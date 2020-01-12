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Авто Я паркуюсь как чудак Обзор

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 777 на лестнице концертного зала — приобщаемся к культуре

Смотрим на новые нарушения правил парковки в 2020 году

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Новые мастера парковки в новом году

Новые мастера парковки в новом году

В новом, 160-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: Lexus встал максимально ближе к очагу культуры, на Советской появилась стадная парковка на тротуаре, а дорожники подготовили подарок для инвалидов. 

«Лексус» у концертно-театрального центра «Евразия»

«Лексус» у концертно-театрального центра «Евразия»

— Водитель припарковал свой «Лексус» на лестнице концертно-театрального центра «Евразия», перекрыв вход в помещение кассы, — сообщает читатель Николай. 

Машины на остановке&nbsp;

Машины на остановке 

Остановку для автобусов заняли автомобили. 

Перегородил подъезд

Перегородил подъезд

— Фото соседа-автохама, который паркует свой автомобиль вплотную к двери подъезда. Ул. Шевченко, 31, — пишут местные жители. 

Мало встать вторым рядом

Мало встать вторым рядом

Мало встать вторым рядом, нужно еще и раскорячиться так, чтобы максимально помешать движению. 

Занятые инвалидные места

Занятые инвалидные места

— На площади Ленина не припаркуешься на места для инвалидов, — информируют очевидцы. 

Тротуар на Советской

Тротуар на Советской

Тротуар на Советской превратился в стадную парковку. 

«Гигант» на проспекте Энергетиков

«Гигант» на проспекте Энергетиков

— Хондавод посетил «Гигант» на пр. Энергетиков. Вообще там в любое время масса чудаков, — делится наблюдениями Иван.

Машина перед светофором

Машина перед светофором

— Экономический лицей. Можно просто оставить машину перед светофором. Зачем идти 50 метров? — задаются вопросом читатели. 

«Мерседес» встал на дорожке

«Мерседес» встал на дорожке

«Мерседес» встал на дорожке, ведущей к «Ауре».

Мастер парковки на тротуаре

Мастер парковки на тротуаре

— Мастер парковки на тротуаре. Красина, 66. Житель этого дома. Был оштрафован полицией за парковку на тротуаре, — сообщает Артем. 

Подарок для инвалидов от наших дорожников

Подарок для инвалидов от наших дорожников

Это подарок для инвалидов от наших дорожников — спецместа они используют для «парковки» снежных валов. 

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакпарковка
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КОММЕНТАРИИ (11)

12 янв 2020 в 09:26

Из всех нарушений явное только с инвалидными знаками, остальные стоят согласно дорожным и погодным условиям, а про стоянку на тратуарах, так гляньте фото и фидер хронику города начиная с 30-х автомобили всегда стояли на тратуарах, а тем более ту дурость которую сделали на красном, убрали карманы и сделали тратуарах для прогулок больших воинских подразделений по ротно, вообще сам бог дал там стоять.

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12 янв 2020 в 09:07

виновные ОБЯЗАНЫ БЫТЬ НАКАЗАНЫ по всей строгости закона!
и им НЕ ОТВЕРЕТСЯ.

Фото пользователя
12 янв 2020 в 09:21

в лампасах - эт чё за тип? Кто знает - НАПИШИТЕ ФИО