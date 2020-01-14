Зависла так зависла: машины-висяки, которые продаются по полгода (с такими лучше не связываться)

Peugeot 408 Фото: auto.ru

Середина зимы не самое благоприятное время для продажи машины — в январе спрос на вторичке проседает. Непросто продать даже вполне себе ликвидный автомобиль, что уж говорить о самых настоящих «висяках», от которых владельцы не могут избавиться месяцами, а то и годами. Какие категории машин сейчас совсем плохо продаются на вторичном рынке и с чем лучше не связываться, чтобы потом не мучиться, — подробнее в обзоре НГС.

Большие внедорожники Mercedes

Mercedes GLS Фото: auto.ru

— В Сибирском регионе это, например, Mercedes GL-класса. Они очень сильно теряют в цене и тяжеловато продаются, — говорит Андрей Громов, исполнительный директор автосалона «Гепард-С».



Новый Mercedes GLS стоит 7–9 миллионов рублей, но менее чем за 2 миллиона можно купить относительно свежие экземпляры 2013–2014 годов выпуска. Машины прошлого десятилетия — 2007–2008 годы — стоят и вовсе меньше миллиона рублей. Свежие универсалы

Skoda Octavia Фото: auto.ru

— Автомобили свежих годов, например Skoda Octavia универсал. Б/у автомобиль 2015 года очень сложно реализовать даже за 700–800 тысяч рублей. За два года машина уценивается более чем на 50%, это очень много, — объясняет эксперт.

Класс Gran Turismo и дорогие универсалы

Honda Crosstour Фото: auto.ru

— Автомобили класса Turismo — BMW Gran Turismo, Honda Crosstour, дорогие универсалы. Если дешевые универсалы, например Fielder, продаются, потому что пользуются спросом в своем ценовом диапазоне до 500–700 тысяч, то дорогие универсалы разных марок тяжело продаваемые, — отмечает Андрей Громов. «Французы»

Peugeot 408 Фото: auto.ru

Проблемы с продажами возникают далеко не у всех французских моделей — те же «Логан» или «Дастер» уйдут быстро при адекватной цене. А вот Peugeot/Citroen у нас в Сибири действительно могут надолго зависнуть на вторичном рынке. Например, этот седан Peugeot 408, выпущенный в 2012 году, продаётся с июля 2019 года за 455 000 рублей. Положение осложняет большой пробег в 200 тысяч километров и механическая коробка передач.



Америка

Chevrolet Cruze Фото: auto.ru

Что большие американские внедорожники, что глобальные модели типа Chevrolet Cruze, — найти покупателя будет нелегко. Этот Сruze 2013 года стоит на продаже с начала мая 2019 года — за автомобиль просят 490 000 рублей при пробеге 95 тысяч километров. Машины с завышенной ценой

Toyota Corolla Фото: auto.ru