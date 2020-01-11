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Развлечения Истории

Как тезка Путина превратился в Дерево: пять историй от людей со странными именами

А вы готовы так назвать своих детей?

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Чтобы стать полным тезкой президента, эти люди сломают даже самых строгих сотрудников ЗАГСа

Чтобы стать полным тезкой президента, эти люди сломают даже самых строгих сотрудников ЗАГСа

Когда эти люди представляются, их новые знакомые непременно спросят: «Как-как?» Обладатели редких имен, которые прошли весь путь от смущения до гордости, сегодня рассказывают свои истории. Как тезка Путина превратился в дерево и какую песню заказывает для себя девушка по имени Констанция — в нашей субботней подборке.

«Я чищу карму политикам»: история Древарха Просветленного

В Архангельске Древарха узнают по крыльям, мигалке на голове и имени

В Архангельске Древарха узнают по крыльям, мигалке на голове и имени

Если бы в России была официальная мода на смену имен, ее законодателем стал бы Андрей Христофоров из Архангельска, он же Древарх Просветленный. Настоящее имя его уже мало кто помнит, как и то, что пятнадцать лет назад мужчина возглавлял предприятие по озеленению города. В конце девяностых, когда в России менялись деньги, президенты и мода, все перевернулось в голове Христофорова: он отказался от бизнеса и мирской жизни, осознал себя деревом и впервые сменил имя — на Посада Вселеновича Древарха-Просветленного.

С 2003 года Древарх стал ходить в ЗАГС как на работу: он менял имена (и паспорта!) по месяцам и временам года, успев пожить официально в образе Августа Летниевича, Октября Осениевича, Декабря Зимниевича и Марта Весеньевича. Дальше — больше: он брал имена в честь дней недели, а отчества — по месяцам, становясь, например, Средой Декабриевичем. Но работники ЗАГСа такой порыв не оценили и в ежедневной смене паспорта Древарху отказали. Зато дали паспорта на имена Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева и Жерара Ксавьемарселевича Депардье. Под последним именем Древарх в 2013 году даже боролся за кресло мэра Северодвинска.

Ради фотографии с паспортом на имя Владимира Путина архангельский Древарх превратился из дерева в человека

Ради фотографии с паспортом на имя Владимира Путина архангельский Древарх превратился из дерева в человека

Смену имен Древарх называет не своей прихотью, а кармическим подвигом.

— Я носил фамилию Медведев, как фамилии многих наших политических деятелей. Я ведь их не просто так меняю, а работаю над кармой этих людей. Если честно, там над многими надо поработать. А в целом я бы не только фамилию, но и пол сменил. На средний. «Дерево» — оно ведь мое, твое, наше. Только не разрешают.

Это далеко не все паспорта Древарха!

Это далеко не все паспорта Древарха!

Древарх в Архангельске — фигура такая же известная, как губернатор: все знают, как человек с татуировкой дерева на лице боролся со строительством мусорного полигона в Шиесе, предлагал всем посадить деревья, но, после того как на него завели уголовное дело, покинул страну

Больше об этом человеке читайте на 29.RU.

«Твоя мама, наверно, любит мушкетеров»: история Констанции Пелевиной

Вопреки ожиданиям, песня Боярского Констанции очень нравится

Вопреки ожиданиям, песня Боярского Констанции очень нравится

К выбору имени дочки в семье Пелевиных из Екатеринбурга подошли со всей серьезностью: родители штурмовали справочники имен и прочие специальные книги, в которых описывалось, как имя перекликается с датой рождения, характером и знаком зодиака. Конечно, глава семьи попытался пойти простым путем и назвать дочь в честь бабушки — Никой, но настояла мать. Так появилась Констанция Пелевина.

— «Кто же тебя так назвал?» — «Мама!» — «А, она, наверно, любит мушкетёров?!» — «Нет!» — обычный диалог с кем-то из новых знакомых, — смеется девушка. — В детстве я была очень скромной, а имя мне всегда помогало. Только познакомишься с одной девочкой, о тебе уже знает весь лагерь. Ну и соответствовать тоже приходилось, разве может Констанция ковыряться в носу или вытворять какие-то гадости? Нет, конечно. По крайней мере, я так думала.

Казалось бы, кого-кого, а Констанцию особенно должна раздражать та самая песня Боярского, но девушка ее безумно любит и даже собрала коллекцию роликов, где ее друзья напевают: «И что мне от любви осталось — только имя!» Именные пасхалки уралочка ищет повсюду: в Москве сфотографировалась напротив «Констанц-банка», узнала, что в Нью-Йорке есть школа Constance Billard, а на Сейшелах — отель Constance. В родном Екатеринбурге Констанция тоже не одна, но с тезками она так и не встречалась.

Своих детей героиня мечтает назвать необычными именами: дочку — Мирославой, а сына — Ежи. Историю обладательниц других необычных имен из Екатеринбурга читайте на E1.RU.

«Кто-то сказал, что у них так собаку зовут. Было обидно»: история Эрлинды Калиткиной

Эрлинда сокращает свое имя до Эрл

Эрлинда сокращает свое имя до Эрл

Принять свое имя и оценить его по достоинству у Эрлинды Калиткиной получилось с возрастом. Родители назвали ее в честь американцев, которые заезжали однажды к соседям. Эрлинда и Мартин произвели на всех хорошее впечатление, поэтому родившуюся малышку назвали так.

— В детстве надо мной смеялись, когда слышали сокращенную версию имени. Иногда меня называли просто Линда. Кто-то, услышав однажды это, сказал, что у них так собаку зовут. Конечно, мне было обидно в тот момент, и долгое время, когда меня так звали, я испытывала очень неприятные чувства. Со временем это прошло, — признается Эрлинда.

Со смехом девушка вспоминает, как коверкали ее имя: Эрланда, Эрманда и даже Миринда. Саму себя она сокращенно называет Эрл или гордо — Эрлиндор, как героя сериала «Викинги».

«Однажды меня назвали Диоптрием»: история Дионисия Врачева

До 14 лет Дионисий был Денисом

До 14 лет Дионисий был Денисом

Этого парня родители назвали Денисом, но в 14 лет он пошел в ЗАГС и сменил имя — на Дионисия. Причин такого поступка Дионисий Врачев уже не помнит, но тогда ему казалось, что смена имени — история чисто формальная.

— Все оказалось иначе. Спустя короткое время я просил обращаться к себе не иначе как Дионисий. Исключением стали только родители, до сих пор зовущие меня Денисом, — признается молодой человек.

Дионисий живет в Волгограде и работает в сфере продаж. Признается, что часто ему приходится общаться с незнакомцами и произносить свое имя по буквам.

— Люди частенько ошибаются, произнося мое имя. Жемчужина коллекции — Диоптрий. Встречал пару человек, которые искренне считали, что Дионисий — это псевдоним, но в целом все клево: в современном мире так сложно выделиться, поэтому если ты Дионисий, тебя не забывают.

Историю этого парня и других волгоградцев с необычными именами ищите на V1.RU.

«Детей своих назову просто, без наворотов»: история Искры Денисовой

Новые знакомые не верят имени Искры, а она не старается их переубеждать

Новые знакомые не верят имени Искры, а она не старается их переубеждать

Девушка с ярким именем Искра живет в Екатеринбурге. Она рассказывает, что именем ее занимался отец: хотел чего-то оригинального, и без привязки к революционному прошлому назвал дочь так, как ему понравилось.

— В детстве было некомфортно: во дворе и школе все Маши, Оли, Наташи, а я — Искра. Для детей это, может быть, нормально было, но у взрослых вечный вопрос: «Кто так назвал и почему?» Этот вопрос вообще мой постоянный и неизменный спутник, — делится девушка.

Зато во взрослой жизни имя начало выручать: в потоке студентов Искру Денисову запоминали сразу, могли даже зачет просто так поставить — не за красивые глаза, а за красивое имя. Вместе с позитивом шел и негатив: новые знакомые заваливали глупыми вопросами, а некоторые и вовсе обижались, думали, что девушка их разыгрывает.

— Чаще при знакомстве я представляюсь обычным именем Ирина — и всё. Так проще. Друзья называют меня Искорка, Искруня, Искруля. А новые знакомые, если говорю, что меня зовут Искра, не верят, думают, что разыгрываю. Я не стараюсь никого переубеждать, — заявляет девушка. — Своих детей я назову просто, без наворотов. Так проще жить.

Если вы — обладатель необычного имени, пишите свою историю на почту rednews@iportal.ru, и мы расскажем ее всей стране!

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необычные именаИстории людей с редкими именами
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КОММЕНТАРИИ (28)

11 янв 2020 в 10:05

Надо им свою карму в психиатрических стационарах прочистить.

Гость
11 янв 2020 в 10:11

Шиза многогранна, главное я понял одно, что если человек социально не опасен, его власть и соответственно официальная медицина не тронет и он будет не клиническим шизофреником со всеми вытекающими..., а просто милым и весёлым Чудаком

Фото пользователя
11 янв 2020 в 10:09

понятно что никто не хочет чтобы его ВВ звали.
Таких в коммерческие фирмы не берут в принципе