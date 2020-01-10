Покушение на шарм: застройщик решил выкупить полквартала в тихом центре — раньше тут жила советская элита

Жители двух домов на улице Чаплыгина в самом центре Новосибирска получили предложения обменять свои квартиры на новые Фото: Александр Ощепков

Жители двух довоенных многоквартирных домов в тихом центре Новосибирска начали получать предложения переехать в новые квартиры или даже коттеджи — один из застройщиков решил снести половину квартала и построить тут высотки. Одни жители уже готовы паковать вещи, другие чтят историю квартала и расставаться с ней не спешат. Журналист НГС Лиза Пичугина узнала, кто заинтересовался довоенным кварталом и какую историю хранят его обшарпанные стены.

В конце прошлого года жителям двух домов в тихом центре — на Чаплыгина, 35 и Чаплыгина, 39 — начали поступать предложения о переезде. Территория двух довоенных домов приглянулась одному из новосибирских застройщиков — группе «СибирьИнвест».



— Пришла молодая женщина, сказала, что у них есть предложение: они хотят нас всех выселить, а дома снести. Некоторым говорят, что мы вас переселим, тут что-то построим и потом вас сюда переселим. Но это кое-кому. Кому-то и дом предлагают, — рассказывает жительница 35-го дома Марина.

Другой жительнице дома — Людмиле Чеканской — предложили обменять её трёшку с угловым балконом на близкую по площади квартиру в новом комплексе «СибирьИнвест», который находится в двух кварталах — в ЖК «Гудимов» на улице Коммунистической.

Людмила Чеканская живёт здесь почти всю жизнь: её дед был одним из пайщиков строительства квартала Фото: Александр Ощепков

Примерно половина соседей, прикидывают женщины, на такие условия согласны. Марина считает, что за ними стоят их дети и внуки, для которых новостройка звучит заманчивей дома с деревянными перекрытиями.

— Квартира остаётся за сыном, он здесь прописан и всегда может вернуться. Я ему сразу обо всём рассказала, но они с женой говорят: «Не вздумай ничего продавать», — говорит Людмила Ростиславовна.

Предложение покинуть обжитое место получили и владельцы коммерческой недвижимости в этих домах — это в частности подтвердила совладелица кафе «Кардамон» и лавки «Коллекция пустяков» Ольга Шабурова.



— Всерьёз стали обращаться месяц с хвостиком назад, — вспоминает она. — Это, наверное, дешевле, чем купить участок в центре города. Нам пытались предложить равноценную площадь в новом доме, для летника территорию готовы были выделить, но нам это никак не подходит. Это будет уже другая история, не про «Кардамон», про что-то совсем другое.

Совладелица кафе «Кардамон» и лавки «Коллекция пустяков» — одного из самых инстаграмных мест города — тоже получила предложение съехать Фото: Александр Ощепков

По словам Ольги Шабуровой, для «Кардамона» в своё время специально искали такой обшарпанный фасад, какой нашёлся на Чаплыгина, 39. В итоге там сложился весьма атмосферный центр притяжения, который очень жаль терять. Адекватной заменой могло бы стать помещение в соседнем купеческом особняке на Чаплыгина, 45, но застройщик столько заплатить вряд ли готов, отметила совладелица бизнеса.

В группе «СибирьИнвест» от подробного комментария воздержались: конкретного проекта по застройке этого места пока нет, только планы на строительство комплекса, не уступающего по уровню «Милк Хаусу» того же застройщика, кратко сообщили в компании.

Исторически элитный квартал



Дома на улице Чаплыгина, 35 и 39 строили кооперативы в 1933–1941 годах. Один, по информации сотрудника Музея Новосибирска Константина Голодяева, для инженерно-технических работников Облисполкома, другой, уже по данным местных старожилов, — для работников СибНИА.

Одинаковые в плане здания различаются снаружи: у первого дома, например, совершенно конструктивистские угловые балконы Фото: Александр Ощепков

На карте дома — как зеркальное отражение друг друга и братья-близнецы домов на Максима Горького, 42 и Советской, 21. В целом квартал, исключая более современные здания, выглядит как цельный комплекс. Отличаются дома только деталями: расположением окон, формой балконов, декором, свойственным времени строительства. Например, балконы дома № 39 , построенного перед Великой Отечественной войной, оформлены резными балясинами — в отличие от строгих постконструктивистских угловых балконов соседнего дома № 35 .

— Эти дома были, по сути, элитными. Там не простые рабочие жили, а представители тогдашней советской элиты: инженеры, работники ИТР и так далее. Проекты из экономии — всё-таки индустриализация, денег не хватало — могли быть продублированы, но для того времени было характерно строительство домов по индивидуальным проектам, — комментирует главный хранитель музея истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина НГУАДИ Сергей Филонов.

В паре домов есть необычные узкие окошки на кухнях: Людмила Чеканская превратила такое в холодный шкаф Фото: Александр Ощепков

В открытых источниках и в музее истории архитектуры Сибири информации об авторах проекта квартала нет — для того времени это, в принципе, обычная ситуация, отмечает Сергей Филонов. По данным 2ГИС и проекта Prawdom.ru, дом на Максима Горького, 42 считается памятником — в этом убеждены и жители соседних домов. Но подтверждения этому в документах управления по госохране объектов культурного наследия Новосибирской области нет: даже в перечнях выявленных объектов дом не значится.

Между тем, дома примечательны как минимум своими жителями. В частности, пайщиком и одним из жителей дома на Чаплыгина, 35 был инженер Сергей Полыгалин, автор прославившегося на весь мир купола оперного театра. В квартире Полыгалиных долгое время жил новосибирский сказочник Юрий Магалиф, а соседями семьи инженера были основатель акушерско-гинекологической службы Новосибирска Александр Гумилевский и архитектор Клавдий Осипов, отметил Константин Голодяев. Даже дворник в доме был примечательный.

Дом на Максима Горького, 42 в некоторых источниках отмечен как памятник, но под охрану не взят Фото: Александр Ощепков

— Константин Ипполитович, он жил в коптёрке в подвале, — вспоминает Людмила Чеканская. — Мы о нём мало что знали, потом нам уже шепнули, что он был казачий есаул. Дядька солидный, ни с кем не общался, всегда был в себе, разве что поздоровается, и всё.



Дед Людмилы Чеканской, Алексей Тимонтаев, как и Полыгалин, был инженером — он работал в Сибирском тресте предприятий стройматериалов (из которых кооператив и построил дом). В 1937 году его, как и многих соседей, «увозили», а отца Людмилы Ростиславовны вызывали в НКВД давать против него показания, но он, говорит женщина, тогда «прикинулся дурачком». Во время войны в квартиры подселяли эвакуированных ленинградцев, а на большом балконе второго этажа в тяжёлые годы держали корову, уверяют старожилы.

В соседнем доме № 39 жило руководство СибНИА: директор Виталий Сувернев (об этом сообщает и мемориальная табличка на фасаде) и главный инженер Виктор Григоров, а в годы войны, по воспоминаниям жителей, — актёры «Сатирикона». А в доме на Максима Горького, 42 среди известных жителей — бывший мэр Новосибирска Иван Индинок.

Дома примечательны если не архитектурой, то своими жителями Фото: Александр Ощепков

Шикарная ветхость

Перестройка половины квартала в тихом центре — предприятие, кажущееся довольно затратным. Но кадастровая стоимость земли у домов совсем невысокая: по миллиону рублей за участок. Куда выше будет рыночная, но для этого участки нужно освободить.

В домах, которыми заинтересовался застройщик, квартир в продаже не нашлось. В доме на Максима Горького, 42, по данным «ЦИАН», продают только одну двушку площадью 70 квадратов — за 6,7 миллиона рублей. В доме по соседству, на Урицкого, 12, стоимость квартир варьируется от 4 до 7 миллионов рублей. По оценке директора компании RID Analytics Елены Ермолаевой, если брать среднюю цену за среднюю квартиру в Центральном районе (это около 5 миллионов рублей), на расселение примерно 60 квартир двух домов потребуется от 300 миллионов рублей — тоже не так уж много для исторического центра. — Судя по кадастровой карте, там два участка, 22 и 24 сотки. Отдать за них 300 миллионов рублей — это вполне нормально и даже недорого в таком месте, — рассуждает эксперт. — Проблема лишь в том, что некоторые собственники квартир могут запросить сумму больше, чем 5 миллионов рублей. В принципе, они вообще могут всё что угодно попросить.

Фасады всех домов в квартале, кроме самого «молодого» — № 39 по Чаплыгина, уже обновляли Фото: Александр Ощепков

Ольга Шабурова призналась корреспонденту НГС, что, живи она в доме с «Кардамоном» на Чаплыгина, 39, согласилась бы переехать в новостройку, не раздумывая.

— Архитектурной ценности дом не представляет, честно говоря. Он старый, ветхий. В этом есть шарм, но если бы я была жильцом, мне бы не очень нравилось. Сейчас там убили наш виноград, потому что там всё время трубы прорывает, только что выкапывали две огромных ямы. Когда я купила те квартиры, я помню, что дотрагиваешься до внутренних перегородок — и они сами падают, их даже сносить не надо было.

Совладелица «Кардамона» называет кое-где подкрашенный фасад дома «обшарпанным шиком» — когда-то для своего кафе она искала именно такой Фото: Александр Ощепков

Если бы дома признали аварийными и включили в программу расселения, можно было бы обойтись предоставлением равноценного по площади жилья, рассуждает Елена Ермолаева. Но жители домов ветхими и потенциально аварийными их не считают. В 1973 году, по воспоминаниям Людмилы Чеканской, здесь делали по-настоящему капитальный ремонт с выселением всех жителей — правда, перекрытия менять на бетонные тогда не стали.

Но как раз перекрытия могут стать главной проблемой. Местные жители опасаются, что в квартале повторится пожар, после которого перестроили дом на Советской, 8. По словам Марины, в новогодние праздники к 35-му дому на ложный, правда, вызов приезжали бригады пожарных, основательно переполошив жителей.

Настойчивость застройщика встревожила и жителей дома на улице Урицкого, 12 — они даже обратились в прокуратуру, но к моменту публикации статьи ответа ещё не получили.

Ветхими или аварийными дома не являются, и такая перспектива тревожит жителей Фото: Александр Ощепков