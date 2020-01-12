«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 777 на лестнице концертного зала — приобщаемся к культуре

Вольный сантехник 12 янв 2020 в 09:26

Из всех нарушений явное только с инвалидными знаками, остальные стоят согласно дорожным и погодным условиям, а про стоянку на тратуарах, так гляньте фото и фидер хронику города начиная с 30-х автомобили всегда стояли на тратуарах, а тем более ту дурость которую сделали на красном, убрали карманы и сделали тратуарах для прогулок больших воинских подразделений по ротно, вообще сам бог дал там стоять.