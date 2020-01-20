«Пыль в глаза и китч»: эксперты — о космически дорогой концепции подсветки Новосибирска

14 января в мэрии представили проект освещения Новосибирска, на который, по подсчётам чиновников, в несколько этапов потребуется более 5,5 миллиардов рублей — космическая для города сумма. Подобных масштабных проектов, которые затрагивают весь город, в Новосибирске не было давно, поэтому концепция заинтересовала не только местных экспертов, но и столичных урбанистов. НГС узнал, чем концепция хороша, а где в ней есть спорные моменты.
Что нам предлагают
14 января главный художник Новосибирска Иван Фаткин представил в мэрии концепцию модернизации уличного освещения — НГС рассказывал о проекте. Концепция затрагивает основные здания, в первую очередь расположенные вдоль «гостевых маршрутов» (например, в концепции площади Ленина есть здание театра, который вопрос подсветки решает вообще-то сам), площади, парки и скверы и крупные городские сооружения, в частности, Октябрьский мост.
На каждой из территорий будут разные сценарии освещения: ежедневный и праздничный, который задействуют в крупные городские и федеральные праздники вроде Дня города или Дня Победы.
Реализовать проект будут постепенно, в общей сложности на него потребуется, по сегодняшним подсчётам, больше 5,67 миллиарда рублей — за эти деньги модернизируют и уберут под землю сети, заменят опоры освещения и светильники, смонтируют праздничное освещение и подсветят здания. Часть город может получить к молодёжному чемпионату мира по хоккею из федерального бюджета, часть, предположил в интервью РБК главный архитектор города Александр Ложкин, от инвесторов, которые заменят оборудование на энергоэффективное.
Чем хорош проект
Для Новосибирска проект, конечно, масштабный — подобного Роман Корольков, директор компании DeLight Group, которая занимается архитектурной подсветкой уже около 10 лет, не помнит.
— Я помню частные инициативы — мы предлагали, другие компании, но поддержки они не находили, — говорит он. — Если сейчас всё сдвинется с мёртвой точки, будет прекрасно. Лучше хоть какую-то подсветку сделать, чем никакой. В Москве уже есть, в Петербурге есть, в Екатеринбурге есть, даже в Челябинске делают подсветку — и в Новосибирске пора.
— Такие мастер-планы нужны, иначе начинается вкусовщина каждого отдельного района и дома, вместо целостного оформления получаются отдельные световые пятна, — отметил в посте в ЖЖ столичный урбанист Аркадий Гершман.
Гершман среди положительных сторон концепции выделил также намерение спрятать все провода под землю и сократить число больших рекламных конструкций.
Что критикуют
Вместе с тем то же «закапывание проводов», как в Москве, основатель компании Space Lumen Александр Комаров считает инициативой хоть и похвальной, но сомнительной.
— Прежде чем внедрять это, Москва комплексно провела работу с благоустройством: сузила полосы движения машин, расширила тротуары, поменяла плитку, в некоторых местах — заменила или убрала поребрики для создания безбарьерной среды, высадила газоны, деревья, кустарники, провела инженерные мероприятия по водоотведению. Без всего этого максимум можно заменить опоры — и то есть моменты. Если мы зароем провода, а потом будем заниматься благоустройством, то потом эти провода, возможно, придется переносить в другое место или прокладывать заново.
Аркадий Гершман с этим соглашается: весьма вероятно, что после замены светильников и опор выяснится, что переделывать надо всю улицу, а Новосибирск вряд ли настолько богат, чтобы делать одну и ту же работу дважды.
— Подобные документы желательно делать комплексно с учётом гуманизации среды. Например, соседний Красноярск делал световой мастер-план для центрального проспекта города одновременно с его реконструкцией — в итоге свет дополняет приятное пространство, учитывает расстановку уличной мебели и прочие аспекты. Здесь же световое оформление выступает чем-то самостоятельным, что ошибочно, — добавляет урбанист.
По мнению Александра Комарова, проект создан по азиатскому типу, где упор делается на яркости, чтобы подсвеченные здания было видно издалека, а не на европейских сдержанности и комфорте. Отсюда в документе на всех эскизах показан в основном праздничный сценарий освещения (причём типовой, лишающий разные улицы и площади города индивидуальности) и подчёркнута масштабность в ущерб деталям.
— Я не видел ни одного реализованного примера такого масштабного светового хаоса ни в Европе, ни в Москве, ни даже в Китае. Что говорит о том, что это эксперимент за наши деньги. Но в городе есть более важные моменты, которые нужно точно решать, проверенные временем, а это, на мой взгляд, пыль в глаза и китч, — заявил Комаров.
Денежный вопрос
Экономика проекта у основателя Space Lumen тоже вызвала сомнение. В частности, в рабочем проекте в каждую новую опору закладывают роутер с GSM-модулем ценой порядка 150 тысяч рублей. По словам Александра Комарова, и в Москве, и в целом в мире от подобной системы, очень дорогой (по его подсчётам, в месяц на все опоры потребуется несколько миллионов просто на то, чтобы система работала) и не слишком надёжной, отказываются в пользу Wi-Fi-передатчиков. На освещение Октябрьского моста в проекте заложено порядка 350 миллионов рублей — притом что длиннейший мост на остров Русский обошёлся бюджету всего в 30.
— Важно понимать, что главная цель здесь не праздник, не привлечение внимания чрезмерно ярким и цветным светом, а создание комфортной среды для времяпрепровождения и передвижения людей, улучшения имиджа города, а также косвенно снижение уровня преступности и вандализма, — подчёркивает Александр Комаров. — Сейчас как раз самое время, чтобы работать с подсветкой, ведь в нашем городе скоро состоится молодёжный чемпионат мира по хоккею и приедут гости. Я надеюсь, что мэрия города как-то учтет замечания, сделает наш город аккуратным, комфортным и не будет штамповать мини-дисплеи на каждой улице, поскольку этим уже никого не удивишь.
Какие здания в Новосибирске красиво светятся уже сейчас, причём зачастую без участия мэрии, можно посмотреть в обзорах НГС: один мы делали в 2015 году, другой — в 2017-м.