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Терпите до весны: когда начинать искать работу в 2020 году

Внутри — полезный календарь, с которым проще выбрать удачное время для поиска вакансий

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Если путь к новой жизни вы планируете начать с поиска работы, то лучше делать это не в самом начале года

Если путь к новой жизни вы планируете начать с поиска работы, то лучше делать это не в самом начале года

С наступлением нового года многие планируют начать новую жизнь: бросить курить, начать бегать, похудеть и, может быть, даже поменять работу — на интересную, оплачиваемую и любимую. Но если к спорту можно приступать в любое время года, то с работой все сложнее. В январе ее, например, вообще лучше не искать, хотя как раз сейчас это кажется отличной идеей. Вместе с HR-специалистами мы разобрались, когда самое подходящее время для поиска работы.

Давайте после праздников

К этой волшебной фразе, которую все начинают повторять перед каждыми более-менее длительными праздниками, мы давно привыкли. Да и сами перед отдыхом заняты другими делами, так что откладываем поиск работы, даже если решение уже принято. К тому же перед новогодними каникулами многие рассчитывают на 13-ю зарплату или другие годовые бонусы.

— Особенно это касается руководителей разных уровней — менеджерам часто полагается поощрение по итогам года. Было бы неразумно терять его ради спешной смены работы, — считает HR-эксперт Андрей Попов.

Но поиск работы и появление новых вакансий начинаются не сразу после праздников: сначала нужно отойти от диеты из оливье и утвердить все планы на наступивший год. Так что легкое оживление начинается лишь к концу месяца.

— Один из самых активных периодов на job-рынке — март–апрель. К марту как раз рынок наиболее активно раскачивается после Нового года. Однако стоит иметь в виду, что это самые активные периоды и для соискателей. Поэтому и конкуренция в это время самая большая, — подчеркивают специалисты сервиса Зарплата.ру.

Тем, кто решил отложить поиск работы на «после майских», придется непросто — их ждет долгий период затишья на рынке. Чтобы упростить вам поиски, мы вместе с HR-специалистами создали специальный календарик, в котором самые выгодные месяцы для смены работы выделены зеленым, а неудобные — оранжевым. Используйте его как шпаргалку.

Сохраните себе памятку, чтобы подглядывать в нее, когда надумаете менять работу

Сохраните себе памятку, чтобы подглядывать в нее, когда надумаете менять работу

Сезон отпусков

Пережив март и апрель, кадровики немного выдыхают: после майских праздников, как и после зимних каникул, активность спадает. Но если по окончании новогоднего загула рынок начинает понемногу вставать с колен, то к июню, наоборот, наступает следующая пора — отпуска и детские каникулы. Пик приходится на июль–август, соответственно на рынке труда в этот момент как раз затишье.

— Люди стараются сходить в отпуск на прежней работе — ведь на новом месте могут отпустить на первый отдых только через полгода. Перед сентябрем к тому же начинается подготовка к новому учебному году — родителям школьников некогда заниматься еще и сменой работы, потому и соискателей на рынке нет, и вакансий мало, — утверждает Попов.

Сразу после того, как отпуска отгуляны, а школьники отправлены на занятия, рынок труда вновь оживает. По данным сервиса Зарплата.ру, в октябре прошлого года соискатели были активней на 5 процентов больше, чем обычно. А самым низким месяцем оказался август, когда активность соискателей была меньше на 8 процентов.

Работа по погоде

Весной в городе появляются первые летние кафе, а вместе с ними — новые вакансии

Весной в городе появляются первые летние кафе, а вместе с ними — новые вакансии

В зависимости от времени года колеблется не только общая активность работодателей и соискателей — могут оживать и отдельные сферы. Так, например, кадровые эксперты утверждают, что весной ажиотаж будет в общепите — ближе к лету открывается много летних веранд, куда требуется дополнительный персонал. Кроме того, это самый популярный вариант летней подработки для студентов.

— В строительстве тоже работу предлагают активнее весной. Дело в том, что зимой в этой сфере активны только крупные застройщики, а в теплое время года она оживляется, — обращает внимание Андрей Попов.

Ближе к концу года стараются не менять работу не только менеджеры, но и IT-специалисты. Соискатели ждут бонусов на прежнем месте, а работодателям, в свою очередь, невыгодно брать новичков, которым нужно будет срочно разобраться в работе компании, чтобы быть готовыми к предновогоднему авралу.

Уже определились, когда будете менять работу? Тогда можете приступать к планированию отпуска: посмотрите самые выгодные даты в нашем календаре.

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работаначальствозарплата
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КОММЕНТАРИИ (8)

Фото пользователя
10 янв 2020 в 08:33

Бред... Если у человека есть желание работать он всегда найдёт работу в любое время года...

Фото пользователя
10 янв 2020 в 08:39

А где гороскоп для менеджеров?

Гость
10 янв 2020 в 08:37

jop- рынок новосибирска находится в опе.