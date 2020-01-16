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Политика Правительство ушло в отставку Обзор

Кто такой Мишустин и что будет с Медведевым? 5 карточек о судьбе правительства России

Разбираемся вместе с экспертами, чего ждать после отставки кабмина

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Выбор кандидата на пост главы правительства Владимир Путин сделал сразу же

Выбор кандидата на пост главы правительства Владимир Путин сделал сразу же

Вчера после послания президента Федеральному собранию правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Вопрос о том, кто станет председателем нового правительства, по сути, решится уже сегодня: своего человека — кандидата на пост премьера — Владимир Путин назвал еще вчера: это глава ФНС Михаил Мишустин. Сегодня с утра он встречался с лидерами думских фракций, а после обеда депутаты должны вынести свой вердикт: одобрить кандидатуру от главы государства.

Пока этого не произошло, разбираемся, как жить стране, где с сегодняшнего дня правительство работает с приставкой и. о.

1

Ушло правительство. Что это значит?

Политолог Александр Безделов считает, что главные изменения, которые могут произойти после отставки правительства, связаны с социальной жизнью граждан. Поскольку во время послания Владимир Путин говорил, что сейчас необходимо уделить внимание социальной направленности, в том числе по части увеличения доходов и благосостояния жителей страны.

— Радикальных изменений в жизни людей не произойдет. Устоявшаяся система работает. Неправильно и даже наивно думать, что смена правительства приведет к каким-то тектоническим сдвигам в части ухудшения положения жителей страны. В данном случае смена правительства прошла, думаю, с целью, наоборот, улучшить жизнь людей, укрепив состав более сильными кадрами. Панические настроения несостоятельны, нет абсолютно каких-то сигналов, чтобы бежать и скупать гречку, — рассказал эксперт. — В конце концов, есть государства и с гораздо более устойчивой экономикой, у которых правительство меняется намного чаще. А есть европейские страны, где правительства нет месяцами.

Его коллега Анатолий Меренков отмечает, что обычные люди сейчас полны надежд — ожидания связаны с тем, что следующий руководитель будет более эффективным, чем предыдущий.

— Недовольство деятельностью правительства существует не первый год. В общественном мнении существовало представление о том, что эффективность управления при решении вопросов, касающихся медицины, ЖКХ и т. д. (кроме, может быть, обороны и иностранных дел) слишком низка. Поэтому была неудовлетворенность деятельностью руководителя правительства. Хотя открыто это и не высказывалось. С одной стороны, отставка правительства была неожиданностью, с другой, запрос на это существовал года полтора-два, — объясняет Меренков.

2

Теперь все развалится? Кто будет работать?

Вчера Владимир Путин подписал указ, в котором поручил действующему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового.

— Известная мировая практика: когда правительство уходит, его представители становятся исполняющими обязанностями, они все свои обязанности должны выполнять. Более того, если кто-то этого не будет делать, шансы на то, чтобы остаться в новом составе, станут нулевыми. Поэтому, наоборот, активность возрастает. Во всяком случае тех, кто чувствует, что у них есть шансы, — заключает Анатолий Меренков.

3

Когда появится новое правительство?

На это должно уйти не больше месяца. По Конституции президент должен представить новую кандидатуру на пост премьера в течение двух недель. Владимир Путин это сделал сразу же. Теперь в течение недели кандидата должна согласовать Госдума. Если депутаты отклонят кандидатуру, то президент может предложить еще двух человек. Если будут отклонены все три, Владимир Путин может распустить Госдуму и назначить новые выборы. Впрочем, политологи уверены, что до такой развязки политическая история не дойдет: Мишустина согласуют.

В течение недели новый премьер обязан предоставить президенту свои предложения по кадрам и направлениям в работе. Ранее Михаил Мишустин уже отмечал, что возьмет за основу работу с нацпроектами и цифровой экономикой.

На встрече с думскими фракциями Михаил Мишустин кратко обозначил приоритеты работы в новой должности

На встрече с думскими фракциями Михаил Мишустин кратко обозначил приоритеты работы в новой должности

Политологи считают, что новое правительство соберут до конца месяца.

— Новая команда должна работать уже с первой половины февраля. Это даже слишком крайний срок. Как говорит президент, на раскачку времени нет, поэтому запросто может быть, что новое правительство утвердят если не на этой неделе, то максимум в понедельник-вторник. И все. А там нужно будет собирать всех до конца января. Велик шанс, что многие министерские посты сохранятся. Может быть, потребуется перестроиться в своей работе больше. А не осваивать нечто новое для себя, — считает заместитель директора Уральского гуманитарного института УрФУ по науке и инновационной деятельности Анатолий Меренков.

4

Кто такой Михаил Мишустин? Он лучше Медведева?

Михаил Мишустин закончил Московский станкоинструментальный институт, по образованию экономист. Работал директором тестовой лаборатории, позднее возглавил правление Международного компьютерного клуба. Госслужбу начал в 1998 году в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы РФ. После был замминистра по налогам и сборам, руководителем Роснедвижимости и Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

В 2008 году ушел в бизнес, но уже на следующий год вошел в кадровый резерв президента, а в апреле 2010 года получил должность руководителя Федеральной налоговой службы. Он доктор экономических наук и государственный советник 1-го класса.

Михаил Мишустин и сегодня фактически возглавляет ФНС России

Михаил Мишустин и сегодня фактически возглавляет ФНС России

Политики и политологи, знакомые с Мишустиным лично, наперебой отмечают его как человека высокопрофессионального.

— Я его знаю с 1999 года. Этот человек — профессионал, причем профессионал как в области финансов и налогового законодательства, так и человек, который хорошо знает региональную специфику, — говорил спикер Вячеслав Володин.

— Мишустин — технократ и высокопрофессиональный администратор. Причем с IT-бэкграундом и детальным знанием технологической составляющей. Как руководителя я его всегда очень высоко оценивал, — говорил экс-секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов, который работал под началом Мишустина.

— Видимо, в настоящее время именно такой руководитель правительства и нужен. Потому что темпы изменения, мягко говоря, низкие. Кроме того, существует сверхвысокая потребность доказать, что мы можем реализовать, — объясняет политолог Меренков.

Главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Сергей Мошкин настроен менее оптимистично. Он допускает, что Мишустин навел порядок в своей сфере, но подчеркивает, что широкой публике он неизвестен.

— В любом случае это будет персона абсолютно лояльная, зависимая и несамостоятельная, будет выполнять все предписания, распоряжения президента. И в этом смысле ничего не меняется, — убежден эксперт.

Эксперты убеждены, что Госдума одобрит кандидатуру Мишустина — несмотря на то, что единогласно его поддержала только фракция единоросов, а ЛДПР и КПРФ воздержались в оценке.

5

Куда денут Медведева и старых министров?

Прямого запрета на то, чтобы члены правительства, которое ушло в отставку, продолжили работу в новом правительстве нет ни в Конституции, ни в федеральном законе. Политологи также считают, что многие члены кабмина продолжат работу.

— Ключевые министры в любом случае останутся: министр иностранных дел, вооруженных сил. Посмотрим социальный блок (он проблемный), будут ли в нем какие-то подвижки, — считает Мошкин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пока отказывается комментировать состав будущего правительства, ссылаясь на то, что этим вопросом будет заниматься премьер. И сам Мишустин уже объявил: изменения в правительстве гарантированы.

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КОММЕНТАРИИ (23)

Житель центра
16 янв 2020 в 16:19

НИЧЕГО не изменится, что Мишустин, что медведев - миллиардеры, им как было хорошо - так и будет. А вот новосибирсктие автоведроводители как стояли в вечных пробках на кредитных помойках - так и будут стоять.

Совершенно НЕ важно, кто там глава правительства, важно ЧТО вы сами делаете, чтобы изменить свою жизнь. И пока вы платите КРЕДИТ за ржавое ВЕДРО - вы НИЧЕГО не измените в лучшую сторону. Автомобиль это пассив, который тянет вас на дно, если только он не для такси или иного бизнеса.

Тарас
16 янв 2020 в 16:14

Я ночью читал про Михаила. Мужик как мужик. Проявит ещё себя в деле.

Капризуля
16 янв 2020 в 16:12

Сегодня по телеку всё доступно разжевали. Может, надо новых тем? А то одно да потому