Группа разбора: выясняем, виновен ли «миллиметровщик» за рулём «Туарега» в смертельном обгоне

Эта авария случилась накануне Нового года в Самаре: Volkswagen Touareg и Lada Kalina столкнулись лоб в лоб на хорошо просматриваемом участке, зацепив ещё два автомобиля — Chevrolet Spark и Lada X-Ray. Один из водителей погиб на месте, несколько человек в тяжёлом состоянии доставлены в больницу. Кто виноват в этой аварии и можно ли было её избежать?

Автор видео на Volkswagen Touareg обгонял Lada X-Ray, когда встречная Lada Kalina начала безрассудный обгон. Её водитель выехал на встречную полосу очень сильно, чем сбил с толку владельца Touareg — тот пытался уйти влево, но туда же в последний момент нырнула Kalina.

Но есть вопросы и к манере езды водителя Touareg. Улица Родины на этом участке имеет две полосы (по одной в каждую сторону), но поскольку в России довольно щедрая ширина полос, впритирку могут входить три, а порой даже четыре автомобиля. Этим попытался воспользоваться водитель Touareg, обгоняя в ситуации, когда шёл плотный встречный поток. При этом пункт 11.1 Правил дорожного движения (ПДД) требует от водителя ещё до обгона убедиться, что встречная полоса свободна — в данном случае условие не было выполнено.



«Миллиметровщики» оправдывают свой манёвр тем, что не создают помех ни встречным, ни попутным автомобилям (что спорно), но опасность такого подхода хорошо видна на этом примере: водитель Touareg ограничил себе пространство для маневрирования. «Калина», глубоко выехав на встречную полосу, создала почти безвыходную ситуацию, но если бы Touareg ехал в своей полосе, шансы избежать аварии были бы выше.



Водитель «Туарега» также попытался уйти на встречную полосу — манёвр рефлекторный, но с точки зрения правил не бесспорный. Как минимум по встречной полосе уже шёл Chevrolet Spark, и даже если бы «Калина» не стала вилять, «Туарег» бы снёс Spark, который ехал по правилам. Его водитель получила критические травмы.