянов

Сколько стоит гараж? В правительстве Новосибирской области на запрос по поводу данного гаражного бокса ответили, что соглашение об изъятии объекта с кадастровым номером 54:35:061666:382 подписано правообладателем 20 декабря 2019 года. Размер возмещения за изымаемое имущество, уточнил в ответе министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, составил 4 979 214 рублей.



Специалист по коммерческой недвижимости директор АН «Магазин недвижимости» Ирина Марфина, изучив фотографии гаражного бокса, объяснила корреспонденту НГС, что реальная цена данного строения, исходя из его местоположения и площади, однозначно меньше заявленной для выкупа.

— Цена за 1 квадратный метр в данной локации составляет 15–17 тысяч рублей. Объект представляет собой лишь металлическую конструкцию, нет мокрых точек, включая канализацию. Тепло, вероятно, транзитное от соседней кирпичной постройки. На цену, помимо технических характеристик, влияет наличие аналогов и их избыточность в данном месте, а также низкий спрос. У нас была продажа на Станционной буквально в конце 2019 года почти такого же объекта, но на 100 квадратных метров больше. Мы его 8 месяцев продавали. И я понимаю, что 17 тысяч рублей за метр — это даже «потолочная» цена. То есть указанный вами объект стоит в пределах 2,4 миллионов рублей, — пояснила Ирина Марфина.

Евгений Митрофанов уверяет, что изучил все объекты, попавшие здесь под снос. Подозрение у него вызвали около 15 построек Фото: Густаво Зырянов