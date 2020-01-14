Застывшие актёры: показываем первый новосибирский фотоспектакль (последовательность кадров не случайна)

В серии фотографий эта идёт первой, а за ней история развивается со всеми элементами драматического сюжета

Креативная группа из Новосибирска «Велюровый круг» в сотрудничестве со стилистами Школы Марии Липатниковой и фотографом Ольгой Шпак сделали фотоспектакль «REVERSO CONTEXT», который переводится как «Обратная сторона». Это не выступление на сцене, на которое можно купить билеты и прийти, а уже зафиксированный в фотографиях момент сценического действа. Публикуем эти кадры (смотреть их нужно в строгой последовательности).



Куратор проекта Таисия Глушихина рассказала НГС, что идея — создать представление в специфическом жанре — выросла из желания сделать имиджевую фотосессию коллектива.