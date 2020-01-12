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Город Новый год-2020 Обзор

«Рубашку купили зятю, а он резко худеть начал». После праздников новосибирцы избавляются на Avito от подарков

Смотрим, какие ненужные подарки и за сколько продают на сайтах объявлений

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Каких только объявлений не найдешь в интернете с пометкой «новое, в упаковке, ни разу не пользовался»

Каких только объявлений не найдешь в интернете с пометкой «новое, в упаковке, ни разу не пользовался»

Многие из нас, чего уж таить, получали ненужные подарки. Кто-то прячет их поглубже в шкаф или кладовку, кто-то передаривает, а самые продвинутые — продают на сайтах объявлений. Мы посмотрели, какие вещи появились на Avito после новогодних праздников. Ловите обзор 10 непригодившихся подарков (некоторые из них были приобретены в подарок еще раньше, но по какой-то причине не подошли).

1. Серебряная цепочка 

Юлия продаёт серебряную цепочку с подвеской за 1300 рублей, потому что не любит этот металл: 

«Абсолютно новая красивая цепочка с подвеской. Смотрится аккуратно и элегантно. Подарили на Новый год, а у меня раздражение от серебра. Отдам вместе с чеком, подарочными коробочкой и пакетиком. Проба — 925, вес — 2,32», — пишет девушка и предлагает к ней гарантийный талон на полгода.

Эту цепочку девушке подарили на Новый год, но не учли её предпочтений

Эту цепочку девушке подарили на Новый год, но не учли её предпочтений

2. Кошелёк

Ирина продаёт новый кошелёк из трикотажа, сделанный в Таиланде. Среди преимуществ девушка отмечает множество отделений, среди которых четыре для карточек. Недостатки у товара, по её мнению, отсутствуют — кошелек, уверена сибирячка, станет хорошим подарком. 

Размер — 9,5 на 15,5 см

Размер — 9,5 на 15,5 см

3. Шампунь

Автор этого объявления — Алёна — была немногословной и написала лишь о том, что этот бутылёк полный, неиспользованный. Подробнее прокомментировать причину продажи она отказалась.

Шампунь продаётся за 200 рублей

Шампунь продаётся за 200 рублей

4. Рубашка

Светлана купила эту рубашку зятю, но она не подошла по размеру. 

— Рубашку купили зятю, а он резко худеть начал. И всё, он просто в ней утонул, а рубашка шикарная. Это было на День милиции в ноябре, — пояснила корреспонденту НГС Светлана.

Рубашка продаётся за 500 рублей

Рубашка продаётся за 500 рублей

5. Кошелёк из кожи ската

Ринат утверждает, что продаёт мужской кошелёк из натуральной кожи ската за 1000 рублей. 

«В кошельке имеется несколько кармашков для банковских карт и два отдела для хранения наличных. Материал прочный, долговечный и приятный на ощупь. Отличная идея для подарка», — пишет он. 

На самом кошельке нарисован скат

На самом кошельке нарисован скат

6. Кольцо

Ещё одна женщина продаёт украшение — кольцо Pandora за 2500. Якобы муж подарил ей его, но она не носит кольца.

Владелица кольца утверждает, что оно красиво сверкает&nbsp;

Владелица кольца утверждает, что оно красиво сверкает 

7. Набор нижнего белья

У Елены тоже подарок не подошёл по размеру — это оказался набор нижнего белья. Она выставила его за 699 рублей.

Комплект состоит из 14 предметов

Комплект состоит из 14 предметов

8. Итальянская рубашка

И снова рубашка, которая не подошла по размеру. Девушка покупала её на подарок для пижамной вечеринки, а теперь продаёт за 1500 рублей. Уверяет, что стильная. 

Подходит на размер S

Подходит на размер S

9. Кошелёк-клатч

Уже третий кошелёк, от которого пытаются избавиться сибиряки. Елизавете подарили его на день рождения.

— Продаю из-за ненадобности. Абсолютно новый, с коробкой и этикеткой, — заявляет она. 

Такой кошелёк стоит 2000 рублей

Такой кошелёк стоит 2000 рублей

10. Кардхолдер

Любовь продаёт кардхолдер за 350 рублей. 

— Кардхолдер новый, натуральная кожа, цвет бордо, вместительность — 14 карт, закрывается на кнопку. Подарили, но мне не подходит: не ношу такое количество карт, — объясняет Любовь. 

В него помещается 14 карт

В него помещается 14 карт

Вам тоже подарили на Новый год ненужный подарок? Расскажите нам о нем через Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.

В прошлом году новосибирцы тоже массово избавлялись от новогодних подарков в январе.

Вам дарили ненужные подарки?

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    КОММЕНТАРИИ (53)

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    12 янв 2020 в 15:56

    вот сейчас кто то увидел свой подарок в этом обзоре и дюже обидно человеку стало....
    Ненужные подарки проще передарить людям из другого круга общения. Ну например подарили на работе фигню не нужную, можно передарить соседу/соседке на НГ или 8 марта/23 февраля

    Вовчик1955
    12 янв 2020 в 15:54

    На помойку всё это барахло

    12 янв 2020 в 16:00

    Всегда пользуюсь правилом - дарить то, что сам хочешь получить в подарок. Работает безотказно.