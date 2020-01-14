«На руках губастой чики будет невинный ребенок»: сибирячка резко высказалась об образе будущей мамы

В соцсетях разгорелся спор — портят ли образ будущей матери накачанные губы, наращенные волосы и прочие бьюти-фишки Фото: Анастасия Воскресенская / Анна Игнатенко

Популярный блогер Наталья Травникова в соцсетях подняла тему, которая взбудоражила женщин: Наталья высказалась о том, каким, по ее мнению, сегодня должен быть образ матери. «Всегда надо думать, что, возможно, на руках какой-нибудь губастой чики с волосами из водорослей до колен будет ребёнок, такой вот невинный и чистый. И куда это все девать «красивое» и отечное?» — пишет блогер. Тема не оставила сибирячек равнодушными — они начали высказываться в комментариях под постом, соглашаясь или опровергая это мнение. Корреспондент НГС спросила Наталью, что натолкнуло ее на подобную мысль, и привела несколько женских мнений.



— Мысли просто пришли на эту тему и родился пост, случайно. Заранее я ничего не планирую, — объясняетНаталья Травникова.

— Ну как мы понимаем, что большинство девушек хоть и выдают себя за товар на рынке невест или другом рынке, однако однажды многие станут мамой. Сколько бы они не вливали в себя и не вкладывали, любить их никто от этих уходов больше не будет. Ведь нормальный перспективный мужчина в первую очередь смотрит на любую девушку как на будущую мать его детей, да и вообще как бы такое ещё и маме с папой надо показать, — пишет Наталья в своем профиле в Instagram.

По ее мнению, основными составляющими современной женщины должны быть доброта, забота, здоровье и естественная красота: — Как ребёнку, так и взрослому, рядом с другим человеком должно быть просто очень хорошо. И это вершина пирамиды ухода за собой. Не дикий раскрас и фотошопленная картинка, а вкусный запах тела, спокойная речь, ощущения, что ты такой, какой есть, и хороший просто так. Но с Натальей и ее радикальным мнением оказались согласны не все.

Анастасия Воскресенская, 28 лет, сейчас в декрете

Считает, что тату, губы и наращенные волосы не делают женщину плохой матерью Фото: Анастасия Воскресенская

— Ну не знаю. У меня есть подруга, у нее наращенные волосы, накачанные губы, татуаж. При этом она выглядит красиво, не вульгарно, и дочь ее просто обожает, и как мама она хорошая, всегда спокойная, понятная, и дочь красивая. Что в этом плохого-то, я не пойму? Про себя могу сказать — у меня есть татуаж бровей, природа уж не наделила меня бровями, три ворсинки растет, кривой носик, и я мечтаю сделать ринопластику, потому что тяжело дышу, у меня есть тату на руке, и что? Я плохая мать? У меня прекрасный сын растет, я его люблю. В декрете стараюсь всегда накраситься, уложить волосы, даже находясь дома. Поэтому, когда я вижу девочек с губами, ногтями и тату, у меня нет впечатления, что их дети мечтают о чем-то другом или другом образе мамы. Куда печальнее видеть замученных мамаш, зато естественных.

Маргарита Вохомская, 24 года, начальник отдела снабжения

Маргарита считает, что ребенку все равно, вставленная у мамы грудь или нет, для него она в любом случае самая лучшая Фото: Маргарита Вохомская

— У всех разное принятие себя и своей красоты! Кто-то пришёл к этому, кто-то еще в пути, кто-то не придёт никогда, но это не значит, что девушка, которая принимает себя только с большими губами, попой и так далее, не может быть хорошей матерью и любима своим мужчиной. У всех свои проблемы в жизни, и если женщине, чтобы стать увереннее, нужно отбелить промежность и вставить грудь, её ребёнку явно все равно, мама в любом случае самая лучшая. Каждый сам делает свой выбор. Другой вопрос в том, что давно понятно, что это не про здоровье, и не всегда про красоту, но зачем всё это в одну кучу смешивать.



Ольга Ях, 33 года, тренер по гимнастике лица

Сибирячка перестала гнаться за стандартами красоты и приняла себя такой, какая есть Фото: Ольга Ях

— Я услышала в словах призыв заниматься своей душой. Люди забывают про душу, про своё тело, про то, как оно действительно себя чувствует. Я раньше пыталась накачать пресс, чтобы живот был красивым. Но он не поддавался мне, и однажды я возьми и скажи мужу о том, что я качаю, а у меня ничего не выходит. Он мне сказал, что ему не нравятся накачанные животы, что животик у женщины должен быть мягким и нежным. Я офигела. И когда я стала менять свой принцип работы с телом, я обалдела, как оно радуется, как благодарит меня после тренировок. Сейчас я настолько себя люблю, что я в жизни никогда и ничего себе не уколю. Я приняла себя такой, какая я есть.

Анна Игнатенко, 37 лет, дизайнер интерьеров

Мама Анны ходила по моде того времени, но Анну яркий макияж матери никогда не смущал Фото: Анна Игнатенко

— Моя мама в свое время носила ярко-голубые тени, сверху подводка, и ярко-розовую помаду. Ну и «химка» прилагалась к комплекту красоты. Для меня это выглядело вполне приемлемо. Как сейчас перед глазами этот камуфляж, но это вызывает только добрую улыбку и теплые воспоминания.