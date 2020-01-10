Lada Vesta перевалила за миллион: автопроизводители дружно переписали ценники

Стоимость автомобилей скорректировали почти все производители: например, Renault поднял цены на 2–2,5% Фото: Людмила Кузнецова

В январе 2020 года, как и ожидалось, началось массовое подорожание автомобилей. В качестве причины производители называют резкий рост утилизационного сбора, и есть опасения, что в течение года стоимость вырастет ещё не раз.

Самая доступная модель на рынке, Lada Granta, прибавила сразу 11 тысяч рублей и теперь стоит от 456 тысяч в самой простенькой комплектации с единственной подушкой безопасности, без кондиционера, магнитолы и усилителя руля. Для сравнения, из подержанных автомобилей в возрасте до 3 лет за эти деньги можно взять иномарку более высокого класса в лучшей комплектации.

В ноябре Lada Vesta получила новый вариатор, который существенно увеличил цену «автоматических» Vesta Фото: Артем Краснов

Ещё сильнее подорожала Lada Vesta, особенно базовая комплектация Classic — сразу на 23 тысячи рублей. Теперь «Веста» без кондиционера и подогрева сидений стоит не менее 630 тысяч рублей. Средние комплектации прибавили 15 тысяч рублей — наиболее ходовые версии Lada Vesta стоят 700–800 тысяч рублей. Ещё сильнее выросла стоимость Vesta Cross (с увеличенным просветом), например, топовая Lada Vesta SW Cross с новым вариатором обойдётся в 1,005 миллиона рублей. До сих пор планку в 1 миллион переходили лишь специальные версии Vesta вроде модификации Sport. При этом полного привода даже у вседорожных Vesta не предусмотрено, хотя на вторичном рынке за эти деньги предлагается масса почти новых кроссоверов с 4WD.



Этот дизельный полноприводный Nissan X-Trail 2017 года выпуска стоит дешевле, чем топовая моноприводная Lada Vesta Фото: Auto.ru

С 1 января о подорожании автомобилей объявили BMW, Audi, Mercedes, Volvo, Chery, Hyundai, Subaru, а ряд компаний изменили прайс-листы ещё накануне Нового года, например, подорожал KIA Ceed. По опыту предыдущих лет, в течение первых недель января прайс-листы изменят все ключевые игроки. Средний рост цен составляет 2–3%, то есть 20–30 тысяч рублей для автомобиля за 1 миллион рублей.



Новогоднее подорожание машин — многолетняя традиция в России. Если в прошлом году основным драйвером был рост НДС, то сейчас — существенное увеличение утилизационного сбора. Например, для автомобилей с объемами двигателя 1–2 литра он подскочил сразу на 94 тысячи рублей.

Формально прибавка утилизационного сбора должна компенсировать снижение ввозных пошлин на иномарки, которое состоялось в сентябре прошлого года. На деле же пошлины снизились гораздо меньше, чем вырос утилизационный сбор. Мы уже приводили примеры расчётов: так, для иномарки таможенной стоимостью порядка $10 тысяч сентябрьское снижение пошлин уменьшило цену на 12 тысяч рублей, но утилизационный сбор добавил 94 тысячи. Итого — плюс 82 тысячи рублей к цене автомобиля розничной стоимостью примерно 1 миллион рублей.

О росте цен объявили почти все премиум-марки: они сильнее масс-брендов зависят от импортируемых моделей Фото: Артем Краснов

Для иномарок и отечественных машин, собираемых в России, утилизационный сбор компенсируется из бюджета за счёт госсубсидий, но и здесь всё не так просто. В декабре правительство анонсировало план снижения госсубсидий для большинства местных производителей, точнее, уровень госпомощи привяжут к степени локализации производства. Основными выгодополучателями новой системы станут марки с высокой долей российских компонентов вроде того же АВТОВАЗа (также, вероятно, Volkswagen, имеющий моторное производство). В остальных случаях компенсация утильсбора может быть неполной, что подтолкнёт цены ещё больше.



По нашим оценкам, прибавка к цене популярных моделей за счёт утильсбора составляет 6–8%, поэтому нынешнее повышение на 2–3% вряд ли будет последним.

Непрерывный рост цен в прошлом году охладил пыл покупателей, и по итогам 2019 года продажи упали на 3% относительно более-менее благополучного 2018 года. Но, что интересно, ёмкость рынка в денежном выражении увеличилась до 2,5 триллиона рублей, что является рекордной величиной за всю историю. Причина — в росте на 8% средней цены приобретаемого в России автомобиля.

Будете ли вы покупать автомобиль в 2020 году?

Очередной скачок цен не добавляет оптимизма на 2020 год, а каких-то мер для оживления спроса пока не анонсировано. Правда, с января 2020 года возобновлены программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», но большого ажиотажа они уже не вызывают. Кроме того, ряд банков навязывает страховки, что делает выгодность госпрограмм сомнительной. Тем не менее почти все производители предлагают собственные программы, включая скидку за пользование услугами трейд-ин. В январе и феврале автосалоны заняты распродажей машин прошлого года выпуска по старым ценам.

