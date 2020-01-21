«Свободные» люди: зачем новосибирцы переезжают на край города — изучаем новый ЖК

Центральная аллея протянется сквозь весь комплекс и завершится площадью со сценой — правда, сегодня центральная калитка не самая популярная среди жителей Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В декабре возле биатлонного комплекса в Новосибирске сдали два новых дома. За пару лет здесь построили половину жилого комплекса «Свобода» — непривычно небольшого для городского жилья, с аллеей под декоративными арками и квартирами, в которых не нужно делать ремонт. Корреспонденты НГС побывали в новом районе и узнали, зачем новосибирцы и жители соседних регионов переезжают на край Дзержинского района, где заканчивается даже частный сектор.

ЖК «Свобода» построили на окраине Дзержинского района — если ехать сюда из центра на машине не в час пик, то добраться можно минут за 40. С общественным транспортом дело обстоит хуже: к новостройкам ходит только одна маршрутка, 72-я, зато на ней можно доехать до метро «Берёзовая роща».



При этом днём маршрутки ходят достаточно часто, примерно каждые 10–15 минут, и останавливаются на повороте к новым домам — остановку здесь официально согласовали в конце декабря, сам павильон обещают поставить летом.

Из общественного транспорта здесь только одна маршрутка, но ходит она часто, уверяют местные жители Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Первые дома здесь построили в конце 2018 года, а год спустя сдали ещё две 4-этажки. Сейчас к сдаче готовят ещё два дома — передать их владельцам квартир в компании «ВИРА-Строй» рассчитывают уже через месяц. Всего в комплексе запланировано 13 почти идентичных домов из кирпича.

В каждом доме по 50–80 квартир в зависимости от числа подъездов, по 6–9 на площадке. Когда комплекс завершат, здесь будет жить порядка 2 тысяч человек, пока же даже первые дома заселены не полностью.

Дворы на территории чередуются: площадка для детей и взрослых с одной стороны дома, парковка — с другой Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Подъезды в домах сквозные, а дворы чередуются, поэтому с одной стороны каждого дома можно выйти на парковку, с другой — в закрытый от машин двор. Всего на 964 квартиры предусмотрено 505 открытых бесплатных парковочных мест, тёплые паркинги в компании решили не строить. Зато в цоколе есть кладовые, по одной на квартиру, — их продают по цене от 30 тысяч рублей за квадрат или дарят при покупке больших квартир.

Во всех домах, кроме одного, есть лифты, хотя по закону в домах высотой до 5 этажей застройщик их устанавливать не обязан Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Изначально дома в проекте делили на «стандартные» и «повышенного комфорта», которые отличались наличием лифта, — это и сегодня указано в описании комплекса на сайте застройщика. Но в итоге без лифта остался только один дом, а деление на сегменты убрали вовсе.

Все квартиры в «Свободе» передаются владельцам с ремонтом. В компании объяснили, что это экономически выгоднее — в том числе для застройщика, который нацелен на аудиторию именно таких квартир.

— Компания в 2018 году предлагала вычитать ремонт из стоимости — получалось всего минус 50 тысяч рублей за однокомнатную квартиру. Согласитесь, вы вероятнее купите с кафелем, — объяснили в «ВИРА-Строй».

Качество отделки местные жители в основном хвалят, но некоторые всё равно меняют обои и сантехнику Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Ремонт нейтральный и без вариантов: светлые обои на стенах, белые натяжные потолки, линолеум. В ваннах, помимо кафеля, есть сантехника и электрические полотенцесушители. Маленьких квартир (площадь студий здесь стартует от 28,5 квадрата) в продаже не осталось, а вот среди вариантов попросторнее ещё можно выбрать. Самая большая квартира, «трёшка»-студия площадью почти 69 квадратных метров с двумя остеклёнными лоджиями и французским балкончиком, стоит 4,5 миллиона рублей, «двушка» в 53,5 квадрата с двумя балкончиками и одной лоджией — 3,7 миллиона рублей.

Обычных окон в квартирах нет: все французские и выходят либо на лоджию, либо на балкончик, который летом часто украшают цветами Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Все окна в квартирах — до пола. Сотрудники застройщика, сопровождавшие журналистов НГС на территории, посетовали, что мы приехали зимой: в теплое время года на каждый балкончик жители выставляют цветы. Под обильными сибирскими снегами почти не видно благоустройства, но местные жители говорят, что летом здесь очень красиво: газоны, интересные детские площадки, даже есть небольшой скалодром, который устроили в том числе благодаря сложному ландшафту территории.

Все проходы и проезды на территории очищены от снега, а за безопасностью следят видеокамеры, доступ к которым есть у каждого, — это обходится жителям недёшево Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Центральная аллея к завершению строительства должна протянуться на 200 метров и сопровождаться декоративными арками. В следующих очередях обещают также построить сцену для мероприятий и роллердром. За обслуживание большой территории приходится платить по расценкам выше среднегородских: по 36 рублей с каждого квадрата жилья. Как пояснила начальник участка Антонина Сорокина, это связано с низкой этажностью домов: квартир меньше, а территория такая же.

В стоимость пока входит, в частности, доступ к видеокамерам: в специальном приложении можно посмотреть записи с любой из 15 уже установленных камер за неделю. Хотя гарантами безопасности здесь выступают сами жители, признаются сотрудники застройщика.



— Здесь все друг друга знают, они иногда выглядывают и спрашивают: «Кто вы такие, зачем сюда приехали? Я сейчас позвоню в управляющую компанию!».

Благоустройство во дворах делают поэтапно: эту детскую площадку завершат уже после снегопадов Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Участок в 7,2 га «ВИРА-Строй» получила с торгов за 17,116 млн рублей в 2014 году и первоначально планировала построить здесь уже знакомые горожанам панельные 9–10-этажки, но столкнулась с протестом жителей частного сектора по соседству. Они заметили, что участок был рассчитан на «малоэтажку», конфликт прошёл через разные инстанции, завершившись изменением проекта и иском застройщика к мэрии с требованием вернуть упущенную выгоду. Впрочем, в компании заметили, что проектом довольны и не исключают, что этот опыт в будущем может быть продолжен в новых комплексах.

Во дворах первых сданных домов уже есть и качели, и горки, и детский скалодром — вместе с обязательными табличками о правилах поведения Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Дома «Свободы» фактически самые высокие в радиусе около 2,5 км: с двух сторон его окружает частный сектор, ещё с двух — берёзовый лес с биатлонным комплексом и Гусинобродское кладбище. Но если в 2014 году эксперты считали, что соседство с кладбищем может отпугнуть часть покупателей, сегодня они иронично отмечают, что «бояться нужно живых». Да и те, кто живёт рядом с городскими кладбищами, как выяснилось, совсем не смущаются такого соседства.



В расположении комплекса есть как недостатки, так и преимущества, которые отмечают и местные жители, и эксперты. Например, сегодня возле новых домов нет ни одного магазина. В доме на Заслонова, 13/1 предусмотрены помещения для магазинов, но пока застройщик только ведёт переговоры с ритейлерами — в только что построенные ЖК они заходят неохотно. В частном секторе есть небольшие магазины формата «у дома», но жители новостроек признались, что туда не ходят — предпочитают гипермаркеты.

Анастасия переехала около полугода назад и говорит, что «здесь классно», только магазинов поблизости не хватает Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— Мы сейчас в «Ленту» ходим — далеко и проблематично, пешком не дойдёшь: туда на маршрутке, обратно на такси, — рассказала жительница одного из первых домов Анастасия.

С социальной инфраструктурой тоже непросто: ближайшая школа — № 71, за частным сектором, детские сады ещё дальше, на Толбухина. Житель «Свободы» Михаил рассказал, что детский сад должен быть и на территории комплекса, в последнем здании, но в компании-застройщике эту информацию опровергли. В поликлиники тоже придётся добираться достаточно долго: взрослая — на проспекте Дзержинского, детская — на Трикотажной.

Остановку возле новых домов согласовали в декабре, но сам павильон появится, скорее всего, не раньше чем через полгода Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Первые жильцы домов, с которыми удалось поговорить НГС, пока с этими проблемами не сталкивались. Единственная, по их словам, насущная проблема сегодня — это транспорт.

— Маршрутка только одна, с транспортом сложно. Но ничего, выходим пораньше просто на работу, да и всё, — говорит Анастасия. — У меня такая работа, что я в пробки не попадаю, да и утром здесь пробок особо нет.

Василий ещё не переехал, но говорит, что доволен отделкой квартиры, а из проблем была только протекавшая крыша, её починили Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В остальном окружение им нравится: можно ходить гулять в лес, бегать на лыжах в биатлонном комплексе. По словам Антонины Сорокиной, среди тех, кто купил квартиры в «Свободе», есть и профессиональные спортсмены, и тренеры.

— Само место очень нравится, лес рядом. Мы с женой оба ходим на лыжах — мы уже всё здесь посмотрели. А летом будем по грибы ходить, — говорит Василий, переехавший сюда из Кемеровской области.

Управляющий партнёр компании «Макромир» Игорь Зеленский называет расположение новостроек спорным и предполагает, что оно больше подойдёт для пенсионеров и тех, чьи дети уже выросли. Частично это так, но Анастасия уверяет, что среди её соседей много молодых семей с детьми.

Хотя эксперты говорят, что это жильё больше подойдёт старшему поколению, среди жителей много молодых семей Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Михаил сегодня снимает жильё в комплексе, пока его квартира строится, — говорит, сразу решили так сделать, чтобы все тонкости понять.

— Комфортно, в принципе, всё устраивает. Как выглядит в проекте — так и на самом деле, — поясняет он. — Мы до этого летом приезжали, зимой, готовились долго к этому. Мы жили рядом, на Высоцкого, нам этот район близок, плюс зелёная зона, поменьше машин. Малоэтажная застройка — это меньше соседей, меньше шума. Из высотки, из муравейника, мы приехали сюда.

Для детей здесь, кроме традиционных игровых комплексов, сделали необычный лабиринт и планируют построить роллердром Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— Туда переезжают люди, которые устали жить в скученных местах: многие с Плющихинского и других ближайших районов, — подтверждает слова Михаила собственными наблюдениями аналитик Сергей Николаев. — С точки зрения расстояния он не так далеко находится, есть альтернативные варианты выезда: можно на проспект Дзержинского поехать, можно на Гусинобродское шоссе.

Между тем Игорь Зеленский отмечает, что если район нового автовокзала будет развиваться так, как планируют власти, достаточно быстро застройка вокруг сильно изменится.

Конкурентов поблизости у комплекса практически нет, хотя по концепции и архитектуре он очень похож на другие малоэтажные новостройки на окраинах Фото: Ольга Бурлакова / НГС