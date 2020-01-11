Как тезка Путина превратился в Дерево: пять историй от людей со странными именами

Чтобы стать полным тезкой президента, эти люди сломают даже самых строгих сотрудников ЗАГСа Фото: Илья Давыдов / Сеть городских порталов

Когда эти люди представляются, их новые знакомые непременно спросят: «Как-как?» Обладатели редких имен, которые прошли весь путь от смущения до гордости, сегодня рассказывают свои истории. Как тезка Путина превратился в дерево и какую песню заказывает для себя девушка по имени Констанция — в нашей субботней подборке.

«Я чищу карму политикам»: история Древарха Просветленного

В Архангельске Древарха узнают по крыльям, мигалке на голове и имени Фото: Кристина Полевая / 29.RU

Если бы в России была официальная мода на смену имен, ее законодателем стал бы Андрей Христофоров из Архангельска, он же Древарх Просветленный. Настоящее имя его уже мало кто помнит, как и то, что пятнадцать лет назад мужчина возглавлял предприятие по озеленению города. В конце девяностых, когда в России менялись деньги, президенты и мода, все перевернулось в голове Христофорова: он отказался от бизнеса и мирской жизни, осознал себя деревом и впервые сменил имя — на Посада Вселеновича Древарха-Просветленного.



С 2003 года Древарх стал ходить в ЗАГС как на работу: он менял имена (и паспорта!) по месяцам и временам года, успев пожить официально в образе Августа Летниевича, Октября Осениевича, Декабря Зимниевича и Марта Весеньевича. Дальше — больше: он брал имена в честь дней недели, а отчества — по месяцам, становясь, например, Средой Декабриевичем. Но работники ЗАГСа такой порыв не оценили и в ежедневной смене паспорта Древарху отказали. Зато дали паспорта на имена Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева и Жерара Ксавьемарселевича Депардье. Под последним именем Древарх в 2013 году даже боролся за кресло мэра Северодвинска.

Ради фотографии с паспортом на имя Владимира Путина архангельский Древарх превратился из дерева в человека Фото: Кристина Полевая / 29.RU

Смену имен Древарх называет не своей прихотью, а кармическим подвигом. — Я носил фамилию Медведев, как фамилии многих наших политических деятелей. Я ведь их не просто так меняю, а работаю над кармой этих людей. Если честно, там над многими надо поработать. А в целом я бы не только фамилию, но и пол сменил. На средний. «Дерево» — оно ведь мое, твое, наше. Только не разрешают.

Это далеко не все паспорта Древарха! Фото: Кристина Полевая / 29.RU

Древарх в Архангельске — фигура такая же известная, как губернатор: все знают, как человек с татуировкой дерева на лице боролся со строительством мусорного полигона в Шиесе, предлагал всем посадить деревья, но, после того как на него завели уголовное дело, покинул страну. Больше об этом человеке читайте на 29.RU. «Твоя мама, наверно, любит мушкетеров»: история Констанции Пелевиной

Вопреки ожиданиям, песня Боярского Констанции очень нравится Фото: предоставлено героиней публикации

К выбору имени дочки в семье Пелевиных из Екатеринбурга подошли со всей серьезностью: родители штурмовали справочники имен и прочие специальные книги, в которых описывалось, как имя перекликается с датой рождения, характером и знаком зодиака. Конечно, глава семьи попытался пойти простым путем и назвать дочь в честь бабушки — Никой, но настояла мать. Так появилась Констанция Пелевина.

— «Кто же тебя так назвал?» — «Мама!» — «А, она, наверно, любит мушкетёров?!» — «Нет!» — обычный диалог с кем-то из новых знакомых, — смеется девушка. — В детстве я была очень скромной, а имя мне всегда помогало. Только познакомишься с одной девочкой, о тебе уже знает весь лагерь. Ну и соответствовать тоже приходилось, разве может Констанция ковыряться в носу или вытворять какие-то гадости? Нет, конечно. По крайней мере, я так думала.



Казалось бы, кого-кого, а Констанцию особенно должна раздражать та самая песня Боярского, но девушка ее безумно любит и даже собрала коллекцию роликов, где ее друзья напевают: «И что мне от любви осталось — только имя!» Именные пасхалки уралочка ищет повсюду: в Москве сфотографировалась напротив «Констанц-банка», узнала, что в Нью-Йорке есть школа Constance Billard, а на Сейшелах — отель Constance. В родном Екатеринбурге Констанция тоже не одна, но с тезками она так и не встречалась.

Своих детей героиня мечтает назвать необычными именами: дочку — Мирославой, а сына — Ежи. Историю обладательниц других необычных имен из Екатеринбурга читайте на E1.RU. «Кто-то сказал, что у них так собаку зовут. Было обидно»: история Эрлинды Калиткиной

Эрлинда сокращает свое имя до Эрл Фото: предоставлено героиней публикации

Принять свое имя и оценить его по достоинству у Эрлинды Калиткиной получилось с возрастом. Родители назвали ее в честь американцев, которые заезжали однажды к соседям. Эрлинда и Мартин произвели на всех хорошее впечатление, поэтому родившуюся малышку назвали так.



— В детстве надо мной смеялись, когда слышали сокращенную версию имени. Иногда меня называли просто Линда. Кто-то, услышав однажды это, сказал, что у них так собаку зовут. Конечно, мне было обидно в тот момент, и долгое время, когда меня так звали, я испытывала очень неприятные чувства. Со временем это прошло, — признается Эрлинда.

Со смехом девушка вспоминает, как коверкали ее имя: Эрланда, Эрманда и даже Миринда. Саму себя она сокращенно называет Эрл или гордо — Эрлиндор, как героя сериала «Викинги».

«Однажды меня назвали Диоптрием»: история Дионисия Врачева

До 14 лет Дионисий был Денисом Фото: dionisiy_official / Instagram.com

Этого парня родители назвали Денисом, но в 14 лет он пошел в ЗАГС и сменил имя — на Дионисия. Причин такого поступка Дионисий Врачев уже не помнит, но тогда ему казалось, что смена имени — история чисто формальная.

— Все оказалось иначе. Спустя короткое время я просил обращаться к себе не иначе как Дионисий. Исключением стали только родители, до сих пор зовущие меня Денисом, — признается молодой человек.

Дионисий живет в Волгограде и работает в сфере продаж. Признается, что часто ему приходится общаться с незнакомцами и произносить свое имя по буквам.



— Люди частенько ошибаются, произнося мое имя. Жемчужина коллекции — Диоптрий. Встречал пару человек, которые искренне считали, что Дионисий — это псевдоним, но в целом все клево: в современном мире так сложно выделиться, поэтому если ты Дионисий, тебя не забывают.

Историю этого парня и других волгоградцев с необычными именами ищите на V1.RU. «Детей своих назову просто, без наворотов»: история Искры Денисовой

Новые знакомые не верят имени Искры, а она не старается их переубеждать Фото: предоставлено героиней публикации

Девушка с ярким именем Искра живет в Екатеринбурге. Она рассказывает, что именем ее занимался отец: хотел чего-то оригинального, и без привязки к революционному прошлому назвал дочь так, как ему понравилось.

— В детстве было некомфортно: во дворе и школе все Маши, Оли, Наташи, а я — Искра. Для детей это, может быть, нормально было, но у взрослых вечный вопрос: «Кто так назвал и почему?» Этот вопрос вообще мой постоянный и неизменный спутник, — делится девушка.

Зато во взрослой жизни имя начало выручать: в потоке студентов Искру Денисову запоминали сразу, могли даже зачет просто так поставить — не за красивые глаза, а за красивое имя. Вместе с позитивом шел и негатив: новые знакомые заваливали глупыми вопросами, а некоторые и вовсе обижались, думали, что девушка их разыгрывает.

