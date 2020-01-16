Самый глупый перекрёсток: на магистральной улице Новосибирска из четырех полос движения одна исчезла

Сегодня в рубрике НГС «Самый глупый перекресток» мы разбираем очередное место в Новосибирске, где организация дорожного движения вызывает вопросы. На пересечении улиц Дуси Ковальчук и Залесского знаки движения по полосам развешаны так, что теряется один крайний левый ряд при движении от площади Калинина к Сухому логу. Подробнее о проблемах на этом перекрестке в обзоре Дмитрия Косенко.



Если ехать по улице Дуси Ковальчук в сторону Сухого лога, то перед пересечением с улицей Залесского, возле остановки «Горбольница», можно увидеть три знака движения по полосам: один разрешает поворот налево на Залесского, два — проезд прямо и далее правее. Все знаки висят над основной проезжей частью, а полоса с трамвайными путями фактически остается незадействованной.