«Рубашку купили зятю, а он резко худеть начал». После праздников новосибирцы избавляются на Avito от подарков

Многие из нас, чего уж таить, получали ненужные подарки. Кто-то прячет их поглубже в шкаф или кладовку, кто-то передаривает, а самые продвинутые — продают на сайтах объявлений. Мы посмотрели, какие вещи появились на Avito после новогодних праздников. Ловите обзор 10 непригодившихся подарков (некоторые из них были приобретены в подарок еще раньше, но по какой-то причине не подошли).
1. Серебряная цепочка
Юлия продаёт серебряную цепочку с подвеской за 1300 рублей, потому что не любит этот металл:
«Абсолютно новая красивая цепочка с подвеской. Смотрится аккуратно и элегантно. Подарили на Новый год, а у меня раздражение от серебра. Отдам вместе с чеком, подарочными коробочкой и пакетиком. Проба — 925, вес — 2,32», — пишет девушка и предлагает к ней гарантийный талон на полгода.
2. Кошелёк
Ирина продаёт новый кошелёк из трикотажа, сделанный в Таиланде. Среди преимуществ девушка отмечает множество отделений, среди которых четыре для карточек. Недостатки у товара, по её мнению, отсутствуют — кошелек, уверена сибирячка, станет хорошим подарком.
3. Шампунь
Автор этого объявления — Алёна — была немногословной и написала лишь о том, что этот бутылёк полный, неиспользованный. Подробнее прокомментировать причину продажи она отказалась.
4. Рубашка
Светлана купила эту рубашку зятю, но она не подошла по размеру.
— Рубашку купили зятю, а он резко худеть начал. И всё, он просто в ней утонул, а рубашка шикарная. Это было на День милиции в ноябре, — пояснила корреспонденту НГС Светлана.
5. Кошелёк из кожи ската
Ринат утверждает, что продаёт мужской кошелёк из натуральной кожи ската за 1000 рублей.
«В кошельке имеется несколько кармашков для банковских карт и два отдела для хранения наличных. Материал прочный, долговечный и приятный на ощупь. Отличная идея для подарка», — пишет он.
6. Кольцо
Ещё одна женщина продаёт украшение — кольцо Pandora за 2500. Якобы муж подарил ей его, но она не носит кольца.
7. Набор нижнего белья
У Елены тоже подарок не подошёл по размеру — это оказался набор нижнего белья. Она выставила его за 699 рублей.
8. Итальянская рубашка
И снова рубашка, которая не подошла по размеру. Девушка покупала её на подарок для пижамной вечеринки, а теперь продаёт за 1500 рублей. Уверяет, что стильная.
9. Кошелёк-клатч
Уже третий кошелёк, от которого пытаются избавиться сибиряки. Елизавете подарили его на день рождения.
— Продаю из-за ненадобности. Абсолютно новый, с коробкой и этикеткой, — заявляет она.
10. Кардхолдер
Любовь продаёт кардхолдер за 350 рублей.
— Кардхолдер новый, натуральная кожа, цвет бордо, вместительность — 14 карт, закрывается на кнопку. Подарили, но мне не подходит: не ношу такое количество карт, — объясняет Любовь.
Вам тоже подарили на Новый год ненужный подарок? Расскажите нам о нем через Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.
В прошлом году новосибирцы тоже массово избавлялись от новогодних подарков в январе.