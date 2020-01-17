«Все зовут меня губернатором острова»: сибиряк поселился на Обском море и ныряет каждое утро в ледяную воду

Александр Чугайнов этой зимой поселился на Обском море рядом со своим островом Фото: Александр Ощепков

У Александра Чугайнова есть свой остров в Обском море — каждое лето он проводит, катаясь на сёрфе и водных лыжах, и приглашает друзей жить вместе с ним. Жить на море в Сибири — заманчивая перспектива только летом. Но Александр решил делать это и зимой — он поселился в лесу неподалёку от своего острова, постоянно ныряет в море или снег и выкладывает в социальные сети впечатляющие видео. Корреспондент НГС отправилась в гости к сибиряку, чтобы узнать, зачем он это делает, каково жить у моря в снегах и иметь свой остров.



Променял Таиланд на Сибирь Александр Чугайнов — бизнесмен, и у него есть свой остров в Обском море в окрестностях села Боровое. Уже почти 30 лет каждое лето он катается здесь на водных лыжах и сёрфе, собирает друзей. Раньше он уезжал зимовать в Таиланд, а в этом году остался жить на замёрзшем Обском море — поселился в домике в лесу и каждое утро начинает с ныряния в море или снег.

Александр Чугайнов плавает в Обском море даже зимой

— Лето очень короткое, а желание его продлить есть. В этом году я жил на острове чуть больше двух месяцев, а когда сезон закончился, решил поселиться рядом. Я просыпаюсь, готовлю всё к завтраку, ныряю. Потом, если успеваю, завтракаю — потому что бывает такое, что как с 9 утра началась работа, так завтрак только в 2 часа дня. Здесь время идёт быстрее, чем в городе, — рассказывает Александр Чугайнов.

Какое-то время этой зимой сибиряк плавал в проруби и в шутку называл себя её директором, теперь чаще окунается в снег Фото: Александр Ощепков

Зачем сибиряк плавает в море зимой

Этой зимой Александр Чугайнов нырял в море или снег даже в самые сильные морозы, не пропустил ни одного дня. Однажды, мокрый, даже прилип к двери:

— Видишь, там ручка у двери теперь деревянная? Прилепился к железной и понял, что так можно и остаться тут. В −30 градусов тоже плавал. Бывало такое, что идёшь по причалу мокрыми ногами, а ноги пристывают: чпок-чпок. Неприятное такое ощущение.

Александр говорит, что купание в море или снегу делают его утро хорошим Фото: Александр Ощепков

В ответ на вопрос, религия ли это, убеждения, система или что-то ещё, Александр говорит, что прислушивается к себе и пытается понять, чего хотят тело и голова:

— Вот на данный момент мне это нужно больше всего остального — снег, валяние-купание, бескрайние горизонты, лес. Интуитивно тело и психика выбирают это даже в ущерб бытовому комфорту. Я всегда был «зверем» — ел то, что хотел, делал, что хотел. В рамках, в социальных условностях я начинаю загибаться.

Основательно поплавав в заснеженном море, Александр идет в дом завтракать Фото: Александр Ощепков

Как Александр живёт у моря зимой

— Как я сюда попал? У тебя с утра бывает плохое настроение? Накатывает так, что дальше некуда! Недаром говорят «Утро добрым не бывает». А здесь ты проснулся, о чем бы ты ни думал, какое бы настроение у тебя ни было — ты сходил туда и вышел другим человеком. Я и сейчас бы нырял в проруби, мне просто некогда её пилить, поддерживать, поэтому ныряю в снег.

Сибиряк говорит, что чувствует себя одинаково комфортно и в тайских джунглях, и в сибирских снегах Фото: Александр Ощепков

Пока у меня стройка, стройка, стройка. Домик надо доделывать — у меня он и раньше был. Ночевал здесь, конечно, но при −11 в домике было близко к нулю. Спал в шапке. А в этом году я подумал: что мне мешает остаться тут? И домик утеплил. Снаружи обшил, изнутри всё переделал. Мебелью разжился, — описывает быт Александр. — Горячая вода — первое, что у меня появилось для комфорта. Потом повесил умывальник с подогревом. Если готовишь и сковородки в снегу моешь — один раз разогреешь, потом есть вообще не захочется. Компьютер и телефон у меня здесь есть. За покупками — в Боровое. Там есть всё.

Александр утеплил свой домик в лесу, но продолжает его ремонтировать Фото: Александр Ощепков

Я не моржую. Я просто так живу. Мне это нравится — утром проснулся, и тебе некогда задавать экзистенциальные вопросы о смысле бытия, ты постоянно чем-то занят. А когда в море сходил, у тебя в голове как-то чище становится. И жить не так больно.

Как он умудряется работать, не выезжая из леса После купания Александр Чугайнов завтракает и начинает работать. Он — предприниматель, занимался разным бизнесом. Сейчас сотрудничает с уральской фабрикой МЕТТА, которая делает кресла, стулья и столы. — У нас здесь, в Новосибирске, транзитный региональный склад. Моя работа — продавать, отслеживать процесс оплаты и доставки. Это всё можно удалённо сделать. Но я всегда на телефоне, бывают дни, когда мне некогда пообедать.

Настоящий сосновый бор у дома — для сибиряка обыденность Фото: Александр Ощепков

В городе я живу на Галущака. Это адский муравейник. Я там не могу находиться физически. На один день выезжаю, потом приезжаю вообще никакой.

Люди друг другу надоедают, а мне сейчас никто не надоел, я всем рад. На этом фоне у меня очень сильно изменились отношения с окружающими в лучшую сторону. Улучшилось настроение. А когда у человека лучше настроение, то он и к миру относится совершенно по-другому, — говорит Александр.

Как Александр оказался на острове

Зимой жить на острове невозможно из-за холода — там нет ни света, ни воды. Но Александр периодически гуляет туда по застывшему морю. Мы отправляемся с ним на прогулку — оказывается, по тропинкам в снегу довольно легко пройти без снегоступов или лыж. Дорога от берега до острова заняла около 10–15 минут. По дороге Александр Чугайнов рассказывает, что первый раз попал сюда в 1981 году, а постоянно отдыхать стал с 1991 года:

— Я сюда приехал первый раз на базу отдыха недалеко от острова, когда заканчивал школу. Папа дружил с начальником базы и предложил съездить в гости. Я приехал, мне выдали лодку, матрас, какие-то одеялки, подушки, палатки и отправили на остров. А потом мне надоело каждый год одно и то же — заезжать только на выходные, таскать вещи. И я купил моторку, палатки — решил, что в июне заеду, в августе съеду. Нанял сторожа, который одновременно и завхоз, следит за дровами и водой.

Зимой Александр иногда гуляет до своего острова — эта фотография сделана как раз там, до берега около 800–1000 метров Фото: Александр Ощепков

Формально остров Александру не принадлежит, но он пытался его легализовать:



— Я задавал вопросы. Мне сразу сказали: в кадастре острова нет, и записать невозможно. Это территории, обречённые на смыв. Остров уменьшился за это время очень сильно — почти в 2 раза. У нас здесь раньше баскетбольная площадка была почти в полный размер, а теперь всего 3 метра осталось.

В прогулках у сибиряка всегда есть компания — собака Дана и её сын Цезарь Фото: Александр Ощепков

Так как по бумагам острова не существует, имя ему сибиряк тоже дал сам — Скарабея Священного:

— «Скарабей» назывался мой первый бизнес — кооператив конца 80-х годов. Мы делали игрушки. Первые палатки и первую лодку я купил на деньги кооператива. Когда я изучал, кто такой скарабей, то узнал, что это жук, который катает навозные шарики, и по египетской мифологии это символизирует движение солнца по небу.

За спиной у Александра — острова Фото: Александр Ощепков

Катер Александра Чугайнова невозможно не заметить, даже когда он «спит» среди снегов — его нос стилизован под акулу. Губернатор острова купил этот «Амур» в 1992 году:

— Красили знакомые художники. Когда-то я занимался авиамоделированием, клеил модельки, и у меня был бизнес, связанный с моделями масштабных самолетов. Американцы часто раскрашивали носы самолётам, и мне эта идея понравилась. У детей катер вызывает восторг: «Ой, мама, смотри, акула!»

Катер «губернатора острова» выглядит как акула Фото: Александр Ощепков

«Все зовут меня "губернатор острова", а некоторые — "Путин островной"»

— Я живу на острове ради спорта, драйва — катаюсь на сёрфе и водных лыжах. Про него снимал фильм Артём Лоскутов, который показывали в кинотеатре «Победа» на фестивале «Легенды Новосибирска». Он увидел на острове то, не ради чего я там живу, — еще и социальную составляющую, — рассказывает Александр Чугайнов. Каждое лето он собирает на острове компанию. Приглашает своих друзей и знакомых: кто-то приезжает каждые выходные, кто-то — только один раз. В ответ на вопрос, зачем ему на своём острове другие люди, Александр улыбается: — Мне замечательно там и с людьми, и без. Остров — сложная штука в плане содержания. У нас приличный бюджет — где-то под 60 тысяч за лето. Мы всё храним на базе, я плачу аренду за хранение катера, лодки, склад, контейнер, зарплату сторожу, и на остров надо покупать новые палатки, оборудование. В одного это тянуть невозможно и неинтересно. А для тех, кто приезжает, у нас есть клуб и взнос. Есть ставка для семьи (независимо от детей) и ставка для одиноких. Если нам что-то нужно — делаем целевой взнос: в этом году купили новую палатку для отдыха после бани. Если хочешь кататься на водных лыжах — вези бензин или оплачивай его. Электричества там нет, воду тоже привозим.

Летнюю жизнь на острове Александр ценит за водные лыжи и виндсёрфинг Фото: предоставлено Александром Чугайновым

Все зовут меня «губернатор острова». Некоторые зовут «Путин островной». Говорят: «Ты ненавидишь Путина, а сам, как Путин, хуже Путина!» — смеётся Александр. — Хотя мои порядки на острове не такие уж и жёсткие. Всё должно быть чисто, вежливо, на острове нельзя материться — категорически нельзя! Курить можно, единственный момент — никакого мусора, окурков. Алкоголь не приветствуется. Не запрещен, но не приветствуется. И друзья все правила соблюдают.

Какие известные люди бывали на острове

На остров Скарабея Священного заезжали и иностранцы — американцы, австралийцы, немцы, французы, — и разные знаменитости. Кроме художника Артёма Лоскутова, придумавшего первомайское шествие «Монстрация», приезжали отдыхать журналисты радиостанции «Юнитон» — как вспоминает Александр Чугайнов, за автографами радиоведущей Евгении Романовой люди приезжали на остров в шесть утра.

— Сюда привозили вице-президента концерна BASF (крупнейший химический холдинг в мире. — Прим. ред.). Из музыкантов здесь были Александр Церпята, Тимур Гордеев, Андрей Нагорный из группы Dzen, Миша Савичев из всемирно известного трио «Лойко». Самые необычные гости были инопланетяне. На повозке, запряжённой гусями. А кто ж нормальный к нам еще поедет? Ну, кроме француза, впервые в жизни кипятившего чайник на костре, — смеется Александр Чугайнов.

Так на острове встречали солнечное затмение 1 августа 2008 года Фото: предоставлено Александром Чугайновым