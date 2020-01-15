Гибнут люди и животные: переехавшая в Австралию сибирячка — о лесных пожарах и жизни в опасном городе

По одним данным, пострадало более миллиарда животных, погибло — более миллиона. Но точных цифр нет Фото: канал на Youtube «Месть Земли»

Лесные пожары в Австралии сезона 2019–2020 года признаны самыми разрушительными за всю историю наблюдений. От них гибнут люди, животные, сгорают леса. В больших городах, таких как Сидней, Мельбурн, Канберра, самая большая проблема — это дым. Уровень загрязнения воздуха достиг опасного уровня. Бывшая жительница Новосибирска Юлия Чипакова сейчас живёт в Мельбурне. Она рассказала журналисту НГС о ситуации в городе и стране.

Пожары в Австралии начались примерно с сентября 2019 года и до сих пор продолжают шокировать жителей всего мира масштабом потерь. В социальных сетях и СМИ очень много разной информации — от страшных кадров с погибшими животными, и трогательных снимков их счастливого спасения или сбрасывания им еды с воздуха, до гипотез о том, что эти пожары ставят под угрозу существование коал. Математика потерь везде указана разная, но в целом динамика ясна — они увеличиваются.

Многие города столкнулись с такой проблемой, как дым. За последние сутки уровень загрязнения воздуха города Мельбурн стал опасным — об этом 13 января сообщила вещательная корпорация ABC. Местным жителям советуют не выходить из дома.

Город Мельбурн с дождём и гарью Фото: Юлия Чипакова

Журналист НГС пообщался с нашей бывшей землячкой Юлией Чипаковой, которая сейчас живет в Мельбурне. По её словам, недавно в городе шёл дождь, но при этом в воздухе оставался смог и пахло гарью, а на днях «уровень загрязнения воздуха достиг опасного уровня, люди ходят по городу в масках».

Сейчас, по словам девушки, в городе по-прежнему стоит дым Фото: Юлия Чипакова

— Очень сложно следить за статистикой, потому что она меняется каждый день. Говорят, что уже сгорело более 10 миллионов гектаров леса и более 1500 строений, погибли 23 человека. Количество погибших животных, включая диких и фермерских, уже перешло за миллион. Это по прогнозам и предварительным подсчётам, точную цифру не знает никто. Несколько раз этим летом, а у нас сейчас лето, Австралия била свои рекорды по самым жарким дням — за ту недолгую историю метеорологии в Австралии. Каждое утро я смотрю в новостях репортажи о том, откуда сегодня просят эвакуироваться людей, либо просят не эвакуироваться и оставаться дома, потому что на дорогах может быть опаснее и меньше шансов спастись, — говорит Юлия Чипакова.

Видео: YouTube-канал USA Today. Социальная реклама

Пожары ещё не закончились:

— Например, сейчас очень сильные пожары на Острове Кенгуру, который находится в штате Южная Австралия — довольно туристическое место, где за день огонь уничтожил целый гостиничный комплекс. На острове сгорело много животных, которые живут исключительно там. Сложно переоценить влияние пожаров на численность уникальных животных Австралии, даже если это пауки. Это может быть миллион пауков, которые больше нигде в мире не живут.

Пожары в Австралии случаются очень часто из-за климатических условий — там жарко, сухо и ветрено. Как говорят местные жители, все, включая государство и население, относятся к этой теме очень серьёзно. К ним готовятся на разных уровнях, например, введены штрафы за костры и на дорогах есть предупреждающие знаки о возможной опасности.

Юлия Чипакова рассказывает, что в этом году из-за сухого и жаркого лета пожары начались сразу в нескольких штатах одновременно:

— Из-за ветра их бывает сложно контролировать, иногда они сливаются в один большой пожар, горящий в разных направлениях. И из-за высоких температур, сухой листвы они очень быстро распространяются, поэтому с ними сложно бороться.

Девушка добавляет, что жители страны переживают и за людей, и за зверей, и за природу. В основном они винят глобальное потепление.

Так выглядит уровень загрязнения воздуха в Новосибирске и Мельбурне Фото: Юлия Чипакова

— В Австралии сейчас настоящий благотворительный бум по этому поводу. От родственников и друзей я знаю, что в Новосибирске люди получают сомнительные СМС с просьбой помочь волонтёрам в Австралии. Если вы хотите помочь, то не делайте это через сообщения или по ссылкам от неизвестных людей — сразу несколько международных организаций помогает пострадавшим от пожаров, в том числе Красный крест. Если вы очень хотите помочь, то начните с них. Есть ещё такие акции как, например, варежки для коал с обожженными лапами, одеяла для животных и, в конце концов, если вы умеете тушить пожары, то у вас тоже есть возможность стать волонтёром, — объясняет Юлия Чипакова.

Сибирячка рада, что люди со всей планеты хотят помочь, но финансовая помощь, особенно с учётом разницы между рублём и долларом, может быть гораздо ощутимее для людей, пострадавших от лесных пожаров в Сибири этим летом, чем в данный момент для волонтёров в Австралии.

