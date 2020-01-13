Город самоубийц: топ-10 мест в Новосибирске, где страшно переходить дорогу — задавят

В нашу подборку вошли перекрестки, регулируемые и нерегулируемые переходы Фото: Ольга Бурлакова

НГС продолжает исследовать опасные места в улично-дорожной сети Новосибирска — мы уже рассказывали, например, об аварийном перекрестке Красный проспект — Дмитрия Донского, разбирались с плохой обзорностью подъемов на Ипподромской. Сегодня поговорим о тех местах, где существует угроза для жизни и здоровья пешеходов, — в нашу подборку вошли перекрестки, регулируемые и нерегулируемые переходы, а также участки улиц, где люди массово перебегают дорогу не по правилам. Участок улицы Челюскинцев от цирка до вокзала

Участок улицы Челюскинцев от цирка до вокзала Фото: Ольга Бурлакова

На этом довольно длинном участке (750 метров) есть только один пешеходный переход со светофором в районе ДКЖ. И многие горожане ленятся идти к этому переходу — проще перебежать улицу, пока нет машин. Слабый транспортный поток на этом участке действительно сформировал возможность и привычку переходить проезжую часть в неположенном месте.

Переход на Жуковского, 94



Переход на Жуковского, 94 Фото: Ольга Бурлакова

Нерегулируемый пешеходный переход на 6-полосной улице Жуковского в районе дома № 94. Здесь прямой участок улицы, где автомобили, идущие в обе стороны, набирают приличную скорость — в основном все держат около 80 км/ч. И, конечно, бросаться не глядя на переход перед таким мощным потоком транспорта очень опасно. Пешеходам стоит несколько раз посмотреть в обе стороны и убедиться, что все водители вас видят. Начало Ипподромской магистрали



Начало Ипподромской магистрали Фото: Ольга Бурлакова

Переход и выходящий светофор на развязке под «Горбом Городецкого», там, где начинается Ипподромская магистраль. Знак «Стоп» для машин, уходящих на магистраль, отсутствует, и люди, идущие на свой зеленый, постоянно сталкиваются с интенсивным транспортным потоком, который в три ряда устремляется на Ипподромскую. Переходить здесь следует с особой внимательностью.

Перекресток Восход — Зыряновская

Перекресток Восход — Зыряновская Фото: Ольга Бурлакова

Автомобили, движущиеся с Коммунального моста, могут повернуть направо, на Зыряновскую, под зеленую стрелку. Тут же расположен переход, на котором пешеходная секция светофора довольно долго горит красным светом. Многие ждать не желают и перебегают Зыряновскую, торопясь, например на электричку. При этом поворачивающие машины люди замечают в последний момент, водителям приходится тормозить.

Пересечение Восход — Нижегородская

Пересечение Восход — Нижегородская Фото: Ольга Бурлакова

Нерегулируемый переход, который на высокой скорости при подъеме в гору (в сторону ГПНТБ) многие водители замечают не сразу. Кроме того, обзорность здесь затруднена — из-за деревьев и кустарников, а зимой еще и из-за снежных валов. Поэтому выходить на переход внезапно пешеходам не стоит — нужно обозначить себя и убедиться, что машины снижают скорость. Крытые мостики над Ипподромской в районе Державина

Крытые мостики над Ипподромской в районе Державина Фото: Ольга Бурлакова

Спускаясь с такого мостика, люди сразу попадают на проезжую часть и рискуют угодить под автомобиль, поскольку обзорность затруднена конструкцией перехода — верхняя часть непрозрачна. Зимой ситуацию усугубляют снежные валы и отсутствие «зебры». Так что уж лучше пропустить машину, чем кидаться на дорогу под колеса.

Крутой поворот на Серебренниковской

Крутой поворот на Серебренниковской Фото: Ольга Бурлакова

Улица Серебренниковская в районе дома № 1 делает крутой поворот, тут же расположен нерегулируемый переход. И водители, движущиеся в сторону автовокзала, могут не заметить человека на переходе. Обзору мешают все те же снежные кучи и припаркованные машины. Поворот с Гоголя на Ипподромскую

Поворот с Гоголя на Ипподромскую Фото: Ольга Бурлакова

Автомобили, которые едут по Гоголя со стороны Центрального рынка и поворачивают налево, на Ипподромскую, долго ждут возможности проскочить, пропуская встречное направление. И затем стараются быстрее проехать перекресток — в этот момент для людей, переходящих Ипподромскую, горит зеленый свет. Конфигурация этого места и спешка ставят под угрозу жизнь и здоровье пешеходов.

Поворот с Ипподромской на Народную

Поворот с Ипподромской на Народную Фото: Ольга Бурлакова

При движении со стороны Кропоткина большое количество машину уходит с правым поворотом на улицу Народную. Высокая интенсивность и спешка делают это место опасным — водители спешат закончить маневр, могут не заметить пешехода, могут ошибочно посчитать, что успеют проскочить перед ним.



Улица Георгия Колонды

Улица Георгия Колонды Фото: Ольга Бурлакова