Смертельные спуски. Новосибирец — о трагедии в Шерегеше, собственной травме и неважном лечении

На этом кадре запечатлено, как Дмитрию помогают после падения Фото: Дмитрий Алентьев

В эти выходные, 11 января, в Шерегеше погиб 35-летний житель Новосибирска — во время спуска с горы Зеленая он упал, наткнулся на собственную лыжу и получил смертельные травмы. За две недели до этого на этой же горе травмировался другой новосибирец — Дмитрий Алентьев. С переломом ноги его доставили в ту же больницу. Он рассказал НГС, почему качество медицинской помощи на горнолыжном курорте оставляет желать лучшего. Публикуем его авторскую колонку. — Я катаюсь лет 20, мне сложность не важна. Да и я всегда считал сноуборд относительно безопасным видом спорта — ноги соединены вместе с доской в прочный треугольник, для пущей безопасности надеваешь каску и можно прыгать хоть на голову...

В тот день я спускался по Лбу горы Зелёной. И это случилось — я сломал ногу: обе кости голени ровно в том месте, где нога выходит из ботинка. Причиной стало сочетание жёстких ботинок (9/10), высокой скорости, хаотичных бугров и, наверное, чего-то ещё. Но всё, что я описал, — это наиболее комфортная для меня среда спуска: так я катаюсь последние 15 лет или около того, не особо люблю лес и пухляк. Видимо, в этот раз я допустил ошибку, но какую именно — не понимаю, всё произошло быстро. Мне всегда казалось, что перелом — это больно, но я сперва даже не понял, что произошло. Даже собирался спускаться дальше, пока не заметил, что нога болтается в креплении, хотя оно затянуто, прочно прикручено к доске. И тут стало ясно, что болтается где-то внутри ноги. Спасатели приехали минут за пять, наложили шину, спустили к подножию горы. Еще минут 15 ждали скорую, после чего меня увезли в «травму» Шерегеша. Там сделали рентген, развели руками и повезли в Таштагол, так как требовалась операция для установки пластины. В Таштаголе не оказалось подходящего хирурга, да и вообще праздники же на носу — с последних чисел декабря и до 9 января все отдыхают.

Дмитрий вспоминает, что в машине скорой помощи — а это был обычный УАЗик — «трясло как на карусели» Фото: Дмитрий Алентьев

По моему мнению, ни в шерегешской больнице, ни в таштагольской нет оборудования и врачей, которые могли бы оказать экстренную помощь. Курорт развивается, налоги собирают немалые, — пора улучшать уровень медицинской помощи.

Я попросил наложить временный гипс, затем мы вернулись в Новосибирск и 30 декабря с самого утра начали обход больниц: НИИТО, ЦКБ, облбольница, медсанчасть № 168... У всех был один ответ: «Доктора вернутся после праздников, можем только госпитализировать». Я заплачу любые деньги, но ждать 10 дней со сломанной ногой не готов! Почему продавцы, повара, стриптизёрши, лётчики, полиция, пожарные в выходные работают, а врачей для оперативной помощи нет, даже платно? В итоге я приехал в одну из платных клиник, где меня осмотрели, — я сдал около 12 разных анализов и в 18:40 уже был в операционной. Установили LCP-пластину, на неё прикрутили всё, что нашли в ноге, и теперь осталось только ждать.

В таштагольской больнице Дмитрию лишь наложили временный гипс. Полноценное лечение пришлось проходить уже в Новосибирске Фото: Дмитрий Алентьев

Утром на следующий день, 31 декабря, меня уже выписали — гипса нет, всё прекрасно движется, но наступать на сломанную ногу, конечно, нельзя. По прогнозу через восемь недель смогу ходить, а через год наступит полное восстановление.



Что я вынес из всего этого: поддержка друзей очень помогает, большое спасибо всем, кто поддержал. Моя супруга в момент ЧП оказалась наиболее адекватным человеком: если отказали, например, в клинике, то не сдавалась и продолжала искать. Система здравоохранения России неплоха, но её нужно улучшать. Человеческий организм намного продуманнее любых технологий, а значит, у нас ещё долгий путь развития и совершенства искусственных технологий и биотехнологий. Я считаю, что это вопрос случая: всё заживёт и через год поеду снова кататься. Это экстремальный вид спорта. Опасность есть, но умеренная. На самой трассе на горе Зеленой ничего опасного и нет. В Альпах, пожалуй, опаснее.



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