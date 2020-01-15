Блюда-мутанты: 7 самых смелых гастрономических сочетаний (внутри рамен-борщ, суши-бургер и икорный торт)

Пытаясь удивить публику, повара постоянно придумывают какие-то новые эффектные блюда. И самый очевидный способ — совместить в одной тарелке две совершенно разные кулинарные культуры. Обозреватель НГС собрал коллекцию таких экспериментов от новосибирских заведений. Некоторые из них годятся только для поста в «Инстаграм», а за другими не грех и прийти специально.

Рамен-борщ (Aziatish)



Рамен-борщ из Aziatish за 300 рублей Фото: Стас Соколов

Этот диковинный суп появился в конце прошлого года в специальном фестивальном меню раменов. Изначально его придумали для столичной сети [KU:]. Это полноценный рамен — и по форме, и по набору ингредиентов. Здесь насыщенный бульон, ломтик свинины и лапша. От борща — красный цвет, который получается добавлением свекольного отвара, капуста, зеленый лук и сметана, которая в данном случае может заменять обязательные в рамене яйца адзицуке (обычные куриные яйца, маринованные в соусе, похожем на терияки).



Казалось бы, придумать что-то более чуждое друг другу было бы сложно, но свекла делает традиционный бульон для рамена ещё интересней, добавляя свежести. При этом такое вот долгое радостное послевкусие, которое отличает хороший рамен (и вообще хорошую еду, что уж там), никуда не девается. Правда, когда доходишь до лапши, понимаешь, что полной гармонии все же не получилось. Перед тобой блюдо-аттракцион. Как карусель, на которой может быть увлекательно прокатиться пару раз, но делать это каждый день вы будете вряд ли.

Торт из блинов и икры («Гриль и бутыль»)



Блинно-икорный торт из «Гриля и бутыли» Фото: Стас Соколов

Это не постоянное блюдо, его изготовили специально по случаю дня рождения ресторана (всех, кто в этот вечер оказался тогда в заведении, им угощали бесплатно, кстати). Блинный торт сам по себе штука известная, но, как правило, их делают всё же сладкими (получается что-то вроде «Наполеона»). А здесь владельцы заведения решили соорудить нечто запоминающееся, проложив блины тонкими слоями икры. Честно говоря, если просто на ещё горячий блин положить холодной икры и тут же съесть, оно гораздо вкусней. Но вышло эффектно. Для полной стилистической завершенности торту не хватало только надписи сверху. Разумеется, чёрной икрой. Но хозяева, видно, решили, что не те нынче времена, нужно быть скромнее.



Суши-бургер (Papa Goga)



Бургерами (даже самыми сложносочиненными) сегодня никого не удивишь. Но в не существующем уже заведении Papa Goga решили просто заменить булочку на два «блинчика» из риса для суши. Внутри, кстати, была рыба (обжаренный в устричном соусе судак), так что на вкус блюдо было вполне органичным. Разве что есть руками (как бургер) такую конструкцию, конечно, невозможно — рис просто начинал разваливаться в руках.

Поке с курицей («Шашлыкофф»)



Поке с курицей и фунчёзой из меню бизнес-ланча сети «Шашлыкофф» (159 рублей) Фото: Стас Соколов

Скорость распространения гавайского изобретения под названием поке значительно опережает понимание того, что, собственно, скрывается за этим словом. Поэтому под таким названием у нас можно увидеть всё что угодно. Напомню, что в оригинале, вообще-то, поке — это такие ленивые роллы. Их придумали разомлевшие от курортной жизни гавайские японцы, которым, надо полагать, надоело всё это крутить и лепить, и они просто стали выкладывать все ингредиенты в миску. Какого-то строгого рецепта у поке нет, но по определению это рис и рыба.



Но в сети «Шашлыкофф» решили не связывать себя этими нелепыми условностями и предлагают поке с курицей. Более того, рис здесь можно заменить фунчёзой (рисовая тонкая лапша) или вовсе киноа (экзотическая латиноамериканская крупа). На вкус получается, кстати, вполне терпимо. Хотя курица, как известно — не птица. Тем более не рыба.

Пиде-пицца («Горячий цех»)



Пирог с капустой и брискетом из ресторана «Горячий цех» за 350 рублей Фото: Стас Соколов

Пиде — это плоские, тонкие турецкие пироги. В них, как правило, немного начинки, зато они быстро готовятся и недороги. В ресторане «Горячий цех» решили совместить это блюдо с родственным — пиццей, добавив сверху мяса, сыра и зелени. Да ещё взяли в качестве одного из ингредиентов томлёную дотемна капусту. Вышло, по моему, очень здорово. Это тот случай, когда в результате слияния двух блюд получилось что-то новое, что ничуть не хуже «родителей».

Хинкали с креветками и том-ямом («Хлеб и Нино»)



Хинкали с креветками и соусом том ям — 120 рублей штука Фото: Стас Соколов

Грузинский бум, который накрыл Новосибирск в прошлом году, тут же, с места в карьер, породил первые фантазии на эту тему. Вообще, в самой Грузии тоже давно уже относятся к своему гастрономическому наследию творчески. Я в Тбилиси пробовал маленькие хинкали в соусе (на манер равиоли), которые нужно было есть вилкой (!). Такие, к слову, есть и в Новосибирске. Но в ресторане «Хлеб и Нино» решили не трогать форму, а сосредоточились на содержании. Здесь есть вид хинкали с креветками и густым соусом на базе пасты том-ям. При всей внешней абсурдности такого сочетания, это удивительно вкусно — и этот вид здесь постоянно заказывают, несмотря на то что он самый дорогой.



Чебурек с клубникой и бананом («ЧебурекМи»)



Чебурек с клубникой и бананом за 50 рублей Фото: Стас Соколов