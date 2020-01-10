Терпите до весны: когда начинать искать работу в 2020 году

С наступлением нового года многие планируют начать новую жизнь: бросить курить, начать бегать, похудеть и, может быть, даже поменять работу — на интересную, оплачиваемую и любимую. Но если к спорту можно приступать в любое время года, то с работой все сложнее. В январе ее, например, вообще лучше не искать, хотя как раз сейчас это кажется отличной идеей. Вместе с HR-специалистами мы разобрались, когда самое подходящее время для поиска работы.
Давайте после праздников
К этой волшебной фразе, которую все начинают повторять перед каждыми более-менее длительными праздниками, мы давно привыкли. Да и сами перед отдыхом заняты другими делами, так что откладываем поиск работы, даже если решение уже принято. К тому же перед новогодними каникулами многие рассчитывают на 13-ю зарплату или другие годовые бонусы.
— Особенно это касается руководителей разных уровней — менеджерам часто полагается поощрение по итогам года. Было бы неразумно терять его ради спешной смены работы, — считает HR-эксперт Андрей Попов.
Но поиск работы и появление новых вакансий начинаются не сразу после праздников: сначала нужно отойти от диеты из оливье и утвердить все планы на наступивший год. Так что легкое оживление начинается лишь к концу месяца.
— Один из самых активных периодов на job-рынке — март–апрель. К марту как раз рынок наиболее активно раскачивается после Нового года. Однако стоит иметь в виду, что это самые активные периоды и для соискателей. Поэтому и конкуренция в это время самая большая, — подчеркивают специалисты сервиса Зарплата.ру.
Тем, кто решил отложить поиск работы на «после майских», придется непросто — их ждет долгий период затишья на рынке. Чтобы упростить вам поиски, мы вместе с HR-специалистами создали специальный календарик, в котором самые выгодные месяцы для смены работы выделены зеленым, а неудобные — оранжевым. Используйте его как шпаргалку.
Сезон отпусков
Пережив март и апрель, кадровики немного выдыхают: после майских праздников, как и после зимних каникул, активность спадает. Но если по окончании новогоднего загула рынок начинает понемногу вставать с колен, то к июню, наоборот, наступает следующая пора — отпуска и детские каникулы. Пик приходится на июль–август, соответственно на рынке труда в этот момент как раз затишье.
— Люди стараются сходить в отпуск на прежней работе — ведь на новом месте могут отпустить на первый отдых только через полгода. Перед сентябрем к тому же начинается подготовка к новому учебному году — родителям школьников некогда заниматься еще и сменой работы, потому и соискателей на рынке нет, и вакансий мало, — утверждает Попов.
Сразу после того, как отпуска отгуляны, а школьники отправлены на занятия, рынок труда вновь оживает. По данным сервиса Зарплата.ру, в октябре прошлого года соискатели были активней на 5 процентов больше, чем обычно. А самым низким месяцем оказался август, когда активность соискателей была меньше на 8 процентов.
Работа по погоде
В зависимости от времени года колеблется не только общая активность работодателей и соискателей — могут оживать и отдельные сферы. Так, например, кадровые эксперты утверждают, что весной ажиотаж будет в общепите — ближе к лету открывается много летних веранд, куда требуется дополнительный персонал. Кроме того, это самый популярный вариант летней подработки для студентов.
— В строительстве тоже работу предлагают активнее весной. Дело в том, что зимой в этой сфере активны только крупные застройщики, а в теплое время года она оживляется, — обращает внимание Андрей Попов.
Ближе к концу года стараются не менять работу не только менеджеры, но и IT-специалисты. Соискатели ждут бонусов на прежнем месте, а работодателям, в свою очередь, невыгодно брать новичков, которым нужно будет срочно разобраться в работе компании, чтобы быть готовыми к предновогоднему авралу.
Уже определились, когда будете менять работу? Тогда можете приступать к планированию отпуска: посмотрите самые выгодные даты в нашем календаре.