Гонки голубоглазых: 17 милейших фото с заезда хаски и самоедов в Бердске

Снежно-голубые глаза — визитная карточка хаски Фото: Александр Ощепков

В Бердске прошла девятая гонка «Рождественский заезд» — десятки обаятельных хаски и пушистых самоедов соревновались в скорости. Каждый год спортсменов из других городов становится всё больше и больше, к нам едут из Барнаула, Кемерово, Томска и Омска. Фотограф НГС Александр Ощепков снял самых забавных и умильных собак заезда — некоторые кадры вас рассмешат, а другие тронут даже тех, кто предпочитает кошек.

Перед стартом обязательно нужно размять лапы и настроиться на гонку Фото: Александр Ощепков

Очаровательные хаски, маламуты, самоеды, лайки и их хозяева не боятся сибирских морозов — эти собаки привыкли жить на Крайнем Севере. На снежной трассе по очереди стартовали 45 команд, а также пробовали свои силы 15 совсем юных спортсменов, одному из них четыре года.

Нарты развивают скорость около 20 км/ч — самое-то для заснеженных новосибирских дорог Фото: Александр Ощепков

Принять участие может собака любой породы и размера, но она должна быть старше 18 месяцев. Спринт бывает на лыжах или на нартах, проще говоря упряжках. Лыжники и нарты с двумя собаками преодолевают дистанцию 4,6 километра, а четыре и шесть четвероногих в команде пробегают почти 9 километров примерно за 20 минут. Средняя скорость — около 20 км/ч — иногда даже красивыми лесными видами полюбоваться не успеваешь.



Холод точно не испугает пушистых самоедов: для них зима — лучшее время года Фото: Александр Ощепков

Управлять собаками можно только голосом, нельзя принуждать, приманивать, устраивать драки и звать на финише — иначе дисквалификация.



Команда обычно состоит из двух, четырех или шести собак Фото: Александр Ощепков

Белоснежные самоеды Юта, Вишня, Пух и Тур вместе с Марией Вальгер выступают на соревнованиях впервые.

— Это не дешёвое удовольствие: нарты от сорока тысяч, а также шлейки, упряжки и другой инвентарь — выходит около ста, но любовь к собакам и адреналину всё же больше, — делится Мария.

Бегать — хорошо, но на руках у хозяина лучше Фото: Александр Ощепков

На крутых виражах человеку важно удержать равновесие, а то пёс покатит вас как на саночках Фото: Александр Ощепков

Самые нежные чувства между хозяином и его собакой — это больше чем просто дружба Фото: Александр Ощепков

На обгоне самое главное — не столкнуться Фото: Александр Ощепков

Кажется, вы тоже услышали это протяжное: «Ууууууу!» Фото: Александр Ощепков

Чтоб мы все были такими симпатичными, когда фотографировались на паспорт Фото: Александр Ощепков

Доминик и Сармат очень любят бегать — для собак это и работа, и развлечение Фото: Александр Ощепков

Виктории Коломыц шестнадцать лет, но она уверенно управляет нартами. — Когда в доме появился хаски по кличке Сармат, мы знали, что будем заниматься ездовым спортом, так как не хочется делать ремонт каждую неделю из-за невыплеснутой энергии щенка, поэтому быстро привыкли к четырём прогулкам в день, — смеётся семья Коломыц.



А эти двое ждут своих собратьев на финише Фото: Александр Ощепков

— Для кого-то это просто хобби, но для меня собаки — целая жизнь. Я воспитываю их как детей, которые серьёзно занимаются спортом. Кроме дипломов и вкусных призов, многие спортсмены сегодня могут получить разряды, — рассказывает Галина Милых, президент федерации ездового спорта НСО.



Этому малышу еще нельзя участвовать, но он учится у старших Фото: Александр Ощепков

Не все привыкли жить на севере, приходится и чепчик надевать Фото: Александр Ощепков

Помните мем про шерстяных волчар? Кажется, вот они Фото: Александр Ощепков

Организаторы приглашают всех желающих на трёхдневную гонку в феврале, обещают захватывающее зрелище, ведь соревноваться будут даже ночью, и появятся новые дистанции до полусотни километров в день.



«Ну, мам, я уже взрослый!» — читается на морде этого хаски Фото: Александр Ощепков