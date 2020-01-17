За это лишают прав: в новом законе о регистрации автомобилей обнаружились подводные камни

За езду без номеров после регистрации машины грозит лишение прав, но номера выдают только в «родной» ГИБДД (по месту прописки) Фото: Артур Арутюнян

В интернете стали появляться страшилки о новых правилах постановки автомобилей на учет. По большей части они оказались преувеличенными, но есть один нюанс, незнание которого может стать поводом для штрафа или, того хуже, лишения прав. По порядку объясняем, что на самом деле поменялось.

Закон об изменении правил регистрации транспортных средств вступил в силу 1 января 2020 года. Он содержит два главных новшества. Во-первых, получить номера теперь можно не только в ГИБДД, но и через аккредитованных официальных дилеров и в частных специализированных организациях. Правда, опрошенные нами дилеры сообщили, что, хотя идея привлекательна, механизм её реализации до сих пор не проработан, они не ожидают, что система заработает раньше февраля или марта, так что пока ставим автомобиль на учёт по старинке, через ГИБДД.



Во-вторых, код региона на номерах обязательно должен соответствовать месту прописки владельца автомобиля. Собственно, из-за этих перемен и стали появляться вопросы.

Сколько можно ездить без номеров?

Раньше после покупки машины у владельца было 10 дней на то, чтобы поставить машину на учёт. С выходом нового закона в СМИ появилась информация, что эту норму отменят, и водители не смогут доехать на новом автомобиле даже до места регистрации. Но на самом деле ничего не поменялось — на оформление транспортного средства дают те же 10 дней.

А теперь нюанс. Если ставить машину на учёт в чужой области, то у местной ГИБДД не будет номерных знаков с вашим регионом. Поэтому машине присвоят нужную комбинацию букв и цифр, водитель получит СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства), но печатать таблички придётся самостоятельно в специализированной организации. И, поскольку автомобиль уже стоит на учёте ГИБДД, но номера на нём не закреплены, ездить в таком случае нельзя, о чём говорит часть 2 статьи 12.2 КоАП. Грубо говоря, вас могут приравнять к человеку, который просто снял с машины госзнаки и ездит без них. За это положен штраф в 5000 рублей либо лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.



Таким образом, если транспортное средство ещё не регистрировалось, то, как и прежде, у водителя есть 10 дней на то, чтобы это сделать. Если же машина поставлена на учёт, но номера ещё не получены, управлять ей запрещено.

При регистрации машины в чужом регионе сразу уточняйте, где будете печатать госномер Фото: Артур Артутюнян

Как же добираться до места выдачи госзнаков? Есть несколько вариантов. Например, можно сделать это своим ходом или загрузить автомобиль на эвакуатор. Но проще заранее найти такое подразделение ГИБДД, возле которого есть необходимая организация (благо, в областных центрах они, как правило, располагаются неподалёку). Ещё один способ — обратиться к аккредитованному дилеру, который сам решит вопросы с Госавтоинспекцией и напечатает номера. Но за эту услугу придётся платить отдельно. Максимальный порог, установленный Федеральной антимонопольной службой, составляет 500 рублей.

Впрочем, есть небольшая надежда, что инспекторы будут с пониманием относиться к владельцам новых автомобилей и не выписать им штрафы из-за несостыковок в законе.

Как местным поставить машину на учёт?



Если автомобилист находится в своём регионе, то для него головной боли не прибавится. Как и прежде, человек сможет без проблем получить нужные номера прямо в ГИБДД. Естественно, при желании водитель имеет право сделать то же самое через дилерский центр.

Что касается подержанных автомобилей, на которых остались номера от предыдущего владельца, здесь нужно знать один момент. Если код региона на табличках соответствует месту прописки нового хозяина, то их можно будет сохранить. Если же, например, житель Свердловской области (коды 66, 96, 196) покупает машину с челябинскими номерами (коды 74, 174), то ему придётся их поменять на местные.

Сколько всё это стоит?

Размер госпошлин за постановку автомобиля на учёт не поменялся. Как и прежде, за выдачу СТС, внесение изменений в ПТС и номерные знаки ГИБДД просит 2850 рублей. Если обойтись без номеров, то заплатить нужно лишь 850 рублей. Кстати, при оплате онлайн через портал госуслуг предоставляется скидка 30%, то есть итоговая сумма может составить 1995 или 595 рублей соответственно.

