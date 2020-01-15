Школы 30-х годов постройки трещат по швам из-за переизбытка учеников — НГС заглянул в них

Фасад школы № 36 — количество её учеников резко выросло два года назад. Стены старого заведения еле вмещают всех детей, занятия для которых ведутся в две смены с короткими пятиминутными переменами Фото: Густаво Зырянов

В декабре НГС рассказал, в каких стесненных условиях учатся дети в школе № 36. Вместо парт перед учениками поставили стулья, так как из-за нехватки кабинетов и мебели уроки приходится проводить в классе хореографии. Причина — в переполненности самого учебного заведения, куда перевели часть учащихся закрытой на ремонт соседней школы № 57. Теперь в стенах здания, построенного ещё в 30-х годах прошлого столетия, занимаются более 700 человек. Журналист НГС Ксения Лысенко побывала в этой и других переполненных школах: одни из них простаивают не первый год закрытыми, другие страдают от наплыва учеников. Дождутся ли старые школы реконструкции прежде, чем окончательно обветшают, и в каких условиях вынуждены учиться новосибирские школьники — читайте в нашем репортаже.



Школы-близнецы

На здании школы № 36 по улице Авиастроителей, 10, построенной в 1937 году, висит табличка: «В этом здании в суровые годы войны размещался госпиталь для раненых воинов советской армии». Точно такая же есть и у школы № 57 (1939 год постройки), которая стоит буквально через пару домов от 36-й. Обе школы будто идентичные — похожая планировка, количество этажей, расположение учебных кабинетов и даже одинаковые фасады с облупившейся штукатуркой. Только вот пока учреждение № 36 еле-еле справляется с повышенной нагрузкой, принимая огромное число учеников, 57-я школа стоит пустой.

Так выглядит школа № 57. Здание построили на два года позже учреждения № 36, но закрыли именно её — она срочно требует ремонта Фото: Густаво Зырянов

— Её закрыли на ремонт еще в июне 2018 года, а проекта реконструкции нет до сих пор. Говорилось, что сроки начала ремонта — 2019–2020 годы. В 2019 году ничего не началось — проекта не было, в бюджете нас тоже никак не учли. В апреле этого года нам ответили, что выделили 10 миллионов на проект. Прошло полгода. Октябрь — проекта так и нет, — рассказывает мама одной из школьниц, которую перевели из 57 в 36-ю школу (полностью колонку женщины можно прочитать тут).

Её дочери и другим учащимся после перевода из одной школы в другую пришлось столкнуться с душными кабинетами (их не проветривают), вечно заполненной до отказа столовой, трещинами в потолках учебных классов и короткими переменами по пять минут. Сделать их чуть длиннее невозможно, иначе у школьников, занимающихся во вторую смену, будут слишком поздно заканчиваться уроки. — Проблемы если есть, то мы их оперативно решаем, — объясняет НГС директор школы № 36 Наталья Шустова. — У нас была трещина в потолке над дверью кабинета № 22, мы обратились в департамент образования мэрии, в саму мэрию, нам были выделены средства, мы укрепили потолки. И освещение сделали, и над трещиной поставили железное укрепление. С 2012 года при поддержке мэрии мы пытаемся сохранить старую школу в рабочем состоянии. Каких-то обвалов стен у нас не происходит.

По словам директора школы № 36, учреждение старается по мере возможностей решать возникающие проблемы Фото: Густаво Зырянов

Несмотря на солидный возраст школы, серьёзных разрушений здесь и впрямь нет: ветхие стены прикрывают плакатами и новогодними украшениями, а старенький пол — кадками с растениями. Другое дело, что крохотная школа действительно выглядит переполненной. Директор подтверждает, что некоторые сложности с нагрузкой есть, но тут же уверяет: «Мы с ситуацией справляемся».



— Наша столовая рассчитана на 120 мест. Если питание организовано, то проблем не будет. Обслужить 120 человек за перемену — вполне реально, — добавляет Наталья Шустова. — А что касается перемен, где-то какие-то подвижки есть. Действительно, учителя из 57-й ходят к нам, у нас же тут две школы связаны. Наши учителя не имеют к этому отношения, поэтому мы можем хоть 20-минутные перемены делать, но вот педагоги из 57-й вынуждены ходить и к нам, и в 153-ю школу, так что в расписании есть небольшие трения, поэтому перемены сокращаются. Но меньше пяти минут у нас перемен не было и нет.

В школу № 36 перешли младшеклассники из 57-й Фото: Густаво Зырянов

Школа, по её словам, может организовать «нормальное» обучение, а напряжение возникает лишь из-за того, что «детям тяжело» — они перешли в 36-ю школу из 57-й, которую пока не ремонтируют.

— Вот в этом и есть главная проблема, понимаете? Мэрия многое для нас делает, поддержка-то есть. Но наша школа — старая, всегда будут какие-то проблемы. Вот такая история старых школ в Новосибирске. Что тут сделаешь… Скоро и у нас ремонт будет, мы тоже окажемся в таком положении (перевод учеников в другие учебные учреждения на время ремонтных работ. — Прим. ред.), — отмечает директор школы № 36.



Директор соседней школы № 57 Татьяна Степина оказалась недоступна для комментария. Узнать у неё о состоянии дел в закрытом учреждении и о том, почему запланированный ремонт не может начаться второй год, по телефону нам также не удалось.

Отличить неработающую школу № 57 от действующей школы № 37 можно лишь по вывеске Фото: Густаво Зырянов

По словам мамы пятиклассницы, ранее обучавшейся в этой школе, в закрытом учреждении всё ещё работает приёмная директора, а само здание стоит на балансе города и отапливается.

О том, что школа закрыта, напоминают лишь опустевшие школьные коридоры и классы. Несмотря на то что власти признали здание небезопасным для эксплуатации, внутри 57-я школа выглядит не хуже переполненной 36-й — те же трещины на стенах, истёртые от времени ступени и старые оконные рамы.

Так выглядит опустевший коридор в школе № 57 Фото: Густаво Зырянов

880 учеников в 90-летней школе

Старых школ 30-х годов постройки в Новосибирске несколько, часть из них, как и учреждение № 57 , закрыты. Школу № 4 открыли в 1930 году, а расположенную по соседству школу № 54 — на шесть лет позже, однако аварийной признали именно её, распределив часть учеников в учреждение № 4 . Теперь в 90-летнем здании, по словам директора учреждения Анны Боярской, учится 880 человек.

Рассказать о том, как переживают переполненность школы ученики и учителя, она отказалась, но шёпотом сообщила, что «проблемы, конечно, есть» и связаны они с тем, что теперь они вынуждены проводить занятия в две смены.

— Главное, мы потеряли актовый зал, где у нас теперь находится столовая для обеих школ — нашей и 54-й, — добавила директор.

Потолок в 90-летней школе № 4 Фото: Густаво Зырянов

Здание учреждения № 54 на улице Крылова, 18 не функционирует совсем — приёмная директора находится в здании начальной школы на Советской, 38, там же занимаются младшеклассники.

— К сожалению, по ремонту у нас никаких данных нет — ни писем, ни официальных документов. В курсе только, что вносятся изменения в проектную смету, вроде бы скоро должно быть всё готово. Разрешение на строительство есть. Но у нас и были эти документы, просто они потеряли свою актуальность, мы их обновляли, — рассказывает директор школы № 54 Юлия Езерская.

Их учреждение, говорит директор, закрыли по решению суда, прокуратура выступила с иском, что нахождение в здании людей небезопасно.

Здание этой школы власти планируют снести, но средств на это пока не нашлось Фото: Густаво Зырянов

Школу № 54 городские власти сохранять не планируют — тут планируют построить новое здание с увеличением площади. В будущем здесь смогут заниматься 299 школьников. Работы запланированы на 2021 год, но, согласно ответу департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска на письмо родителей учащихся 54-й школы (есть в распоряжении редакции), проект строительства нового здания был утверждён ещё в 2015 году, но к строительству так и не приступили из-за отсутствия денег в бюджете. Родители школьников задаются вопросом о том, найдутся ли средства на этот раз.

Что говорят в мэрии о ремонте школ

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить сроки начала ремонта в закрытой ещё два года назад школе № 54 и школе № 36 , которая также нуждается в ремонте. В департаменте образования уточнили, что капитальный ремонт 54-й школы включён в перечень объектов общего образования города, которые требуют проведения работ «в пятилетнем периоде со сроком реализации в 2020 году». Но из-за того, что здание небезопасно и там нужно заменить бутовый фундамент, инженерное оборудование и провести перепланировку в соответствии с требованиями пожарной безопасности, эти работы уже не попадают под капремонт, а значит, школа нуждается в реконструкции.

— В шаговой доступности с существующим земельным участком школы имеется муниципальный земельный участок, на котором возможно размещение спортивного ядра школы. Данное решение позволит реализовать реконструкцию школы с увеличением объема. В настоящее время проектом межевания территории квартала в Калининском районе предусмотрено перераспределение земельных участков с целью возможного увеличения проектной наполняемости здания школы, — сообщают в департаменте.

В будущем школу № 57 планируют увеличить и построить новый спортивный зал, точного срока начала работ пока нет Фото: Густаво Зырянов