Не плати и спи спокойно: как легально уменьшить налог на недвижимость

Сумма налога в 2020 году будет существенно выше Фото: Тимур Шарипкулов / Ufa1.RU

Уже в 2020 году налог на имущество будут считать по новым правилам — с 1 января вступил в силу закон, изменяющий порядок определения налоговой базы. Если раньше налоговые органы учитывали инвентаризационную стоимость недвижимости, то теперь за основу будут брать кадастровую, которая существенно выше. Мы изучили законы и разобрались, когда и сколько придется платить за счастье обладать собственным жильем. Что изменится? Строго говоря, нововведение шагает по стране уже несколько лет, но с 1 января «тестовый режим» закончился. По итогам этого года платить за жилье по новым правилам придется жителям всех регионов. Специально для этого эксперты Росреестра подсчитали кадастровую стоимость всех квартир и земельных участков, которые находятся в собственности у физических лиц. Разница между инвентаризационной и кадастровой стоимостью в том, что первая учитывает себестоимость жилья, а вторая — по сути, его рыночная стоимость, но определенная методами массовой оценки, без учета индивидуальных особенностей объекта недвижимости.

Кадастровую стоимость квартиры, дома или земельного участка определяют эксперты Росреестра. Для этого применяется особая формула, так что точно рассчитать кадастровую стоимость самостоятельно очень трудно — проще посмотреть на специальном сайте Росреестра. Каким будет налог? Чтобы рассчитать налог на недвижимость, который вам будет начислен по итогам 2020 года , нужно сначала узнать кадастровую стоимость жилья. Учтите, что по закону часть жилья налогом не облагается. Если вы владеете квартирой — это 20 квадратных метров, комнатой — 10, домом — 50. Дальше вооружаемся калькулятором: делим кадастровую стоимость на количество квадратных метров, чтобы получить стоимость одного квадрата; вычитаем из площади жилья квадратные метры, на которые налог не начисляется; оставшиеся умножаем на стоимость квадратного метра; полученную сумму делим на 0,1% (такова ставка налога). То есть, если вы владелец среднестатистической типовой двушки размером 49 квадратных метров, то платить придется только за 29. Если взять за основу данные Росстата, то ваша квартира должна стоить примерно 2 миллиона 757 тысяч рублей, а облагаемая налогом часть — 1 миллион 627 тысяч рублей. Получается 1627 рублей.

Или можно воспользоваться специальным калькулятором на сайте налоговой. К слову, платим имущественный налог мы не только на дома, квартиры и комнаты, но и на прочую недвижимость — гараж, машино-место или даже недостроенное жилье. А вот квадратные метры вычитают только из жилых помещений.

Прежде чем платить налог, проверьте не положены ли вам льготы Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Кто может не платить? С учетом немалой величины налога, закон освобождает от него льготников. Всего в списке 15 категорий , среди которых инвалиды I и II групп , участники ВОВ, жертвы чернобыльской аварии и пенсионеры. Полный список можно посмотреть здесь. Кстати, отдельной категорией выделены творческие личности. Так что если сможете доказать налоговой, что вы — профессиональный художник, а ваше помещение — специально оборудованная студия, без которой вы никак не обойдетесь, то можно не платить. Кроме того, те, кто недавно купил квартиру, могут получить имущественный вычет. Его дают только тем, кто работает официально и платит подоходный налог. Вернуть можно не все деньги, а только 13% от потраченных двух миллионов, то есть до 260 тысяч рублей. Причем этот вычет можно получить только один раз в жизни. Как это сделать мы подробно рассказывали в этом материале.

Мне кажется, что налог слишком большой. Что делать? Чтобы уменьшить налог, нужно снизить объем налоговой базы. То есть кадастровую стоимость. С кадастровыми экспертами можно поспорить, но делать это придется или с помощью специальной комиссии, или в суде. Помимо заявления вам понадобятся: выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащая сведения об оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости;

нотариально заверенная копия документа, который подтверждает ваши права на имущество;



отчет об оценке рыночной стоимости на бумажном и электронном носителях.

В суде могут пригодиться еще и документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости — если при кадастровой оценке в Росреестре что-то напутали и приписали вашему жилью лишние квадратные метры. Сейчас депутаты обсуждают, не наделить ли правом пересматривать кадастровую стоимость в бюджетных учреждениях без участия комиссий, но к общему знаменателю пока не пришли.