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Авто Тест-драйв

Влезут все: новый конкурент «Камри» с большим багажником и резвым мотором

Тест-драйв: обновленный Skoda Superb на фоне конкурирующей Toyota Camry

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Skoda Superb

Skoda Superb

До российских дилеров добрался обновленный чешский Skoda Superb — флагманский автомобиль марки. И сейчас, до появления новых Octavia и Rapid, его можно считать самой технологичной и современной «Шкодой» со всеми его «умными» фарами, большой мультимедийкой и цифровой приборкой. Чем он лучше конкурента Toyota Camry и почему уступает в продажах — подробнее в тест-драйве Дмитрия Косенко.

Новый флагманский Superb появился в дилерских центрах

Новый флагманский Superb появился в дилерских центрах

Новый флагманский Superb появился в новосибирских дилерских центрах и его можно уже «пощупать» в живую.

У нас машины в основном представлены в кузове лифтбек

У нас машины в основном представлены в кузове лифтбек

Правда, у нас машины в основном представлены в кузове лифтбек — россияне предпочитают исключительно формы седана, а универсал Comby практически не пользуется спросом.

А вот на европейских рынках как раз все наоборот

А вот на европейских рынках как раз все наоборот

А вот на европейских рынках как раз все наоборот — практичные автовладельцы выбирают универсал.

Причины этого в исторических предпочтениях европейцев

Причины этого в исторических предпочтениях европейцев

Причины этого и в исторических предпочтениях европейцев, и, конечно, в рекордных объемах багажника конкретно этой машины.

Багажное отделение универсала Superb Comby — это 660 литров объема

Багажное отделение универсала Superb Comby — это 660 литров объема

Багажное отделение универсала Superb Comby — это 660 литров объема, а при сложенных задних сиденьях — 1950 литров. Плюс правильная эргономика — широкий проем, отсутствие выступов в багажнике, значительная глубина.

Традиционные «шкодовские» полезные фишки

Традиционные «шкодовские» полезные фишки

Ну и традиционные «шкодовские» полезные фишки — переносной фонарик, крючки, розетки, мобильные бортики на липучке.

Superb не сильно преобразился внешне

Superb не сильно преобразился внешне

Superb не сильно преобразился внешне, обязательные для рестайлинга изменения затронули бамперы да оптику — фары прищурились, сделав «оскал лица» у автомобиля более выразительным.

Сзади на багажной крышке появилась надпись Skoda

Сзади на багажной крышке появилась надпись Skoda

Сзади на багажной крышке появилась надпись Skoda крупными буквами — это новая фишка компании и надписи теперь будут на всех моделях. Чтобы лучше узнавали.

Фары на Superb стали «умными»

Фары на Superb стали «умными»

Возвращаясь к оптике, фары на Superb стали «умными», светодиодная матрица постоянно меняет форму светового конуса и интенсивность свечения. Так достигается несколько целей: дальний свет не слепит встречных, освещенные дорожные знаки не слепят самого водителя Superb, эффективно подсвечиваются повороты.

Интерьер автомобиля не так эффектен, как его внешний вид

Интерьер автомобиля не так эффектен, как его внешний вид

Интерьер автомобиля не так эффектен, как его внешний вид, никак освежать его не стали — на своем месте и простые формы передней панели, и блок климата с тремя кругляшами, и «худенький» центральный тоннель.

Рулевое колесо не претерпело изменений

Рулевое колесо не претерпело изменений

Рулевое колесо тоже не претерпело изменений, хотя ведь для новых «Октавии» и «Рапида» разработали новый эффектный руль с двумя спицами. Почему бы не поставить его сюда.

Цифровая приборная панель

Цифровая приборная панель

Впрочем, новизна в салоне всё-таки есть — это цифровая приборная панель. Она крупная, четкая, информативная и больше всего помогает при езде по навигации — удобная карта всегда перед глазами.

В меру плотные кожаные сиденья

В меру плотные кожаные сиденья

В меру плотные кожаные сиденья с интенсивной боковой поддержкой, регулируемый по высоте подлокотник — с посадкой и комфортом в дальней дороге проблем нет, да и на серпантинах тебя не болтает по салону.

Для задних пассажиров своя зона климата

Для задних пассажиров своя зона климата

Для задних пассажиров своя зона климата, подогрев сидений, возможность отрегулировать положение переднего правого сиденья. И если это кресло максимально сдвинуто вперед, то сидеть нога на ногу сзади сможет даже рослый человек.

2-литровый турбированный 190-сильный двигатель

2-литровый турбированный 190-сильный двигатель

2-литровый турбированный 190-сильный двигатель, работающий в паре с 7-ступенчатым роботом DSG, разгоняет Superb до сотни за 7,7 секунды. Это вполне эффективная связка агрегатов, эластичная, с удобной связью по педали газа.

2-литровый мотор безальтернативен

2-литровый мотор безальтернативен

Только вот на нашем рынке этот 2-литровый мотор безальтернативен, а ведь раньше Superb поставлялся и с 1,4-литровым TSI, который тоже ехал неплохо. И эта безальтернативность делает стартовую цену на автомобиль довольно высокой — 2 285 000 рублей.

Настройки подвески Superb и рулевого управления ближе к умеренной драйверской езде

Настройки подвески Superb и рулевого управления ближе к умеренной драйверской езде

Настройки подвески Superb и рулевого управления ближе скорее к умеренной драйверской езде, нежели к неторопливому перемещению в пространстве с высокой плавностью хода. Приятная тяжесть руля, понятная обратная связь, умеренные крены — всё это делает незаметными габариты 5-метрового автомобиля и позволяет бодро проходить повороты и ловко маневрировать в потоке.

Подвеска передает в салон мелкие колебания и удары средней силы

Подвеска передает в салон мелкие колебания и удары средней силы

Однако же полностью отстраниться от рельефа дорожного покрытия на этой машине не получится — подвеска передает в салон мелкие колебания и удары средней силы на дорожных дефектах.

Базовая стоимость Superb в <nobr class="_">2 285 000 </nobr>рублей

Базовая стоимость Superb в 2 285 000 рублей

Возвращаясь к цене и конкурентам, посмотрим, что включает в себя базовая стоимость Superb в 2 285 000 рублей. Это версия Ambition, вполне оснащенная: светодиодные фары (простые, не матричные), кожаный мультируль, 6 подушек безопасности, подогрев сидений, кнопка запуска двигателя, система старт-стоп, задний парктроник, датчики дождя/света, круиз-контроль, климат, аудиосистема.

А что за эти деньги (даже меньшие) предлагает лидер рынка Toyota Camry — сразу скажем, что оснащение будет богаче, вот и весь секрет. К примеру, комплектация Престиж Safety с 2,5-литровым 181-сильным мотором за 2 063 000 рублей: кожаный салон, электрорегулировка сидений, подогрев руля и всех сидений, электрообогрев лобовика, бесключевой доступ, сенсорная мультимедиа, беспроводная зарядка, премиум-акустика JBL, 7 подушек безопасности, адаптивный круиз, системы удержание в полосе, автоматическое торможения и распознавания дорожных знаков.

Вам нравится Skoda Superb?

    На какие автомобили тяжело найти покупателя на вторичном рынке и как они «зависают» на продаже по нескольку месяцев — можно почитать здесь.

    Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    Skoda Superb
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    КОММЕНТАРИИ (28)

    Житель центра
    15 янв 2020 в 09:10

    Своих денег не стоит. Нет в ней ни красоты, ни каких-то достойных технологий. Платить не за что. Цена завышена в разы. Нужно быть безумцем, чтобы ещё и в кредит взять это КОРЫТО.

    Гость
    15 янв 2020 в 09:04

    Ну ладно, хорошая машина, но кто её сможет купить не в кредит? А? Может кто-нибудь скажет, сколько надо лет копить на эту машину? Может кто-нибудь и сможет, но таких единицы! Лучше уж на Жигулях, чем влазить в многолетнее кредитное рабство!

    Qwerty
    15 янв 2020 в 09:09

    Красивое авто. Отличный дизайн. Не чета японским сморщенным прулям.