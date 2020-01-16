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Он и она Интервью

Холостяк месяца: успешный шоумен мечтает жениться и воспитывать детей, но его называют бабником

Ильдар хотел бы прожить всю жизнь с одной женщиной — он рассказал НГС, какую невесту ищет

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Ильдара считают бабником, но он говорит, что это не так

Ильдара считают бабником, но он говорит, что это не так

Героя сегодняшней статьи зовут Ильдар Гильмутдинов. Это невероятно обаятельный и харизматичный мужчина, который в свободное от работы время любит печь французские пирожные: «Один-два раза в неделю моя квартира пахнет миндалём и выпечкой». Ильдару 28 лет, он работает ведущим мероприятий — это не только свадьбы, но и корпоративные события. Корреспонденту НГС он рассказал о своих взглядах на отношения, семью, воспитание детей. Рядом с собой Ильдар хотел бы видеть ту девушку, с которой они оба будут чувствовать себя одной командой. 

О себе

Ильдар очень много времени проводит на работе и говорит, что его будущая девушка должна быть к этому готовой

Ильдар очень много времени проводит на работе и говорит, что его будущая девушка должна быть к этому готовой

— Больше всего удовольствия я получаю от спонтанных планов, совместных внезапных решений выехать в другой город, куда-то улететь, приготовить вечером что-то новое, посетить Stand Up клуб, сходить в тир. Периодически, после долгого рабочего промежутка, люблю устраивать «день тюлень» — когда ты ленишься, ешь вкусную еду и полдня смотришь что-то интересное. 

Про работу

— Я веду мероприятия — свадьбы, корпоративы, что-нибудь интересное, например, как-то вел соревнования по ММА на ринге в ТРЦ «Аура»: все 4 этажа были заполнены зрителями. Чаще всё же веду свадьбы. Обожаю, когда много красивых людей собираются в одном месте, чтобы весело провести время. С таких заказов я часто возвращаюсь ближе к полуночи, нужно быть к этому готовой. Иногда выезжаю на заказы в другие города. Пеку макароны (французские пирожные), каждую неделю делаю их поставку. Один-два раза в неделю моя квартира пахнет миндалём и выпечкой.


О флирте на работе

— Моя работа творческая и — да, привлекает девушек, плюс свою роль играет мой позитивный взгляд на жизнь. Порой это заставляет немного напрячься, ведь я постоянно среди людей, много общаюсь. Забавно было пару раз слышать фразу: «Да ты наверняка бабник! С тобой опасно общаться», — при этом я уже около месяца даже с друзьями толком не виделся, не говоря уже о свиданиях.

Однажды я вёл корпоративный вечер для медицинской компании. Одна женщина на нём была немножко больше, чем навеселе. В определённый момент она очень настойчиво и дерзко начала звать меня на танцпол вместе с ней, а танцы планировались очень откровенные, мои словесные отмазки работали плохо. Поэтому по завершении программы пришлось сбежать с праздника. 

О девушках

— Мне нравятся ухоженные девушки, которые следят за собой. Что касается фигуры: выдающиеся параметры — это приятный бонус, но мой опыт показывает, что он далеко не решающий. 

Мою влюблённость вызывает особое отношение ко мне, мудрый подход к нашему общению, приятные сюрпризы, например, вкусный ужин, ожидающий меня после энергозатратного дня. Чувство юмора — если девушка умеет хотя бы изредка шутить или просто не стесняется пробовать — это сразу вызывает к ней особые эмоции, желание открывать что-то новое для себя.

Я люблю экстрим. Если девушка разделает это моё стремление — круто, нет — готовься к приятным неожиданностям. У девушки точно должна быть либо интересная для неё работа, либо увлечение, тогда нам будет интересно вместе. Иначе у неё в голове рождается скука, а от скуки девушки творят ужасные вещи со своим мужчиной.

Меня отталкивают девушки, которые не умеют вежливо общаться: они всегда настроены на то, что на них кто-то нападает, благо встречаются они редко. С негативными взглядами на жизнь, которые каждый день ищут по чему бы погоревать. То, что у представительниц прекрасного пола часто меняется настроение — это норма, но не нужно также часто менять его мне. 

Запах очень важен — если люди не подходят по запаху, вряд ли когда-нибудь получится притереться друг к другу. Отсюда запах сигарет. Я не курю. И вряд ли у девушки будет получатся долго перебивать запах сигарет. Если человек говорит про других только плохое, он или она и несёт только сплошной негатив, мне бы этого не хотелось.

Прикольно, когда у девушки есть конкретные желания. Это нормально, что она чего-то хочет. Главное, чтобы это была не навязанная журналом или интернетом картинка, а разумный подход и чёткое понимание, для чего это. Если вдруг в наших отношениях мы понимаем, что у меня чего-то нет, не проблема, это появится в ближайшем будущем.

В девушках ценит умение поддержать разговор и пошутить

В девушках ценит умение поддержать разговор и пошутить

Про отношения

— Раньше я просто встречался с девушкой и мне были не важны какие-то внутренние моменты, привычки и прочее. Сейчас по-другому. Я встречаюсь с девушками, с которыми интересно общаться, даже в сексуальном плане это привлекательнее. Симпатичную внешность найти просто, а когда ты с девушкой на одной волне — это стоит очень многого. 

Я хочу, чтобы мы с моей девушкой чувствовали друг друга, чтобы нам было комфортно вместе, были общие интересы, чтобы в компании друзей мы ощущали себя командой. Она — энергичная, например, если мы с друзьями играем в настольные игры, я хочу быть уверенным в ней: я ей что-то объясняю, она не сдается, мы действуем в одной команде.

У меня много друзей, они классные и энергичные. Я хочу, чтобы моя женщина чувствовала себя комфортно в общей компании. Соответственно, навыки социального общения обязательны, я хочу проводить время вместе, а не переживать за её состояние, пока общаюсь с друзьями.

Раньше я был бескомпромиссный и очень жесткий в своих взглядах. Но практика показала, что гибкость приводит к истине. Я требователен, обозначаю важные для меня моменты и даю девушке свободу: например, если она хочет встретиться с подругами — без проблем, главное, чтобы я был уверен в ее безопасности.

Про ревность

— Ревность иногда возникает сама по себе, но я не ревнивый. Главное, чтобы девушка сама не провоцировала и не подогревала таким способом чувства мужчины, для меня ревность не подогревающий фактор. Я итак обожаю свою женщину без этого фактора, мне это не нужно. И заставлять ее ревновать я тоже не хотел бы. Вообще, считаю, что ревность — это одно из самых разрушающих чувств.

Ильдара отталкивают девушки, которые во всем ищут негатив

Ильдара отталкивают девушки, которые во всем ищут негатив

О семье и детях

— Я хочу крепкую семью, сразу и навсегда, один раз жениться и провести с этой женщиной всю жизнь. Важно, чтобы мы вместе развивались, потому что если один развивается, а второй — нет, отношения не получатся, им становится неинтересно вместе.

У моей женщины должны быть свои увлечения, она может особо не заниматься домашним хозяйством, если сама все грамотно простроит. Важно, чтобы она закрывала базовые вопросы с чистотой жилья и готовкой. Это можно решить и с помощью клининга, и с помощью доставки еды на дом, но мне бы хотелось, чтобы она готовила, это гораздо приятнее.

Когда женщина только домохозяйка — это неинтересно, на мой взгляд, это даже возможная деградация. Но если она домохозяйка и чем-то увлечена — другой вопрос, хотя практика показывает, что этого мало, чтобы девушка была счастливой. А мне нужна рядом счастливая девушка.

Мне бы хотелось вместе воспитывать детей, хотя допускаю, что у меня будет не так много времени, но свободное — я буду отдавать семье. Совсем не против няни, но когда дети немного подрастут.

Ильдар говорит, что хочет крепкую семью, жениться один раз и прожить всю жизнь с одной женщиной&nbsp;

Ильдар говорит, что хочет крепкую семью, жениться один раз и прожить всю жизнь с одной женщиной 

Про неудачные отношения

— Мои последние отношения длились почти три года. Мы расстались летом 2019-го — разошлись интересы, чувствовали себя некомфортно. Нарушались наши договоренности — мы договаривались, что к определенному периоду мы вместе чему-то научимся, что-то сделаем вместе, этого не произошло. Не было взаимопонимания.

Я понял, что в любых отношениях можно вывести друг друга на хороший уровень, сделать друг друга счастливыми. Вопрос времени — готовы ли мы потратить столько, сколько потребуется, чтобы притереться.

Мы с моей бывшей девушкой поняли, что столько времени у нас нет, у нее были свои цели и интересы, у меня свои. У нас были чувства, расставаться было сложно, тем не менее мы поговорили и обоюдно решили, что так будет лучше.

Я думаю, что в момент, когда ты сам уже знаешь, что хочешь от жизни, и вам с девушкой комфортно друг с другом, нужно пробежаться по ценностям, понять, резонируют они или нет, сможем ли мы быть вместе или нет. Я раньше так не делал, теперь буду.

Предпочитает знакомиться в живом общении, а не в интернете&nbsp;

Предпочитает знакомиться в живом общении, а не в интернете 

Знакомства и свидания

— Я редко знакомлюсь в интернете, чаще это живое общение, могу познакомиться на улице, но девушка должна вызвать интерес. Обычно знакомства происходят в свободном общении, не в интернете.


Мне очень важно общение, оно невероятно усиливает влечение, если проходит комфортно. Если на свидании я вижу, что девушка мне внешне не очень подходит, то я останусь. Возможно, она станет моим другом и мы будем полезны друг другу в чём-то ещё, возможно даже будет общее увлечение — может она лучше любого мужика разбирается в машинах или играет в футбол. 

Если вам понравился герой материала и вы хотели бы познакомиться, пришлите несколько слов о себе, фото и ваши контактные данные на she@ngs.ru, мы передадим информацию Ильдару.

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Наш предыдущий холостяк — художник Игорь Вечерский. Он рисует картины в эротическом жанре и, как считает сам, именно поэтому у него не складываются отношения с девушками — они ревнуют его к голым натурщицам. 

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КОММЕНТАРИИ (6)

Егор
16 янв 2020 в 13:11

Судя по всему это чудо-жених вел корпоратив как раз в той мед.организации, где я работаю. Не знаю насчет приставучих дам, но вот программа была откровенное дно! С такими талантами это реально уровень квартирника, но исключительно из родственников, друзей.

Фото пользователя
16 янв 2020 в 13:11

..."А зовут меня - Губайдуллина Зульфия..."(с) В Казань пущяй за нявестой шпарит, там татарске чяк-чяк делают...😁

Гость
16 янв 2020 в 13:12

Желательно ему в жены татарочку, а то как у Башарова получится....кто ж выдержит их национальные закидоны?! Девушки, будьте бдительны! Совершенно обычный парень!