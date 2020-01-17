Кутим и пляшем: 10 поводов вытащить себя из дома в выходные дни (и хорошенько повеселиться)

1
Концерт MAYHEM
Легендарная норвежская группа, играющая в жанре black metal, представит новый альбом Daemon. Музыканты играют свою мрачную музыку уже 35 лет. Если вы фанат — это уникальный шанс увидеть кумиров вживую.
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 17 января
Во сколько: 20:00
Сколько стоит: от 1900 рублей до 4000 рублей
2
Чемпионат России по греко-римской борьбе
Соревнования будут длиться три дня, на них выступят сильнейшие бойцы в разных весовых категориях. Если вам нравятся драки и адреналин — не пропустите, в какой-то из дней привычный поход в кино можно заменить на бой вживую, а не по телевизору.
Где: Экспоцентр
Когда: с 16 января по 19 января
Во сколько: 16 января с 11:00 до 18:00, 17 и 18 января с 11:00 до 20:00, 19 января с 10:00 до 14:00
Сколько стоит: вход свободный
3
Музыкальные вечера в London Bar
Отличный повод выбраться в бар вместе с друзьями и послушать хорошую музыку. В первый день для вас будет играть группа Pitbull Band, она исполнит популярные рок- и поп-хиты. Во второй день — танцы и группа No Comments.
Где: London Bar
Когда: 18 и 19 января
Во сколько: 21:00
Сколько стоит: 300 рублей
4
Лекция «Дикая и колоритная. Средняя Азия»
В рамках тематического цикла «Арт-вояж» вам расскажут про особенности региона Средней Азии. Природа, климат и многое другое; можно заранее подготовить вопросы. В цикл входит 11 лекций — предыдущая была о Голландии, а следующая расскажет про Скандинавию.
Где: Художественный музей, Свердлова, 6
Когда: 18 января
Во сколько: 13:30
Сколько стоит: 200 рублей; 100 рублей — школьникам, студентам и пенсионерам
5
Просмотр южнокорейского фильма «Олдбой» в 4К-реставрации
Премьерный показ одного из любимых фильмов Квентина Тарантино в версии с субтитрами. «Олдбой» принес режиссеру Пак Чхан-уку мировую славу и Гран-при Каннского кинофестиваля.
Где: кинотеатр «Формула кино», ТРЦ «Аура»
Когда: 18 января
Во сколько: 16:00
Сколько стоит: от 320 рублей
6
В кино: «Сквозь снег»
Очередной фильм о недалеком будущем. 17 лет назад на планете произошла техногенная катастрофа. Там, где раньше росли леса и цвели сады, теперь лежат снег и лед. Жизнь сохранилась только в гигантском поезде, который без остановки мчится по трансевразийской магистрали. В первых вагонах состава живёт правящая элита, в последних — простые люди. Жизнь в хвосте поезда напоминает концлагерь. Главные роли исполнили Крис Эванс и Тильда Суинтон.
18+
7
В кино: «Маяк»
Фильм имеет высокую оценку кинокритиков и рейтинг ожидания 99%, в главных ролях — Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо.
1890-е годы, побережье Новой Англии. Молодой человек Ифраим Уинслоу приезжает на отдалённый остров работать новым помощником смотрителя маяка, хромоногого и бородатого Томаса Уэйка. Тот обращается с парнем как с личным рабом и запрещает ему подниматься на сам маяк и управлять светом. Ифраима не отпускает прошлое, и вскоре на острове начинают происходить необъяснимые события.
18+
8
В кино: «(НЕ)идеальный мужчина»
Свете не везет в любви. После очередного расставания она идет работать в компанию по продаже роботов, которых не отличить от живых людей. В одного из роботов (в Егора Крида) Света случайно влюбляется — она приняла технический сбой за проявление личности.
12+
9
В кино: «Проклятие»
Очередная версия культового японского фильма ужасов, трудно сказать, на какой раз переснятая. После того как молодая женщина убила собственную семью в своем доме, мать-одиночка и детектив пытается расследовать дело. Вскоре выясняется, что дом проклят мстительным призраком, обрекающим всех входящих в него на смерть. Она спешит спасти себя и своего ребенка от демонической силы дома по соседству.
18+
10
В кино: «Проксима»
Сара (Ева Грин) — астронавт, которая проходит подготовку в России для последней экспедиции перед полетом на Марс. Ее партнер по полету Майк (Мэтт Диллон) помогает ей справиться с запредельными нагрузками и поддерживает эмоционально перед расставанием с дочерью. Старт миссии «Проксима» должен состояться на космодроме Байконур.
16+