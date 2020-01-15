Принцессы для взрослых: сибирячки примерили на себя образы диснеевских героев (получилось откровенно)

Дерзкая Круэлла Де Виль или холодная и расчетливая Малефисента? Фото: Вероника Шилова / Катя Барсик

Эти девчонки умеют удивлять и эпатировать публику. Вместо привычных глазу засахаренных фотосессий в белых зонах с идеальными прическами и макияжами они предстают в образах, которые точно никто не ожидает. Главная злодейка из мульта про 101 далматинца или неожиданное амплуа Минни-Маус. Есть версия слегка уставшей Золушки, а еще сейчас совсем никуда без единорогов и Малефисенты. Корреспондент НГС собрала самые яркие фотографии сибирячек в образах героев из мультфильмов — вы только посмотрите, какие красотки.



Все фотографии Вероники Шиловой неподготовленного зрителя могут шокировать и вызвать волну хейта или непонимания. Девушка любит эскпериментировать с внешностью и образами. На этот раз она примерила на себя роль Круэллы Де Виль — главной злодейки и похитительницы собак из мультфильма «101 далматинец», которая задумала сшить себе шубу из шкур далматинцев.

— Прячьте своих щенков, девачки, — написала Вероника в своем аккаунте в Instagram. Фото: Вероника Шилова

— Подруга сказала, что по манерам я очень похожа на неё, именно из мультика, так что я заказала парик и за несколько месяцев готовлюсь к Хеллоуину, — рассказывает Вероника НГС. Из сказочных образов у Вероники был еще единорог:

Екатерина Барсик сняла серию фото в образе Минни-Маус — подруги известного мышонка Микки-Мауса. Правда, Минни получилась немного иначе, чем в мультфильме Уолта Диснея.

Екатерине нравится снимать провокационные образы Фото: Екатерина Барсик

Другая популярная злодейка Малефисента — та, что разозлилась на короля и королеву из-за того, что ее не пригласили на крестины их дочери Авроры, насылает на нее заклятие, предсказав принцессе смерть от укола о веретено прялки в день её шестнадцатилетия. Все помнят сюжет сказки о Спящей красавице. Вот такая Малефисента вышла.

О Золушке тоже не забыли — правда, карета немного попортилась и сама принцесса несколько видоизменилась. Получилось ни чуть не хуже первоисточника. Кстати, карету можно найти в окрестностях пляжа «Звезда», но лучше дождаться весны или лета.

Как вам такая Золушка? Фото: Екатерина Барсик

— Мне нравится создавать провокационные работы и вызывать неоднозначные эмоции. Этими снимками мне хотелось показать, что даже у сказочных персонажей могут быть пагубные привычки, что если они вовсе не волшебные герои, а просто плохие принцессы для взрослых. В планах у меня и дальше использовать героев мультиков, кино для своих идей и показывать их в совершенно новых образах, — говорит Екатерина. Образ белой королевы у фотографа Кристины Фефеловой вышел впечатляющим и неожиданным.

Собственно, как и Русалочка, которая в наушниках слушает Олега Газманова, так пишет Кристина под постом в своем профиле в Instagram.

— У меня скорее собирательные образы, что-то придумываю сама, — говорит Кристина.