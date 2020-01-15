125 тысяч на алкоголь: изучаем самые гигантские новогодние чеки новосибирцев

Новый год заставляет раскошелиться многих новосибирцев. Иногда люди скупают на праздничный стол мандарины и алкоголь в таких количествах, как будто больше никогда их не увидят. Крупные ритейлеры поделились самыми длинными и внушительными чеками предновогодней недели. Оказалось, что новосибирцы могут позволить себе потратить до 50 тысяч рублей только на алкоголь. Журналист НГС изучила самые гигантские чеки горожан.
Какой чек оказался самым большим
Как сообщили в компании «Лента», в Новосибирске самый большой чек был пробит 27 декабря 2019 года — на сумму
В «Ашане» самый большой чек пробили также 27 декабря. Как рассказал директор зоны жизни «Новосибирск» «АШАН Ритейл Россия» Александр Чиркунов, чек на сумму
— На эту сумму покупатель взял продукты, товары для дома, коньяк «Хэннеси ХО» и прочее. В конце года было много товаров со скидками, поэтому на такую сумму человек набрал более 20 полных 10-килограммовых пакетов товаров, — описал Александр Чиркунов.
В торговом холдинге «Сибирский Гигант» самые крупные чеки зафиксировали в магазинах сети «Мегас»
Что именно покупали
Мы внимательно изучили самый длинный и большой чек сети гипермаркетов «Гигант» — 30 декабря новосибирская семья потратила
Как правило, чеки растут из-за высоких трат на алкоголь — новосибирцы легко покупают водки на 10 тысяч рублей, а общие траты на коньяки, мартини и шампанское доходят до 50 тысяч. Например, в чеке на
В самом большом чеке «Мегаса» — на
Сразу много дорогого шампанского набрал человек, заскочивший в «Мегас» 31 декабря. Всего он потратил
Самый большой чек в «Горожанке» пробили новосибирцу, который живёт с кошкой или котом. Из
Насколько больше покупают и стали ли новосибирцы жить лучше
Как отметила директор по связям с общественностью и государственными органами компании «Лента» Мария Филиппова, в последнюю неделю декабря значительно возросли продажи свинины, виски, игристых вин, сыров, водки и колбасы.
В «Ашане» наблюдали рост всех традиционных групп товаров — мандаринов, ананасов, апельсинов, консервации, наборов овощей для салатов оливье. Люди активно покупали шпроты, нарезку сыров, гастрономию и алкоголь. Из новинок в «Ашане» отметили рост спроса на мясо с собственного завода в Тамбове — перепелов, уток, цыплят корнишон.
— В этом году вырос спрос на безалкогольное шампанское для корпоративов на работе, которое именно шампанское, а не газировка, шоколад, новогодние украшения. Сохраняются тенденции на рост здорового питания, развития детей (при покупке игрушек и подарков на праздники), ответственного отношения к окружающей среде (переработка, экологичность материалов). Популярны были товары со скидками и по акциям — их доля выросла по сравнению с прошлыми годами. Клиенты знают цены и хотят экономить. Снизился спрос на живые ели в пользу искусственных — многие покупатели решили таким образом повлиять на восстановление лесов после пожаров. Важно отметить, что мы покупали елки у проверенных поставщиков, выращивающих деревья специально под продажу, — прокомментировал Александр Чиркунов, директор зоны жизни «Новосибирск» «АШАН Ритейл Россия».
По оценке директора по маркетингу ТХ «Сибирский Гигант» Марии Бей, спрос на игристые вина и шампанские растёт традиционно, так как это обязательный напиток для праздничного стола. Например, в ноябре было продано 27 тысяч бутылок шампанского и игристых вин, а в декабре — около 190 тысяч.
— Разумеется, растут продажи ещё одного обязательного продукта. Продажи мандаринов увеличиваются в 2–3 раза. Минимум в 8–10 раз возрастают продажи икры. Если в обычный месяц после свежей путины продаётся 10–15 тысяч банок, то в последний месяц года продажи возрастают до 100–150 тысяч штук. Увеличиваются в десятки раз продажи и одного из самых дорогих продуктов на полках супермаркетов — осетровой икры. Если в средний месяц мы продаём в «Мегасах» около 10 банок, то в канун нового года продажи вырастают в 10 раз, — рассказала Мария Бей.
Несмотря на то что план по продажам в новосибирских «Ашанах» выполнили еще 30 декабря, в компании отмечают небольшое снижение покупательской активности населения. По наблюдениям Александра Чиркунова, спрос на кредитные карты и доля покупок в кредит выросли по сравнению с прошлым годом.
Пока новосибирцы скупали еду на новогодний стол, министерство сельского хозяйства Новосибирской области подводило свои итоги — оказалось, что за год из столицы Сибири в Китай отправили мороженого, гречки, муки и других продуктов питания на 80,3 миллиона долларов.