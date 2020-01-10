Невеста месяца: ню-модель мечтает о семье, но ей все время попадаются не те мужчины (посмотрите, какая красотка)

Юля живет вместе со своей дочерью Валерией Фото: Юлия Титова

Глядя на фото Юлии Титовой, хочется сказать: «Вау!». Эффектная сибирячка любит сниматься в жанре ню. Юля не была замужем, одна воспитывает четырнадцатилетнюю дочь, занимается семейным бизнесом. После сложного расставания у неё случались романы, которые ни к чему не привели. В беседе с корреспондентом НГС Юлия рассказала, что хочет семью, настоящего и заботливого мужчину, ради которого без проблем сможет отказаться от съёмок и взять на себя роль домохозяйки.

О неудавшемся замужестве — Мы даже не разводились, 15 лет провели в гражданском браке. Мне было шестнадцать лет, я поехала в деревню в гости к тёте, там на дискотеке мы познакомились, ему было восемнадцать. Через месяц после знакомства начали жить вместе. Думаю, это и есть основная причина того, почему наши пути разошлись, мы повзрослели. Со временем отношения стали невыносимыми, мы сильно ругались, я плакала каждый день.

Еще одной из причин было то, что я слишком сильно его любила, прощала всё и дальше позволяла с собой плохо обращаться. Мы пробовали наладить отношения, лет пять точно, но ничего не менялось. В конце уже и спасать было нечего, со временем становилось только хуже, в итоге я приняла решение, что нужно прекращать мучить друг друга, и ушла от него.

Переживая расставание с мужчиной, Юлия отвлекалась на спорт и добилась успеха Фото: Юлия Титова

О расставании — Прошло уже 2,5 года. Ощущения после разрыва отношений были двоякие: с одной стороны мне было ужасно некомфортно одной, а с другой — я наконец-то начала просыпаться утром с улыбкой на лице. Нужно было обязательно занять себя, и я с головой погрузилась в спорт, тренировалась каждый день, готовилась к соревнованиям. Это отлично помогло мне отвлечься. Мы с первого дня нормально общались друг с другом, и до сих пор ситуация не изменилась. Дочке было 12 лет, когда мы расходились, она уже всё понимала.

В этому году Валерии исполнится 15 лет Фото: Юлия Титова

О влюблённостях — За два года я влюблялась пару раз. Отношения не складывались, потому что это были не те мужчины, с которыми было бы возможно прожить долгую и счастливую жизнь. Отношений как таковых и не было, потому что для меня не существует такого понятия как пробовать. Я не хочу перебирать мужчин, пользоваться их хорошим отношением к себе, заведомо понимая, что совместного будущего у нас нет.

Очень важен авторитет мужчины в моих глазах, и, к сожалению, мало кто может быть авторитетом. В основном все мужчины, которые хотят со мной познакомиться, младше меня, я не могу их серьезно воспринимать. Я не считаю, что наличие ребёнка может отпугнуть мужчину, который серьезно заинтересован в общении со мной. Мне не приходилось знакомить дочь с кем-либо, при другом раскладе я бы это сделала.

За два года Юлия пару раз влюблялась, но отношения не сложились Фото: Юлия Титова

О мужчинах — На 100% согласна с высказыванием о том, что в мужчине самое привлекательное и сексуальное — мозг. Мужчина обязательно должен быть лидером и авторитетом в моих глазах, реализован в работе, доволен, удовлетворён собой и своим нынешним положением. Очень важна решительность, уверенность в себе и уважительное отношение к женщинам. Я считаю, что привлекательность — это общее ощущение, а не список конкретных критериев. Я хочу взрослого, адекватного, порядочного, самодостаточного мужчину, умеющего принимать решения за двоих, а я с удовольствием подстроюсь под сложившуюся ситуацию. В силу своего возраста сказать, что материальная часть совершенно не важна, я не смогу. Не хочу, чтобы моей маме пришлось бы и дальше помогать моей семье, тем более если вдруг у меня появится муж, от которого я захочу родить ребёнка.

Юлия говорит, что хочет спокойную домашнюю обстановку и не против быть домохозяйкой Фото: Юлия Титова

Об отношениях — Для меня актуальна классическая модель отношений, где женщина — домохозяйка, воспитывает детей, а мужчина работает. Главное, чтобы в этих отношениях было комфортно каждому члену семьи. Для того чтобы понять, какая модель отношений подходит мне больше всего, нужен мужчина, без него спроецировать в голове подобную ситуацию сложно. Я бы хотела спокойную, домашнюю обстановку, а свободные отношения и всё что с этим связанно — не моя тема. С такими условиями я и одна неплохо себя чувствую.

Эротической съёмкой и съёмкой в жанре ню Юлия увлеклась год назад Фото: Юлия Титова

О страхе одиночества — Не вижу смысла бояться какой-либо ситуации заранее. Есть шанс, что ничего плохого не произойдёт и все переживания в итоге окажутся напрасными. На меня никто не давит, что часики тикают. Давление ничего не решит, и все это понимают. Наоборот, может получиться обратный эффект.

Бывает, что мужчины делают Юле откровенные предложения, но потом сами же извиняются. Юлия реагирует спокойно Фото: Юлия Титова

О знакомствах

— Если называть знакомствами то, что мне очень часто пишут мужчины, то да, знакомлюсь я часто. А если вопрос заключается в том, насколько часто я готова идти на контакт, то нет, такое случается крайне редко. Я особо никуда не хожу, увеселительные заведения посещаю очень редко, поэтому все знакомства в основном через страницы в соцсетях.



Хейтеры только веселят Юлю Фото: Юлия Титова

Об откровенных фото — Я модель ню, фотографии соответствуют этому жанру, увлекаюсь подобной съемкой около года. Точно знаю, что те мужчины, которые привлекают меня, реагируют адекватно, прекрасно понимая, что откровенные фотографии никого отношения к моей порядочности не имеют. Логично, что мне поступают откровенные предложения, их много. Я реагирую нормально, всех прекрасно понимаю, поэтому ни капли не удивляюсь и даже умудряюсь ответить так, что передо мной извиняются и желают всего хорошего. Я не буду спорить и доказывать, что моё хобби не может у нормального адекватного мужчины вызывать негативные эмоции. Возможно, это правда, но я уверена, что этот факт меня только спасает от неуверенных в себе мужчин, которые точно никогда меня заинтересовать не смогли бы. Если мой мужчина будет против, я смогу отказаться от съемок, это не будет проблемой. Мне самой это занятие на данный момент перестаёт быть интересным, в данном направлении я уже всё перепробовала.

Самое важное для Юлии, чтобы в её глазах мужчина был авторитетом Фото: Юлия Титова

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