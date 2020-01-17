Ошибаются даже верующие: 5 вещей, которые зря делают в Крещение

Больше знаний — меньше стресса (в Крещение он вообще противопоказан) Фото: Артём Ленц / NGS24.RU

В вопросах крещенских правил медицина и религия проявили невероятное единодушие. Если вы всегда считали, что главное в Крещении — окунуться в иордань, у нас для вас плохие новости. Смотрите, какие ошибки люди совершают чаще всего 18 и 19 января, чтобы не повторять их.

1. Окунаются в купель Вы часто практикуете купание в ледяной воде или закаляетесь каждое утро, обтираясь снегом и принимая контрастный душ? Нет? Тогда зачем вы лезете в купель? По словам врачей, холодная вода — вообще не среда обитания человека. Неподготовленный человек, который не может назвать себя профессиональным моржом, должен тысячу раз подумать, прежде чем лезть в иордань. Даже если у него есть справка от врача.



— Риски есть для каждого, кто раз в год окунается в ледяную воду. Первое — внезапно возникшее обострение всех хронических заболеваний. Даже для крепкого, физически здорового человека это всегда стресс для организма, — объясняет врач анестезиолог-реаниматолог Матвей Демин. — Реакция организма может быть самая разная: от банального испуга до рефлекторного бронхоспазма, остановки дыхания или сердечной деятельности, нарушения сердечного ритма. Может спровоцировать эпилепсию — вариантов много.

Думаете, что без погружения в воду на вас не снизойдет благодать? Вы заблуждаетесь. Вхождение в иорданские воды — процедура глубоко факультативная. А главный акцент праздника — участие в богослужении.

— Концептуальная ошибка — думать, что вхождение в иорданские воды освобождает человека от грехов. Это можно воспринимать как некоторого рода аскетическую практику, но не более, — говорит иерей Александр Сатомский. — Ничего, кроме таинства исповеди, не дает человеку очищения от грехов. Это всегда вопрос веры. В любом варианте день Крещения надо начать не с купели, а с храма. Главный акцент этого праздника, как и любого другого, — участие в богослужении. Будет странно и неправильно в этот день отправиться на иордань, но не отправиться в храм.



Окунаться в иордань можно, но совсем не обязательно Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Маленьких детей тем более не стоит нести к открытой воде. Их на Крещение причащают в храме так же, как и крестят. Кстати, богослужение еще и отличный вариант, если у вас водобоязнь.

2. Читают молитвы, перед тем как зайти в воду Считается, что молитва перед купанием на Крещение помогает освободиться от тяжелых грехов. Но оказалось, что окунуться в купели можно и без молитв. Ведь в этот момент действуют не столько слова и вода, сколько состояние души.

— Может быть, кто-то будет просто креститься, призывая имя святой троицы (во имя отца, сына и святого духа), — поясняет Александр Сатомский. — В то же время логично и естественно совершить ту молитву, которая близка человеку. Кто-то читает «Отче наш», наиболее известную и употребительную. Читают «На начало доброго дела», «Царю небесный».



Оказавшись в воде, вы все равно забудете все молитвы Фото: Ирина Шарова / 72.RU

3. Окунаются в купель в ночь на Крещение

Если хотите поскорее встретиться с богом, идите к купели непременно ночью, а еще лучше не поспите до этого пару дней. Но в случае, когда вы никуда не торопитесь, не спешите тогда и соваться к ледяной воде поздней ночью, если вы устали.



— Если вы собираетесь погружаться в купель, надо отдавать себе отчет в том, что вы делаете. На тот момент нужно быть выспавшимся, — рассказывает Матвей Демин. — Также проследите, чтобы вы обязательно были здоровым и без ОРВИ. Это минимизирует риски и стрессы.

Проведите эту ночь в кровати или храме, подождите подходящего момента и приезжайте на иордань на следующий день. Вода от вас никуда не денется. То, что купели открываются в полночь, связано лишь с церковной традицией, святости час от часа в проруби меньше не становится.

Днем у купелей, кстати, и народу обычно меньше. А таинство — то же самое Фото: Роман Данилкин / 63.RU

— Важные богослужения церковного года начинаются с началом нового дня. Соответственно, сама литургия на праздник богоявления в ряде приходов осуществляется как раз в ночи, с 18-го на 19-е. По завершении службы приход выходит на водный источник, где и происходит освящение воды, — объясняет Александр Сатомский. 4. Набирают святую воду большими флягами

В очереди за святой водой можно встретить и людей с маленькими бутылочками, и прихожан с внушительными флягами. Во-первых, здесь нужно слушать совесть: очередь и так большая, так что не стоит задерживать остальных людей. Во-вторых, вам хватит одной бутылки, воду из которой потом можно будет разбавить дома в большой емкости и раздать близким. От этого она не потеряет своих качеств.

Тем более что пить крещенскую воду, согласно православной традиции, нужно в течение всего дня 18 и 19 января, а в остальные дни — принимать утром натощак. Это хорошее правило даже с точки зрения диетологии.

Тару меньшего объема даже до дома нести легче Фото: Ирина Шарова / 72.RU