Прилетай, раскошеливайся: как изменится стоимость отдыха в Турции из-за налога на проживание

Турция цветет и пахнет. За ваши деньги Фото: Татьяна Кривенко / NGS.RU

В начале декабря в Турции ввели налог, который русские туристы почувствуют уже на старте нового курортного сезона: к привычной стоимости путевки прибавится дополнительный процент — за проживание. Станет ли Турция совсем невыгодной или по сравнению с другими курортами это по-прежнему рай и красота — объясняют эксперты. Что за налог?

Вопрос о том, стоит ли вводить в Турции налог на проживание в отелях, активно обсуждали последние три года. И хотя многие участники туриндустрии просили отложить поправки к налоговому кодексу или снизить размер ставки, президент Турции Тайип Эрдоган остался непоколебим. В начале декабря 2019 года глава государства подписал закон, увеличивающий финансовую нагрузку на гостиничный сектор.



Теперь, согласно закону, до 31 декабря 2020 года налоговая ставка на проживание составит 1%. То есть при средней цене номера 70 евро за 10 дней отдыха вы выложите 500 рублей. А если отель выберете подороже — еще больше. С 1 января 2021 года ставка увеличится вдвое. Конечно, платить налог будут не сами туристы, а объекты размещения (отели, мотели, пансионаты и кемпинги), но через кого, как не постояльцев, отельерам возмещать убытки?

Чтобы не пришлось работать в Турции, не летите туда с пустыми карманами Фото: Татьяна Кривенко / NGS.RU

Платить будем больше?

Давайте сразу снимем розовые очки. Да, в ближайшее время стоимость Турции для курортников вырастет, говорят эксперты. Но этот рост — дело настолько привычное, что некоторые его даже не заметят. Подорожание турецкого отдыха происходит каждый год на протяжении последних четырех лет, и стоимость жилья здесь играет далеко не ключевую роль.

— Этот рост составляет примерно 5–7% в год. На него влияют такие моменты, как общий рост цены, покупательская способность населения. Большое значение играет колебание валюты, — объясняет исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.



Новый сбор распространяется на все частные средства размещения: гостиницы, мотели, курортные поселки, пансионаты, апарт-отели, гостевые дома, кемпинги, шале. Кроме того, в списке налогооблагаемых услуг оказались питание, напитки, развлекательные услуги, бассейны, спортивные и термальные зоны, аренда конференц-залов и ресторанов. Какой бы вариант отдыха вы ни выбрали — экономичный или королевский, готовьтесь доплатить еще немного за турецкую жадность.



Система «все включено» спасает Турцию от отплыва туристов Фото: Ирина Шарова / 72.RU

— Я абсолютно убежден, что это недальновидно, и, вполне возможно, здесь кроется ошибка. Ни отельерам, ни туристам четко не сказано, на что будет направлен налог, насколько он на пользу потребителям, — говорит Михаил Мальцев. — Существуют планы по созданию нового аэропорта, развития аэропорта в Алании, который отдельно принимал бы туристов. На этом фоне пробивается большое желание просто заработать непонятно зачем.

По словам эксперта, сейчас турецкое гостиничное хозяйство и государство считают, что тенденция повышения стоимости и спроса будет долгой, если не бесконечной. Каждый год на территории Анатолийского побережья в эксплуатацию запускается несчетное количество отелей разных категорий. Все это не приметы роскоши, а необходимость для удовлетворения растущего туристического потока. Однако при малейшем изменении общей ситуации новый налог станет для туристов дополнительным фактором отказа от Турции в пользу другого направления.



Есть из чего выбирать?

Несмотря на налог на проживание, эксперты уверены, что Турция сохранит лидирующие позиции среди туристов. Со слов главы Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, в 2019 году эта страна стала практически круглогодичным направлением отдыха россиян с большим отрывом от конкурентов.

Свободные шезлонги на пляжах Турции — большая редкость Фото: Татьяна Кривенко / NGS.RU

— В выездном туризме мы видим прирост на разных направлениях от 5 до 20%, — сообщила Майя Ломидзе. — Страны-лидеры не изменились. Лидирует Турция: по итогам года она приняла порядка 6 миллионов россиян, и их подавляющее большинство — это клиенты туркомпаний.

При этом продаются не только пляжные туры, но и экскурсионные поездки в межсезонье, а также новогодние туры. За счет прироста турпотока в зимний сезон Турция нарастила свою долю в выездном потоке (из России), прирост составил порядка 15%. Российскому туристу, конечно, есть из чего выбрать. Но как только вы посмотрите на другие страны, поймете, что Турция по сравнению с ними проще и дешевле.

— Это самый популярный курорт, потому что безвизовая страна. Визы сейчас очень дорого стоят, а здесь не нужно тратиться на них, — говорит директор туристической компании Ольга Гуляр. — Плюс, когда люди летят на «все включено», можно с уверенностью сказать, что ты будешь круглосуточно и сыт, и пьян. Если не поедешь на экскурсию, не планируешь чего-то большего, можно ничего особенно с собой и не брать.

— Турция — максимально конкурентное направление. Она представляет более 30% от всего выездного туристского потока, по крайней мере в УрФО, — делится статистикой Михаил Мальцев. — Больше принимает только российский юг. А если брать зарубежные курорты, то в отсутствие Египта Турция является однозначным лидером. Тем не менее не стоит ее переоценивать. В Турции есть свои проблемы. Например, сезонность. Она выше, чем у российского юга, у черноморского побережья, но она присутствует. Не столько развита инфраструктура развлечений. Парков развлечений немного, а уровень тех, которые есть, крайне слабый по сравнению с европейскими, японскими, американскими парками. Он просто не вытягивает.

А как у других?

Турция далеко не единственная страна, в которой есть налог на проживание. С 1 января 2020 года туристический налог поднялся в Амстердаме. Теперь к действующему налогу в размере 7% от стоимости проживания в отеле добавляется 3 евро с человека в сутки пребывания в гостинице, независимо от категории отеля.



Туристический налог с 1 января поднялся и в Амстердаме Фото: Елена Полякова / NGS.RU

Повысили налог на туристов Роттердам (6,5% к каждому счету за ночевку в отеле), Барселона и Венеция (с 1 июля 2020 года итальянский город начнет собирать с туристов 10 евро в пиковые периоды и 3 евро в низкий сезон). Самые высокие туристические налоги в Риме: за ночь придется заплатить 7 евро. В Милане, Флоренции и Неаполе за сутки проживания в отеле «4 и 5 звезд» — 5 евро. Самые низкие ставки туристического налога действуют в Лиссабоне (2 евро), Гданьске (0,52 евро) и на Мальте (всего 0,5 евро).

Да чего далеко ходить — налог на проживание есть в алтайской Белокурихе и в Сочи. Только у нас все делают через заднее число, а плату взимают при выезде. Это отнимает определенное время и доставляет неудобства, усложняя процедуру выезда. В случае с Турцией налог будет «спрятан» внутри. Турки, во всяком случае, позаботились о вашем времени.

Тем не менее введение налога — это сдерживающие меры. И эксперты недоумевают, зачем они понадобились Турции. Их наличие вполне оправдано в случае с Венецией, которая не может вместить всех желающих. Туристы доставляют неудобства местному населению, а те, в свою очередь, просят власти ввести сдерживающие меры.



— В Турции ровно обратная ситуация. Там вся экономика на территории отдельных регионов, включая сельское хозяйство, которое кормит и поставляет продукты в систему «все включено», и животноводство, всё ориентировано на туристов, — объясняет Михаил Мальцев. — Для Турции вводить ограничительные меры для туристов — это стратегическая ошибка. У них бесконечное побережье. Они, в отличие от Венеции и Барселоны, могут строить что угодно и в каких угодно количествах.

В конце концов, в Турции и без вас проблем хватает Фото: Татьяна Кривенко / NGS.RU

Кроме того, в Турции есть целый ряд других проблем: межэтнические конфликты, беженцы, преступность. По мнению экспертов туристической отрасли, хватит одного негативного и резонансного масштабного случая, и сразу же часть туристов откажется от Турции. Так уже было в 2016 году при захвате стамбульского аэропорта при попытке государственного переворота. После этого инцидента количество одних только бельгийских и голландских туристов сократилось на 65%.

Но хотя насчитывается столько стоп-факторов, налог уже введен, и понять, является ли это стратегической ошибкой для Турции, можно будет только спустя некоторое время. В любом случае говорить о перспективе отмены налога на проживание рано.

