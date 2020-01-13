Город самоубийц: топ-10 мест в Новосибирске, где страшно переходить дорогу — задавят

НГС продолжает исследовать опасные места в улично-дорожной сети Новосибирска — мы уже рассказывали, например, об аварийном перекрестке Красный проспект — Дмитрия Донского, разбирались с плохой обзорностью подъемов на Ипподромской. Сегодня поговорим о тех местах, где существует угроза для жизни и здоровья пешеходов, — в нашу подборку вошли перекрестки, регулируемые и нерегулируемые переходы, а также участки улиц, где люди массово перебегают дорогу не по правилам.
Участок улицы Челюскинцев от цирка до вокзала
На этом довольно длинном участке (750 метров) есть только один пешеходный переход со светофором в районе ДКЖ. И многие горожане ленятся идти к этому переходу — проще перебежать улицу, пока нет машин. Слабый транспортный поток на этом участке действительно сформировал возможность и привычку переходить проезжую часть в неположенном месте.
Переход на Жуковского, 94
Нерегулируемый пешеходный переход на 6-полосной улице Жуковского в районе дома
Начало Ипподромской магистрали
Переход и выходящий светофор на развязке под «Горбом Городецкого», там, где начинается Ипподромская магистраль. Знак «Стоп» для машин, уходящих на магистраль, отсутствует, и люди, идущие на свой зеленый, постоянно сталкиваются с интенсивным транспортным потоком, который в три ряда устремляется на Ипподромскую. Переходить здесь следует с особой внимательностью.
Перекресток Восход — Зыряновская
Автомобили, движущиеся с Коммунального моста, могут повернуть направо, на Зыряновскую, под зеленую стрелку. Тут же расположен переход, на котором пешеходная секция светофора довольно долго горит красным светом. Многие ждать не желают и перебегают Зыряновскую, торопясь, например на электричку. При этом поворачивающие машины люди замечают в последний момент, водителям приходится тормозить.
Пересечение Восход — Нижегородская
Нерегулируемый переход, который на высокой скорости при подъеме в гору (в сторону ГПНТБ) многие водители замечают не сразу. Кроме того, обзорность здесь затруднена — из-за деревьев и кустарников, а зимой еще и из-за снежных валов. Поэтому выходить на переход внезапно пешеходам не стоит — нужно обозначить себя и убедиться, что машины снижают скорость.
Крытые мостики над Ипподромской в районе Державина
Спускаясь с такого мостика, люди сразу попадают на проезжую часть и рискуют угодить под автомобиль, поскольку обзорность затруднена конструкцией перехода — верхняя часть непрозрачна. Зимой ситуацию усугубляют снежные валы и отсутствие «зебры». Так что уж лучше пропустить машину, чем кидаться на дорогу под колеса.
Крутой поворот на Серебренниковской
Улица Серебренниковская в районе дома
Поворот с Гоголя на Ипподромскую
Автомобили, которые едут по Гоголя со стороны Центрального рынка и поворачивают налево, на Ипподромскую, долго ждут возможности проскочить, пропуская встречное направление. И затем стараются быстрее проехать перекресток — в этот момент для людей, переходящих Ипподромскую, горит зеленый свет. Конфигурация этого места и спешка ставят под угрозу жизнь и здоровье пешеходов.
Поворот с Ипподромской на Народную
При движении со стороны Кропоткина большое количество машину уходит с правым поворотом на улицу Народную. Высокая интенсивность и спешка делают это место опасным — водители спешат закончить маневр, могут не заметить пешехода, могут ошибочно посчитать, что успеют проскочить перед ним.
Улица Георгия Колонды
На новом участке Георгия Колонды обустроена остановка «Улица Ляпидевского» — автобусы и маршрутки высаживают здесь пассажиров каждые 5 минут. Эти пассажиры так и норовят перебежать улицу Колонды сразу с остановки — ведь светофор с переходом расположены далеко, в 60 метрах. Опять же, умеренный транспортный поток позволяет найти момент, чтобы проскочить перед машинами, — так формируются и привычка, и стадное чувство.
Ранее мы рассказывали о перекрестке Кирова — Воскова: там 4-полосная улица Кирова внезапно перестает быть главной, и исследовали кольцо на Богаткова — Доватора, где заставляют уступать тех, кто едет по главной.