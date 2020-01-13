«Ребенок прыгнул на грудь»: хирург и сибирячки с имплантами — о том, почему маммопластика может обернуться кошмаром

Валерия рассказала обо всем на своей странице в инстаграм Фото: www.instagram.com/leratv

На каникулах весь интернет обсуждал историю, которая произошла с популярной телеведущей Валерией Кудрявцевой. Один из установленных 15 лет назад имплантов треснул и гель около 6 лет вытекал внутрь. Валерии сделали срочную операцию. В своем профиле в Instagram она рассказала подробности случившегося и теперь советует девушкам хорошо подумать, прежде чем ложиться под нож ради увеличения груди. Корреспондент НГС попросила пластического хирурга клиники «Ависмед» Виталия Зинина прокомментировать ситуацию — он рассказал, почему силиконовые импланты приходят в негодность и как ухаживать за грудью, чтобы она прослужила дольше. Сибирячки, которые уже увеличили грудь, тоже не остались в стороне и поделились своими страхами и опасениями.



Первый пост Валерия Кудрявцева написала еще до Нового года, где обратилась с вопросами к девушкам, которые увеличили себе грудь: «Девочки! Если из вас признается хотя бы человек 200, что у них стоят импланты в груди, будет пост». Сейчас Кудрявцева уже перенесла операцию и делится с подписчицами своим состоянием, постепенно раскрывая подробности случившегося.

Следующий пост телеведущей не для слабонервных — Валерия показала вытащенный имплант, где написала, что умалчивать о проблемах и давать пожизненные гарантии не стоит. Мы попросила пластического хирурга клиники «Ависмед» Виталия Зинина объяснить, почему имплант может разорваться и как обезопасить себя от повреждений: — За много лет работы появилось несколько версий, почему так происходит. Причины разные, капсулу при установке мог повредить сам хирург иглой или пинцетом, дело может быть в производителе. Наиболее часто разрываются импланты фирмы «Евросиликон». Раз в два в три месяца приходят пациентки с разорванными имплантами этой фирмы и приходится их менять, — объясняет Виталий Зинин.

Доктор говорит, что, по одной из теорий, «Евросиликоны» рвутся из-за их текстурированной оболочки:

— Происходит врастание текстуры в ткани организма, то есть имплант врастает и прилипает внутри. При физических упражнениях сокращаются мышцы и происходит отрыв капсулы от импланта. Спустя время отрыв возникает не просто вокруг капсулы, а разрывается уже оболочка импланта. Это не опасно, гель не растекается по организму, но может слегка пропитывать ткани, пациентку может смутить внешняя деформация и она пойдет на УЗИ. Воспалений, нагноений обычно не происходит, сейчас не те импланты, которые использовали в 80-х, инфекций не будет. Хирург советует выбирать проверенных производителей, например, «Ментор» или Polytech. После операции два раза в год необходимо проходить УЗИ молочных желез, по результатам можно увидеть, есть разрыв или нет. Если есть сомнения, дальше можно провести МРТ или МСКТ. — Импланты можно носить всю жизнь, если нет проблем. Разрыв может возникнуть через год, может произойти капсулярная контрактура — осложнение, которое имеет много разных вариаций и причин возникновения: послеоперационные осложнения, несоблюдение правил септики и антисептики. Если у пациентки произошел разрыв, она пишет письмо в клинику, клиника отправляет ответное письмо в компанию производителя и пациентке возмещают или импланты, или деньги за них. Сумма за операцию не возвращается, — говорит врач.

Татьяна Степахина увеличила грудь в конце 2017 года

Татьяна всё еще не привыкла к новой себе и иногда думает, что хотела бы вернуть себя прежнюю Фото: Татьяна Степахина

— После того, как Лера Кудрявцева опубликовала пост о разрыве грудных имплантов, я стала внимательнее прислушиваться к себе и к своему организму, хотя после операции итак стала в разы осторожнее, появилось ощущение, что ты человек с ограниченными возможностями. Мне дали пожизненную гарантию, операция прошла успешно. Два раза в год я посещаю своего хирурга, делаю УЗИ молочных желез. Я еще не привыкла к новой себе, мне постоянно кажется, что что-то не так, что-то мешает, или что появилось что-то новое — сразу бежишь консультироваться, может, я очень мнительная. У меня стал присутствовать страх сразу после операции: всегда на тонусе, боишься лишний раз повернуться, заснуть не так, просыпаешься от неудобных поз, с активными играми тоже надо быть осторожной, вообще во всем надо быть осторожной. Возможно на импланты пожизненная гарантия, но есть механические повреждения, за этим ты уже следишь сам. У меня есть знакомая, у которой ребенок прыгнул во время игры на грудь коленкой и произошёл разрыв импланта. Вообще, это может случится в любой неосторожный момент.

Я до сих пор не могу привыкнуть к имплантам ни физически, ни психологически. Изменить себя это не всегда легко, точнее принять себя новую, у меня всегда были мысли вернуть себя до операции.

Алёна Шишкина тоже сделала грудь в 2017 году

Алёну история Кудрявцевой никак не напугала и не обеспокоила Фото: Алёна Шишкина

— У меня стоят импланты «Евросиликон», на них дают пожизненную гарантию, два паспорта, международные. Если я куда-то лечу, то у меня всегда с собой один из паспортов на грудь — если вдруг в другом городе или стране что-то случится, то грудь отремонтируют бесплатно. Я не знаю, какой фирмы стояли импланты у Леры. Один подтекал 5–6 лет, и мне кажется, что когда она написала, что проходила обследования раз в год, она немного слукавила или ее врач относился к исследованию халатно, и она не хочет его выдавать. Явно она ходила бы в крутую клинику, где ее грудь проверяли бы особо тщательно. В силу своей занятости даже я иногда забываю и откладываю УЗИ на потом, хожу раз в полтора года, в первый раз я сделала полное обследование только в этом году. Думаю, со своим графиком Кудрявцева просто не успевала это делать.