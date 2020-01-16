Самый глупый перекрёсток: на магистральной улице Новосибирска из четырех полос движения одна исчезла

Сегодня в рубрике НГС «Самый глупый перекресток» мы разбираем очередное место в Новосибирске, где организация дорожного движения вызывает вопросы. На пересечении улиц Дуси Ковальчук и Залесского знаки движения по полосам развешаны так, что теряется один крайний левый ряд при движении от площади Калинина к Сухому логу. Подробнее о проблемах на этом перекрестке в обзоре Дмитрия Косенко.
Если ехать по улице Дуси Ковальчук в сторону Сухого лога, то перед пересечением с улицей Залесского, возле остановки «Горбольница», можно увидеть три знака движения по полосам: один разрешает поворот налево на Залесского, два — проезд прямо и далее правее. Все знаки висят над основной проезжей частью, а полоса с трамвайными путями фактически остается незадействованной.
— Один ряд средний, по сути, прямо. Левый — только налево, крайний правый — всегда стоит общественный транспорт на остановке. В левом ряду всегда 1–3 машины максимум поворачивают. Если сместить знак «Поворот налево» в одну крайнюю левую полосу (на трамвайные пути, как сделано во встречном направлении), было бы отлично, — пишут нам читатели.
Действительно, чтобы проехать прямо на Сухой лог, нужно перестраиваться в средний ряд, поскольку в правом постоянно «толпятся» автобусы (рядом остановка), а в левом машины ждут своей зеленой стрелки для поворота на Горбольницу.
Поэтому тут и пробки, и хаотичные перестроения автомобилей в средний ряд, — в целом нервозная обстановка. При этом ширина проезжей части улицы Дуси Ковальчук позволяет ехать в четыре ряда — крайний левый по трамвайным путям.
Именно так и сделано при подъезде к этому перекрестку со стороны Сухого лога — два знака разрешают поворот направо на Горбольницу, два — налево в сторону площади Калинина. При этом крайний левый знак висит над трамвайными путями. И в итоге машины полноценно используют все четыре полосы движения.
В нашем проблемном месте положение осложняют еще и припаркованные вторым рядом машины возле дома Дуси Ковальчук, 398, где расположено множество офисов и магазинов. Они окончательно сжирают правую полосу движения при подъезде к перекрестку. По-хорошему, здесь нужно наводить порядок с парковкой, но и простое перевешивание знаков с добавлением еще одного могло бы улучшить ситуацию.
А вы видите проблему со знаками движения по полосам на перекрестке Дуси Ковальчук — Залесского?
Ранее мы рассказывали о перекрестке Кирова — Воскова: там 4-полосная улица Кирова внезапно перестает быть главной, исследовали кольцо на Богаткова — Доватора, где заставляют уступать тех, кто едет по главной. А на Ипподромской магистрали нашли места, где водителям приходится сворачивать шею.