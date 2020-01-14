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Культура Фоторепортаж

Застывшие актёры: показываем первый новосибирский фотоспектакль (последовательность кадров не случайна)

На него нельзя купить билеты

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В серии фотографий эта идёт первой, а за ней история развивается со всеми элементами драматического сюжета

В серии фотографий эта идёт первой, а за ней история развивается со всеми элементами драматического сюжета

Креативная группа из Новосибирска «Велюровый круг» в сотрудничестве со стилистами Школы Марии Липатниковой и фотографом Ольгой Шпак сделали фотоспектакль «REVERSO CONTEXT», который переводится как «Обратная сторона». Это не выступление на сцене, на которое можно купить билеты и прийти, а уже зафиксированный в фотографиях момент сценического действа. Публикуем эти кадры (смотреть их нужно в строгой последовательности).

Куратор проекта Таисия Глушихина рассказала НГС, что идея — создать представление в специфическом жанре — выросла из желания сделать имиджевую фотосессию коллектива.

Этим кадром ребята показывают, что все разные: кто-то сумасшедший, кто-то радостный, кто-то хочет танцевать и так далее. Главное — не скрывать свою суть

Этим кадром ребята показывают, что все разные: кто-то сумасшедший, кто-то радостный, кто-то хочет танцевать и так далее. Главное — не скрывать свою суть

— В итоге фотосессия превратилась в полноценную историю с классическими элементами драматургического сюжета — экспозицией, завязкой, динамично развивающимся действием, кульминацией и развязкой. Помимо актёров, примеривших на себя образы, самим фотографиям присвоена определённая ролевая функция — своей архитектоникой, трансформацией, взаимозависимым размещением отразить событие, положенное в основу действия, — пояснила Таисия Глушихина.

Актёр должен очистить себя от стереотипов и шаблонов, выйти за рамки, быть готовым прожить предложенную роль

Актёр должен очистить себя от стереотипов и шаблонов, выйти за рамки, быть готовым прожить предложенную роль

Для Таисии Глушихиной эта история об обратной стороне личности актёра — в жизни он один, а на сцене становится другим, способным заиграть яркими красками.

Осознание возможности работы и существования вместе

Осознание возможности работы и существования вместе

У фотоспекталя было две локации — баня как сакральный символ чистоты и арт-усадьба. 

Гусь — это проводник между людскими мирами, а&nbsp;актёр — проводник в иные миры

Гусь — это проводник между людскими мирами, а актёр — проводник в иные миры

Фотограф Ольга Шпак рассказала, что её задача была сделать именно презентацию коллектива. 

— Нелегко было включить в кадр 15 человек сразу, — поделилась она.

С актёрами девушка работала впервые, до этого был опыт в съёмке танцевальных коллективов.

Овал символизирует происхождение, совершенный микрокосм, универсальный символ тайны сотворения мира, возникновения жизни в первоначальной пустоте

Овал символизирует происхождение, совершенный микрокосм, универсальный символ тайны сотворения мира, возникновения жизни в первоначальной пустоте

Создатели фотоспектакля вложили в свою работу много символизма. Овал в их понимании — символ защиты человеческой души, вечности.

— Треугольник символизирует число 3, а также троицу во всех её сочетаниях: рождение-жизнь-смерть, тело-ум-душа, отец-мать-дети, небо-земля-подземный мир. Квадрат является символом стабильности и постоянства, а также совершенной формой закрытого и мистического союза четырёх элементов, — интерпретировала Таисия Глушихина. 

Над актёрами работали стилисты

Над актёрами работали стилисты

Съёмки проходили в двух локациях

Съёмки проходили в двух локациях

Фотограф призналась, что было нелегко работать с 15 людьми в кадре одновременно

Фотограф призналась, что было нелегко работать с 15 людьми в кадре одновременно

На последнем кадре актёры представляют единый механизм:&nbsp;у каждого своя эмоция, но они могут быть вместе и дополняют друг друга

На последнем кадре актёры представляют единый механизм: у каждого своя эмоция, но они могут быть вместе и дополняют друг друга

В июне 2019 года работу новосибирского фотографа Ольги Шпак представили на выставке в Милане.

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КОММЕНТАРИИ (29)

14 янв 2020 в 17:13

Бред сивой кобылы, гордо именуемый "современное искусство".

Ага
14 янв 2020 в 17:12

Как хорошо, что на этот спектакль нельзя купить билеты!

Гость
14 янв 2020 в 17:07

Вызовите уже экзорциста в баню. Там все плохо.