После истории с запиской в куртке Zara читатели НГС рассказали о своих таинственных находках — 11 историй

Еще одна записка, которую так и не удалось перевести. Возможно, знатоки иностранных языков найдутся среди читателей НГС Фото: читатель НГС

История про записку на странном языке, найденную в новой куртке из магазина Zara, вызвала невиданный интерес у читателей. За несколько дней новость прочитали 782 тысячи человек. И тут же выяснилось, что находка не уникальна — читатели НГС периодически находят неожиданные вещи в покупках. Рассказываем о самых интересных находках.

Никита

С 2017 по 2018 год я работал продавцом-консультантом в магазине Pepe Jeans в «МЕГЕ» на левом берегу от компании «Джинсовая симфония». Сейчас на его месте стоит магазин женской одежды Gerry Weber. В ноябре 2017 года к нам поступили осенне-весенние мужские парки двух цветов — синего и зеленого. Однажды администратор в одном из карманов заметила какой-то кусок бумаги на непонятном нам языке. Я взял эту записку домой и начал искать того, кто может перевести. Спрашивал одноклассницу из факультета иностранных языков из НГУ, но у нее не нашлось знакомых, кто мог бы определить язык. Из-за большого количество закорючек в символах я предположил, что язык относится к индийской или иранской группе. Я знал, где могу найти армию переводчиков для этого куска бумаги — на «Веблансере». Зарегистрировался и разместил объявление с фотографией. На него откликнулась некая Елена с Украины, которая написала, что это урду, язык индоевропейской семьи индоарийской группы. Она предложила за перевод 15 долларов, что в рублях на тот момент ровнялось почти 2000 рублей. Я забил на «Веблансер», но оставил этот кусок бумаги у себя. Знакомый из НГУ, который родом из ближней Азии, узнал язык, но сказал, что уже не помнит его и не знает, кто может помочь перевести.



Фото записки — чуть выше. Если знаете перевод, то свяжитесь с редакцией НГС по WhatsApp 8 982 781–74–07 . Сергей Нашел недавно в кошельке, купленном в сетевом магазине, визитку барбершопа. Когда покупал, не обратил внимания, потому что в новых кошельках всегда лежат картонки с логотипом производителя. Когда дома стал вытаскивать этот мусор, то и обнаружил визитку. Думаю, ребята просто ходят по магазинам и пихают их в кошельки. А что — реклама. Я, правда, визитку выкинул, поскольку бороду не ношу. Лариса

Купила на Avito фотоаппарат — он был практически новым и продавался в два с лишним раза дешевле, чем такая же модель стоила в магазине. В комплекте шли сумка и флешка. Когда я включала камеру, то на флешке ничего не было, я сделала несколько тестовых снимков — они меня устроили. Поскольку фото я сбрасываю на компьютер через USB-кабель, то какое-то время даже не смотрела напрямую, что там на этой флешке (потому что ну что там может быть кроме моих фото?). И вот раз было лень подсоединять камеру, засунула флешку напрямую в комп и обнаружила в одной из ранних папок, которые автоматически создает камера, ещё одну — левую папку. А там несколько видеороликов — натуральное порно. Причём пара одна и та же. И снято непрофессионально: просто поставили камеру — и вперед. Не знаю уж, было ли это «творчество» прежних хозяев — как-то было неудобно спрашивать. Поскорее удалила компромат. А то, не дай бог, увидел бы мой парень...



Борис В молодости работал на рыбзаводе на Дальнем Востоке. В основном мы делали консервы из минтая в собственном соку. Но бывала горбуша и даже красная икра. Как-то под Новый год мы засунули в автомат, который клеил этикетки, вместо минтая несколько банок с красной икрой. Это была экспортная партия, и там был строгий контроль качества. Если банка была хоть чуть-чуть помята, то её нужно было браковать и списывать. А с минтаем таких строгостей не было. Тоже своего рода необычная находка была для кого-то, я думаю. Купил минтай, открываешь — а там красная икра. Истории, которые оставили читатели в комментариях под новостью о записке в куртке из Zara (все комментарии можно прочитать тут). Екатерина

Записки я находила в товарах, купленных в известном интернет-магазине. Текст был «эта вещь с браком», что значит, что предыдущий покупатель обнаружил брак, сдал вещь, процент выкупа, надеюсь, ему не сняли. Но магазин с продажи эту вещь с браком не снял.

Читатель НГС (не представился)

Покупал зимнюю кожаную мужскую куртку в магазине российского бренда и в кармане нашел срезанную бирку с размером (совпадал с размером куртки) и китайскими иероглифами, написано все было синей ручкой. Видимо, завозят из Китая и потом в России пришивают свои фирменные бирки. Если честно, было неприятно найти такое, хотя и понимаешь, что 90% товара привозится оттуда.

