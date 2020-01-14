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Авто Обзор

Зависла так зависла: машины-висяки, которые продаются по полгода (с такими лучше не связываться)

Разбираемся, какие автомобили сейчас тяжело продаются на вторичном рынке

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Peugeot 408

Peugeot 408

Середина зимы не самое благоприятное время для продажи машины — в январе спрос на вторичке проседает. Непросто продать даже вполне себе ликвидный автомобиль, что уж говорить о самых настоящих «висяках», от которых владельцы не могут избавиться месяцами, а то и годами. Какие категории машин сейчас совсем плохо продаются на вторичном рынке и с чем лучше не связываться, чтобы потом не мучиться, — подробнее в обзоре НГС. 

Большие внедорожники Mercedes

Mercedes GLS

Mercedes GLS

— В Сибирском регионе это, например, Mercedes GL-класса. Они очень сильно теряют в цене и тяжеловато продаются, — говорит Андрей Громов, исполнительный директор автосалона «Гепард-С».

Новый Mercedes GLS стоит 7–9 миллионов рублей, но менее чем за 2 миллиона можно купить относительно свежие экземпляры 2013–2014 годов выпуска. Машины прошлого десятилетия — 2007–2008 годы — стоят и вовсе меньше миллиона рублей. 

Свежие универсалы

Skoda Octavia

Skoda Octavia

— Автомобили свежих годов, например Skoda Octavia универсал. Б/у автомобиль 2015 года очень сложно реализовать даже за 700–800 тысяч рублей. За два года машина уценивается более чем на 50%, это очень много, — объясняет эксперт. 

Класс Gran Turismo и дорогие универсалы

Honda Crosstour

Honda Crosstour

— Автомобили класса Turismo — BMW Gran Turismo, Honda Crosstour, дорогие универсалы. Если дешевые универсалы, например Fielder, продаются, потому что пользуются спросом в своем ценовом диапазоне до 500–700 тысяч, то дорогие универсалы разных марок тяжело продаваемые, — отмечает Андрей Громов. 

«Французы»

Peugeot 408

Peugeot 408

Проблемы с продажами возникают далеко не у всех французских моделей — те же «Логан» или «Дастер» уйдут быстро при адекватной цене. А вот Peugeot/Citroen у нас в Сибири действительно могут надолго зависнуть на вторичном рынке. Например, этот седан Peugeot 408, выпущенный в 2012 году, продаётся с июля 2019 года за 455 000 рублей. Положение осложняет большой пробег в 200 тысяч километров и механическая коробка передач. 

Америка

Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze

Что большие американские внедорожники, что глобальные модели типа Chevrolet Cruze, — найти покупателя будет нелегко. Этот Сruze 2013 года стоит на продаже с начала мая 2019 года — за автомобиль просят 490 000 рублей при пробеге 95 тысяч километров.

Машины с завышенной ценой

Toyota Corolla

Toyota Corolla

Явно завышенная цена — одна из главных причин долгой продажи, хотя и не единственная. Вот, например, Toyota Corolla с классическим автоматом — казалось бы, должна быстро находить покупателя. Но эта машина 2010 года выпуска зависла на продаже с ноября 2019-го — за «Короллу» просят целых 700 000 рублей. Притом что средняя цена на такую модель этого года выпуска составляет 650 000 рублей (по «Дрому»). И это с учетом всех комплектаций, в том числе и богатых, а представленная машина достаточно бедна — нет климата, кнопок на руле, литых колесных дисков, противотуманных фар. 

А какие недавние новинки автопрома уже перешагнули 7-летний рубеж и превратились в «старичков» — можно почитать здесь

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Авто с пробегомToyota
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КОММЕНТАРИИ (44)

14 янв 2020 в 07:23

Статья ниачом...реклама автосалона-перепука только

Сергей с лопатой
14 янв 2020 в 07:18

Свежий француз на палке с пробегом 200 это висяк, тут вопрос, где он столько успел наездит Королла 10 года за 700 это просто клинический случай. А вот почему универсалы дешевеют и плохо продаются, для меня загадка. Вообще это более удачный кузов чем седан. В плане семейных путешествий, поездки с велосипедами в парк, с собакой на дачу, универсал удобнее седана.

Собственно
14 янв 2020 в 07:16

В статье очередные сказки ни о чем
Вообще тот же гепард - обычные перекупщики, во-вторых, просто цена на автомобиль не соответствует состоянию автомобиля, в-третих, Круз это корейский автомобиль а не американский и продаются они хорошо, как и пежо