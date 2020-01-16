Не плати и спи спокойно: как легально уменьшить налог на недвижимость

Уже в 2020 году налог на имущество будут считать по новым правилам — с
Что изменится?
Строго говоря, нововведение шагает по стране уже несколько лет, но с
Кадастровую стоимость квартиры, дома или земельного участка определяют эксперты Росреестра. Для этого применяется особая формула, так что точно рассчитать кадастровую стоимость самостоятельно очень трудно — проще посмотреть на специальном сайте Росреестра.
Каким будет налог?
Чтобы рассчитать налог на недвижимость, который вам будет начислен по итогам
Дальше вооружаемся калькулятором:
- делим кадастровую стоимость на количество квадратных метров, чтобы получить стоимость одного квадрата;
- вычитаем из площади жилья квадратные метры, на которые налог не начисляется;
- оставшиеся умножаем на стоимость квадратного метра;
- полученную сумму делим на 0,1% (такова ставка налога).
То есть, если вы владелец среднестатистической типовой двушки размером 49 квадратных метров, то платить придется только за 29. Если взять за основу данные Росстата, то ваша квартира должна стоить примерно 2 миллиона 757 тысяч рублей, а облагаемая налогом часть — 1 миллион 627 тысяч рублей. Получается 1627 рублей.
Или можно воспользоваться специальным калькулятором на сайте налоговой.
К слову, платим имущественный налог мы не только на дома, квартиры и комнаты, но и на прочую недвижимость — гараж, машино-место или даже недостроенное жилье. А вот квадратные метры вычитают только из жилых помещений.
Кто может не платить?
С учетом немалой величины налога, закон освобождает от него льготников. Всего в списке
Кроме того, те, кто недавно купил квартиру, могут получить имущественный вычет. Его дают только тем, кто работает официально и платит подоходный налог. Вернуть можно не все деньги, а только 13% от потраченных двух миллионов, то есть до
Мне кажется, что налог слишком большой. Что делать?
Чтобы уменьшить налог, нужно снизить объем налоговой базы. То есть кадастровую стоимость. С кадастровыми экспертами можно поспорить, но делать это придется или с помощью специальной комиссии, или в суде.
Помимо заявления вам понадобятся:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащая сведения об оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости;
- нотариально заверенная копия документа, который подтверждает ваши права на имущество;
- отчет об оценке рыночной стоимости на бумажном и электронном носителях.
В суде могут пригодиться еще и документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости — если при кадастровой оценке в Росреестре что-то напутали и приписали вашему жилью лишние квадратные метры. Сейчас депутаты обсуждают, не наделить ли правом пересматривать кадастровую стоимость в бюджетных учреждениях без участия комиссий, но к общему знаменателю пока не пришли.
Вам же стоит начать собирать документы уже сейчас, если хотите оспорить кадастровую стоимость. Если успеете до конца года доказать, что на самом деле она меньше, чем указано в реестре, налог за