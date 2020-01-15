125 тысяч на алкоголь: изучаем самые гигантские новогодние чеки новосибирцев

Хотите взглянуть, что напокупали новосибирцы на 125 тысяч рублей? Фото: Ольга Бурлакова

Новый год заставляет раскошелиться многих новосибирцев. Иногда люди скупают на праздничный стол мандарины и алкоголь в таких количествах, как будто больше никогда их не увидят. Крупные ритейлеры поделились самыми длинными и внушительными чеками предновогодней недели. Оказалось, что новосибирцы могут позволить себе потратить до 50 тысяч рублей только на алкоголь. Журналист НГС изучила самые гигантские чеки горожан.

Какой чек оказался самым большим Как сообщили в компании «Лента», в Новосибирске самый большой чек был пробит 27 декабря 2019 года — на сумму 124 667 рублей. Покупатель увёз крепкий алкоголь, вино и шампанское. В «Ленте» полагают, что алкоголь приобрели для проведения мероприятия.

В «Ашане» самый большой чек пробили также 27 декабря. Как рассказал директор зоны жизни «Новосибирск» «АШАН Ритейл Россия» Александр Чиркунов, чек на сумму 34 505 рублей включал именно продукты.

— На эту сумму покупатель взял продукты, товары для дома, коньяк «Хэннеси ХО» и прочее. В конце года было много товаров со скидками, поэтому на такую сумму человек набрал более 20 полных 10-килограммовых пакетов товаров, — описал Александр Чиркунов.

В торговом холдинге «Сибирский Гигант» самые крупные чеки зафиксировали в магазинах сети «Мегас» (54 513 рублей) и «Гигант» (52 350 рублей). Новосибирец, оставивший больше всего денег в сети «Горожанка», потратил 19 680 рублей. По словам директора по маркетингу ТХ «Сибирский Гигант» Марии Бей, они убрали из этой выборки самые большие чеки корпоративного закупа, а оставили только те, по которым видно, что люди покупали продукты и алкоголь себе или в подарок.

Фото: Полина Авдошина (инфографика)

Что именно покупали

Мы внимательно изучили самый длинный и большой чек сети гипермаркетов «Гигант» — 30 декабря новосибирская семья потратила 52 350 тысяч рублей на новогодний стол. Только на салюты у них ушло 15 727 рублей. Видимо, для салатов или шашлыка на большую дружную компанию купили два таза. 15 339 рублей семья потратила на алкоголь — большую часть денег спустили на коньяки, 20 бутылок пива стоили дешевле, чем 2 бутылки водки. Эти новосибирцы купили на новогодний стол несколько разных видов мяса на 4482 рубля, колбасы на 1125 рублей, рыбы и морепродуктов на 4424 рублей. Покупки уносили в 8 пакетах.

Самый крупный чек в «Гиганте» пробили 30 декабря Фото: Полина Авдошина

Как правило, чеки растут из-за высоких трат на алкоголь — новосибирцы легко покупают водки на 10 тысяч рублей, а общие траты на коньяки, мартини и шампанское доходят до 50 тысяч. Например, в чеке на 48 910 рублей, пробитом в «Гиганте» 26 декабря, только водки купили на 7799 рублей (13 бутылок «Белуги»), не пожалели денег на коньяк «Курвуазье» за 1999 рублей. Еще 20 бутылок коньяка люди купили подешевле — российского трёхлетнего «Дербента» на общую сумму 9078 рублей. Их же траты на вино составили 21 622 рублей за 47 разных бутылок. Скорее всего, намечался хороший корпоратив.

В самом большом чеке «Мегаса» — на 54 513 рублей — львиную долю трат также составили коньяки разной степени дороговизны, 12 бутылок «Асти Мондоро» и 9 «Асти». Этот покупатель унёс с собой 39 наборов конфет «Рафаэлло».

Сразу много дорогого шампанского набрал человек, заскочивший в «Мегас» 31 декабря. Всего он потратил 53 113 рублей — из этого 13 219 рублей ушло на 2 бутылки «Вдовы Клико», 15 627 рублей на 2 бутылки «Клико Понсард» и 17 097 рублей на 3 бутылки «Моэт Шандон». Почти все остальные деньги у него ушли на «Рафаэлло», а значит, скорее всего, он покупал наборы из вина и конфет в подарок.



Самый большой чек в «Горожанке» пробили новосибирцу, который живёт с кошкой или котом. Из 19 680 рублей он потратил 400 рублей на кошачий корм самых разных вкусов. Себе он взял бутылку коньяка Courvoisier XO Imperial за 14 029 рублей и килограмм красной икры за 1242 рублей.

Насколько больше покупают и стали ли новосибирцы жить лучше

Как отметила директор по связям с общественностью и государственными органами компании «Лента» Мария Филиппова, в последнюю неделю декабря значительно возросли продажи свинины, виски, игристых вин, сыров, водки и колбасы.

В «Ашане» наблюдали рост всех традиционных групп товаров — мандаринов, ананасов, апельсинов, консервации, наборов овощей для салатов оливье. Люди активно покупали шпроты, нарезку сыров, гастрономию и алкоголь. Из новинок в «Ашане» отметили рост спроса на мясо с собственного завода в Тамбове — перепелов, уток, цыплят корнишон.

— В этом году вырос спрос на безалкогольное шампанское для корпоративов на работе, которое именно шампанское, а не газировка, шоколад, новогодние украшения. Сохраняются тенденции на рост здорового питания, развития детей (при покупке игрушек и подарков на праздники), ответственного отношения к окружающей среде (переработка, экологичность материалов). Популярны были товары со скидками и по акциям — их доля выросла по сравнению с прошлыми годами. Клиенты знают цены и хотят экономить. Снизился спрос на живые ели в пользу искусственных — многие покупатели решили таким образом повлиять на восстановление лесов после пожаров. Важно отметить, что мы покупали елки у проверенных поставщиков, выращивающих деревья специально под продажу, — прокомментировал Александр Чиркунов, директор зоны жизни «Новосибирск» «АШАН Ритейл Россия».



По оценке директора по маркетингу ТХ «Сибирский Гигант» Марии Бей, спрос на игристые вина и шампанские растёт традиционно, так как это обязательный напиток для праздничного стола. Например, в ноябре было продано 27 тысяч бутылок шампанского и игристых вин, а в декабре — около 190 тысяч.

— Разумеется, растут продажи ещё одного обязательного продукта. Продажи мандаринов увеличиваются в 2–3 раза. Минимум в 8–10 раз возрастают продажи икры. Если в обычный месяц после свежей путины продаётся 10–15 тысяч банок, то в последний месяц года продажи возрастают до 100–150 тысяч штук. Увеличиваются в десятки раз продажи и одного из самых дорогих продуктов на полках супермаркетов — осетровой икры. Если в средний месяц мы продаём в «Мегасах» около 10 банок, то в канун нового года продажи вырастают в 10 раз, — рассказала Мария Бей.

Несмотря на то что план по продажам в новосибирских «Ашанах» выполнили еще 30 декабря, в компании отмечают небольшое снижение покупательской активности населения. По наблюдениям Александра Чиркунова, спрос на кредитные карты и доля покупок в кредит выросли по сравнению с прошлым годом.



Пока новосибирцы скупали еду на новогодний стол, министерство сельского хозяйства Новосибирской области подводило свои итоги — оказалось, что за год из столицы Сибири в Китай отправили мороженого, гречки, муки и других продуктов питания на 80,3 миллиона долларов.