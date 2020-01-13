Гонки голубоглазых: 17 милейших фото с заезда хаски и самоедов в Бердске

В Бердске прошла девятая гонка «Рождественский заезд» — десятки обаятельных хаски и пушистых самоедов соревновались в скорости. Каждый год спортсменов из других городов становится всё больше и больше, к нам едут из Барнаула, Кемерово, Томска и Омска. Фотограф НГС Александр Ощепков снял самых забавных и умильных собак заезда — некоторые кадры вас рассмешат, а другие тронут даже тех, кто предпочитает кошек.
Очаровательные хаски, маламуты, самоеды, лайки и их хозяева не боятся сибирских морозов — эти собаки привыкли жить на Крайнем Севере. На снежной трассе по очереди стартовали 45 команд, а также пробовали свои силы 15 совсем юных спортсменов, одному из них четыре года.
Принять участие может собака любой породы и размера, но она должна быть старше 18 месяцев. Спринт бывает на лыжах или на нартах, проще говоря упряжках. Лыжники и нарты с двумя собаками преодолевают дистанцию 4,6 километра, а четыре и шесть четвероногих в команде пробегают почти 9 километров примерно за 20 минут. Средняя скорость — около 20 км/ч — иногда даже красивыми лесными видами полюбоваться не успеваешь.
Управлять собаками можно только голосом, нельзя принуждать, приманивать, устраивать драки и звать на финише — иначе дисквалификация.
Белоснежные самоеды Юта, Вишня, Пух и Тур вместе с Марией Вальгер выступают на соревнованиях впервые.
— Это не дешёвое удовольствие: нарты от сорока тысяч, а также шлейки, упряжки и другой инвентарь — выходит около ста, но любовь к собакам и адреналину всё же больше, — делится Мария.
Виктории Коломыц шестнадцать лет, но она уверенно управляет нартами.
— Когда в доме появился хаски по кличке Сармат, мы знали, что будем заниматься ездовым спортом, так как не хочется делать ремонт каждую неделю из-за невыплеснутой энергии щенка, поэтому быстро привыкли к четырём прогулкам в день, — смеётся семья Коломыц.
— Для кого-то это просто хобби, но для меня собаки — целая жизнь. Я воспитываю их как детей, которые серьёзно занимаются спортом. Кроме дипломов и вкусных призов, многие спортсмены сегодня могут получить разряды, — рассказывает Галина Милых, президент федерации ездового спорта НСО.
Организаторы приглашают всех желающих на трёхдневную гонку в феврале, обещают захватывающее зрелище, ведь соревноваться будут даже ночью, и появятся новые дистанции до полусотни километров в день.
Гонки гонками, а победила всё равно любовь.