Кутим и пляшем: 10 поводов вытащить себя из дома в выходные дни (и хорошенько повеселиться)

Развлекательные события, как и мы с вами, после длительных праздников постепенно входят в привычный график. Их несколько больше в сравнении с прошлой неделей. По классике — музыкальные вечера с местными исполнителями или концерт легендарной группы MAYHEM — короли жанра black metal привезли новый альбом. Для любителей зрелищ — чемпионат по греко-римской борьбе (будет длиться аж три дня). Неизменно — кино. Смотрим «Олдбоя» в новом крутом формате, удивляемся актёрскому таланту Егора Крида — да, он теперь в кино, спасаем мир (уже привыкли) и стараемся на паниковать — ведь кто-то в очередной по неосторожности разбудил злобного японского призрака.

