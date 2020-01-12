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Добежать в тапочках: 7 заведений в глубине жилых кварталов — о них знают только местные (и им повезло)

Лучшие кафе на районе — НГС нашел интересные места, на которые вы вряд ли наткнетесь случайно

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Заведения в глубине жилых кварталов отличает особенная домашняя атмосфера

Заведения в глубине жилых кварталов отличает особенная домашняя атмосфера

Новосибирск растет так активно, что на его территории постепенно появляются своего рода маленькие внутренние «города» — жилмассивы с собственными кафе, барами и пекарнями, которые практически неизвестны тем другим горожанам. Обозреватель НГС собрал наиболее интересные заведения такого рода. Некоторые из них стоят отдельной поездки, другие просто позволят вам в своем городе почувствовать себя туристом, оказавшимся в новом месте.

GrandMa

(Шевченко, 4)

В GrandMa можно прийти и большой компанией&nbsp;

В GrandMa можно прийти и большой компанией 

Кафе на первом этаже бизнес-центра, который (вместе с несколькими высотками) построен в странном месте, являющемся географическим центром Новосибирска, до сих пор частично занято частным сектором. В принципе, в округе работает какое-то количество людей — кроме бизнес-центра, здесь расположены Сибирский институт управления, Арбитражный суд. Но всё это находится ближе к улице Кирова, вряд ли вы наткнетесь на GrandMa случайно. Название можно перевести как «Бабуля», что обыгрывается в интерьере вязаными куклами и маленькими носочками, которые надеты на ножки вешалок. Внутри довольно уютно, для маленьких посетителей заготовлена небольшая детская зона с игрушками. 

Тар-тар с брусникой из кафе GrandMa за 315 рублей&nbsp;

Тар-тар с брусникой из кафе GrandMa за 315 рублей 

Кафе приходится сочетать в себе сразу несколько функций. Это и кофейня с завтраками и довольно обширным выбором десертов собственного изготовления, и кафе с набором закусок, супов и горячего, и место для проведения семейных торжеств. Впечатления о кухне противоречивые. То есть видно, что люди стараются (интересные сочетания, небанальная подача), но, скажем так, добавки попросить желания не возникает. С десертами всё получше, так что если вы не голодны, лучше ограничиться кофе с чизкейком или эклером. Тем более что цены низкими не назовешь: отдельные порции горячего обойдутся дороже 500 рублей.

Capital of Siberia

(Большевистская, 108)

Кофейню с таким интерьером можно встретить в любой части мира — от Нью-Йорка до Токио

Кофейню с таким интерьером можно встретить в любой части мира — от Нью-Йорка до Токио

Первое заведение, которое появилось в только начинавшем тогда строиться жилмассиве «Европейский берег». С тех пор в округе сменилось уже немало арендаторов, а «Сибирский капитал» стоит эдаким островком стабильности. Несмотря на относительную близость к центру, «Европейский берег» выглядит как отдельный город — со своим центральным проспектом, улицами, булочными, кафе и магазинчиками.

Сэндвич с индейкой за 200 рублей из кофейни Capital of Siberia&nbsp;

Сэндвич с индейкой за 200 рублей из кофейни Capital of Siberia 

В Capital of Siberia на первый взгляд нет ничего необычного. Это такая эталонная «хипстерская кофейня»: столы из грубого дерева, книги на полках, висящий на стене велосипед. Но всё это сделано со вкусом, и место выглядит не декорацией, а частью какой-то устоявшейся жизни. Меню очень сдержанное — есть много простых блюд для завтраков (которые тут можно заказать в течение всего дня), несколько сэндвичей и сладкие вафли. Всё остальное — это кофе и чай.

Стол для одиночек заставлен книгами, которые можно почитать

Стол для одиночек заставлен книгами, которые можно почитать

Еда без откровений, но сделана добротно (хрустящий хлеб, свежие овощи, уместные добавки). Есть интересные кофейные напитки. Что меня лично порадовало, так это минимальное наличие сахара — те, кому не сладко, могут добавить сахар сами по вкусу. Такая кофейня не затерялась бы и в центре, но здесь она стояла бы в ряду с еще десятком интересных заведений. А в «Европейском береге» она единственная в своём роде. И одновременно веский довод для жителей этого жилмассива ни в какой центр не ездить.

«Пшеница»

(Большевистская, 112)

Главное достоинство «Пшеницы» — хороший хлеб

Главное достоинство «Пшеницы» — хороший хлеб

Ещё одно заслуживающее внимания заведение в «Европейском береге». Это небольшая пекарня-кондитерская с маленьким лишенным какого бы то ни было дизайна залом. Главное тут, собственно, не дизайн, а хлеб и выпечка — они настоящие. И не только на вид — на следующий день булки и багеты остаются упругими и вкусными, у круассанов вкус масла. В общем, место стоит того, чтобы заехать сюда специально. Только не нужно делать этого сразу по прочтении обзора. В прошлый раз, когда НГС опубликовал об этом заведении небольшую заметку, читатели разобрали весь хлеб, который здесь испекли в обычном для булочной количестве. И жителям самого «Берега» ничего не осталось! Так что приезжайте умеренно.

Garden

(Немировича-Данченко, 148/1)

«Турецкая пицца» с мясом в Garden за 90 рублей

«Турецкая пицца» с мясом в Garden за 90 рублей

Кафе-пекарня в жилмассиве «Панорама». Работает уже с год, но создательница заведения не смогла совладать с непростой экономикой и продала бизнес владельцам помещения. Но по-прежнему работает здесь уже в качестве наемного управленца и продавца одновременно.

Пекарня невелика: внутри только один столик с двумя стульями

Пекарня невелика: внутри только один столик с двумя стульями

Хлеба особенно здесь нет, зато хватает самой разной выпечки, которая тут всегда свежая, поскольку допекают её по мере надобности. Местная фишка — пироги из слоёного теста в турецком стиле. Начинки могут вызывать вопросы (я не понимаю, зачем печь маринованные огурцы), но есть и вещи, не вызывающие вопросов. Публика сюда ходит одна и та же — значит, что-то их в этом месте определенно цепляет.

Cappuccini

(Галущака, 3)

Маленькая кондитерская-пекарня и магазин деликатесов на первом этаже жилого дома. У владельцев есть ещё одна точка в центре, но она уже менее интересна, поскольку пекут всё именно в первом заведении. Сюда стоит заехать за печеньем в итальянском стиле, кексами с цукатам и орехами. Страшно даже подумать, каково (с таким соседством) жителям окрестных домов. Столько соблазнов и всего можно купить понемногу.

Biscuit House 

(Декабристов, 41)

В Biscuit house часто приходят с детьми

В Biscuit house часто приходят с детьми

Семейная кондитерская, расположенная в жилом комплексе «Квартал» на Декабристов. Маркетинговые усилия владельцев, правда, всего за год сделали это маленькое заведение почти городской знаменитостью (у аккаунта инстаграма «Бисквитного домика» подписчиков больше, чем у иной сети). Однако и расположение, и сама атмосфера не позволяют не включить это заведение в обзор. Здесь почти постоянно можно увидеть молодых мам с детьми, которые просто вышли на прогулку. Сюда забегают на завтрак или вечером посидеть жители соседних домов. В общем, это идеальная кондитерская «у дома». 

«Тесту место»

(Некрасова, 65/1)

Формально эта траттория находится в доме, стоящем на улице. Но Некрасова выглядит большую часть дня как дворовой проезд — до того здесь тихо и безлюдно. Из окон заведения открывается вид на двор между двумя девятиэтажками напротив. Траттория существует несколько лет и уже успела обрасти преданными поклонниками.

Пицца из меню бизнес-ланча, который вместе с салатом и морсом стоит 300 рублей

Пицца из меню бизнес-ланча, который вместе с салатом и морсом стоит 300 рублей

«Тесту место» — уютное, светлое место с крепкой кухней и какой-то домашней атмосферой. Причём это не заезженный эпитет — тратторию открыли две девушки, хотя бы одна из которых всегда на месте. В меню прежде всего паста и пицца. Ничего особенного вроде бы, но сделано всё с уважением к продуктам и с пониманием, как с этими продуктами работать. Поэтому вкусно здесь даже на бизнес-ланче. Цены (для такого качества) вполне умеренные. Дополнительный бонус — возможность принести с собой бутылку вина и выпить вместе с заказанной едой без уплаты пробкового сбора.

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кафе и рестораны
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КОММЕНТАРИИ (18)

Фото пользователя
12 янв 2020 в 14:06

Ничоси на фотге хлеп с луком - 65 рэ! 😳У нас в магази у тёть Эммы кукурузянный - 30, дак там и форма - побольши, а тута рагулька кака-то непонятная 65 рэ! Сам жи мине пишыш,што меньши нада хлебобулошного жерти, а тута на фотгах и тортЫ и булки и пицки (привет "Умелая хозяйка Нск"). Каки-то двойны стандарты, сам знач хомячишЪ и точишЪ, а мине - низзя....оч. интересна.....😎

Фото пользователя
12 янв 2020 в 14:06

Согласен со Стасом, им повезло.
У нас только пивнушки.

Точняк
12 янв 2020 в 14:26

Ем в столовой на предприятии.Директор лично контролирует качество еды.