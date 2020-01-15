Влезут все: новый конкурент «Камри» с большим багажником и резвым мотором

Skoda Superb Фото: Ольга Бурлакова

До российских дилеров добрался обновленный чешский Skoda Superb — флагманский автомобиль марки. И сейчас, до появления новых Octavia и Rapid, его можно считать самой технологичной и современной «Шкодой» со всеми его «умными» фарами, большой мультимедийкой и цифровой приборкой. Чем он лучше конкурента Toyota Camry и почему уступает в продажах — подробнее в тест-драйве Дмитрия Косенко.



Новый флагманский Superb появился в дилерских центрах Фото: Ольга Бурлакова

Новый флагманский Superb появился в новосибирских дилерских центрах и его можно уже «пощупать» в живую.



У нас машины в основном представлены в кузове лифтбек Фото: Ольга Бурлакова

Правда, у нас машины в основном представлены в кузове лифтбек — россияне предпочитают исключительно формы седана, а универсал Comby практически не пользуется спросом.



А вот на европейских рынках как раз все наоборот Фото: Дмитрий Косенко

А вот на европейских рынках как раз все наоборот — практичные автовладельцы выбирают универсал.



Причины этого в исторических предпочтениях европейцев Фото: Дмитрий Косенко

Причины этого и в исторических предпочтениях европейцев, и, конечно, в рекордных объемах багажника конкретно этой машины.



Багажное отделение универсала Superb Comby — это 660 литров объема Фото: Дмитрий Косенко

Багажное отделение универсала Superb Comby — это 660 литров объема, а при сложенных задних сиденьях — 1950 литров. Плюс правильная эргономика — широкий проем, отсутствие выступов в багажнике, значительная глубина.



Традиционные «шкодовские» полезные фишки Фото: Дмитрий Косенко

Ну и традиционные «шкодовские» полезные фишки — переносной фонарик, крючки, розетки, мобильные бортики на липучке.



Superb не сильно преобразился внешне Фото: Дмитрий Косенко

Superb не сильно преобразился внешне, обязательные для рестайлинга изменения затронули бамперы да оптику — фары прищурились, сделав «оскал лица» у автомобиля более выразительным.



Сзади на багажной крышке появилась надпись Skoda Фото: Дмитрий Косенко

Сзади на багажной крышке появилась надпись Skoda крупными буквами — это новая фишка компании и надписи теперь будут на всех моделях. Чтобы лучше узнавали.



Фары на Superb стали «умными» Фото: Дмитрий Косенко

Возвращаясь к оптике, фары на Superb стали «умными», светодиодная матрица постоянно меняет форму светового конуса и интенсивность свечения. Так достигается несколько целей: дальний свет не слепит встречных, освещенные дорожные знаки не слепят самого водителя Superb, эффективно подсвечиваются повороты.



Интерьер автомобиля не так эффектен, как его внешний вид Фото: Дмитрий Косенко

Интерьер автомобиля не так эффектен, как его внешний вид, никак освежать его не стали — на своем месте и простые формы передней панели, и блок климата с тремя кругляшами, и «худенький» центральный тоннель.



Рулевое колесо не претерпело изменений Фото: Дмитрий Косенко

Рулевое колесо тоже не претерпело изменений, хотя ведь для новых «Октавии» и «Рапида» разработали новый эффектный руль с двумя спицами. Почему бы не поставить его сюда.



Цифровая приборная панель Фото: Дмитрий Косенко

Впрочем, новизна в салоне всё-таки есть — это цифровая приборная панель. Она крупная, четкая, информативная и больше всего помогает при езде по навигации — удобная карта всегда перед глазами.



В меру плотные кожаные сиденья Фото: Дмитрий Косенко

В меру плотные кожаные сиденья с интенсивной боковой поддержкой, регулируемый по высоте подлокотник — с посадкой и комфортом в дальней дороге проблем нет, да и на серпантинах тебя не болтает по салону.



Для задних пассажиров своя зона климата Фото: Дмитрий Косенко

Для задних пассажиров своя зона климата, подогрев сидений, возможность отрегулировать положение переднего правого сиденья. И если это кресло максимально сдвинуто вперед, то сидеть нога на ногу сзади сможет даже рослый человек.



2-литровый турбированный 190-сильный двигатель Фото: Дмитрий Косенко

2-литровый турбированный 190-сильный двигатель, работающий в паре с 7-ступенчатым роботом DSG, разгоняет Superb до сотни за 7,7 секунды. Это вполне эффективная связка агрегатов, эластичная, с удобной связью по педали газа.



2-литровый мотор безальтернативен Фото: Дмитрий Косенко

Только вот на нашем рынке этот 2-литровый мотор безальтернативен, а ведь раньше Superb поставлялся и с 1,4-литровым TSI, который тоже ехал неплохо. И эта безальтернативность делает стартовую цену на автомобиль довольно высокой — 2 285 000 рублей.



Настройки подвески Superb и рулевого управления ближе к умеренной драйверской езде Фото: Дмитрий Косенко

Настройки подвески Superb и рулевого управления ближе скорее к умеренной драйверской езде, нежели к неторопливому перемещению в пространстве с высокой плавностью хода. Приятная тяжесть руля, понятная обратная связь, умеренные крены — всё это делает незаметными габариты 5-метрового автомобиля и позволяет бодро проходить повороты и ловко маневрировать в потоке.



Подвеска передает в салон мелкие колебания и удары средней силы Фото: Дмитрий Косенко

Однако же полностью отстраниться от рельефа дорожного покрытия на этой машине не получится — подвеска передает в салон мелкие колебания и удары средней силы на дорожных дефектах.



Базовая стоимость Superb в 2 285 000 рублей Фото: Дмитрий Косенко

Возвращаясь к цене и конкурентам, посмотрим, что включает в себя базовая стоимость Superb в 2 285 000 рублей. Это версия Ambition, вполне оснащенная: светодиодные фары (простые, не матричные), кожаный мультируль, 6 подушек безопасности, подогрев сидений, кнопка запуска двигателя, система старт-стоп, задний парктроник, датчики дождя/света, круиз-контроль, климат, аудиосистема.

А что за эти деньги (даже меньшие) предлагает лидер рынка Toyota Camry — сразу скажем, что оснащение будет богаче, вот и весь секрет. К примеру, комплектация Престиж Safety с 2,5-литровым 181-сильным мотором за 2 063 000 рублей: кожаный салон, электрорегулировка сидений, подогрев руля и всех сидений, электрообогрев лобовика, бесключевой доступ, сенсорная мультимедиа, беспроводная зарядка, премиум-акустика JBL, 7 подушек безопасности, адаптивный круиз, системы удержание в полосе, автоматическое торможения и распознавания дорожных знаков.



Вам нравится Skoda Superb?