Как жить теперь будем? Политологи и политики из Новосибирска — об отставке правительства

Слева направо: Сергей Бойко, Алексей Мазур, Андрей Гудовский, Сергей Козлов Фото: из личного архива героев

Традиционное, но вместе с тем внезапное по времени послание президента России Федеральному собранию (обычно оно случалось весной) переросло вечером 15 января в сенсационное событие. После рассуждений Владимира Путина о бедности, охватившей страну, и необходимости внесения изменений в Конституцию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о роспуске российского правительства. Журналист НГС Илья Калинин поговорил с новосибирскими политиками и политологами — что это может означать и чего нам ждать в дальнейшем.



«Разворот к парламентской республике» Мнение Андрея Гудовского, экс-министра региональной политики Новосибирской области, председателя Совета директоров новосибирского автовокзала

— Что правительство сменят, слухи ходили давно, но что смена произойдёт именно в этот день — стало неожиданностью. У россиян было довольно много недовольства работой правительства, такие претензии часто высказывались. Наверное, президент отреагировал на запрос людей. Планируемое изменение Конституции — довольно серьёзный шаг. Самое главное, что президент решил обязательно, как он сказал, посоветоваться с людьми. В какой это форме будет: голосование или какие-то другие конституционные формы — нам ещё скажут, но то, что мнение людей будет учитываться, очень важно. Ну и то, что правительство поменялось, на мой взгляд, совершенно правильное решение. Главная нота послания президента была социальной: во главу угла становились социальные проблемы и семья. А семья — главная основа общества.

Госдуме передаются очень серьёзные полномочия. Это где-то немного разворот к парламентской республике. При сильной президентской власти увеличивается роль Государственной Думы и Совета Федерации. Естественно, будет усиливаться роль и политических партий, отсюда у нас, думаю, будет более активной политическая жизнь в стране. Больше будет развиваться парламентаризм, а это переговорный процесс при принятии решений о премьер-министре, о кабинете министров. Произойдёт, мне кажется, новый толчок в политической жизни, а то она у нас сейчас немного застоялась. И это придаст новый импульс к развитию политической культуры в стране.



«Подготовка к тому, что ожидает Россию после 2024 года» Мнение Алексея Мазура, политолога, автора сайта «Тайга.инфо»

— Я посмотрел заявление Медведева, из которого совершенно ясно, что всё было запланировано заранее. Никакой спонтанной отставки не было. Отставка объявлялась в совершенно спокойной обстановке, уверенным текстом, на многочисленные телекамеры. Что означает: всё идёт по плану. В связи с этим возникает вопрос: что за план? На мой взгляд, мы наблюдаем начало так называемого транзита, то есть подготовку того, что ожидает Россию после 2024 года или даже раньше, когда Владимир Путин перестанет быть президентом. Он чётко обозначил, что в его планы не входит продление своих полномочий. Транзит начат сейчас, потому что должен быть в общих чертах завершён до выборов в Госдуму. Поскольку в данный момент Госдума полностью управляема и примет любые поправки в Конституцию. То же самое касается Совета Федерации и практически всех Заксобраний. Поэтому они и начали транзит.

Тут ещё важен фактор поддержки населения: чтобы это не происходило на фоне нарастающего конфликта общества и власти. А у общества есть два важных запроса. Один — на социальную справедливость. Люди сильно расстроены пенсионной реформой, растёт бедность и так далее. И в этом смысле первая часть послания посвящена увеличению социальных выплат. Второй запрос — на перемены. Люди устали от одних и тех же лиц: от одного и того же премьер-министра, от одного и того же президента. Но менять президента пока никто не собирается, а вот премьер-министра — можно. Собственно говоря, запрос на смену Дмитрия Медведева был и в 2018 году: огромное разочарование наступило у людей, когда Путин после своего избрания президентом назначил премьер-министром снова Медведева.

И вот сейчас этот запрос удовлетворяется: власть решила пойти на популистские шаги ради получения общественной стабильности на какой-то период. Алексей Мазур

Какое-то время у людей будут позитивные ожидания и в этот период можно будет сделать самые важные шаги по транзиту.

Самого радикального варианта смены Конституции не произошло. Но есть недоговорённые вещи, которые оставляют возможность для такой существенной перекройки. Например, не очень понятно, что имеется в виду под единой системой государственной муниципальной власти. Это может означать, что местное самоуправление будет ликвидировано, а мы перестанем избирать хоть кого-либо, кроме президента. Дьявол, как говорят, в деталях, но самые неприятные детали никто не озвучивает в послании. Ещё важное место, где могут пострадать права людей: это отказ исполнять решения ЕСПЧ в России. Конечно, это будет радикальным шагом. Решения ЕСПЧ регулярно заставляют российскую власть платить штрафы оппозиционерам, которых она до этого оштрафовала: приходится возвращать штрафы обратно и ещё выплачивать компенсацию. Власть может попытаться избавиться от этого.

«Переоформление социально-политического контракта между Путиным и народом»



Мнение Сергея Козлова, политолога, декана факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте РФ

— Проблема 2024 года, о которой говорили достаточно давно, оказалась снята выступлением президента. Совершенно очевидно, что изменения Конституции делаются для того, чтобы проблема 2024 года не стояла. Это первое, что бросается в глаза. Собственно говоря, первое лицо, которое и было им 20 лет, в следующее десятилетие входит этим же самым первым лицом.

Некоторые комментаторы уже заявили о том, что Россия превращается в парламентскую республику. То есть более серьёзную роль тут должен играть Госсовет: собственно говоря, президентская вертикаль переходит именно под контроль Госсовета, значительно большую роль начинает играть правительство. Но надо иметь в виду, что российская политическая система всё же ориентирована не на писанные нормы, а на то реальное соотношение полномочий и те решения, которые действуют де-факто, а не де-юре. Например, в тот момент, когда Путин у нас был премьером, совершенно понятно было, что центральным лицом, принимающим решения, всё равно остаётся он. И для того, чтобы не было ни у кого никаких сомнений, что первое лицо у нас теперь не совсем президент, вот эти изменения в Конституции и нужны.

По-моему, президент явно сказал, что Конституция будет изменена через референдум. Хотя есть масса других способов: существует механизм, который позволяет менять Конституцию без референдума. Но поскольку речь идёт о переоформлении так называемого социально-политического контракта между Путиным и российским народом, поэтому он хочет обратиться непосредственно к народу. Чтобы получить легитимность именно от народа.

«Фактически это государственный переворот»

Мнение Сергея Бойко, координатора штаба Навального в Новосибирске, кандидата на пост мэра Новосибирска, занявшего второе место

Отставка Медведева — это очень ситуационная вещь. Понятно, что 2021 год и выборы в Госдуму — это проблема. И решать эту проблему вместе с Медведевым, который является одним из самых непопулярных политиков в России, — совершенное безумие. Но самое главное сегодня — не Медведев, это тактический момент. А вот стратегия транзита власти, то есть как оставить Путина у власти дальше — с изменением Конституции…

Медведев — это размен сегодня, который нужен, чтобы сгладить транзит. Сергей Бойко

Изменения Конституции, конечно, существенные: фактически это государственный переворот. То есть у нас есть люди, которых мы выбрали на каких-то одних условиях, а теперь они, скорее всего, не спросив нас, поменяют эти условия, чтобы остаться у власти. Это прям определение конституционного переворота.

И там не всё просто: должен быть либо референдум, что весьма сложно, так как на референдум должны прийти не меньше 50% и один голос, а потом ещё проголосовать за изменение больше половины. Но есть второй вариант: через конституционное собрание. То есть они могут через Госдуму и Совет федерации провести закон о конституционном собрании, собрать это собрание и в нём провести изменения в Конституции. То есть технически без референдума они могут обойтись. И, наверное, уже придуманы какие-то ходы. Возможен ещё такой ход: через электронный народный опрос, а не референдум. Но мы уже сегодня видим кучу ошибок, недоработок, проделок в электронном голосовании, которые позволяют манипулировать его результатами. То есть доверия такому голосованию нет. Если на реальных выборах возможны фальсификации, но это процесс, где есть фальсификаторы и наблюдатели: у одних — методы, у других — методы... И это всегда такое противостояние, война, то в случае электронного голосования можно рисовать любые результаты.

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