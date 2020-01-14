Между нами, девочками. Кто и как испытывает лекарства на беременных

Аптекари говорят, что одна из самых распространенных проблем — покупка гормональных контрацептивов без консультации врача Фото: Depositphotos.com

В проекте «Между нами, девочками» эксперты объясняют все, что нужно знать о женском здоровье. Сегодня провизор, кандидат фармацевтических наук, преподаватель Уральского государственного медицинского университета Алиса Каримова рассказывает о том, когда оригинальные средства можно заменить дженериками (а когда не стоит), правда ли, что отечественные препараты не очень качественные, и почему медкорпорации испытывают новые лекарства на беременных.

«Продавая препарат без рецепта, аптеки больше теряют, чем зарабатывают»

— Фармацевты и провизоры — это не продавцы в белых халатах, торгующие лекарствами в аптеке. Это специалисты, которые должны предоставлять качественную фармацевтическую консультацию посетителям аптеки. Обращать внимание на серьезные противопоказания, говорить, в каких случаях нужно немедленно обратиться к врачу. Сегодня, когда аптеки соревнуются в том, у кого больше акций и скидок, качественная консультация фармацевта становится конкурентным преимуществом.

Алиса Каримова считает, что посетители аптек незаслуженно относятся к фармацевтам всего лишь как к продавцам медицинских препаратов Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU

Главное, что нужно знать, — применение любого рецептурного препарата нужно обсуждать с лечащим врачом. Даже если его успешно используют ваши родственники, подруги, коллеги по работе. Если вы приобретаете в аптеке препарат безрецептурного отпуска (на упаковке должна быть надпись «отпускается без рецепта врача»), изучите инструкцию к препарату. В ней есть информация, как препарат влияет на репродуктивную функцию женщины, можно ли его применять во время беременности и лактации. Если такие исследования не проводились, в инструкции будет написано, что данных о возможном вреде для матери или ребенка на настоящий момент нет.

Почему одни препараты отпускаются по рецепту, а другие — без? Это сделано во благо пациентов, а не потому, что у нас вредные врачи и аптекари (также можно услышать мнение, что врачи частных клиник таким образом пытаются нажиться на пациентах, ведь каждый визит стоит немалых денег). Если отпускать препараты без рецепта, люди могут начать принимать их бесконтрольно и это негативно скажется на их здоровье и на здоровье их детей.

В Европе практически все лекарства, за исключением витаминов и парацетамола, отпускаются по рецепту. Скоро и российская медицина придет к тому же Алиса Каримова, провизор

Требования со стороны Росздравнадзора уже начали ужесточаться. Сотрудники ведомства становятся «тайными покупателями» аптек. Они проверяют, соблюдаются ли правила отпуска рецептурных препаратов. Если фармацевт продает такой препарат без рецепта врача, это рассматривается как грубое нарушение лицензионных требований, влечет штраф или даже приостановку деятельности на срок до 90 суток. Ни фармацевтам, ни аптекам это не нужно, потому что потери оказываются гораздо выше, чем прибыль от продажи препаратов без рецептов.

Фармацевты отказываются продавать препараты без рецепта от врача, потому что они могут нанести реальный вред покупателям Фото: Depositphotos.com

«Покупать экстренные средства контрацепции в аптеках девушки стали чаще»

В последнее время девушки довольно часто обращаются в аптеки за средствами экстренной контрацепции. Многие не хотят принимать гормональные контрацептивы постоянно, а партнер по какой-то причине не хочет использовать барьерные методы защиты (презервативы). Происходит незащищенный контакт, который повторяется из раза в раз, и пациентка приходит за «экстренными» контрацептивами снова и снова. Фармацевтам все чаще приходится напоминать, что эти препараты не должны заменять средства плановой контрацепции. Средства экстренной контрацепции содержат довольно сильные действующие вещества. Их можно применять только когда происходит что-то действительно непредвиденное. Например, если женщина пропустила прием противозачаточных таблеток (более трех дней), при неожиданном выпадении внутриматочной спирали, в случае насилия и т. д. То, что женщина не может найти время, чтобы прийти на прием к гинекологу и подобрать средство для регулярной контрацепции, но при этом пара не использует презервативы, — не оправдание для использования таких препаратов.

Еще в аптеки часто обращаются пациенты с нелепыми историями.

Врач назначает таблетки, которые нужно применять интравагинально (внутрь влагалища). Но были девушки, которые проглатывали таблетку и запивали водой Алиса Каримова, провизор

После этого они обращались в аптеку с жалобами на жжение в желудке. Начинаешь спрашивать, что случилось. Оказывается, что жжение возникло после неправильного приема препарата. Ну не любят у нас читать инструкции, что тут поделаешь. Бывает, в аптеку приходят с совсем с необычными жалобами — на инородные предметы, застрявшие в разных частях тела (например, в заднем проходе). В больницу идти долго, а аптека здесь, за углом, и пациенты пытаются получить первую помощь у фармацевта или провизора. Но мы в аптеках ничего не извлекаем — ни из желудка, ни из прямой кишки. Это делают только врачи. Мы можем только посоветовать обратиться к врачу за экстренной помощью. «Универсальных препаратов в гинекологии нет» Самый распространенный случай, когда пациентка приходит в аптеку за гормональным контрацептивом, который ей посоветовали подруги, или она прочитала о нем в интернете. При этом на приеме у акушера-гинеколога она не была. Дальше — как получится. В худшем случае фармацевт просто отпустит препарат (если он рецептурный, но рецепт не остается в аптеке). В лучшем — фармацевт спросит, принимала ли она этот препарат ранее, назначал ли его врач. Пациентка может соврать и сказать, что — да, препарат ей назначили. Тогда это останется на ее совести.

Если пациентка ответит, что таблетки посоветовали подруги, фармацевт или провизор должен провести разъяснительную беседу. Объяснить, что такие препараты назначаются врачом, что они имеют много противопоказаний и побочных эффектов. Чтобы подобрать препарат правильно, нужно обратиться за консультацией к врачу, который учтет много факторов: возраст, рост, вес, особенности гормонального фона и другие, влияющие на переносимость препарата. У гормональных контрацептивов много противопоказаний. Самые серьезные — тромбоз сосудов, нарушение нормальной работы свертывающей системы крови. По той же причине нельзя принимать гормональные контрацептивы, если женщина готовится к полостной операции. В случае тяжелых заболеваний печени и почек может потребоваться более щадящий препарат, но его тоже может подобрать только лечащий врач. Гормональные контрацептивы содержат разные действующие вещества. Они могут быть синтетические или полусинтетические, в форме монопрепарата (когда используется одно действующее вещество) или препаратов комбинированного типа. Универсальных препаратов, которые подходили бы всем без исключения, в гинекологии нет.

— Покупать препараты в интернете опасно, — говорит Алиса Каримова Фото: Depositphotos.com

«Средства, купленные в даркнете, остаются на совести производителя» Покупать неизвестные и непроверенные препараты в интернете опасно. Вы никогда не сможете быть уверенными, что получили подлинный препарат, а не подделку. К нему может не прилагаться подробная инструкция по применению, и будет непонятно, какими противопоказаниями, побочными эффектами они обладают. В случае чего — жаловаться будет некуда. Если вы покупаете официальный препарат и у вас появляются побочные эффекты, не описанные в инструкции, вы можете прийти к своему лечащему врачу, а он уже составит извещение в Росздравнадзор о нежелательной реакции на препарат или отсутствие терапевтического эффекта. Часто возникают вопросы к качеству препаратов, заказанных через интернет. Особенно если речь идет о биологически активных добавках. Их производители не несут никакой ответственности за лечебные свойства своего продукта, а данные о безопасности препарата, к сожалению, часто предоставляются формально.

Мы не знаем, как проводились их исследования, и проводились ли они вообще. Если да, то в лучшем случае они проводились на лабораторных животных Алиса Каримова, провизор

Все остается на совести производителя. Не знаю, как вам, но мне бы не хотелось принимать препараты, не прошедшие достаточных клинических испытаний — они могут быть не только не полезными, но и опасными.

То же касается препаратов-анаболиков, которые распространяются среди спортсменов-любителей в интернете или между своими. Купить их в аптеке без рецепта практически невозможно, так как это будет грубым нарушением лицензионных требований. Анаболические стероиды — подотчетные рецептурные препараты, то есть рецепт пациента на такие препараты должен оставаться в аптеке. Ни один нормальный врач не выпишет вам анаболики просто для прокачки мышечной массы. Скорее всего, врач объяснит, что добиться результата можно с помощью упражнений и правильного питания, и побочных эффектов от этих препаратов куда больше, чем пользы. Так, например, они могут влиять и на репродуктивную систему. Как правило, анаболики назначаются при серьезных заболеваниях, таких как остеопороз, при нарушениях белкового обмена, прогрессирующей мышечной дистрофии. Врачи используют их действие, чтобы простимулировать синтез белка в организме, повлиять на обмен веществ, ускорить рост костей. Но их применение должно быть оправдано, а через даркнет вы, скорее всего, получите подделку или недоброкачественный препарат.

Врачи назначают анаболики только при серьезных заболеваниях, а не для того, чтобы пациент смог наконец обрести желаемые формы Фото: Depositphotos.com

«Правило «дороже — значит лучше» работает не всегда» Одни думают, что если препарат дорого стоит, то он лучше, чем его дешевый аналог. Другие считают, что дешевые препараты ничуть не хуже дорогих. На самом деле оба утверждения ошибочны. Есть дешевые воспроизведенные препараты (дженерики), которые мало чем отличаются от оригинальных препаратов (т. е. впервые разработанных и запатентованных фирмой-изготовителем). Но в то же время есть и другие дженерики, которые серьезно уступают по качеству оригинальным препаратам.

Все зависит от препарата, поэтому говорить, мол, «нам прописывают дорогой препарат, потому что хотят на нас нажиться», — не всегда правильно Алиса Каримова, провизор

Высокая цена препарата связана с большими затратами на его производство и исследования. Оригинальные препараты, как правило, стоят дороже. Их производят компании-разработчики, обладающие большими исследовательскими центрами. В основном это транснациональные корпорации европейского или американского происхождения, выпускающие препараты полного цикла. То есть на этих заводах осуществляются все стадии технологического процесса: от синтеза молекулы до вывода ее на рынок. Компании разрабатывают новую молекулу, защищают ее патентом и впервые выводят на рынок в виде нового (оригинального) лекарственного препарата. В его стоимость закладываются затраты на разработку, доклинические и клинические исследования, а также на его маркетинг. Речь может идти о десятках миллиардов евро — фармацевтический рынок требует огромных капиталовложений. Также на стоимость влияет происхождение исходного сырья — фармацевтической субстанции, на основе которой создается лекарственный препарат. Материалы европейского происхождения, как правило, более качественные и фармацевтически чистые по сравнению с их аналогами индийского или китайского происхождения. У такой субстанции будет меньше побочных эффектов. Они будут иметь более высокие показатели безопасности и, как следствие, цену.

Некоторые считают, что отечественный препарат — значит плохой. На самом деле это не так Алиса Каримова, провизор

Не все российские препараты плохие, есть и вполне достойные разработки, поэтому их можно смело применять. Главная рекомендация — подбирать препарат, исходя из назначения врача. Врач назначает препараты по их действующему веществу. А уже в аптеке вам всегда помогут найти доступное по цене лекарство.

«Препараты испытывают даже на беременных» Если лекарственный препарат создается для применения у беременных, он должен пройти клинические испытания на беременных. Такие испытания обязаны быть максимально безопасны, то есть препараты должны быть хорошо изучены и иметь высокий профиль безопасности у всех остальных групп пациентов. В России тоже проводятся клинические исследования, все они делаются по международным протоколам. Чаще всего люди идут на клинические исследования, потому что за это хорошо платят. Также им предоставляется хорошая медстраховка. Врачи обязаны сообщить добровольцам обо всех возможных рисках. Обычно такие исследования безопасны, но в истории были случаи, когда они приводили к печальным последствиям. Самый известный пример — «талидомидная» трагедия в Германии. Предполагалось, что препарат «Талидомид» должен облегчать симптомы токсикоза беременных (тошноту, дурноту и т. д.). Но он вызвал серьезные отклонения в развитии детей.

На свет появилось много детей с «тюленьими конечностями». Этот случай показал, что никто не застрахован негативного действия испытываемого препарата Алиса Каримова, провизор

«Есть лекарства, которые категорически запрещены во время беременности» Есть препараты, которые могут негативно влиять на течение беременности или на самого ребенка. Поэтому во время приема врач должен спрашивать, не беременна ли женщина или не планирует ли она беременность, прежде чем назначить препарат. Даже если пациентка приходит к отоларингологу с ангиной. Если женщина планирует беременность, а врач назначает антибиотики, желательно использовать методы контрацепции, чтобы беременность в этот период не наступила. Есть несколько групп препаратов, которые категорически противопоказаны во время беременности. Например, тетрациклины (антибиотики, вызывающие уродство плода, потому что нарушается нормальное формирование костной ткани у ребенка). Если женщина беременна, а антибиотикотерапия ей все равно необходима (например, при пневмонии), врач должен оценить соотношение риска и пользы как для матери, так и для ее ребенка.

Если женщина беременна, а антибиотики ей все равно нужны, врач должен подобрать самый щадящий вариант Фото: Depositphotos.com