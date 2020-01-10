Терпите до весны: когда начинать искать работу в 2020 году

Если путь к новой жизни вы планируете начать с поиска работы, то лучше делать это не в самом начале года Фото: Сергей Яковлев / 29.RU

С наступлением нового года многие планируют начать новую жизнь: бросить курить, начать бегать, похудеть и, может быть, даже поменять работу — на интересную, оплачиваемую и любимую. Но если к спорту можно приступать в любое время года, то с работой все сложнее. В январе ее, например, вообще лучше не искать, хотя как раз сейчас это кажется отличной идеей. Вместе с HR-специалистами мы разобрались, когда самое подходящее время для поиска работы.

Давайте после праздников

К этой волшебной фразе, которую все начинают повторять перед каждыми более-менее длительными праздниками, мы давно привыкли. Да и сами перед отдыхом заняты другими делами, так что откладываем поиск работы, даже если решение уже принято. К тому же перед новогодними каникулами многие рассчитывают на 13-ю зарплату или другие годовые бонусы.



— Особенно это касается руководителей разных уровней — менеджерам часто полагается поощрение по итогам года. Было бы неразумно терять его ради спешной смены работы, — считает HR-эксперт Андрей Попов.

Но поиск работы и появление новых вакансий начинаются не сразу после праздников: сначала нужно отойти от диеты из оливье и утвердить все планы на наступивший год. Так что легкое оживление начинается лишь к концу месяца.

— Один из самых активных периодов на job-рынке — март–апрель. К марту как раз рынок наиболее активно раскачивается после Нового года. Однако стоит иметь в виду, что это самые активные периоды и для соискателей. Поэтому и конкуренция в это время самая большая, — подчеркивают специалисты сервиса Зарплата.ру.

Тем, кто решил отложить поиск работы на «после майских», придется непросто — их ждет долгий период затишья на рынке. Чтобы упростить вам поиски, мы вместе с HR-специалистами создали специальный календарик, в котором самые выгодные месяцы для смены работы выделены зеленым, а неудобные — оранжевым. Используйте его как шпаргалку.

Сохраните себе памятку, чтобы подглядывать в нее, когда надумаете менять работу Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

Сезон отпусков

Пережив март и апрель, кадровики немного выдыхают: после майских праздников, как и после зимних каникул, активность спадает. Но если по окончании новогоднего загула рынок начинает понемногу вставать с колен, то к июню, наоборот, наступает следующая пора — отпуска и детские каникулы. Пик приходится на июль–август, соответственно на рынке труда в этот момент как раз затишье.

— Люди стараются сходить в отпуск на прежней работе — ведь на новом месте могут отпустить на первый отдых только через полгода. Перед сентябрем к тому же начинается подготовка к новому учебному году — родителям школьников некогда заниматься еще и сменой работы, потому и соискателей на рынке нет, и вакансий мало, — утверждает Попов.

Сразу после того, как отпуска отгуляны, а школьники отправлены на занятия, рынок труда вновь оживает. По данным сервиса Зарплата.ру, в октябре прошлого года соискатели были активней на 5 процентов больше, чем обычно. А самым низким месяцем оказался август, когда активность соискателей была меньше на 8 процентов.



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