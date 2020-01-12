Красивые кости: вспоминаем экстремально худых сибирячек и спрашиваем у врачей, почему люди перестают есть

В нашем городе есть несколько моделей, которые стали широко известны в стране именно благодаря своей болезненной худобе Фото: instagram.com/katuaandreeva; instagram.com/pink_huink

Мода на худобу никуда не ушла, её не смогли потеснить ни бодипозитив, ни повальное увлечение принятием себя. Оказалось, любить себя легче худым и скуластым, а иначе никак. Подростки все также восторгаются фотографиями девушек-моделей с торчащими ребрами и бледных астеничных юношей, а статистика случаев пищевых расстройств среди молодежи растет с каждым днем. Учитывая сложность заболевания, таких пациентов ведут как минимум четыре специалиста, а сама терапия растягивается на несколько лет. Мы вспомнили истории очень худых сибиряков и выяснили, во сколько обойдется лечение анорексии в Новосибирске.



В конце прошлого года весь интернет обсуждал экстремально худую Екатерину Андрееву — подписчики девушки в социальных сетях уверяют, что Катя весила 30 килограммов и два раза была в коме — сама модель это опровергает.

Тем не менее в инстаграме Кати сотни тысяч подписчиков — до потери веса она была востребованной моделью Фото: instagram.com/katuaandreeva

Екатерина не одинока в своем стремлении стать еще и еще стройнее. В нашем городе есть девушки, которые стали широко известны благодаря своей болезненной худобе и смогли на этом неплохо заработать. Многие подростки и молодые люди, в основном девушки (но встречаются и юноши), в стремлении стать привлекательными навсегда портят отношения с едой. НГС выяснил, как бороться с этой проблемой родителям и близким таких ребят и сколько это стоит. «Некоторых выхаживают под капельницей» — Практически еженедельно обращаются пациентки с пищевыми расстройствами, — рассказывает врач-психиатр, главврач медицинского центра «Анима» Виктория Бучельникова. — Мужчины с таким диагнозом тоже бывают, но гораздо реже. Чаще всего это мальчики или юноши, и, как правило, пищевое расстройство у них является манифестацией более тяжелого психического заболевания.

Похожие цифры (4–5 пациентов с пищевыми расстройствами в месяц) называет и врач-психотерапевт «Центра психотерапии доктора Ермакова» Татьяна Гончарова: — В моей практике с мужчинами с анорексией не приходилось сталкиваться, но среди коллег я слышала, что у них бывали такие пациенты. Причем заговорили об этом в последнее время, раньше этого не было. В Новосибирск за лечением от анорексии приезжают и из соседних регионов — Алтайского края, Кемеровской области. Чаще всего в клинику обращаются именно родственники больного, хотя в случае булимии, которая является менее тяжелым расстройством, чем анорексия, больной осознает, что у него нездоровые отношения с пищей, и может сам обратиться за помощью. Булимией называют использование пищи с непищевой целью.

Наиболее частый сценарий — заедание стресса большим количеством сладкого, когда страдающий приступом булимии человек может один съесть целый торт и заесть его пирожными, а потом, в приступе раскаяния, запускает очистительное поведение Фото: patee.ru

Анорексия также может сопровождаться булимией, но основной ее маркер — это нарушение тестирования реальности. В медицине это называется дисморфофобический бред, когда человек, который уже довел себя голоданием до истощения, смотрит в зеркало и видит себя толстым. Эти бредовые умозаключения не поддаются логическому переубеждению и волевому контролю со стороны самого больного и побуждают его продолжать отказываться от пищи.

— Анорексия — очень опасный диагноз, если вовремя не обратиться за помощью, не исключен летальный исход. Чаще всего такие больные умирают от внезапной сердечной смерти на фоне развившейся сердечной недостаточности и других нарушений в работе внутренних органов. Когда к нам поступают такие пациенты, мы первым делом смотрим, можем ли мы помочь ему в рамках нашего центра или ему все же показано лечение в стационаре, — продолжает Виктория Бучельникова. Некоторые больные поступают с таким малым весом, 30 килограммов и меньше, что их буквально приходится сначала выхаживать в соматическом стационаре отделения интенсивной терапии, где им подключают капельницы и контролируют сердечную деятельность, и уже потом для дальнейшего набора веса их отправляют в психиатрическую клинику. По закону с 15 лет решение о помещении в стационар принимает сам ребенок, а не родители. Однако статья 29 «Закона о психиатрической помощи» предусматривает возможность недобровольной госпитализации в случае, «если существует вероятность причинения вреда здоровью пациента и ухудшения психического состояния, если он будет оставлен без психиатрической помощи». Решение о госпитализации принимает консилиум психиатров.

Как пояснила Виктория Бучельникова, в психиатрической клинике пациентов никто не будет заставлять есть насильно. С пациентом изначально разрабатывают поведенческий маршрут поощрений и условных наказаний с целью изменения его поведения с его согласия. Если он согласится принимать пищу, таким поощрением могут быть прогулки, домашние отпуска и возможность пользоваться сотовым телефоном. Обычно это работает. Отказ от пищи — протест против матери Расстройства пищевого поведения психологи связывают с напряженными семейными отношениями, в первую очередь с матерью или бабушкой при почти отсутствующем отце. Все мы помним, как в детстве, уговаривая непослушного ребенка поесть, родители порой прибегают к прямым угрозам: не будешь есть — не получишь мультики, игрушки, прогулки, что ребенком воспринимается буквально как «не получишь мою любовь». — У пациенток с анорексией выявляется двойственный конфликт близости и дистанции с матерью, — рассказывает врач-психотерапевт, директор «Центра психотерапии доктора Ермакова» Андрей Ермаков. — С одной стороны, пациентки направляют против себя самоуничтожающую агрессию, которой они наказывают себя за импульсы расстаться с матерью, воспринимаемые ими как предательство. С другой стороны, отказ от пищи является попыткой достижения любовной заботы или, если это не удается, средством по меньшей мере разозлить других членов семьи, в том числе мать, и с помощью пищевого поведения установить контроль над родственниками.

Действительно, во многих семьях, где есть анорексики или люди, страдающие булимией, их пищевое поведение зачастую является всепоглощающей темой среди других членом семьи, а сам больной оказывается в центре внимания, которого ему так не хватало. Каждый 2-месячный курс в клинике психотерапии предполагает как минимум 4 консультации психолога, 3 консультации психиатра, 1–2 консультации диетолога, 1–2 совместные консультации у семейного психотерапевта. Если учесть, что средняя цена за прием специалиста в районе 2000 рублей, то получается около 20 тысяч рублей за четыре месяца, не считая расходов на лекарства и антидепрессанты, которые часто выписывают при таких заболеваниях. В принципе не так много, но это только начало. В центре психотерапии пациенту окажут так называемую скорую психологическую помощь, когда его более или менее приведут в порядок и помогут наладить рацион питания, чтобы у него не было срывов и болей в желудке, которые испытывают голодающие после резкого выхода из диеты. Дальше предстоит длительный процесс индивидуальной психотерапии, которая занимает еще минимум 2–4 года. Это еще около 80–100 тысяч в год.