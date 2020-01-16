Кто такой Мишустин и что будет с Медведевым? 5 карточек о судьбе правительства России

Политолог Александр Безделов считает, что главные изменения, которые могут произойти после отставки правительства, связаны с социальной жизнью граждан. Поскольку во время послания Владимир Путин говорил, что сейчас необходимо уделить внимание социальной направленности, в том числе по части увеличения доходов и благосостояния жителей страны.



— Радикальных изменений в жизни людей не произойдет. Устоявшаяся система работает. Неправильно и даже наивно думать, что смена правительства приведет к каким-то тектоническим сдвигам в части ухудшения положения жителей страны. В данном случае смена правительства прошла, думаю, с целью, наоборот, улучшить жизнь людей, укрепив состав более сильными кадрами. Панические настроения несостоятельны, нет абсолютно каких-то сигналов, чтобы бежать и скупать гречку, — рассказал эксперт. — В конце концов, есть государства и с гораздо более устойчивой экономикой, у которых правительство меняется намного чаще. А есть европейские страны, где правительства нет месяцами.



Его коллега Анатолий Меренков отмечает, что обычные люди сейчас полны надежд — ожидания связаны с тем, что следующий руководитель будет более эффективным, чем предыдущий.



— Недовольство деятельностью правительства существует не первый год. В общественном мнении существовало представление о том, что эффективность управления при решении вопросов, касающихся медицины, ЖКХ и т. д. (кроме, может быть, обороны и иностранных дел) слишком низка. Поэтому была неудовлетворенность деятельностью руководителя правительства. Хотя открыто это и не высказывалось. С одной стороны, отставка правительства была неожиданностью, с другой, запрос на это существовал года полтора-два, — объясняет Меренков.

