«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 777 на лестнице концертного зала — приобщаемся к культуре

В новом, 160-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: Lexus встал максимально ближе к очагу культуры, на Советской появилась стадная парковка на тротуаре, а дорожники подготовили подарок для инвалидов.
— Водитель припарковал свой «Лексус» на лестнице концертно-театрального центра «Евразия», перекрыв вход в помещение кассы, — сообщает читатель Николай.
Остановку для автобусов заняли автомобили.
— Фото соседа-автохама, который паркует свой автомобиль вплотную к двери подъезда. Ул. Шевченко, 31, — пишут местные жители.
Мало встать вторым рядом, нужно еще и раскорячиться так, чтобы максимально помешать движению.
— На площади Ленина не припаркуешься на места для инвалидов, — информируют очевидцы.
Тротуар на Советской превратился в стадную парковку.
— Хондавод посетил «Гигант» на пр. Энергетиков. Вообще там в любое время масса чудаков, — делится наблюдениями Иван.
— Экономический лицей. Можно просто оставить машину перед светофором. Зачем идти 50 метров? — задаются вопросом читатели.
«Мерседес» встал на дорожке, ведущей к «Ауре».
— Мастер парковки на тротуаре. Красина, 66. Житель этого дома. Был оштрафован полицией за парковку на тротуаре, — сообщает Артем.
Это подарок для инвалидов от наших дорожников — спецместа они используют для «парковки» снежных валов.
Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.