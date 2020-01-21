Неряхи и порноманы: взрослые с СДВГ — как вычислить у себя расстройство, которое принимают за характер

Типичный признак СДВГ — залипание на неполезные занятия, например, просмотр роликов в интернете или бесконечное листание ленты социальных сетей Фото: Полина Авдошина

Если вы из тех, кто берется за 10 дел одновременно и ничего не доводит до конца, или, моя посуду, может оставить одну тарелку в раковине, потому что устали — у вас скорее всего синдром дефицита внимания и гиперактивности. И если вам не 7 лет — это, скорее всего, проблема. О том, что есть взрослые с СДВГ, в России заговорили совсем недавно. То, что еще 20 лет назад считалось дурным характером и следствием плохого воспитания, оказалось особенностью психики, с которой можно бороться. Корреспондент НГС поговорила с неврологом-сомнологом, сотрудником кафедры неврологии НГМУ Ксенией Дорониной о том, как жить взрослым с таким синдромом, чтобы не разрушить всё вокруг.

По наблюдениям специалиста, большинство детей, которые страдают значительными проявлениями гиперактивности и дефицита внимания, вырастают во взрослых с СДВГ. — Что касается детей с умеренными и слабыми проявлениями, то они легче поддаются режиму и психотерапии. В конце концов такие ребята организуют себя сами, либо им помогают родители, — рассказывает Ксения. Процент взрослых с этим синдромом назвать сложно. Таких расчетов по стране мало — ведь о том, что есть взрослые с СДВГ, в России говорят сравнительно недавно — только последние 5 лет.

Считается, что СДВГ — это не болезнь. Ксения Доронина

— Это состояние психики, связанное с рядом факторов. Можно сказать, что это особенность, которая очень сильно мешает в жизни, но она не связана с каким-то реальным повреждением головного мозга, — объясняет невролог. Такие люди могут функционировать и даже могут использовать свои особенности себе на пользу, но это, по мнению эксперта, случается редко.

Как диагностировать СДВГ Обладатели такого синдрома делятся на несколько групп. Люди с преобладающим дефицитом внимания с минимальной или отсутствующей гиперактивностью сложно удерживают внимание, постоянно отвлекаются, не способны довести дело до конца, сложно воспринимают устные инструкции, забывают необходимые для выполнения важных дел вещи.

Люди с преобладающей гиперактивностью с сохранением внимания или с минимальным нарушением внимания постоянно перебивают, не дослушивают, не могут долго сидеть на одном месте, постоянно притопывают, причмокивают, стучат пальцами. Ситуация ожидания для таких людей тяжело переносима.

Бывает вариант синдрома, в котором в равной степени отмечают как нарушение внимание, так и гиперактивность Фото: Полина Авдошина

Люди с дефицитом внимания (а значит, легко отвлекаемые) чаще других страдают игроманией и бесконечным просмотров видеороликов, в том числе и порно. Нельзя сказать, что все люди, которые смотрят порно, страдают дефицитом внимания. Но люди с дефицитом внимания чаще смотрят порно. При этом эксперт отмечает, что мозги у таких людей достаточно быстро соображают, поэтому какое-то время они могут эффективно справляться, придумывая себе оправдания. Они чаще врут, скрывают правду и приукрашивают. Просто потому, что им необходимо выбираться из ситуации, в которую они бывают поставлены своим же поведением. По мнению невролога, у части людей, которые страдают дефицитом внимания, есть качества, которые они могут использовать в работе. Это может быть то, что нужно делать здесь и сейчас: какие-нибудь горящие дедлайны, вещи, на которые необходимы реагировать быстро, но при этом не требующие длительного вникания в процесс.

— Такой летящий и стремительный кризис-менеджер. Но не для всех это работает. Расстройство очень индивидуальное. Кто-то из таких людей может быть хорош в спорте. Это не безысходное состояние, потому что любое изменение психики, которое развивается, имеет эволюционные преимущества. Хотя в данном случае их мало, — заключает Доронина. Что делать Если вам кажется, что именно этот синдром мешает вам качественно жить, работать и строить отношения с близкими — можно обратиться за помощью к специалисту. Есть препараты, которые лечат СДВГ. Одно из таких лекарств зарегистрировано в России — это рецептурный препарат Амокситин. Если у вас легкая или средняя степень выраженности, можно обратиться к психологам. Они помогут сделать жизнь более комфортной.

Легкая степень — это когда человек замечает эти особенности и способен их контролировать. Они не приводят к краху его социальных и рабочих планов Фото: Полина Авдошина

— Как правило, такой пациент приходит с другими жалобами. Мальчики болеют этим расстройством чаще, чем девочки. И соответственно среди взрослых с таким синдромом больше мужчин. Им сложно предъявлять жалобу на собственную гиперактивность — в нашем обществе это считается даже плюсом. Они жалуются на низкую эффективность своей работы, тревогу, депрессию и плохой сон, — уточняет эксперт.



Что происходить в голове у СДВГ-шников — Есть данные о том, что при СДВГ снижено количество норадреналина. Это нейромедиатор — когда его много, он влияет на концентрацию внимания и усидчивость. Когда его мало, человеку сложно сохранять внимание. Также влияет нейромедиатор дофамин, который связан с целеполаганием и мотивацией, поэтому когда дофамина мало, человек становится незамотивированным, у него нет определенной цели, — объясняет Ксения. Невролог упоминает об эксперименте, в котором маленьких детей от года до трех садили на стул, клали перед ними конфету и говорили: «Если ты не съешь конфету, мы дадим тебе ещё несколько конфет, но позже». При этом комната была заполнена игрушками. В ходе эксперимента выяснили, что те, кто был способен продержаться и не съесть конфету сразу, в будущем имели лучшие оценки и больше возможностей.