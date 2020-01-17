Самые удивительные автотовары: камера заднего вида за 300 рублей и телевизор в солнечный козырёк

Солнцезащитный козырек с монитором Фото: aliexpress.ru

Список интересных и полезных автотоваров постоянно пополняется новыми изобретениями, некоторые из них стоят сущие копейки. В прошлом обзоре мы рассказывали о надувном гараже, зеркале-видеорегистраторе и одеяле с подогревом, а сегодня покажем новые устройства и аксессуары для машин — наверняка для многих автолюбителей найдется что-то действительно толковое. Подробности в материале Дмитрия Косенко. Скребок для лобового стекла

Скребок для лобового стекла Фото: aliexpress.ru

Такой скребок в форме воронки, как утверждают продавцы, позволяет эффективнее очищать стекла автомобиля от наледи. С широкой стороны у него просто острые края, а со стороны ручки — острые шипы, которыми можно размягчать большие наросты льда. Чистить стекла рекомендуется круговыми движениями, так захватывается большая площадь. Стоимость скребка на «Алиэкспрессе» с доставкой в Новосибирск составляет 104 рубля.

Линза на заднее стекло

Линза на заднее стекло Фото: aliexpress.ru

Если у вас универсал, хетчбэк или кроссовер, то вместо дорогой камеры заднего вида можно воспользоваться линзой на заднее стекло, которая выполняет функцию широкоугольного объектива. Линза увеличивает углы обзора и позволяет полностью контролировать обстановку позади автомобиля. Приспособление просто клеится на заднее стекло при помощи воды. Цена линзы 262 рубля, плюс доставка 50 рублей. Подлокотник на дверь

Подлокотник на дверь Фото: aliexpress.ru

Можно опираться на центральный подлокотник, а можно и купить приспособление для двери под левую руку — тут кому как нравится. Подлокотник устанавливается при помощи нескользящей силиконовой прокладки, в комплекте имеется несколько соединительных трубок разной длины для регулировки высоты. Материалы — пластик и искусственная кожа. Стоимость такого подлокотника 833 рубля. Система контроля мертвых зон

Система контроля мертвых зон Фото: aliexpress.ru

Это система безопасности, которую, как правило, ставят в дорогие и премиальные автомобили. На самом деле ничего сложного — просто датчики парковки, провода, блок управления и световые индикаторы. Датчики настроены на обнаружение объектов на большем расстоянии по сравнению с обычными парктрониками. Эти датчики устанавливаются в задний бампер и контролируют мертвые зоны. Цена комплекта с доставкой 3572 рубля.

Солнцезащитный козырек с монитором

Солнцезащитный козырек с монитором Фото: aliexpress.ru

Обычный козырек убираем и ставим такой вот красивый с цветным дисплеем — на него можно вывести картинку с камеры заднего вида или использовать для просмотра фильмов/телепрограмм. Обязательное зеркальце с подсветкой никуда не делось, в комплекте также имеется пульт управления. Стоимость игрушки — 3874 рубля. Кисточка для чистки салона

Кисточка для чистки салона Фото: aliexpress.ru

Чудо-кисточка позволят прочищать самые труднодоступные места салона — угловые соединения пластиковых элементов, дефлекторы воздуховодов, блоки кнопок. С одной стороны у приспособления обычная щетка, с другой — три мягкие лапки. Кисточку можно использовать не только в автомобиле, но и в квартире, офисе. Цена всего 69 рублей. Брелок «антипотеря» для ключей

Брелок «антипотеря» для ключей Фото: aliexpress.ru

Такой брелок, конечно, не сможет предотвратить физическую потерю ключей, если вы их выроните, но поможет вернуть вам ключи, если их кто-то найдет. В комплекте идет набор цифр — можно указать свой номер телефона и надеяться на возврат ключей в случае утраты. Вещь недорогая, 42 рубля.

«Подрезатель» щеток

«Подрезатель» щеток Фото: aliexpress.ru

Оказывается, изношенные щетки стеклоочистителя можно не выбрасывать, а попробовать восстановить. Приспособление срезает тонкую полоску поврежденной резины и выравнивает край. Можно попробовать, ведь цена устройства 190 рублей — дешевле, чем комплект хороших щеток.