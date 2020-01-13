«Вы в России»: владельцы новосибирского ресторана подрались с артистами из Африки

Конфликт с участием африканских артистов (на фото слева) произошел рядом с рестораном «Гавар» Фото: Джюд Ойеволе / Густаво Зырянов

В Новосибирске полицейские разбираются в конфликте между владельцами ресторана «Гавар», охраной и выступающими там африканскими артистами — Afro Show Kalakuta. Обе стороны утверждают, что потасовку начинали не они. Журналист НГС поговорил с ними, чтобы разобраться, из-за чего на самом деле произошла драка. Конфликт произошел в конце прошлого года. 26 декабря артисты афро-барабанного шоу Afro Show Kalakuta выступали в ресторане Gavar на улице Переездной в Новосибирске. Они работали в этом заведении уже давно, но конфликт, по их словам, произошел впервые.

Версия первая Директор Afro Show Kalakuta Джюд Ойеволе пояснил, что они с коллективом приехали в это заведение на «Яндекс.Такси». — Я не смог выступить, потому что у меня сломано ребро — я упал за несколько дней до этого. У хозяина ресторана и его сына какое-то не очень хорошее отношение к нам: он вечно говорит, что мы мало танцуем. На этот раз предоплата уже была, поэтому после выступления он мне отдаёт 5500 и считает деньги по одной купюре так: «Раз, два…» Я рассказываю так подробно, чтобы показать отношение к нам. Нас водитель ждёт на их территории. Мои артисты уже закончили выступление, загружают барабаны в багажник, вдруг прибегает их охрана и говорит: «Ну давайте, давайте, уберите их отсюда». Мой водитель говорит, что скоро мы уедем. Мне пришлось вступить в разговор как директору группы: с моим водителем тоже нельзя так разговаривать, такое отношение не очень хорошо, — рассказывает свою версию Джюд Ойеволе. Мужчина утверждает: он спокойно и вежливо объяснил, что они уйдут через пять минут, а в ответ услышал мат.

— Охранник сказал: «Ты выступил? Бабки получил? Заткнись и ****** иди!» Я ему ответил тем же языком. Он, наверное, был в шоке, что я так же могу по-русски сказать. Он меня ударил дверью машины, я упал в салон. В это время прибежали ещё четыре их человека, плюс хозяин ресторана, его сын с еще двумя людьми и просто напали на меня. Зная, что у меня сломано ребро, они продолжали меня бить, пинать, — описывает свою версию директор шоу-группы. По словам Джюда Ойеволе, его попытался защитить барабанщик, но побили и его. — Он специально нас унизил при наших гостях. Мы постоянно там выступаем. Если бы себя плохо вели раньше, он бы нас не позвал ещё. Но он звал нас развлекать его гостей, — считает Джюд Ойеволе.

Так выглядит территория ресторана Фото: Густаво Зырянов

Версия вторая

Владелец ресторана «Гавар» Зураб Варданян говорит, что живёт в Новосибирске уже 30 лет и такого никогда не видел. — Как может хозяин ресторана пригласить людей открывать ресторан и избивать?! Меня весь город знает: я человек порядочный, никогда не нарушал закон. А они приехали и начали избивать моего сына — крутые, мускулистые. У него (у Джюда Ойеволе. — Прим. ред.) травма какая-то, оказывается, была, говорил, что рёбра сломаны, а экспертизу не предоставлял. Тем более его никто не трогал. Шантажист просто! На халяву деньги хотели зарабатывать. Вы не в Африке, вы в России — уважайте российский закон, — возмущается он.