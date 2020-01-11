Зимой тут иногда ходят в защитных масках: семья из Новосибирска спонтанно переехала в китайский Харбин

София и Василий Костиковы, которые живут в Харбине Фото: София Костикова

Новые герои проекта «Сибирь, до свидания!» — София Костикова, её муж Василий и их британский кот Куки. Больше года семья живёт в Китае — городе Харбин, провинция Хэйлунцзян. София уехала за мужем и нашла себе в другой стране дело по душе. Журналист НГС узнал у неё, что было самым сложным в процессе переезда, почему работодатели в Китае не против полуторачасового сна на рабочем месте, чему русским стоит научиться у китайцев и чем поражает Харбин.

«Решение о переезде далось нелегко»

— Решение о переезде было принято довольно спонтанно. Два года назад мы с мужем съездили во Францию на конференцию по тематике его работы. Там он встретил своего коллегу — учёного из Шотландии, который впоследствии и стал руководителем лаборатории, в которой сейчас работает Василий.



Предложение присоединиться к лаборатории в Харбинском инженерном университете поступило в августе 2018-го. Как раз в это время мы активно готовились к свадьбе, которая была запланирована на конец лета. Решение о переезде хоть и было спонтанным, но далось нелегко. С одной стороны, наш любимый Академгородок, родители, близкие друзья; я в то время доучивалась в магистратуре НГУ и занималась увлекательной работой в известном центре маркетинговых исследований. С другой — новые возможности, работа в международном коллективе, жизнь в Азии, да ещё и в Китае. Всё это невероятная прокачка собственного потенциала и мозгов. Так, взвесив все за и против, мы приняли предложение — решили, что либо сейчас, либо никогда.

За неделю до свадьбы Василий улетел в Харбин обсуждать детали контракта, пока я в Новосибирске вносила финальные штрихи в предстоящее мероприятие. И уже через два месяца после свадьбы мой муж улетел в Харбин на новое место жительства, а я задержалась ещё на некоторое время, чтобы окончить магистратуру НГУ. И конечно мы не могли не взять с собой ещё одного члена нашей семьи — британского кота Куки.

По словам Софии, коту в новой стране тоже хорошо: «Здесь хороший уровень ветеринарии, так что никаких проблем с содержанием кошек нет. Главное — правильно подготовить документы для переезда, потому что китайцы очень строго следят за этим»



Фото: София Костикова

«Китай — это не страшно»

Главной трудностью сначала был, конечно, китайский язык. Так как мы и представить себе не могли, что однажды переедем в Китай, за изучение языка взялись только перед самым отъездом. Нам повезло, что в НГУ есть возможность быстро найти преподавателя-китайца, который за короткое время сумел объяснить основы непростого китайского произношения и впоследствии стал нашим хорошим другом.

Но одного произношения мало. Такие бытовые вопросы как поход в банк или просто в продуктовый становились очень сложной задачей. Харбин — город хоть и стремительно развивающийся, но провинциальный: английский язык здесь вряд ли пригодится. И несмотря на то что изначально город вырос вокруг Китайско-Восточной железной дороги и до сих пор имеет флёр «русскости», по-русски ты тут тоже особо ни с кем не поговоришь. Единственная возможность коммуникации — китайский язык. Мы его успешно учим и сейчас уже хоть что можем сделать самостоятельно.

Но тогда нам очень повезло: так как муж работает в университете и люди там преимущественно владеют английским, нашлись те, кто готов был нам помогать. Если бы не их помощь, то наша адаптация была бы куда сложнее.



Именно потому, что я знаю, как сложно может быть простому обывателю и туристу в Китае, цель моего блога в Instagram — помочь читателям. Показать, что Китай — это не страшно, что это огромный мир, который рад открывать свои двери для всех, кому он интересен. Я даже специально создала бесплатное руководство по главному китайскому приложению со всевозможными ресторанами, магазинами и развлечениями, чтобы у всех была возможность узнать эту великолепную страну поближе, не потеряться в иероглифах и влюбиться в неё, как влюбились я и мой муж.

«Упаковка фунчозы за 10 рублей»

Думаю, что стоимость жизни в Харбине примерно такая же, как и в Новосибирске, по всем статьям. Проезд в общественном транспорте, например в автобусе, стоит 10–20 рублей, в зависимости от маршрута, цена проезда в метро варьируется от дальности следования и стоит от 20 до 50 рублей.

Медицина здесь платная. В Харбине приём врача в государственной клинике стоит около 300 рублей, как правило, даже меньше. Тем не менее лекарства в аптеках здесь очень дешёвые и, по нашему опыту, качественные.

Китайцы часто просят сфотографироваться, когда восхищаются чьей-то красотой Фото: София Костикова

Цены на еду в супермаркетах зависят от ваших предпочтений. Если вы хорошо относитесь к китайской кухне и готовите из соответствующих продуктов, то ваша корзина обойдётся дешевле, чем если вы будете брать более европейские продукты. Например, 200 граммов сыра чеддер обойдутся в 350–400 рублей, 200 граммов сливочного масла — в 300 рублей, 1 литр молока длительного хранения — в 150 рублей, 2,5 килограмма риса — в 450 рублей, а упаковку фунчозы я как-то покупала всего за 10 рублей.

Обед в китайском ресторане средней руки обычно обходится нам в 500–700 рублей на двоих. Порции здесь обычно большие, двух-трёх блюд на двоих нам всегда достаточно. Но если вам сильно хочется сэкономить и вы готовы закрыть глаза на санитарные нормы, всегда есть забегаловки уровнем пониже, в которых можно сытно покушать даже за 100–200 рублей на двоих.

Аренда двухкомнатной квартиры в хорошем состоянии и нормальном доме обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Коммуналка складывается из отопления, воды и газа. Отопление — примерно 20 тысяч в год. Газ — последний раз я платила 3500 рублей и пользуюсь уже больше полугода точно.

Зарплаты у китайцев различаются очень сильно от города к городу. Например, в Пекине средняя зарплата 200 тысяч рублей, а у нас в Харбине — 40. Иностранцев, я думаю, в большинстве случаев приглашают целенаправленно и оговаривают зарплату индивидуально. Как правило, она намного выше, чем у китайцев. «Это наша самая большая боль»

Процесс легализации документов — это наша самая большая боль и самый крупный подводный камень. Чтобы оформить разрешение на работу и в дальнейшем получить рабочую визу и вид на жительство, нам пришлось легализовать следующие документы: все дипломы об образовании (без вкладышей), свидетельство об учёной степени, свидетельство о браке и справку об отсутствии судимости.

Можно легализовать документы самостоятельно, если у вас есть на это свободное время. Но вряд ли по стоимости это выйдет значительно дешевле, чем воспользоваться услугой турагентства. Чтобы легализовать документы, нужно обратиться в Министерство юстиции, Министерство иностранных дел и Консульство Китая. Это при условии, что у вас уже есть нотариально заверенный перевод всех документов на китайский язык. В каждой точке срок рассмотрения — примерно 10 дней.



Мы решили, что нам проще легализовать документы с помощью агентства. Без спешки и доплат за срочность этот процесс занял около месяца и обошёлся нам примерно в 60 тысяч рублей за шесть документов.

«Поражает китайский коллективизм»

Учитывая, что наш менталитет сильно отличается от китайского, всё же есть вещи, которые нас особенно удивляют. Одна из них — китайский коллективизм и открытость. Представьте себе ситуацию. Вы едете в автобусе и наблюдаете, как две незнакомые женщины, сидящие поодаль друг от друга, начинают что-то обсуждать. На ближайшей остановке заходит пожилой мужчина и тоже вступает с ними в беседу. Через пять минут общаются уже все пассажиры автобуса на ту первую тему, предложенную женщинами в самом начале. И это здесь — нормально.

Китайцы часто улыбаются и заводят разговор с незнакомым им человеком как с добрым приятелем. В России такое трудно представить. Мы стараемся сидеть тихонько, никому не мешать, желательно ни с кем не разговаривать. А зря, потому что именно вот в таких случайных беседах случайных людей чувствуется единство народа.



Пара не планировала уезжать в Китай, решение было принято довольно спонтанно Фото: София Костикова

Честно сказать, прожив за границей больше года, мы стали больше ценить русский язык и родную культуру. Но каждый раз, встречая на улице нашего соотечественника, мы в большинстве случаев сталкиваемся с безразличием в наш адрес. Индиец или американец всегда рад незнакомцу, говорящему по-английски. Китайцы за пределами Китая привыкли держаться вместе. Русские, напротив, проходят мимо, делая вид, что не замечают, или стараются отвести взгляд. Как так получается, что представители такой большой и великой страны чураются друг друга, оказавшись за рубежом?

«Мы представляли себе самое худшее»

Когда мы слушали рассказы людей о Китае — ещё до нашего отъезда из Новосибирска, — то представляли себе самое худшее: грязь на улицах, хитрость китайских продавцов, повсеместную давка и пробки. Что там ещё принято думать о Китае? Но на самом деле практически все эти стереотипы — неправда.

«Ну как, я же видел, там грязно!» — прочитаем мы первый же комментарий под этой статьей. Да, местами бывает. Но мы каждый день видим, как повсюду ходят дворники и собирают мусор, как моют дороги летом, а зимой вычищают тротуары и дороги так, будто снега и не было, через час после его выпадения. Государство здесь очень старается делать города чистыми. И нельзя поспорить, что с каждым годом у него это получается всё лучше и лучше.



Китайцы на деле оказались очень добрыми отзывчивыми людьми, готовыми прийти на помощь. Они не стесняются говорить комплименты. Не секрет, что в Китае очень ценится белая кожа (поэтому они совершенно не понимают нашего стремления загорать). И когда подходят дети или девушки и просят сфотографироваться — не нужно воспринимать это негативно, они действительно восхищаются вашей красотой.

Быть иностранцем в Китае очень приятно. Для китайца иностранец — в первую очередь его гость, любой китаец будет стараться быть с вами очень вежливым и показывать свою страну в лучшем свете. Правильной реакцией, конечно, будет хвалить его страну в ответ.

«Традиции для любого китайца — это святое»

Китайцы — большие трудоголики. Они приходят в офис ранним утром и уходят поздней ночью. Но есть одна интересная особенность — послеобеденный сон (такая сиеста по-китайски). Работники либо уходят домой и спят там полчаса-час, либо подкладывают руки под голову и отдыхают прямо на рабочем месте, либо вовсе укладываются на лавочку на улице. Работодатели на это смотрят, естественно, без негодования, замечаний не делают: традиции для любого китайца — это святое.

Чем ещё хорош Харбин Прежде всего в этом городе привлекает динамичность его развития. Харбин пять лет назад, Харбин сейчас и Харбин через пять лет — это три разных города. Трудно представить, но первая ветка метрополитена открылась в 2013 году, два года назад открыли ещё несколько станций, удлинили и на наших глазах достраивают вторую, кольцевую, ветку, которая частично уже работает. Всего в проекте шесть или семь веток.

Очень интересно жить в динамичном, растущем городе, особенно когда ты сам молод и амбициозен. Кроме того, очень часто в Харбине, несмотря на некую стихийность его застройки, открываются красивые виды и перспективы, а это очень важно. Сейчас у нас обоих есть любимые трудоёмкие дела: у мужа — наука, у меня — блог, вдохновение для которых мы находим в том числе и в облике нашего города.

«Смогом больше пугают»

Периодически в зимнее время из-за того, что топят углём, воздух становится очень грязным, приходится надевать защитные маски. Но, как правило, сильная загрязненность длится недолго — один–три дня, в это время стараемся без надобности не выходить на улицу. На самом деле смогом больше пугают. Нужны всего лишь меры предосторожности — и всё будет хорошо.

Китайцев отличает абсолютная толерантность к внешним возбудителям в виде громких звуков и резких запахов. Чтобы к этому привыкнуть, требуется достаточное время. Китайца очень трудно вывести из себя, при этом из-за устройства их речи иногда кажется, что они ругаются друг с другом, хотя на самом деле ведут обычную дружескую беседу.

Грех жаловаться после сибирских морозов, но в Харбине холодновато. Снега зимой мало, как выпадет — сразу убирают и увозят в неизвестном направлении. Но при этом морозы иногда стоят жуткие. И получается такая вроде достаточно холодная зима, но совсем без снега. Пока ещё непривычно. Зато благодаря холодам в Харбине ежегодно возводят самый большой в мире ледовый городок. Это, конечно, чудо. Строят изо льда 20-метровые скульптуры — всё это подсвечено. Невероятно красивое зрелище. Я всем искренне советую побывать в нём.

