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Авто Группа разбора Спецпроект

Группа разбора: выясняем, виновен ли «миллиметровщик» за рулём «Туарега» в смертельном обгоне

Уворачиваясь от встречного столкновения, водитель снёс машину невиновного автомобилиста

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Помимо зачинщиков аварии, в ней сильно пострадал красный Chevrolet Spark

Помимо зачинщиков аварии, в ней сильно пострадал красный Chevrolet Spark

Эта авария случилась накануне Нового года в Самаре: Volkswagen Touareg и Lada Kalina столкнулись лоб в лоб на хорошо просматриваемом участке, зацепив ещё два автомобиля — Chevrolet Spark и Lada X-Ray. Один из водителей погиб на месте, несколько человек в тяжёлом состоянии доставлены в больницу. Кто виноват в этой аварии и можно ли было её избежать?

Видео: ТОЛЬЯТТИ / Vk.com

Автор видео на Volkswagen Touareg обгонял Lada X-Ray, когда встречная Lada Kalina начала безрассудный обгон. Её водитель выехал на встречную полосу очень сильно, чем сбил с толку владельца Touareg — тот пытался уйти влево, но туда же в последний момент нырнула Kalina.

На летних снимках видно, что на улице две полосы для движения шириной 3,5 метра каждая

На летних снимках видно, что на улице две полосы для движения шириной 3,5 метра каждая

Но есть вопросы и к манере езды водителя Touareg. Улица Родины на этом участке имеет две полосы (по одной в каждую сторону), но поскольку в России довольно щедрая ширина полос, впритирку могут входить три, а порой даже четыре автомобиля. Этим попытался воспользоваться водитель Touareg, обгоняя в ситуации, когда шёл плотный встречный поток. При этом пункт 11.1 Правил дорожного движения (ПДД) требует от водителя ещё до обгона убедиться, что встречная полоса свободна — в данном случае условие не было выполнено.

«Миллиметровщики» оправдывают свой манёвр тем, что не создают помех ни встречным, ни попутным автомобилям (что спорно), но опасность такого подхода хорошо видна на этом примере: водитель Touareg ограничил себе пространство для маневрирования. «Калина», глубоко выехав на встречную полосу, создала почти безвыходную ситуацию, но если бы Touareg ехал в своей полосе, шансы избежать аварии были бы выше.

Водитель «Туарега» также попытался уйти на встречную полосу — манёвр рефлекторный, но с точки зрения правил не бесспорный. Как минимум по встречной полосе уже шёл Chevrolet Spark, и даже если бы «Калина» не стала вилять, «Туарег» бы снёс Spark, который ехал по правилам. Его водитель получила критические травмы.

Spark пострадал значительно сильнее более тяжёлого «Туарега»

Spark пострадал значительно сильнее более тяжёлого «Туарега»

Основным провокатором ДТП выглядит водитель Lada Kalina, который не только обгонял под встречный поток, но ещё и делал это в совершенно нелогичной манере. Но и водитель Volkswagen Touager ехал без запаса на ошибку и в критической ситуации не оставил себе шансов снизить последствия аварии.

Помимо нарушения правил обгона, в деле может появиться и пресловутый пункт 10.1 ПДД, который требует при обнаружении опасности тормозить вплоть до полной остановки. Маневрировать, тем более под встречную машину, правила не требуют в принципе, поэтому вину за травмы водителя «Спарк» и уничтожение самой машины могут возложить на владельца Touareg.

Какова доля вины водителя Volkswagen Touareg в этой аварии?

Какова доля вины водителя Volkswagen Touareg в этой аварии?

    Хотите предложить тему для рубрики «Группа разбора»? Присылайте видео спорных инцидентов на почту редакции «Авто». 

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    группа разбораликбезДТП
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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Царь просто Царь
    13 янв 2020 в 10:10

    В Гонлландии , вчера был парад, равенства . вот бы репортаж , о свободных людях, свободы равенства и слова . Зачем нам , авто разбор аварии ?

    13 янв 2020 в 10:40

    Водителю Туарега следовало бы не влево уходить (что уже есть нарушение ПДД!), а оттормаживаться и возвращаться в свой ряд.
    А вообще, мне показалось, что в данном месте дорога имеет небольшой плавный поворот - таким образом она не просматривается. На этом участке нужно запретить обгон.

    Монах
    13 янв 2020 в 10:13

    Давно пора на экзамене в ГАИ, новичкам вкалывать порцию адреналина и проверять рефлексы.