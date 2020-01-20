«Пыль в глаза и китч»: эксперты — о космически дорогой концепции подсветки Новосибирска

Упор сделали на праздничное освещение улиц, а вот одно из важных зданий площади Ленина — Болгарский дом — почти не отметили Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

14 января в мэрии представили проект освещения Новосибирска, на который, по подсчётам чиновников, в несколько этапов потребуется более 5,5 миллиардов рублей — космическая для города сумма. Подобных масштабных проектов, которые затрагивают весь город, в Новосибирске не было давно, поэтому концепция заинтересовала не только местных экспертов, но и столичных урбанистов. НГС узнал, чем концепция хороша, а где в ней есть спорные моменты.

Что нам предлагают

14 января главный художник Новосибирска Иван Фаткин представил в мэрии концепцию модернизации уличного освещения — НГС рассказывал о проекте. Концепция затрагивает основные здания, в первую очередь расположенные вдоль «гостевых маршрутов» (например, в концепции площади Ленина есть здание театра, который вопрос подсветки решает вообще-то сам), площади, парки и скверы и крупные городские сооружения, в частности, Октябрьский мост.



На каждой из территорий будут разные сценарии освещения: ежедневный и праздничный, который задействуют в крупные городские и федеральные праздники вроде Дня города или Дня Победы.

Реализовать проект будут постепенно, в общей сложности на него потребуется, по сегодняшним подсчётам, больше 5,67 миллиарда рублей — за эти деньги модернизируют и уберут под землю сети, заменят опоры освещения и светильники, смонтируют праздничное освещение и подсветят здания. Часть город может получить к молодёжному чемпионату мира по хоккею из федерального бюджета, часть, предположил в интервью РБК главный архитектор города Александр Ложкин, от инвесторов, которые заменят оборудование на энергоэффективное.

Среди положительных моментов эксперты отметили само желание властей сделать единую концепцию, которая убережёт хотя бы главные улицы от вкусовщины Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

Чем хорош проект

Для Новосибирска проект, конечно, масштабный — подобного Роман Корольков, директор компании DeLight Group, которая занимается архитектурной подсветкой уже около 10 лет, не помнит.

— Я помню частные инициативы — мы предлагали, другие компании, но поддержки они не находили, — говорит он. — Если сейчас всё сдвинется с мёртвой точки, будет прекрасно. Лучше хоть какую-то подсветку сделать, чем никакой. В Москве уже есть, в Петербурге есть, в Екатеринбурге есть, даже в Челябинске делают подсветку — и в Новосибирске пора.



— Такие мастер-планы нужны, иначе начинается вкусовщина каждого отдельного района и дома, вместо целостного оформления получаются отдельные световые пятна, — отметил в посте в ЖЖ столичный урбанист Аркадий Гершман.

Гершман среди положительных сторон концепции выделил также намерение спрятать все провода под землю и сократить число больших рекламных конструкций.

Праздничный сценарий и объёмные конструкции, которые днём будут просто нагромождением металла на опоры фонарей, по мнению Александра Комарова, не должны быть на первом месте в проекте Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

Что критикуют

Вместе с тем то же «закапывание проводов», как в Москве, основатель компании Space Lumen Александр Комаров считает инициативой хоть и похвальной, но сомнительной.

— Прежде чем внедрять это, Москва комплексно провела работу с благоустройством: сузила полосы движения машин, расширила тротуары, поменяла плитку, в некоторых местах — заменила или убрала поребрики для создания безбарьерной среды, высадила газоны, деревья, кустарники, провела инженерные мероприятия по водоотведению. Без всего этого максимум можно заменить опоры — и то есть моменты. Если мы зароем провода, а потом будем заниматься благоустройством, то потом эти провода, возможно, придется переносить в другое место или прокладывать заново.



Аркадий Гершман с этим соглашается: весьма вероятно, что после замены светильников и опор выяснится, что переделывать надо всю улицу, а Новосибирск вряд ли настолько богат, чтобы делать одну и ту же работу дважды.

Среди удачных примеров архитектурной подсветки эксперты назвали проекты, которые делали частные инвесторы — в их числе подсветка здания отеля Domina Фото: Александр Ощепков

— Подобные документы желательно делать комплексно с учётом гуманизации среды. Например, соседний Красноярск делал световой мастер-план для центрального проспекта города одновременно с его реконструкцией — в итоге свет дополняет приятное пространство, учитывает расстановку уличной мебели и прочие аспекты. Здесь же световое оформление выступает чем-то самостоятельным, что ошибочно, — добавляет урбанист.

По мнению Александра Комарова, проект создан по азиатскому типу, где упор делается на яркости, чтобы подсвеченные здания было видно издалека, а не на европейских сдержанности и комфорте. Отсюда в документе на всех эскизах показан в основном праздничный сценарий освещения (причём типовой, лишающий разные улицы и площади города индивидуальности) и подчёркнута масштабность в ущерб деталям.

Сдержанный европейский подход к подсветке и отсутствие типовых решений будут лучше смотреться на улицах Новосибирска, отмечают эксперты Фото: Ольга Бурлакова

— Я не видел ни одного реализованного примера такого масштабного светового хаоса ни в Европе, ни в Москве, ни даже в Китае. Что говорит о том, что это эксперимент за наши деньги. Но в городе есть более важные моменты, которые нужно точно решать, проверенные временем, а это, на мой взгляд, пыль в глаза и китч, — заявил Комаров.

Денежный вопрос

Экономика проекта у основателя Space Lumen тоже вызвала сомнение. В частности, в рабочем проекте в каждую новую опору закладывают роутер с GSM-модулем ценой порядка 150 тысяч рублей. По словам Александра Комарова, и в Москве, и в целом в мире от подобной системы, очень дорогой (по его подсчётам, в месяц на все опоры потребуется несколько миллионов просто на то, чтобы система работала) и не слишком надёжной, отказываются в пользу Wi-Fi-передатчиков. На освещение Октябрьского моста в проекте заложено порядка 350 миллионов рублей — притом что длиннейший мост на остров Русский обошёлся бюджету всего в 30.

— Важно понимать, что главная цель здесь не праздник, не привлечение внимания чрезмерно ярким и цветным светом, а создание комфортной среды для времяпрепровождения и передвижения людей, улучшения имиджа города, а также косвенно снижение уровня преступности и вандализма, — подчёркивает Александр Комаров. — Сейчас как раз самое время, чтобы работать с подсветкой, ведь в нашем городе скоро состоится молодёжный чемпионат мира по хоккею и приедут гости. Я надеюсь, что мэрия города как-то учтет замечания, сделает наш город аккуратным, комфортным и не будет штамповать мини-дисплеи на каждой улице, поскольку этим уже никого не удивишь.

