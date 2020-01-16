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Авто Проблема

Самый глупый перекрёсток: на магистральной улице Новосибирска из четырех полос движения одна исчезла

На пересечении Дуси Ковальчук — Залесского не используется крайний левый ряд с трамвайными путями

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Три знака движения по полосам

Три знака движения по полосам

Сегодня в рубрике НГС «Самый глупый перекресток» мы разбираем очередное место в Новосибирске, где организация дорожного движения вызывает вопросы. На пересечении улиц Дуси Ковальчук и Залесского знаки движения по полосам развешаны так, что теряется один крайний левый ряд при движении от площади Калинина к Сухому логу. Подробнее о проблемах на этом перекрестке в обзоре Дмитрия Косенко

Если ехать по улице Дуси Ковальчук в сторону Сухого лога, то перед пересечением с улицей Залесского, возле остановки «Горбольница», можно увидеть три знака движения по полосам: один разрешает поворот налево на Залесского, два — проезд прямо и далее правее. Все знаки висят над основной проезжей частью, а полоса с трамвайными путями фактически остается незадействованной. 

— Один ряд средний, по сути, прямо. Левый — только налево, крайний правый — всегда стоит общественный транспорт на остановке. В левом ряду всегда 1–3 машины максимум поворачивают. Если сместить знак «Поворот налево» в одну крайнюю левую полосу (на трамвайные пути, как сделано во встречном направлении), было бы отлично, — пишут нам читатели.

Правый ряд занят автобусами — рядом остановка

Правый ряд занят автобусами — рядом остановка

Действительно, чтобы проехать прямо на Сухой лог, нужно перестраиваться в средний ряд, поскольку в правом постоянно «толпятся» автобусы (рядом остановка), а в левом машины ждут своей зеленой стрелки для поворота на Горбольницу. 

Ширины хватает на четыре полосы

Ширины хватает на четыре полосы

Поэтому тут и пробки, и хаотичные перестроения автомобилей в средний ряд, — в целом нервозная обстановка. При этом ширина проезжей части улицы Дуси Ковальчук позволяет ехать в четыре ряда — крайний левый по трамвайным путям. 

Четыре полосы в обратном направлении

Четыре полосы в обратном направлении

Именно так и сделано при подъезде к этому перекрестку со стороны Сухого лога — два знака разрешают поворот направо на Горбольницу, два — налево в сторону площади Калинина. При этом крайний левый знак висит над трамвайными путями. И в итоге машины полноценно используют все четыре полосы движения. 

Машины стоят вторым рядом

Машины стоят вторым рядом

В нашем проблемном месте положение осложняют еще и припаркованные вторым рядом машины возле дома Дуси Ковальчук, 398, где расположено множество офисов и магазинов. Они окончательно сжирают правую полосу движения при подъезде к перекрестку. По-хорошему, здесь нужно наводить порядок с парковкой, но и простое перевешивание знаков с добавлением еще одного могло бы улучшить ситуацию.

А вы видите проблему со знаками движения по полосам на перекрестке Дуси Ковальчук — Залесского?

    Ранее мы рассказывали о перекрестке Кирова — Воскова: там 4-полосная улица Кирова внезапно перестает быть главной, исследовали кольцо на Богаткова — Доватора, где заставляют уступать тех, кто едет по главной. А на Ипподромской магистрали нашли места, где водителям приходится сворачивать шею.

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    Самый глупый перекрёстокДуси КовальчукДТП
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    КОММЕНТАРИИ (7)

    16 янв 2020 в 09:24

    самуй глупый перекресток, это развязка на Жуковского у Гиганта

    Сергей
    16 янв 2020 в 09:20

    Там раньше была четвертая табличка, поэтому логичен поворот налево с трамвайных путей. Летом там даже соответствующая разметка бывает присутствует. Просто эту табличку сорвало ветром, а восстановить никто и не догадывается.
    Вы лучше напишите про реконструкцию Красного проспекта. Там много начудили, например, пересечение Октябрьской с Красным проспектом при движении со стороны Серебрениковской - одна из полос движения упирается в построенный зачем-то типа островок безопасности. Было неочевидно движение, на днях поставили знаки распределения по полосам, но это еще сильнее усугубило ситуацию, т.к. нормальный стиль движения там: левый ряд - налево, правый ряд - прямо и направо.

    гость
    16 янв 2020 в 09:16

    знаки то нормально висят в целом, но водители резко начинают щемить средний ряд дабы проехать в сторону сухого лога. Либо несутся по левому ряду туда же, занимая при этом левую полосу, по которой должен двигаться средний ряд для поворота на богдашку! на следующем перекрестке проблема еще хуже. только 2 левые полосы (включая трамвайные пути) могут уходить на Богдашку. Что мы видим вместо этого??? левый ряд в сторону ипподромской (стрелка на право) щемится на богдашку, включая транспорт! что вызывает недовольство у водителей , которые пытаются направо уехать по стрелке, а попадают в очередь на богдашку...неужели нельзя у долгостроя срезать территории под еще одну полосу?? и сделать две полноценные полосы на богдашку и три на ипподромскую!с трамваек тоже потом лезут по богдашке в полосу! все это тормозит движение!