«Смотрела крупным планом, как его убивали». Мама застреленного в «Эдеме» работника KFC рассказала свою версию

Павел Гергерт погиб 29 июня — в него выстрелили из ружья «Сайга» Фото: Густаво Зырянов / НГС

В июне 2019 года в торговом центре «Эдем» в Академгородке произошла трагедия — молодой мужчина пришёл на работу к своей возлюбленной, где застрелил соперника, после чего застрелился сам. В администрации ТЦ появление вооруженного человека в подсобке ресторана объяснили тем, что «Сайгу» он спрятал в футляр от гитары и прошёл в здание вместе с музыкантами. Мама убитого Павла Гергерта узнала о смерти сына случайно, когда зашла в интернет. В морг её не пустили, потому что с собой не было паспорта сына. О том, что дело закрыли, она тоже узнала из новостей, хотя следователи обещали пригласить её на подведение итогов. Через полгода после трагедии Олеся Гергерт рассказала свою версию случившегося и объяснила, почему главным виновником в смерти сына считает его подругу.



Летним вечером 29 июня Павел Гергерт собирался на работу в ресторан KFC в Академгородке. Своей работой он бредил — даже в отпуске ему звонили коллеги, чтобы решить какие-то вопросы, потому что Паша во всём разбирался. Об этом его мама Олеся Гергерт рассказывает со слезами — буквально через несколько дней Павел должен был улететь в Анапу на обучение, чтобы получить более высокую должность. Кроме того, он сдал вступительные экзамены в томский университет — о том, что сын поступил на бюджетное место, Олеся узнала через три дня после похорон.

Обычно с вечерней смены Павел возвращался ночью. Он жил с родителями, сестрой и маленьким братом в новой квартире на Первомайке. В тот день у них в гостях была бабушка, которую рано утром собирались провожать в аэропорт.

— Я проснулась, у меня примерно на 4 часа будильник стоял. Мама уже была в сборе. Я думаю — надо разбудить Пашу. А мама сказала, что Паши ещё нет, — вспоминает Олеся.

Павел не брал трубку, не выходил в WhatsApp. Олеся даже немного злилась, что сын не предупредил, что задержится. В итоге она решила посмотреть, когда сын в последний раз заходил во «ВКонтакте». На часах уже было больше полудня — с момента смерти Павла прошло больше десяти часов.

До странички Павла Олеся не дошла. Она сразу же увидела сообщение от бывшей коллеги сына, которая принесла ей соболезнования и спросила, когда можно прийти попрощаться. — Я в недоумении, спрашиваю у нее: «Не понимаю, о чем вы говорите, про какого Пашу, какие соболезнования?». Она: «Вы мама Паши?». Я говорю: «Смотря про какого Пашу вы спрашиваете». Она: «Гергерт?». Я говорю: «Да». И она скидывает мне ссылку на новость. Ну и всё, а дальше я уже как на автопилоте. Сначала к Насте (дочери) подошла — это что, шутка какая-то? Потом к мужу подошла — говорю, не понимаю, что это.

Дальше всё было как в тумане. Мужа (отчима Павла) тоже трясло. На работу к сыну их повёз муж сестры. По дороге он позвонил своему знакомому из дежурной части, тот сказал, куда ехать. На вопросы о том, кто и в каких больницах, в дежурной части сказали без церемоний.

Павлу Гергерту было 22 года Фото: Густаво Зырянов / НГС

— Нам отвечают: «Какой раненый, вы о чем? Два выстрела в упор, нет его уже в живых». Ну а дальше всё, я не помню, меня муж уже на полу подбирал, — вспоминает Олеся. — В морг меня не пустили. Нужен был паспорт — подтверждение, что он мой сын. Но паспорт был у следователя. Как будто я просто по моргам любитель мотаться, опознавать трупы.



После похорон, когда Олеся начала восстанавливать все события, управляющая KFC рассказала ей, что несколько раз подходила к следователю и спрашивала, сообщили ли о смерти родным. Сотрудникам ресторана тоже запретили что-либо сообщать родным на основании «следственной тайны».

— Какая тайна? В интернете уже полосило этими новостями. Сами посетители там же снимали и тут же везде выкладывали. В комментариях даже фотографии трупа Паши были, — говорит Олеся.

После смерти сына Олеся пересмотрела практически все публикации о стрельбе в «Эдеме», перечитала все комментарии, просмотрела все видео из торгового центра, досконально изучила дело, которое вели три разных следователя. О том, что дело закрыли, Олеся узнала из новостей. По этому поводу она написала жалобу в следственный комитет, а затем в прокуратуру.

С Валерией, которая оказалась в центре любовного треугольника, Олеся встретилась на очной ставке, о которой попросила следователей.

О смерти сына Олеся узнала только на следующий день Фото: Густаво Зырянов / НГС

Во время разговора выяснилось, что Максим Соломахин, который выстрелил в Павла, накануне приходил к Валерии и угрожал ей, правда, об этом девушка никому не сказала.



Накануне стрельбы Олеся слышала, как Павел разговаривает с Соломахиным по телефону. По её воспоминаниям, разговор был спокойным. Несмотря на угрозы Соломахина, в девушку он бы не выстрелил, так как очень любил, считает она. На странице сына она нашла сообщение от Соломахина: «Давно бы уже застрелился, но тиранит мысль, что я буду гнить в земле, а она будет с тобой».

Павел поступил в томский вуз — информация о зачислении пришла его матери через три дня после похорон Фото: Олеся Гергерт

Сейчас Олеся Гергерт пытается возобновить дело, так как считает, что торговый центр не наказан за то, что их охрана пропустила преступника. Летом появление стрелка в ТЦ администрация объяснила тем, что он прошёл с музыкантами, спрятав «Сайгу» в футляр от гитары.

— Я дело изучила от начала и до конца. Я смотрела видео с камер наблюдения, — возмущается Олеся. — Было видно с самой улицы — как он вышел из машины, зашел, поднялся по эскалатору. Он один зашел. Сзади этот чехол от гитары. Почему его не проверили — мне до сих пор непонятно.

Олеся рассказала, что сначала Соломахин направил ружьё на Валерию.

— Мне вообще изначально говорили, что Паша не понял, что это произошло быстро. Всё он понял, всё он видел. Мне пришлось посмотреть это крупным планом — как его убивали, — со слезами вспоминает Олеся. — Он сидел в маленьком подсобном помещении, где была дверь со стеклом. Максим разбил стекло ружьем, засунулся туда головой, нашел Пашу. Паша был в углу, больше некуда было прятаться. Сидел, весь сжимался. Видно было, что ему страшно. Разбил стекло, его увидел, вернулся, кричал — выходи или я всех перестреляю. Кто-то в туалете сидел, сами спрятались в первом попавшемся помещении. Лера видела момент, когда он в Пашу стрелял. Паша упал на левый бок, пытался ногой отмахнуться. Потом тот к нему подошел и выстрелил в упор.

Павел родился 3 июля в 13:00 и похоронен также, 3 июля в 13:00

Фото: Густаво Зырянов / НГС