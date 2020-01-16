Кто такой Мишустин и что будет с Медведевым? 5 карточек о судьбе правительства России

1
Ушло правительство. Что это значит?
Политолог Александр Безделов считает, что главные изменения, которые могут произойти после отставки правительства, связаны с социальной жизнью граждан. Поскольку во время послания Владимир Путин говорил, что сейчас необходимо уделить внимание социальной направленности, в том числе по части увеличения доходов и благосостояния жителей страны.
— Радикальных изменений в жизни людей не произойдет. Устоявшаяся система работает. Неправильно и даже наивно думать, что смена правительства приведет к каким-то тектоническим сдвигам в части ухудшения положения жителей страны. В данном случае смена правительства прошла, думаю, с целью, наоборот, улучшить жизнь людей, укрепив состав более сильными кадрами. Панические настроения несостоятельны, нет абсолютно каких-то сигналов, чтобы бежать и скупать гречку, — рассказал эксперт. — В конце концов, есть государства и с гораздо более устойчивой экономикой, у которых правительство меняется намного чаще. А есть европейские страны, где правительства нет месяцами.
Его коллега Анатолий Меренков отмечает, что обычные люди сейчас полны надежд — ожидания связаны с тем, что следующий руководитель будет более эффективным, чем предыдущий.
— Недовольство деятельностью правительства существует не первый год. В общественном мнении существовало представление о том, что эффективность управления при решении вопросов, касающихся медицины, ЖКХ и т. д. (кроме, может быть, обороны и иностранных дел) слишком низка. Поэтому была неудовлетворенность деятельностью руководителя правительства. Хотя открыто это и не высказывалось. С одной стороны, отставка правительства была неожиданностью, с другой, запрос на это существовал года полтора-два, — объясняет Меренков.
2
Теперь все развалится? Кто будет работать?
Вчера Владимир Путин подписал указ, в котором поручил действующему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового.
— Известная мировая практика: когда правительство уходит, его представители становятся исполняющими обязанностями, они все свои обязанности должны выполнять. Более того, если кто-то этого не будет делать, шансы на то, чтобы остаться в новом составе, станут нулевыми. Поэтому, наоборот, активность возрастает. Во всяком случае тех, кто чувствует, что у них есть шансы, — заключает Анатолий Меренков.
3
Когда появится новое правительство?
На это должно уйти не больше месяца. По Конституции президент должен представить новую кандидатуру на пост премьера в течение двух недель. Владимир Путин это сделал сразу же. Теперь в течение недели кандидата должна согласовать Госдума. Если депутаты отклонят кандидатуру, то президент может предложить еще двух человек. Если будут отклонены все три, Владимир Путин может распустить Госдуму и назначить новые выборы. Впрочем, политологи уверены, что до такой развязки политическая история не дойдет: Мишустина согласуют.
В течение недели новый премьер обязан предоставить президенту свои предложения по кадрам и направлениям в работе. Ранее Михаил Мишустин уже отмечал, что возьмет за основу работу с нацпроектами и цифровой экономикой.
Политологи считают, что новое правительство соберут до конца месяца.
— Новая команда должна работать уже с первой половины февраля. Это даже слишком крайний срок. Как говорит президент, на раскачку времени нет, поэтому запросто может быть, что новое правительство утвердят если не на этой неделе, то максимум в понедельник-вторник. И все. А там нужно будет собирать всех до конца января. Велик шанс, что многие министерские посты сохранятся. Может быть, потребуется перестроиться в своей работе больше. А не осваивать нечто новое для себя, — считает заместитель директора Уральского гуманитарного института УрФУ по науке и инновационной деятельности Анатолий Меренков.
4
Кто такой Михаил Мишустин? Он лучше Медведева?
Михаил Мишустин закончил Московский станкоинструментальный институт, по образованию экономист. Работал директором тестовой лаборатории, позднее возглавил правление Международного компьютерного клуба. Госслужбу начал в 1998 году в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы РФ. После был замминистра по налогам и сборам, руководителем Роснедвижимости и Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
В 2008 году ушел в бизнес, но уже на следующий год вошел в кадровый резерв президента, а в апреле 2010 года получил должность руководителя Федеральной налоговой службы. Он доктор экономических наук и государственный советник 1-го класса.
Политики и политологи, знакомые с Мишустиным лично, наперебой отмечают его как человека высокопрофессионального.
— Я его знаю с 1999 года. Этот человек — профессионал, причем профессионал как в области финансов и налогового законодательства, так и человек, который хорошо знает региональную специфику, — говорил спикер Вячеслав Володин.
— Мишустин — технократ и высокопрофессиональный администратор. Причем с IT-бэкграундом и детальным знанием технологической составляющей. Как руководителя я его всегда очень высоко оценивал, — говорил экс-секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов, который работал под началом Мишустина.
— Видимо, в настоящее время именно такой руководитель правительства и нужен. Потому что темпы изменения, мягко говоря, низкие. Кроме того, существует сверхвысокая потребность доказать, что мы можем реализовать, — объясняет политолог Меренков.
Главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Сергей Мошкин настроен менее оптимистично. Он допускает, что Мишустин навел порядок в своей сфере, но подчеркивает, что широкой публике он неизвестен.
— В любом случае это будет персона абсолютно лояльная, зависимая и несамостоятельная, будет выполнять все предписания, распоряжения президента. И в этом смысле ничего не меняется, — убежден эксперт.
Эксперты убеждены, что Госдума одобрит кандидатуру Мишустина — несмотря на то, что единогласно его поддержала только фракция единоросов, а ЛДПР и КПРФ воздержались в оценке.
5
Куда денут Медведева и старых министров?
Прямого запрета на то, чтобы члены правительства, которое ушло в отставку, продолжили работу в новом правительстве нет ни в Конституции, ни в федеральном законе. Политологи также считают, что многие члены кабмина продолжат работу.
— Ключевые министры в любом случае останутся: министр иностранных дел, вооруженных сил. Посмотрим социальный блок (он проблемный), будут ли в нем какие-то подвижки, — считает Мошкин.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пока отказывается комментировать состав будущего правительства, ссылаясь на то, что этим вопросом будет заниматься премьер. И сам Мишустин уже объявил: изменения в правительстве гарантированы.