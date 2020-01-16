Вы как вырядились? 8 вещей вашего гардероба, которые бесят всех

Вы сами признались, что вас отталкивает Фото: Илья Давыдов / Сеть городских порталов

Раньше мы выяснили, какая одежда мужского гардероба не нравится женщинам, а что из женской одежды выводит из себя мужчин. И получили столько комментариев от вас, что не могли отказать в продолжении этой темы. Вы настолько не стеснялись в выражениях, выказывая недовольство одеждой противоположного пола, что некоторые тезисы мы даже не смогли оформить цитатами. Зато у нас получилось найти ответы на всю вашу боль. Спойлер: иногда ее придется терпеть.

Мужчины против женщин: «Брюки, натянутые до подмышек, — *** (ерунда, — Прим. ред.) полная. Самое бесячее!»



Девушки в брюках и джинсах с высокой талией, как ни странно, приводят мужчин в недоумение. Но кавалерам придется смириться. Ведь это модно, а женщины очень любят следовать моде, даже если это им не к лицу и не по фигуре. Хочется помодничать, а значит, в ход пойдут и брюки с завышенной талией. К тому же они пока еще в тренде. Но есть и хорошие новости.

— Мужчинам осталось мучиться недолго, потому что на подходе мода двухтысячных и брюки со средней посадкой, — говорит стилист Наташа Ройтман. — Вообще, брюки с завышенной талией мелькают на подиумах года два. Поэтому велика вероятность, что через год они уйдут в прошлое.

Девушек, которых окружают самые категоричные мужчины, спасут разве что такие компромиссы, как классическая средняя посадка или платье — беспроигрышный вариант вообще без посадки, который всегда нравится мужчинам.

Женщины против мужчин: «А как же джинсы-колготки? Мужские лосины, или как там они правильно называются? Полный треш»



Для начала давайте разберемся в формулировках. Многих, скорее всего, выводят из себя одна из этих трех моделей (а то и все три сразу): скинни — узкие джинсы, которые обтягивают фигуру; скинни кроп — то же, что и скинни, только с укороченными штанинами, которые заканчиваются выше голеней (или с подворотами); джеггинсы — леггинсы из джинсовой ткани. Но модель здесь не так важна. Вердикт один: слишком обтягивающие джинсы — это не модно, это не актуально, это плохо, это боль.



Если вы относитесь к тому разряду мужчин, кто хочет подчеркнуть красоту своих ног (и пусть сверху вываливаются бока), помните, что обтягивающие джинсы не актуальны уже много лет. Брюки стали шире, свободнее на бедрах, тенденция идет к широким и длинным брюкам.

— Есть полуприлегающие брюки. Они хорошо сидят на бедрах, в талии, а дальше идет воздух, — рассказывает Наташа Ройтман. — Сейчас идет тренд на 70-е: клеши, трубы. Но аудитория в большинстве своем консервативна, вряд ли все ринутся покупать клеш. В женскую моду они вернутся точно, а вот мужчины-консерваторы в регионах могут до последнего этого не принять. Но если у вас дома лежат и дожидаются своего часа клеши, начинайте сдувать с них пыль.

Мужчины против женщин: «А как же угги с шубой? Мерзость!»



Несколько лет назад подобный парадно-выходной наряд действительно можно было встретить сплошь и рядом. Сегодня такой формы придерживаются разве что староверки и те, у кого с этими самыми уггами и шубой связаны какие-то теплые воспоминания. Но даже это не может вас оправдать. Сейчас мало того что угги не в тренде, так еще и шубы из него вышли. Они считаются моветоном, а девушки предпочитают переодеваться в пуховики или хотя бы в искусственный мех.



Хотя шубы и попали в опалу, их продолжают надевать на вечерние мероприятия, потому что платье и пуховик вряд ли будут когда-то смотреться выигрышно. Естественно, для шубы нужно подобрать подходящую обувь. Это могут быть и каблуки, но чаще стилисты рекомендуют ее упрощать (чтобы это не выглядело слишком нарядно днем в городе): ботинки, что-нибудь на плоском ходу, но никак не угги.

— В городе уггам не место. Это удобная и теплая обувь. Но носить их уместно где-то за городом, в деревне, — говорит Наташа Ройтман. — А в городе — ни с пуховиком, ни с шубой, никак. Сейчас есть много моделей ботинок с мехом на плоской подошве, утепленных кроссовок, которые смотрятся адекватно городским условиям и при этом уместны. В них так же удобно и тепло.

Но если вы еще двадцать лет назад впервые увидели и поняли, что это любовь навеки, постарайтесь хотя бы выбирать правильно. Есть, конечно, и пары за 650 рублей, но помните, что некоторые мужские носки стоят дороже. Несложно представить, сколько протянет такая обувь. На прилавках много экземпляров из искусственной замши российских и китайских производителей. Они по качеству заметно уступают оригиналу.



Также состояние любой обуви зависит от того, как к ней относятся, как ухаживают. Пропитывайте ее водоотталкивающей пропиткой, сушите. Если за ней не ухаживать, она через месяц ни на что не будет похожа. На зиму вообще рекомендуют запастись хотя бы двумя парами обуви, чтобы одна отдыхала.

Женщины против мужчин: «Пиджаки темного цвета с перхотью на плечах и пиджаки из-под куртки»



С первым пунктом этой проблемы вам помогут справиться дерматологи, а вот вторую решить проще простого. Нужно всего лишь надеть куртку или пальто правильной длины, которые закроют пиджак. Надетая на пиджак короткая куртка, скорее всего, будет отличаться даже по стилистике, из-за чего люди из вашего окружения поймут, что что-то пошло не так.

— Лучше, чтобы было несколько вариантов верхней одежды. Когда у вас с сентября по май один пуховик, который нужно вписать во все случаи жизни, это не норма, — говорит Наташа Ройтман. — Желательно, чтобы верхней одежды было побольше. Укороченная куртка для повседневной носки и спорта, более деловая и офисная до середины бедра — на выход, пальто, которое можно продлить на зиму.



Мужчины против женщин: «Леггинсы на огромной *** (широкой бедренной кости. — Прим. ред.) раздражают, а остальное нормально»



Стилисты признаются, что девушки не всегда адекватно себя оценивают. Отсюда и появляются дамы аппетитных форм, которые считают, что эти формы нужно обязательно всем показать. Это не является нормой, но есть несколько лайфхаков, которые помогут девушкам остаться в любимых лосинах без вреда для окружающих.

— Паховая зона и попа обязательно должны быть прикрыты, — делится основным правилом Наташа Ройтман. — Леггинсы могут быть под платьем, под удлиненным свитером, под худи — пожалуйста. Но обязательно нужно скрыть подробности. Это стратегическое правило. Неважно, какая там у вас фигура.

Также не стесняйтесь надевать более свободные модели. Они позволяют скрыть ненужные детали, покажут только тонкие части тела: щиколотку, запястья, талию (она часто остается тонкой при прочих излишках). В этом случае фигура будет смотреться более стройной, чем в обтягивающих брюках, которые обнажают все нюансы. Ну и не забывайте, что это должны быть никак не спортивные леггинсы, в которых вы уже третий год собираетесь пойти в зал. Они в городском пейзаже будут полным провалом, как ни прикрывайся. Мужчин, кстати, это правило тоже касается.



Женщины против мужчин: «Дурацкие принты — боль для глаз»



Как бы вы ни старались уйти от надписей на футболках, они до сих пор в тренде. Правда, надо различать качественный принт от всего остального. Есть бессчетное количество футболок с надписями «люблю пиво», «кто в доме хозяин», и понятное дело, что к стилю они никакого отношения не имеют. В таком можно выйти разве что в подъезд, чтобы совсем не голышом. В остальных случаях надевать подобное — табу. Если так уж хочется выделиться принтом на майке, запомните, что сейчас актуальна тема искусства — современное прочтение классики, античность. И все футболки с подобными изображениями будут восприняты в обществе на ура.

— Также есть мода со смыслом и дополнительными опциями — это здорово. Например, «Доброшрифт». Инициативная группа придумала этот проект, который помогает детям с ДЦП, — рассказывает Наташа Ройтман. — Сами дети написали каждый по кривенькой букве, и можно заказать себе такой мерч, придумав любую надпись на свой вкус. Деньги перечисляют на помощь ребятам, на благотворительность. Это добрая история, эти надписи в тренде и это классно. С одной стороны, хорошее дело, с другой — выглядит стильно.

Мужчины против женщин: «Кеды или белые кроссы с платьем — самая ***»



Некоторые претензии мужчин все-таки не объяснить. Почему в опалу попали платья с кроссовками и отчего они вызывают расстройство желудка у сильной половины человечества, сказать сложно. Зато для кавалеров есть одно важное послание: смиритесь, кроссовки с платьями остаются в тренде, как бы прискорбно это для вас ни было.

— Я понимаю, как хочется мужчинам видеть женщин красивыми, женственными, в платьях, на каблуках. Но жизнь такая, что женщинам приходится много бегать, на ногах находиться весь день. Конечно, тут здоровье важнее моды. Поэтому девушкам давно разрешено носить платья с кедами, — объясняет Наташа Ройтман.

Но не все потеряно, мужчины! Говорят, женственность неуверенными шагами возвращается в моду, а вместе с ней могут вернуться и каблуки. Девушкам же не стоит забывать, что с кедами более уместно будут смотреться платья-рубашки, чем бальные, колокольчики и другие романтичные наряды. Потому что они выполнены в той же спортивной стилистике.

Женщины против мужчин: «А как же серые подштанники без самих штанов? А с мотнёй?»

