Рестайлинг Lada 4x4: важное обновление, о котором умолчал АВТОВАЗ

Вот так выглядит обновленная Lada 4х4 в версии Urban Фото: Lada

АВТОВАЗ начал продажи обновленной версии Lada 4x4, которую многие по старой памяти продолжают называть «Нивой». В масштабах мирового автопрома это и не обновление вовсе, а так, мелкие доработки, но для тольяттинского предприятия и для «Нивы» в частности это большой шаг вперед. Еще бы: за 40 с лишним лет существования внедорожника это лишь второй случай, когда ему поменяли салон.

Но ни в пресс-релизе, ни на сайте АВТОВАЗ не упоминает о том, что прошедшая модернизация принесла легендарному автомобилю подушку безопасности. Довольно странно, ведь ни один автопроизводитель не откажется лишний раз заявить о том, что его автомобиль стал еще лучше защищать пассажиров. А тут первая подушка в истории модели: казалось бы, сенсация. Но как бы не так.

Еще в декабре в СМИ просочилась информация, что подушка безопасности всего одна, и расположена она не спереди, а сбоку — в кресле водителя. Об этом свидетельствует бирка с надписью AIRBAG, вшитая в обивку сиденья. В таком случае говорить о повышении безопасности автомобиля было бы нелепо, поэтому АВТОВАЗ просто умолчал о таком «улучшении».



Новый салон Lada 4x4 — с крутилками вместо архаичных ползунков климатической системы, увеличенными дефлекторами и измененной приборной панелью Фото: Lada

Но зачем вообще нужно было внедрять эту опцию? Мы обратились к представителю пресс-службы Lada Наталье Костенок, которая объяснила, что боковая подушка нужна в связи с внедрением системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Если эйрбэг раскроется, то для системы экстренного реагирования это будет сигналом того, что произошла авария, а значит, нужно связываться со спасателями. Нам не ответили, работает ли подушка безопасности по своему прямому назначению. Из чего можно сделать вывод, что водителя она никак не защищает.

Наверняка АВТОВАЗ был бы не против установить в «Ниву» нормальные передние подушки безопасности, но конструкция автомобиля архаична, поэтому решение вопроса затратно. Есть неподтвержденная информация, что инженеры ищут новую рулевую рейку, которая позволит внедрить подушку в руль.



Кстати, первый раз «Нива» получила новый салон в 1992 году — через 15 лет после старта производства. Тогда на смену тонкому двухспицевому рулю от «шестерки» пришел новый «пятерочный», а отдельные колодцы приборной панели заменил щиток от семейства «Самара-2». И вот, спустя еще 28 лет, автомобилю снова заменили переднюю панель. Ползунки климатической системы уступили место шайбам, архаичные переключатели — кнопкам как у Lada Granta, а на место старой «приборки» встала новая с фирменными оранжевыми акцентами.