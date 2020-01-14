Растянуть не резиновую: пять способов увеличить однёшку

Даже из самой маленькой квартиры можно сделать уютное жилье Фото: Роман Данилкин / 63.RU

С каждым годом однокомнатных квартир становится все больше — за последние десять лет их количество в стране выросло на четверть. По данным Росстата, новых однёшек построили почти три миллиона. Для сравнения — за это же время количество двухкомнатных квартир увеличилось на два миллиона, трехкомнатных — на полтора, а самых просторных — меньше чем на миллион. Тем не менее даже в мини-квартирке хочется создать уют и не чувствовать себя в маленькой клетке для содержания человека-работника.

Как превратить условные 30 квадратов в уютное помещение, где поместится все нужное (и даже немного лишнего) — разбираемся вместе с дизайнерами.



Вариант № 1: сделать «двушку» с помощью перегородок Если вы когда-нибудь жили в однокомнатной квартире и при этом не были замкнутым человеком, не любящим гостей, то наверняка знаете, как сложно бывает организовать в маленьком помещении одновременно и личное пространство, и условно общественное. Приходится выбирать: либо вся ваша жизнь оказывается у гостей как на ладони, либо вы городите стены, которые визуально превращают квартиру в комплект совсем уж маленьких каморок. А если в однокомнатной квартире живут еще и несколько человек (например, родители с ребенком), то все это становится еще сложнее.

Прозрачная перегородка может быть и мобильной Фото: Светлана Курдюкова

— Если хочется разделить пространство, но при этом сохранить простор и свет помещения, то можно использовать перегородки. Это не обязательно глухие стены из гипсокартона, можно обыграть решение, сделать, например, стену с окном. Либо установить перегородку из непрозрачного стекла, которое пропускает только свет. Из одной комнаты получится две, но естественное освещение все равно будет разливаться на всё помещение, — предлагает дизайнер Дарья Гапоненко.

Вариант № 2: стеллажи Стены во весь рост — не единственный способ разделить пространство комнаты. Самый простой, эффективный и популярный способ — установить стеллаж, который визуально отделит условную спальню от гостиной или рабочего кабинета. Кроме того, полочки могут стать не только элементом декора и удобными подставками для безделушек, но и вполне функциональным местом для хранения полезных вещей.

— Легкие открытые полки оставляют больше визуального пространства и дают массу возможностей для декора. Это могут быть растения, любимые хозяевами квартиры статуэтки или яркие акценты. При этом можно сделать нижнюю часть стеллажа закрытой или закрыть отдельные сегменты, — объясняет дизайнер Светлана Курдюкова.



Стеллаж может стать альтернативой массивной стене Фото: Светлана Курдюкова

В закрытых частях стеллажа можно хранить постельное белье, полотенца, канцелярские принадлежности и прочие нужные вещи, которые не хочется выкладывать на общее обозрение. К тому же это позволит сэкономить место в шкафу или даже уменьшить его размеры.

Дарья Гапоненко предлагает установить в стеллаже аквариум с подсветкой или телевизор, который будет вращаться на 360 градусов, работая в разных зонах.



Вариант № 3: шторы

Отдельно нужно сказать о шторах: от них зависит и освещенность помещения, и общее восприятие пространства. Для маленьких квартир лучше всего подойдут рулонные или римские шторы — они не занимают много места и не привлекают много внимания. Если же хочется классики, то лучше отдавать предпочтение светлым однотонным материалам, а крепить их не на гардины, а прямо на потолок.

В кровати за мягкими шторами можно чувствовать себя не только уединенно, но и уютно Фото: Дарья Гапоненко

— Шторы могут быть не только на окнах, но и зонировать пространство. Это самый бюджетный и простой вариант, когда можно спрятать кровать, — советует Гапоненко.

Вариант № 4: кровать в шкафу

Ничего нового в мебельных трансформерах нет — они появились еще в первой половине прошлого века. Но в отличие от шкафа-кровати, которую высмеивал еще Чарли Чаплин, современные трансформеры достаточно удобны в эксплуатации. Та же пресловутая встроенная в шкаф кровать может не только сэкономить пространство, но и сохранить здоровье.

— Я призываю отказываться от использования диванов для сна — эта мебель подходит для того, чтобы провести на ней несколько ночей, но не спать постоянно. Для вашей спины будет полезней, если вы купите нормальный матрас, который будет скрываться за дверцей шкафа, — считает Светлана Курдюкова.

Пока кровать спрятана, на ее месте может стоять другая мебель, которую будет легко сдвинуть Фото: Дарья Гапоненко

Помимо кроватей, трансформироваться может и рабочий стол, и другая мебель. Главное, грамотно ее подобрать и вписать в пространство. Вариант № 5: белые обои и зеркала во весь рост Чтобы маленькая квартира казалась просторнее, дизайнеры советуют использовать светлые тона в интерьере, а также отказаться от орнамента на обоях и шторах, отдавая предпочтение текстуре. Но эти рекомендации мы слушаем много лет, а из относительно нового нам рекомендуют зеркала.

Сделать зеркальную стену можно из небольших кусочков Фото: Светлана Курдюкова

— Мы привыкли, что зеркало — это атрибут ванной комнаты и прихожей, но сейчас они активно используются в интерьере. Это не обязательно может быть дверь шкафа-купе — зеркалами можно отделать стену. И это не так дорого, как многие думают, — из-за высокой конкуренции цены сейчас невысокие. Кроме того, не обязательно устанавливать большие зеркала, можно сделать мозаику, — предлагает Курдюкова.

Последний вариант больше подойдет семьям с детьми — маленькие зеркала не так просто разбить и они не опасны. В этом случае отделку ими можно начать на уровне метра, чтобы избежать случайных травм. Правда, дизайнер обращает внимание, что монтаж зеркал нужно доверить мастеру — самостоятельно это сделать крайне сложно.

