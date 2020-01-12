«Мы поднимались и спускались вместе»: брат погибшего в Шерегеше 35-летнего новосибирца — о случившемся

Андрей Емельяненко приехал в Шерегеш вместе с братом. Здесь они планировали провести три дня Фото: Алексей Емельяненко

Стало известно имя погибшего в Шерегеше 35-летнего новосибирца — его звали Андрей Емельяненко. В субботу, 11 января, он получил серьезную травму при спуске с горы Зелёной. Операция не помогла — мужчина скончался спустя несколько часов в реанимации. О том, как произошла трагедия и каким он был, журналисту НГС рассказал его брат Алексей Емельяненко.

В семье Емельяненко шесть детей: три брата и три сестры. Андрей был самым старшим. Вдвоем — вместе с братом Алексеем — они 10 января отправились из Новосибирска в Шерегеш. Планировали провести там три дня, после чего вернуться обратно.

— Сам момент падения я не видел. Там очень резкий склон. Мы поднимались и спускались вместе, — рассказывает Алексей Емельяненко. — Ехали не первый раз — до этого, наверное, катались раз семь. На второй день были на Зелёной горе, в секторе А. Я начал сбрасывать скорость, на него не смотрел, а он поехал дальше. Я видел, как он скорость набирает, после потерял брата из виду. И уже когда проезжал мимо, то увидел, что валяется лыжина. Сам он лежал справа от развилки, где можно было поехать либо вправо, либо влево. Он справа был. Я проехал мимо него, потому что на скорости не так просто затормозить, хотя я и сбрасывал её. Через бугор, метров 20, наверное, дальше проехал. Поднялся обратно, смотрю — он лежит без движения, в крови, но в сознании.

Слева — Алексей, справа — Андрей Фото: Алексей Емельяненко

Рядом с Андреем оказалась девушка, которая помогла оперативно вызвать спасателей.

— Спасатели добирались минут 20. Пока добирались, я у брата спросил, что случилось. Говорит: «Врезался в солому». Там действительно тюки с соломой. Не знаю, как так получилось. Может, действительно лыжа одним концом куда-то врезалась, а другим ему сломала... Таз, в области паха — много повреждений. И мочевой пузырь был разорван. Он очень много крови потерял, потому что с момента падения до того, как оказался в больнице, прошло примерно часа полтора. До приезда спасателей было сильное кровотечение. У нас хоть и был шарф, но непонятно было, где перетягивать. Он говорил, что левая нога, а визуально было похоже, что правая, — поясняет брат погибшего.

Андрей Емельяненко в Шерегеше. Он был опытным лыжником Фото: Алексей Емельяненко

Алексей Емельяненко признается, что не понимает, как всё получилось — Андрей ездил давно и был опытнее брата. Он катался не только в Шерегеше, Новосибирске, но и в других городах.

— Сам мне постоянно говорил: «Будь осторожнее, если что, я тебя не остановлю, улетишь куда-нибудь». А сам... Что ему помешало сбросить скорость? Или он хотел на скорости проехать и не справился с управлением? Как так получилось? Может, на скорости сильно ударился. Спасатели говорят, что лыжа, — недоумевает Алексей Емельяненко. Всё время Андрей был в сознании, до момента начала действия анестезии в больнице. — Он всё чувствовал — сильный шок и сильная боль была. В больнице он говорил: «Больно, уже не могу». Когда были на горе, он говорил: «Позвони Маше, скажи, что всё хорошо, небольшой перелом, всё нормально, сам езжай домой». Они полтора года вместе жили, — рассказывает Алексей Емельяненко. В больнице после операции, которая длилась долго, у Андрея Емельяненко было тяжёлое состояние. Врачи, по словам брата, говорили, что делают всё, что могут.