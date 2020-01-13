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Милота Фоторепортаж

Гонки голубоглазых: 17 милейших фото с заезда хаски и самоедов в Бердске

Пушистые, быстрые и безмерно обаятельные — эти собаки очаруют даже убеждённых кошатников

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Снежно-голубые глаза&nbsp;— визитная карточка хаски

Снежно-голубые глаза — визитная карточка хаски

В Бердске прошла девятая гонка «Рождественский заезд» — десятки обаятельных хаски и пушистых самоедов соревновались в скорости. Каждый год спортсменов из других городов становится всё больше и больше, к нам едут из Барнаула, Кемерово, Томска и Омска. Фотограф НГС Александр Ощепков снял самых забавных и умильных собак заезда — некоторые кадры вас рассмешат, а другие тронут даже тех, кто предпочитает кошек.

Перед стартом обязательно нужно размять лапы и настроиться на гонку

Перед стартом обязательно нужно размять лапы и настроиться на гонку

Очаровательные хаски, маламуты, самоеды, лайки и их хозяева не боятся сибирских морозов — эти собаки привыкли жить на Крайнем Севере. На снежной трассе по очереди стартовали 45 команд, а также пробовали свои силы 15 совсем юных спортсменов, одному из них четыре года.

Нарты развивают скорость около 20 км/ч&nbsp;— самое-то для заснеженных новосибирских дорог

Нарты развивают скорость около 20 км/ч — самое-то для заснеженных новосибирских дорог

Принять участие может собака любой породы и размера, но она должна быть старше 18 месяцев. Спринт бывает на лыжах или на нартах, проще говоря упряжках. Лыжники и нарты с двумя собаками преодолевают дистанцию 4,6 километра, а четыре и шесть четвероногих в команде пробегают почти 9 километров примерно за 20 минут. Средняя скорость — около 20 км/ч — иногда даже красивыми лесными видами полюбоваться не успеваешь.

Холод точно не испугает пушистых самоедов: для них зима — лучшее время года

Холод точно не испугает пушистых самоедов: для них зима — лучшее время года

Управлять собаками можно только голосом, нельзя принуждать, приманивать, устраивать драки и звать на финише — иначе дисквалификация.

Команда обычно состоит из двух, четырех или шести собак

Команда обычно состоит из двух, четырех или шести собак

Белоснежные самоеды Юта, Вишня, Пух и Тур вместе с Марией Вальгер выступают на соревнованиях впервые. 

— Это не дешёвое удовольствие: нарты от сорока тысяч, а также шлейки, упряжки и другой инвентарь — выходит около ста, но любовь к собакам и адреналину всё же больше, — делится Мария.

Бегать — хорошо, но на руках у хозяина лучше

Бегать — хорошо, но на руках у хозяина лучше

На крутых виражах человеку важно удержать равновесие, а то пёс покатит вас как на саночках

На крутых виражах человеку важно удержать равновесие, а то пёс покатит вас как на саночках

Самые нежные чувства между хозяином и его собакой&nbsp;— это больше чем просто дружба

Самые нежные чувства между хозяином и его собакой — это больше чем просто дружба

На обгоне самое главное — не столкнуться&nbsp;

На обгоне самое главное — не столкнуться 

Кажется, вы тоже услышали это протяжное: «Ууууууу!»

Кажется, вы тоже услышали это протяжное: «Ууууууу!»

Чтоб мы все были такими симпатичными, когда фотографировались на паспорт

Чтоб мы все были такими симпатичными, когда фотографировались на паспорт

Доминик и Сармат очень любят бегать&nbsp;— для собак это и работа, и развлечение

Доминик и Сармат очень любят бегать — для собак это и работа, и развлечение

Виктории Коломыц шестнадцать лет, но она уверенно управляет нартами.

— Когда в доме появился хаски по кличке Сармат, мы знали, что будем заниматься ездовым спортом, так как не хочется делать ремонт каждую неделю из-за невыплеснутой энергии щенка, поэтому быстро привыкли к четырём прогулкам в день, — смеётся семья Коломыц.

А эти двое ждут своих собратьев на финише&nbsp;

А эти двое ждут своих собратьев на финише 

— Для кого-то это просто хобби, но для меня собаки — целая жизнь. Я воспитываю их как детей, которые серьёзно занимаются спортом. Кроме дипломов и вкусных призов, многие спортсмены сегодня могут получить разряды, — рассказывает Галина Милых, президент федерации ездового спорта НСО.

Этому малышу еще нельзя участвовать, но он учится у старших

Этому малышу еще нельзя участвовать, но он учится у старших

Не все привыкли жить на севере, приходится и чепчик надевать

Не все привыкли жить на севере, приходится и чепчик надевать

Помните мем про шерстяных волчар? Кажется, вот они

Помните мем про шерстяных волчар? Кажется, вот они

Организаторы приглашают всех желающих на трёхдневную гонку в феврале, обещают захватывающее зрелище, ведь соревноваться будут даже ночью, и появятся новые дистанции до полусотни километров в день.

«Ну, мам, я уже взрослый!» — читается на морде этого хаски

«Ну, мам, я уже взрослый!» — читается на морде этого хаски

Гонки гонками, а победила всё равно любовь.

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хаскисобаки
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КОММЕНТАРИИ (10)

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13 янв 2020 в 18:58

Хаски- самая красивая порода собак.

милая старушка
13 янв 2020 в 18:54

В наше время кто-то еще заводит собак? это же роскошь, ведь их надо кормить и лечить. Пенсия до 10-ки не дотягивает даже, хотя стажа более 40 лет.

пенсионерка
13 янв 2020 в 18:53

Хаски - уникальная порода, единственная которая не проявляет агрессии к человеку. даже укусить не может. Если, конечно, собака чистопородная от заводчиков.
Единственно, что очень много кушают ввиду своих размеров и с ними надо очень много гулять. У меня ноги больные и пенсия 9 с копейками, а так бы с удовольствием себе такую собаку завела.