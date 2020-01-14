Застывшие актёры: показываем первый новосибирский фотоспектакль (последовательность кадров не случайна)

Креативная группа из Новосибирска «Велюровый круг» в сотрудничестве со стилистами Школы Марии Липатниковой и фотографом Ольгой Шпак сделали фотоспектакль «REVERSO CONTEXT», который переводится как «Обратная сторона». Это не выступление на сцене, на которое можно купить билеты и прийти, а уже зафиксированный в фотографиях момент сценического действа. Публикуем эти кадры (смотреть их нужно в строгой последовательности).
Куратор проекта Таисия Глушихина рассказала НГС, что идея — создать представление в специфическом жанре — выросла из желания сделать имиджевую фотосессию коллектива.
— В итоге фотосессия превратилась в полноценную историю с классическими элементами драматургического сюжета — экспозицией, завязкой, динамично развивающимся действием, кульминацией и развязкой. Помимо актёров, примеривших на себя образы, самим фотографиям присвоена определённая ролевая функция — своей архитектоникой, трансформацией, взаимозависимым размещением отразить событие, положенное в основу действия, — пояснила Таисия Глушихина.
Для Таисии Глушихиной эта история об обратной стороне личности актёра — в жизни он один, а на сцене становится другим, способным заиграть яркими красками.
У фотоспекталя было две локации — баня как сакральный символ чистоты и арт-усадьба.
Фотограф Ольга Шпак рассказала, что её задача была сделать именно презентацию коллектива.
— Нелегко было включить в кадр 15 человек сразу, — поделилась она.
С актёрами девушка работала впервые, до этого был опыт в съёмке танцевальных коллективов.
Создатели фотоспектакля вложили в свою работу много символизма. Овал в их понимании — символ защиты человеческой души, вечности.
— Треугольник символизирует число 3, а также троицу во всех её сочетаниях: рождение-жизнь-смерть, тело-ум-душа, отец-мать-дети, небо-земля-подземный мир. Квадрат является символом стабильности и постоянства, а также совершенной формой закрытого и мистического союза четырёх элементов, — интерпретировала Таисия Глушихина.
В июне 2019 года работу новосибирского фотографа Ольги Шпак представили на выставке в Милане.