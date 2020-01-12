Добежать в тапочках: 7 заведений в глубине жилых кварталов — о них знают только местные (и им повезло)

Заведения в глубине жилых кварталов отличает особенная домашняя атмосфера Фото: Стас Соколов

Новосибирск растет так активно, что на его территории постепенно появляются своего рода маленькие внутренние «города» — жилмассивы с собственными кафе, барами и пекарнями, которые практически неизвестны тем другим горожанам. Обозреватель НГС собрал наиболее интересные заведения такого рода. Некоторые из них стоят отдельной поездки, другие просто позволят вам в своем городе почувствовать себя туристом, оказавшимся в новом месте.

GrandMa

(Шевченко, 4)



В GrandMa можно прийти и большой компанией Фото: Стас Соколов



Кафе на первом этаже бизнес-центра, который (вместе с несколькими высотками) построен в странном месте, являющемся географическим центром Новосибирска, до сих пор частично занято частным сектором. В принципе, в округе работает какое-то количество людей — кроме бизнес-центра, здесь расположены Сибирский институт управления, Арбитражный суд. Но всё это находится ближе к улице Кирова, вряд ли вы наткнетесь на GrandMa случайно. Название можно перевести как «Бабуля», что обыгрывается в интерьере вязаными куклами и маленькими носочками, которые надеты на ножки вешалок. Внутри довольно уютно, для маленьких посетителей заготовлена небольшая детская зона с игрушками.

Тар-тар с брусникой из кафе GrandMa за 315 рублей Фото: Стас Соколов

Кафе приходится сочетать в себе сразу несколько функций. Это и кофейня с завтраками и довольно обширным выбором десертов собственного изготовления, и кафе с набором закусок, супов и горячего, и место для проведения семейных торжеств. Впечатления о кухне противоречивые. То есть видно, что люди стараются (интересные сочетания, небанальная подача), но, скажем так, добавки попросить желания не возникает. С десертами всё получше, так что если вы не голодны, лучше ограничиться кофе с чизкейком или эклером. Тем более что цены низкими не назовешь: отдельные порции горячего обойдутся дороже 500 рублей. Capital of Siberia

(Большевистская, 108)



Кофейню с таким интерьером можно встретить в любой части мира — от Нью-Йорка до Токио Фото: Стас Соколов

Первое заведение, которое появилось в только начинавшем тогда строиться жилмассиве «Европейский берег». С тех пор в округе сменилось уже немало арендаторов, а «Сибирский капитал» стоит эдаким островком стабильности. Несмотря на относительную близость к центру, «Европейский берег» выглядит как отдельный город — со своим центральным проспектом, улицами, булочными, кафе и магазинчиками.



Сэндвич с индейкой за 200 рублей из кофейни Capital of Siberia

В Capital of Siberia на первый взгляд нет ничего необычного. Это такая эталонная «хипстерская кофейня»: столы из грубого дерева, книги на полках, висящий на стене велосипед. Но всё это сделано со вкусом, и место выглядит не декорацией, а частью какой-то устоявшейся жизни. Меню очень сдержанное — есть много простых блюд для завтраков (которые тут можно заказать в течение всего дня), несколько сэндвичей и сладкие вафли. Всё остальное — это кофе и чай.



Стол для одиночек заставлен книгами, которые можно почитать Фото: Стас Соколов

Еда без откровений, но сделана добротно (хрустящий хлеб, свежие овощи, уместные добавки). Есть интересные кофейные напитки. Что меня лично порадовало, так это минимальное наличие сахара — те, кому не сладко, могут добавить сахар сами по вкусу. Такая кофейня не затерялась бы и в центре, но здесь она стояла бы в ряду с еще десятком интересных заведений. А в «Европейском береге» она единственная в своём роде. И одновременно веский довод для жителей этого жилмассива ни в какой центр не ездить.

«Пшеница»

(Большевистская, 112)



Главное достоинство «Пшеницы» — хороший хлеб Фото: Стас Соколов

Ещё одно заслуживающее внимания заведение в «Европейском береге». Это небольшая пекарня-кондитерская с маленьким лишенным какого бы то ни было дизайна залом. Главное тут, собственно, не дизайн, а хлеб и выпечка — они настоящие. И не только на вид — на следующий день булки и багеты остаются упругими и вкусными, у круассанов вкус масла. В общем, место стоит того, чтобы заехать сюда специально. Только не нужно делать этого сразу по прочтении обзора. В прошлый раз, когда НГС опубликовал об этом заведении небольшую заметку, читатели разобрали весь хлеб, который здесь испекли в обычном для булочной количестве. И жителям самого «Берега» ничего не осталось! Так что приезжайте умеренно.



Garden

(Немировича-Данченко, 148/1)



«Турецкая пицца» с мясом в Garden за 90 рублей Фото: Стас Соколов

Кафе-пекарня в жилмассиве «Панорама». Работает уже с год, но создательница заведения не смогла совладать с непростой экономикой и продала бизнес владельцам помещения. Но по-прежнему работает здесь уже в качестве наемного управленца и продавца одновременно.



Пекарня невелика: внутри только один столик с двумя стульями Фото: Стас Соколов

Хлеба особенно здесь нет, зато хватает самой разной выпечки, которая тут всегда свежая, поскольку допекают её по мере надобности. Местная фишка — пироги из слоёного теста в турецком стиле. Начинки могут вызывать вопросы (я не понимаю, зачем печь маринованные огурцы), но есть и вещи, не вызывающие вопросов. Публика сюда ходит одна и та же — значит, что-то их в этом месте определенно цепляет.

Cappuccini (Галущака, 3)

Маленькая кондитерская-пекарня и магазин деликатесов на первом этаже жилого дома. У владельцев есть ещё одна точка в центре, но она уже менее интересна, поскольку пекут всё именно в первом заведении. Сюда стоит заехать за печеньем в итальянском стиле, кексами с цукатам и орехами. Страшно даже подумать, каково (с таким соседством) жителям окрестных домов. Столько соблазнов и всего можно купить понемногу.

Biscuit House (Декабристов, 41)



В Biscuit house часто приходят с детьми Фото: Стас Соколов

Семейная кондитерская, расположенная в жилом комплексе «Квартал» на Декабристов. Маркетинговые усилия владельцев, правда, всего за год сделали это маленькое заведение почти городской знаменитостью (у аккаунта инстаграма «Бисквитного домика» подписчиков больше, чем у иной сети). Однако и расположение, и сама атмосфера не позволяют не включить это заведение в обзор. Здесь почти постоянно можно увидеть молодых мам с детьми, которые просто вышли на прогулку. Сюда забегают на завтрак или вечером посидеть жители соседних домов. В общем, это идеальная кондитерская «у дома». «Тесту место»

(Некрасова, 65/1)



Фото: Стас Соколов

Формально эта траттория находится в доме, стоящем на улице. Но Некрасова выглядит большую часть дня как дворовой проезд — до того здесь тихо и безлюдно. Из окон заведения открывается вид на двор между двумя девятиэтажками напротив. Траттория существует несколько лет и уже успела обрасти преданными поклонниками.



Пицца из меню бизнес-ланча, который вместе с салатом и морсом стоит 300 рублей Фото: Стас Соколов