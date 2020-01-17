Самые удивительные автотовары: камера заднего вида за 300 рублей и телевизор в солнечный козырёк

Список интересных и полезных автотоваров постоянно пополняется новыми изобретениями, некоторые из них стоят сущие копейки. В прошлом обзоре мы рассказывали о надувном гараже, зеркале-видеорегистраторе и одеяле с подогревом, а сегодня покажем новые устройства и аксессуары для машин — наверняка для многих автолюбителей найдется что-то действительно толковое. Подробности в материале Дмитрия Косенко.
Скребок для лобового стекла
Такой скребок в форме воронки, как утверждают продавцы, позволяет эффективнее очищать стекла автомобиля от наледи. С широкой стороны у него просто острые края, а со стороны ручки — острые шипы, которыми можно размягчать большие наросты льда. Чистить стекла рекомендуется круговыми движениями, так захватывается большая площадь. Стоимость скребка на «Алиэкспрессе» с доставкой в Новосибирск составляет 104 рубля.
Линза на заднее стекло
Если у вас универсал, хетчбэк или кроссовер, то вместо дорогой камеры заднего вида можно воспользоваться линзой на заднее стекло, которая выполняет функцию широкоугольного объектива. Линза увеличивает углы обзора и позволяет полностью контролировать обстановку позади автомобиля. Приспособление просто клеится на заднее стекло при помощи воды. Цена линзы 262 рубля, плюс доставка 50 рублей.
Подлокотник на дверь
Можно опираться на центральный подлокотник, а можно и купить приспособление для двери под левую руку — тут кому как нравится. Подлокотник устанавливается при помощи нескользящей силиконовой прокладки, в комплекте имеется несколько соединительных трубок разной длины для регулировки высоты. Материалы — пластик и искусственная кожа. Стоимость такого подлокотника 833 рубля.
Система контроля мертвых зон
Это система безопасности, которую, как правило, ставят в дорогие и премиальные автомобили. На самом деле ничего сложного — просто датчики парковки, провода, блок управления и световые индикаторы. Датчики настроены на обнаружение объектов на большем расстоянии по сравнению с обычными парктрониками. Эти датчики устанавливаются в задний бампер и контролируют мертвые зоны. Цена комплекта с доставкой 3572 рубля.
Солнцезащитный козырек с монитором
Обычный козырек убираем и ставим такой вот красивый с цветным дисплеем — на него можно вывести картинку с камеры заднего вида или использовать для просмотра фильмов/телепрограмм. Обязательное зеркальце с подсветкой никуда не делось, в комплекте также имеется пульт управления. Стоимость игрушки — 3874 рубля.
Кисточка для чистки салона
Чудо-кисточка позволят прочищать самые труднодоступные места салона — угловые соединения пластиковых элементов, дефлекторы воздуховодов, блоки кнопок. С одной стороны у приспособления обычная щетка, с другой — три мягкие лапки. Кисточку можно использовать не только в автомобиле, но и в квартире, офисе. Цена всего 69 рублей.
Брелок «антипотеря» для ключей
Такой брелок, конечно, не сможет предотвратить физическую потерю ключей, если вы их выроните, но поможет вернуть вам ключи, если их кто-то найдет. В комплекте идет набор цифр — можно указать свой номер телефона и надеяться на возврат ключей в случае утраты. Вещь недорогая, 42 рубля.
«Подрезатель» щеток
Оказывается, изношенные щетки стеклоочистителя можно не выбрасывать, а попробовать восстановить. Приспособление срезает тонкую полоску поврежденной резины и выравнивает край. Можно попробовать, ведь цена устройства 190 рублей — дешевле, чем комплект хороших щеток.
Какая вещь наиболее толковая?
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