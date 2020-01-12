«Рубашку купили зятю, а он резко худеть начал». После праздников новосибирцы избавляются на Avito от подарков

Каких только объявлений не найдешь в интернете с пометкой «новое, в упаковке, ни разу не пользовался» Фото: avito.ru

Многие из нас, чего уж таить, получали ненужные подарки. Кто-то прячет их поглубже в шкаф или кладовку, кто-то передаривает, а самые продвинутые — продают на сайтах объявлений. Мы посмотрели, какие вещи появились на Avito после новогодних праздников. Ловите обзор 10 непригодившихся подарков (некоторые из них были приобретены в подарок еще раньше, но по какой-то причине не подошли). 1. Серебряная цепочка Юлия продаёт серебряную цепочку с подвеской за 1300 рублей, потому что не любит этот металл:

«Абсолютно новая красивая цепочка с подвеской. Смотрится аккуратно и элегантно. Подарили на Новый год, а у меня раздражение от серебра. Отдам вместе с чеком, подарочными коробочкой и пакетиком. Проба — 925, вес — 2,32», — пишет девушка и предлагает к ней гарантийный талон на полгода.

Эту цепочку девушке подарили на Новый год, но не учли её предпочтений Фото: avito.ru

2. Кошелёк Ирина продаёт новый кошелёк из трикотажа, сделанный в Таиланде. Среди преимуществ девушка отмечает множество отделений, среди которых четыре для карточек. Недостатки у товара, по её мнению, отсутствуют — кошелек, уверена сибирячка, станет хорошим подарком.

Размер — 9,5 на 15,5 см Фото: avito.ru

3. Шампунь Автор этого объявления — Алёна — была немногословной и написала лишь о том, что этот бутылёк полный, неиспользованный. Подробнее прокомментировать причину продажи она отказалась.

Шампунь продаётся за 200 рублей Фото: avito.ru

4. Рубашка Светлана купила эту рубашку зятю, но она не подошла по размеру. — Рубашку купили зятю, а он резко худеть начал. И всё, он просто в ней утонул, а рубашка шикарная. Это было на День милиции в ноябре, — пояснила корреспонденту НГС Светлана.

Рубашка продаётся за 500 рублей Фото: avito.ru

5. Кошелёк из кожи ската Ринат утверждает, что продаёт мужской кошелёк из натуральной кожи ската за 1000 рублей. «В кошельке имеется несколько кармашков для банковских карт и два отдела для хранения наличных. Материал прочный, долговечный и приятный на ощупь. Отличная идея для подарка», — пишет он.

На самом кошельке нарисован скат Фото: avito.ru

6. Кольцо Ещё одна женщина продаёт украшение — кольцо Pandora за 2500. Якобы муж подарил ей его, но она не носит кольца.

Владелица кольца утверждает, что оно красиво сверкает Фото: avito.ru

7. Набор нижнего белья У Елены тоже подарок не подошёл по размеру — это оказался набор нижнего белья. Она выставила его за 699 рублей.

Комплект состоит из 14 предметов Фото: avito.ru

8. Итальянская рубашка И снова рубашка, которая не подошла по размеру. Девушка покупала её на подарок для пижамной вечеринки, а теперь продаёт за 1500 рублей. Уверяет, что стильная.

Подходит на размер S Фото: avito.ru

9. Кошелёк-клатч Уже третий кошелёк, от которого пытаются избавиться сибиряки. Елизавете подарили его на день рождения. — Продаю из-за ненадобности. Абсолютно новый, с коробкой и этикеткой, — заявляет она.

Такой кошелёк стоит 2000 рублей Фото: avito.ru

10. Кардхолдер Любовь продаёт кардхолдер за 350 рублей.

— Кардхолдер новый, натуральная кожа, цвет бордо, вместительность — 14 карт, закрывается на кнопку. Подарили, но мне не подходит: не ношу такое количество карт, — объясняет Любовь.

В него помещается 14 карт Фото: avito.ru

Вам тоже подарили на Новый год ненужный подарок? Расскажите нам о нем через Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00. В прошлом году новосибирцы тоже массово избавлялись от новогодних подарков в январе.