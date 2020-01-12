Ешь ананасы, корицу жуй: как на самом деле работают продукты, помогающие похудеть

Малиновые десерты — мечта худеющей хозяйки! Фото: Стас Соколов / NGS.RU

Эффект будет мало заметен, когда вы закусываете пельмени чебуреками. Но если вы придерживаетесь правил более-менее правильного питания, эти продукты помогут вам скинуть лишнее. И вот как это устроено. Ананас — не больше 200 граммов в день

В ананасе вы найдете воду (до 86%), сахар (примерно десятая часть) и совсем немного белков. А также аскорбиновую кислоту, пищевые волокна, витамины, калий, марганец и магний. Но больше всего с точки зрения диетологии этот фрукт ценится за счет фермента под названием бромелайн.



— Бромелайн улучшает пищеварение, помогает в расщеплении жиров и белков, — объясняет врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Не сказать, что от одного ананаса все жиры расщепятся, но он действительно снижает образование жировой ткани и уменьшает количество жиров. Вместе с тем в ананасе много органических кислот, которые могут оказывать раздражающее действие на полость рта, на слизистую и ЖКТ. Но всего должно быть в меру. Если вы где-то увидели тропическую диету, где нужно неделю есть один только ананас, запивая ананасовым соком, стоит задуматься и посоветоваться с врачом. Прежде всего опасения должны возникать у обладателей язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, у людей с повышенной кислотностью желудочного сока, плохой свертываемостью крови и склонностями к кровотечениям, так как помимо прочего у ананаса есть разжижающие свойства.

Ананасы, конечно, полезны, но много их вам нельзя Фото: 74.RU

Фрукты вообще рекомендуют есть минут через 10–15 после еды, желательно в первую половину дня и после завтрака. И ни в коем случае не заменяйте свежий ананас консервированным. Потому что получите только избыточную порцию сахара. Кстати, его достаточно и в самих фруктах (это касается не только ананаса) — вместе с фруктозой и глюкозой, которые могут вызвать скачки инсулина, а в переизбытке приведут к жировым отложениям. Поэтому рекомендуемый диетологами размер ежедневной фруктовой тарелки — 150–200 граммов.

Грейпфрут — исключительно с пленкой

Всегда отделяли мякоть грейпфрута от окружающей его пленки? Считайте, сколько пользы вы не получили. В этих горьких пленках содержится биофлавоноид нарингин, нормализующий жировой обмен. Но это далеко не всё. Нарингин улучшает метаболизм, нормализует состав кишечной флоры, снимает негативные последствия после приема алкоголя, действует как антиоксидант, способствует профилактике атеросклероза, снижает уровень холестерина и укрепляет иммунную систему. За счет желчегонного эффекта нарингин оказывает дополнительное влияние на процесс похудения и улучшает расщепление жиров. Также установлено, что этот элемент способствует накоплению в плазме крови кофеина, в результате усиливается его термогенный эффект, расщепляются молекулы жиров. Это наблюдается при близком по времени поступлении в организм кофеина (например, с кофе или чаем) и нарингина (с плодами или соком грейпфрута), а отсюда и похудение. Вместе с этим грейпфрут помогает нормализовать уровень инсулина за счет пектинов, приносит колоссальную пользу иммунитету благодаря большим дозам витамина C, фолиевой кислоты и калия.

Имбирь — ешьте после обеда



Имбирь облегчит тяжесть в желудке Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Имбирь известен как согревающее средство при первых признаках простуды, а вот о его полезных свойствах в области похудения известно не так много. В качестве приправы он может простимулировать пищеварительные железы к выработке ферментов, которые в свою очередь участвуют в расщеплении пищи.

Любите плотно поесть, но запутались в названиях препаратов от тяжести в животе? Носите с собой немного имбиря. Съешьте его с солью после обеда и в скором времени почувствуете, как желудку становится легче. Такие методы для вас слишком экстравагантны? Попробуйте пить с утра чай с имбирем. Главное, не переусердствуйте: имбирь не рекомендуют обладателям гастрита, кровотечений, желчекаменной болезни и сердечно-сосудистых заболеваний. Корица — только без булочек

Еще одну пряность мы привыкли видеть в глинтвейнах и булочках, поэтому странно обнаружить ее в составе сборной по похудению. Корица помогает попрощаться с жиром на животе, но для этого, естественно, не нужно вливать в себя литры горячего вина, приправленного корицей, и заедать всё это выпечкой. В таком соседстве все полезные свойства стремятся к нулю. А вот добавить корицу во фруктовый салат — почему бы и нет?

— Корица снижает уровень глюкозы в крови, помогает синтезу гликогена из глюкозы. Тем самым снижая выработку инсулина, одна из функций которого — перевод избыточных углеводов в жировую ткань, — объясняет Ирина Торопыгина. — Кроме того, корица снижает уровень плохого холестерина, тем самым предотвращая развитие атеросклероза и артериальной гипертонии.

Отдельно от выпечки корица будет полезна Фото: Александра Савельева / 76.RU

Корица снижает и стабилизирует уровень сахара в крови, а ведь именно при скачках этого показателя мы и чувствуем сильный голод. Она разгоняет обмен веществ и может помочь справиться с тягой к сладкому, ведь одним только своим запахом эта пряность обманывает организм, создает ощущение сладости и сытости, умиротворения. Возможно, дело в том, что мы привыкли добавлять корицу в выпечку…

Вы думали, здесь обойдется без противопоказаний? Как бы не так! С корицей тоже не всё просто. Она противопоказана беременным женщинам, осторожно относиться к ней стоит людям с болезнями печени. Нежирные кисломолочные продукты — лучше фермерские

Кисломолочка до 2,5 процента жирности действительно улучшает пищеварение. Ведь по сути это пробиотики, содержащие живые бактерии. Они искусственно поселяются в кишечнике и восстанавливают популяцию полезных бактерий — в этом их основное свойство. Хотя большая часть теряется при процессе пищеварения, что-то всё же достигает нужных отделов кишечника и способствует дальнейшему улучшению пищеварения. Простокваша, творог и йогурты снабжают человеческий организм кальцием за счет кальцитриола. Этот же гормон избавляет клетки от вредных жиров. В молочной сыворотке содержится молочный протеин. Он ускоряет жировой метаболизм, из-за чего усиливается расходование жировой прослойки.

Если вы решите, что этот способ для вас, имейте в виду, что не вся продукция будет полезна. Старайтесь выбирать фермерскую. Компании, производящие те же йогурты в промышленных масштабах, не могут гарантировать, что в продукте действительно содержится столько жиров и бактерий, сколько указано на упаковке. Ну и помните, что никакой йогурт в компании, например, с бутербродом вам не поможет расстаться с лишними боками. Зеленый чай — максимум четыре чашки



Зеленый чай без сахара — это не просто выдумки эстетов Фото: Людмила Ковалева / 74.RU

Зеленый чай содержит катехины, которые являются мощными антиоксидантами, ускоряют обмен веществ и способствуют похудению, укрепляют сердце и даже препятствуют образованию раковых клеток. В одной кружке содержится от 100 до 200 мг катехинов. Но рекомендуемая порция зеленого чая в день — до четырех чашек. Не забывайте, что этот напиток обладает возбуждающим действием для нервной системы.

Десерты с малиной — без крема и сахара

Вариант для сладкоежек, как попытаться похудеть, не отказывая себе в удовольствии. Замените любимые сладости десертами со свежими ягодами. Они в принципе полезнее тех, в которых тьма кремов, жиров и сахаров. Но до этого вы могли и сами догадаться. Что касается малины, то в ней содержатся органические кислоты, которые являются мощными антиоксидантами. Они восстанавливают активность и баланс детоксикационных ферментов печени, участвуют в детоксикации, связывают некоторые тяжелые металлы и токсины.

— Но если мы начнем сочетать ее с жирным или растительным кремом, мы можем все эти полезные свойства нивелировать, — предупреждает Ирина Торопыгина. — Поэтому лучше использовать замороженные ягоды или свежую малину. В таком виде ягоды будут куда более полезными, особенно в сезон. Малина не теряет своих ценных свойств при тепловой обработке, поэтому можете смело готовить с ней полезные десерты. Но помните, что здесь действует то же правило, что и у фруктов: не больше 150–200 граммов в день (да, по тем же причинам, что и в варианте с фруктами). Вода с лимоном — вместо кофе с сиропом



Вода с лимоном — это просто вода с лимоном. Но и в ней есть толк Фото: NGS.RU

Советы похудеть на лимонной воде имеют под собой правдоподобную почву, но поддерживается она за счет воды. Лимоны здесь больше для аромата. С тем же успехом можно добавлять сок апельсина, хвою, чернила каракатицы — на что хватит фантазии. Но действовать будет только вода. Она ускоряет обмен веществ и расщепление жировой ткани, а выпитый за некоторое время до обеда стакан воды поможет съесть меньше.

Совсем списывать со счетов лимон тоже не стоит. Например, если выдавить в воду лимонный сок (не переусердствуйте — хватит и половины цитрусового) и заменить таким напитком чашку кофе с миндальным сиропом, в нем, конечно, будет в разы меньше калорий. — За счет высокого содержания витамина С, фолиевой кислоты, калия и кальция лимон обладает выраженным антиоксидантным действием, — говорит Ирина Торопыгина. — В лимоне главное, что он ощелачивает организм. Это очень ценно при состоянии окислительного стресса, в котором многие постоянно находятся. Но при этом надо иметь в виду, что употребление лимона нежелательно при повышенной кислотности желудка. Также он содержит кислоту и может отрицательно сказываться на эмали зубов.