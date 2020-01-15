15 января среда
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 1/10
usd 61.41
eur 68.42
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 1/10
usd 61.41
eur 68.42

Все новости

Все новости
Стиль и красота Фоторепортаж

Принцессы для взрослых: сибирячки примерили на себя образы диснеевских героев (получилось откровенно)

Кажется, они были плохими девочками в прошлом году и не собираются исправляться

1 428
38 Обсудить

Поделиться

Дерзкая Круэлла Де Виль или холодная и расчетливая Малефисента?

Дерзкая Круэлла Де Виль или холодная и расчетливая Малефисента?

Эти девчонки умеют удивлять и эпатировать публику. Вместо привычных глазу засахаренных фотосессий в белых зонах с идеальными прическами и макияжами они предстают в образах, которые точно никто не ожидает. Главная злодейка из мульта про 101 далматинца или неожиданное амплуа Минни-Маус. Есть версия слегка уставшей Золушки, а еще сейчас совсем никуда без единорогов и Малефисенты. Корреспондент НГС собрала самые яркие фотографии сибирячек в образах героев из мультфильмов — вы только посмотрите, какие красотки. 

Все фотографии Вероники Шиловой неподготовленного зрителя могут шокировать и вызвать волну хейта или непонимания. Девушка любит эскпериментировать с внешностью и образами. На этот раз она примерила на себя роль Круэллы Де Виль — главной злодейки и похитительницы собак из мультфильма «101 далматинец», которая задумала сшить себе шубу из шкур далматинцев. 

—&nbsp;Прячьте своих щенков, девачки, — написала Вероника в своем аккаунте в Instagram.

— Прячьте своих щенков, девачки, — написала Вероника в своем аккаунте в Instagram.

— Подруга сказала, что по манерам я очень похожа на неё, именно из мультика, так что я заказала парик и за несколько месяцев готовлюсь к Хеллоуину, — рассказывает Вероника НГС. 

Из сказочных образов у Вероники был еще единорог:

Екатерина Барсик сняла серию фото в образе Минни-Маус — подруги известного мышонка Микки-Мауса. Правда, Минни получилась немного иначе, чем в мультфильме Уолта Диснея.

Екатерине нравится снимать провокационные образы

Екатерине нравится снимать провокационные образы

Другая популярная злодейка Малефисента — та, что разозлилась на короля и королеву из-за того, что ее не пригласили на крестины их дочери Авроры, насылает на нее заклятие, предсказав принцессе смерть от укола о веретено прялки в день её шестнадцатилетия. Все помнят сюжет сказки о Спящей красавице. Вот такая Малефисента вышла.

О Золушке тоже не забыли — правда, карета немного попортилась и сама принцесса несколько видоизменилась. Получилось ни чуть не хуже первоисточника. Кстати, карету можно найти в окрестностях пляжа «Звезда», но лучше дождаться весны или лета.

Как вам такая Золушка?&nbsp;

Как вам такая Золушка? 

— Мне нравится создавать провокационные работы и вызывать неоднозначные эмоции. Этими снимками мне хотелось показать, что даже у сказочных персонажей могут быть пагубные привычки, что если они вовсе не волшебные герои, а просто плохие принцессы для взрослых. В планах у меня и дальше использовать героев мультиков, кино для своих идей и показывать их в совершенно новых образах, — говорит Екатерина. 

Образ белой королевы у фотографа Кристины Фефеловой вышел впечатляющим и неожиданным.

Собственно, как и Русалочка, которая в наушниках слушает Олега Газманова, так пишет Кристина под постом в своем профиле в Instagram.

— У меня скорее собирательные образы, что-то придумываю сама, — говорит Кристина.

— Я хотела быть в детстве Белоснежкой, но выросла и, похоже, стала ведьмой, — пишет фотограф под фото. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 3

Поделиться

Поделиться

фотосессиякрасотаэпатажсибирячкиКруэлла Де ВильРусалочкаЗолушка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (38)

Фото пользователя
15 янв 2020 в 22:15

Золушка эта больше на привокзальную проститутку похожа.

Остальные образы вроде ничего.... не для трусливых мужчин.........

Фото пользователя
15 янв 2020 в 22:13

Страшные такие. С такой рядом не уснешь. Не дай Бог. Кошмар потом на несколько ночей. Да и днем потом ходи, оглядывайся и вздрагивай.

Фото пользователя
15 янв 2020 в 22:07

Это же надо было так испохабить образ Золушки..